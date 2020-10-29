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Макрон оголосив загальнонаціональний карантин у Франції із 30 жовтня: бари і ресторани закриті, пересування обмежене

Новини Цензор.НЕТ За кордоном

Макрон оголосив загальнонаціональний карантин у Франції із 30 жовтня: бари і ресторани закриті, пересування обмежене

Президент Франції Емманюель Макрон оголосив про запровадження нових обмежень для боротьби з поширенням коронавірусу.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє "Європейська правда" із посиланням на Le Figaro.

"Я вирішив, що з п'ятниці необхідно запровадити ізоляцію, щоб зупинити поширення вірусу", - сказав Макрон у спеціальному зверненні, яке транслювали національні телеканали.

Із 30 жовтня залишати будинки буде дозволено тільки з поважної причини: на роботу, до лікаря, в магазин, допомогти близькому, а також подихати повітрям.

"Як можна довше залишайтеся вдома. Поважайте правила", - закликав Макрон співвітчизників.

Школи та дошкільні дитячі установи, на відміну від карантину навесні, продовжать працювати із суворим дотриманням правил санітарної безпеки.

Вищі навчальні заклади будуть продовжувати роботу онлайн. Скрізь, де можливо, слід перейти на дистанційну роботу.

Бари, ресторани і магазини, крім тих, що продають товари першої необхідності, повинні бути закриті. Закриті зібрання і публічні збори заборонені.

Переміщення між регіонами забороняються. При цьому в майбутні вихідні будуть дозволені поїздки для повернення з відпусток з нагоди "Дня всіх святих".

Обмеження діятимуть мінімум до 1 грудня на всій території континентальної Франції.

Макрон заявив, що навіть за обмежувальних заходів у відділеннях інтенсивної терапії незабаром буде майже 9 тисяч інфікованих.

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"Що б ми не робили, до середини листопада 9000 пацієнтів будуть в реанімації. Ми організувалися, щоб протистояти цьому", - сказав президент.

За даними Міністерства охорони здоров'я Франції в середу був підтверджено 36 437 нових випадків коронавірусу, на 3 тисячі більше, ніж днем ​​раніше. 244 людини померли в лікарнях за останню добу.

Кількість пацієнтів із COVID-19, що перебувають нині у відділеннях інтенсивної терапії, збільшилася на 127, у результаті чого їхня загальна кількість досягла 3036.

Автор: Наталя Джума
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Топ коментарі
+7
Иди в инфекционку, снимай маску, ходи часика 2, а поом через 2 недели пиши про загоны.
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29.10.2020 09:12
+6
Гавкай у себя в очистке, свинорусс "вольф ларсен"! Макрон оголосив загальнонаціональний карантин у Франції із 30 жовтня: бари і ресторани закриті, пересування обмежене - Цензор.НЕТ 1245
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29.10.2020 09:05
+2
Не заигрывай с бедоносцем. Пора бы уже понять известную истину
Макрон объявил общенациональный карантин во Франции с 30 октября: бары и рестораны закрыты, передвижение ограничено - Цензор.НЕТ 8489
показати весь коментар
29.10.2020 08:38
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Не заигрывай с бедоносцем. Пора бы уже понять известную истину
Макрон объявил общенациональный карантин во Франции с 30 октября: бары и рестораны закрыты, передвижение ограничено - Цензор.НЕТ 8489
показати весь коментар
29.10.2020 08:38 Відповісти
Запишись на приём к самому себе. Макрон объявил общенациональный карантин во Франции с 30 октября: бары и рестораны закрыты, передвижение ограничено - Цензор.НЕТ 578
Макрон объявил общенациональный карантин во Франции с 30 октября: бары и рестораны закрыты, передвижение ограничено - Цензор.НЕТ 9228
показати весь коментар
29.10.2020 08:48 Відповісти
Гавкай у себя в очистке, свинорусс "вольф ларсен"! Макрон оголосив загальнонаціональний карантин у Франції із 30 жовтня: бари і ресторани закриті, пересування обмежене - Цензор.НЕТ 1245
показати весь коментар
29.10.2020 09:05 Відповісти
а также подышать воздухом.\\\\\\\\

Сидят на корточках мущинки, подходит мент - Че вы делаете то, карантин же? - (выбрасывают "бычки" в сторону носителя погон)Воздуханом дышим, гражданин полицмаэстро, а вы?
Макрон объявил общенациональный карантин во Франции с 30 октября: бары и рестораны закрыты, передвижение ограничено - Цензор.НЕТ 2298 А я в маске ...как дурак.
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29.10.2020 08:43 Відповісти
Как пояснила Меркель, такие меры нужны для того, чтобы "в декабре иметь возможность снова оживить социальную жизнь".
"Мы приняли решение о сокращении личных контактов. Это означает, что пребывание вне дома разрешено с 2 ноября только при участии членов собственного и еще одного домохозяйства, максимально это десять человек. Число участников встреч в квартирах, частных вечеринок будет контролироваться более жестко", - уточнила канцлер.
Она добавила, что с этого времени также будут закрыты театры, кино, фитнес-центры, публичные дома, косметические салоны, отели и общепит, кроме обслуживания на вынос. В середине ноября власти проанализируют эффективность принятых мер и при необходимости скорректируют их.
Школы и детские сады продолжат работу при соблюдении "улучшенных гигиенических требований". Обеспечение работы школ и дошкольных заведений Меркель назвала "политической целью" нового карантина.
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29.10.2020 08:55 Відповісти
Натуральный загон для цивилизованного быдла. Если там их продержать одно поколение выйдут отличные домашние животные. Вопрос для кого? Где эти счастливчики сейчас обитают на каких посадах. Без них это не провернуть И чем их купили одними деньгами в
такой афере не отделаешься. Шо за кнут и пряник им предложили. Скоро узнаем.
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29.10.2020 09:10 Відповісти
Иди в инфекционку, снимай маску, ходи часика 2, а поом через 2 недели пиши про загоны.
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29.10.2020 09:12 Відповісти
после предложенного варианта, даст бог, уже наконец заткнётся
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29.10.2020 09:28 Відповісти
Да далой нах все законы, они же ограничивают свободу экстрасенсов!
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29.10.2020 09:15 Відповісти
Юра, записывайтесь в нудисты и пишите посты за отстаивание свободы ходить всем без одежды с иллюстрациями. Так хоть прикольней будет, чем та муть, что Вы сейчас несете.
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29.10.2020 10:38 Відповісти
Все вірно , тре давно вже було то зробити і може не помірал б піпл пачками..
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29.10.2020 10:14 Відповісти
Макрон видать соскучился по беспорядкам с поджогом машин, битьем витрин....
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29.10.2020 09:03 Відповісти
Далой прививки!
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29.10.2020 09:16 Відповісти
Правильне рішення.
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29.10.2020 09:22 Відповісти
Я думаю що в грудні нічого не зміниться все буде тянутись до весни, що грип пропадає в грудні... Наоборот грудень-січень пік....
А вакцина фейк, по останніх дослідженнях європейців того річна вакцина проти пташиного і свинного грипу визвала імунну відповідь тільки у 7% людей, через мутацію грипу а корона по принципу той самий грип він мутував і має багато штампів.
Доступ до переливання плазми мають тільки багаті люди решта лікування розвод в тому числі і ремдесивір
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29.10.2020 09:35 Відповісти
Вирус непобедим!
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29.10.2020 10:32 Відповісти
 
 