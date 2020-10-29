Макрон оголосив загальнонаціональний карантин у Франції із 30 жовтня: бари і ресторани закриті, пересування обмежене
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Президент Франції Емманюель Макрон оголосив про запровадження нових обмежень для боротьби з поширенням коронавірусу.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє "Європейська правда" із посиланням на Le Figaro.
"Я вирішив, що з п'ятниці необхідно запровадити ізоляцію, щоб зупинити поширення вірусу", - сказав Макрон у спеціальному зверненні, яке транслювали національні телеканали.
Із 30 жовтня залишати будинки буде дозволено тільки з поважної причини: на роботу, до лікаря, в магазин, допомогти близькому, а також подихати повітрям.
"Як можна довше залишайтеся вдома. Поважайте правила", - закликав Макрон співвітчизників.
Школи та дошкільні дитячі установи, на відміну від карантину навесні, продовжать працювати із суворим дотриманням правил санітарної безпеки.
Вищі навчальні заклади будуть продовжувати роботу онлайн. Скрізь, де можливо, слід перейти на дистанційну роботу.
Бари, ресторани і магазини, крім тих, що продають товари першої необхідності, повинні бути закриті. Закриті зібрання і публічні збори заборонені.
Переміщення між регіонами забороняються. При цьому в майбутні вихідні будуть дозволені поїздки для повернення з відпусток з нагоди "Дня всіх святих".
Обмеження діятимуть мінімум до 1 грудня на всій території континентальної Франції.
Макрон заявив, що навіть за обмежувальних заходів у відділеннях інтенсивної терапії незабаром буде майже 9 тисяч інфікованих.
"Що б ми не робили, до середини листопада 9000 пацієнтів будуть в реанімації. Ми організувалися, щоб протистояти цьому", - сказав президент.
За даними Міністерства охорони здоров'я Франції в середу був підтверджено 36 437 нових випадків коронавірусу, на 3 тисячі більше, ніж днем раніше. 244 людини померли в лікарнях за останню добу.
Кількість пацієнтів із COVID-19, що перебувають нині у відділеннях інтенсивної терапії, збільшилася на 127, у результаті чого їхня загальна кількість досягла 3036.
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Сидят на корточках мущинки, подходит мент - Че вы делаете то, карантин же? - (выбрасывают "бычки" в сторону носителя погон)Воздуханом дышим, гражданин полицмаэстро, а вы?
А я в маске ...как дурак.
"Мы приняли решение о сокращении личных контактов. Это означает, что пребывание вне дома разрешено с 2 ноября только при участии членов собственного и еще одного домохозяйства, максимально это десять человек. Число участников встреч в квартирах, частных вечеринок будет контролироваться более жестко", - уточнила канцлер.
Она добавила, что с этого времени также будут закрыты театры, кино, фитнес-центры, публичные дома, косметические салоны, отели и общепит, кроме обслуживания на вынос. В середине ноября власти проанализируют эффективность принятых мер и при необходимости скорректируют их.
Школы и детские сады продолжат работу при соблюдении "улучшенных гигиенических требований". Обеспечение работы школ и дошкольных заведений Меркель назвала "политической целью" нового карантина.
такой афере не отделаешься. Шо за кнут и пряник им предложили. Скоро узнаем.
А вакцина фейк, по останніх дослідженнях європейців того річна вакцина проти пташиного і свинного грипу визвала імунну відповідь тільки у 7% людей, через мутацію грипу а корона по принципу той самий грип він мутував і має багато штампів.
Доступ до переливання плазми мають тільки багаті люди решта лікування розвод в тому числі і ремдесивір