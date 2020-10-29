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Новини Політика України Місцеві вибори-2020
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мер (484) Суми (392) ТВК (28)

До другого туру виборів мера Сум виходять Лисенко та Акперов, - попередні результати ТВК

Новини Цензор.НЕТ Політика України

До другого туру виборів мера Сум виходять Лисенко та Акперов, - попередні результати ТВК

До другого туру виборів мера Сум вийшли Олександр Лисенко та Вадим Акперов з різницею майже в 30%. Такі попередні результати міської територіальної виборчої комісії.

До другого туру місцевих виборів у Сумах, за попередніми підрахунками, виходять Олександр Лисенко та Вадим Акперов - різниця між ними майже 30%, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Суспільне.

Що стосується решти - точну кількість голосів виборців за них ще уточнюють, сказала голова комісії Ірина Гончаренко.

У Сумській міській ТВК обробили 90% протоколів з виборів депутатів до облради, 80% протоколів - до міськради і 70% - до районної ради.

Також читайте: У Дарницькому районі Києва виявлено фальсифікацію протоколів місцевих виборів, - голова тервиборчкому

Дату другого туру з виборів мера призначить Центральна виборча комісія.

Автор: Наталя Джума
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Топ коментарі
+3
Батьківщина проти ЄС.
Ну хоч тут Суми радують. ніяких тобі опзжшників чи зелених слуг.
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29.10.2020 09:18
+3
«Блазень» - Ермаку:
- Меня терзают смутные сомнения - правильно-ли мы выбрали слоган к выборам в местные советы? Что, если украинцы воспримут его буквально, что «Украина - это они», и «прокатят» нас на выборах?...(було написано два місяці тому).
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29.10.2020 09:40
+1
Он в Конотопе.
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29.10.2020 09:17
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Лисенко точно не ватний. Він себе демонструє, як Юлькин. Але він і не Юлькин. Лисенко - "місцевий феодал". Погано це, чи ні? Принаймні, останній його термін для міста зроблено чимало. Хоч корупція й на висоті. Радує те, що сумська "Батьківщина" реально проукраїнська. І регіональним ватникам протистоїть саме команда Лисенка.
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29.10.2020 08:54 Відповісти
А ще в осени на 34 млн. Було збудовано фонтани і на їх розбір (вже нових) виділено ще 250 тис. І це при тому, що Суми в червоній зоні, а йому грошей дівати нікуди.
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29.10.2020 08:57 Відповісти
могли бы вообще ничего не построить,а просто сп здить и вы бы об этом даже не узнали
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29.10.2020 09:10 Відповісти
тож і в міській раді вони створять коаліцію з ЄС, гадаю, що і місцеві слуги народу по суті теж не ватники, тому міська рада буде повністю проукраїнська з невеликою кількістю ватників з опзж ну і з ними трохи незрозумілих персонажів з "за майбутнє"
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29.10.2020 09:20 Відповісти
Крєпкій хозяйствєннік ? А "чимало", це що ? Дитячі майданчики ?Тротуарчики з плиточкою ? "Корупція на висоті"-це про премії,виписані мером собі,дорогому ? Чи про зустрічі з Лєрою Сумським ? А може натякаєте на транспортного монополіста, ТОВ «Сумитранс-С»,що належить нашому меру ? Чи про аферу «Євродвори»,де вкрадено ДЕСЯТКИ мільйонів гривень ?
А проукраїнськість...Ну ми ж не діти. От...Магомет Галаєв,директор центрального ринку Сум,йде в облраду від Батьківщини,його син Расул-в міськраду -від ЄС,син Рустам-від слуг....
До другого туру виборів мера Сум виходять Лисенко та Акперов, - попередні результати ТВК - Цензор.НЕТ 7133
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29.10.2020 10:09 Відповісти
ну щодо родини Галаєвих - ніхто ж не йде від ОПЗЖ )
тому по суті всі йдуть від проукраїнських сил, навіть слуга народу зберігає видимість проукраїнської сили і формально декларує повну підтримку цінностей майдану
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29.10.2020 10:12 Відповісти
а де дівся Семенихін?
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29.10.2020 09:09 Відповісти
Он в Конотопе.
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29.10.2020 09:17 Відповісти
Вот, что значит не сажать воров мэров городов.
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29.10.2020 09:15 Відповісти
Батьківщина проти ЄС.
Ну хоч тут Суми радують. ніяких тобі опзжшників чи зелених слуг.
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29.10.2020 09:18 Відповісти
у радах буде повний набор усіх і у великій кількості. рано радуєшся
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29.10.2020 09:48 Відповісти
«Блазень» - Ермаку:
- Меня терзают смутные сомнения - правильно-ли мы выбрали слоган к выборам в местные советы? Что, если украинцы воспримут его буквально, что «Украина - это они», и «прокатят» нас на выборах?...(було написано два місяці тому).
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29.10.2020 09:40 Відповісти
Та хто з ним буде радитися. Його справа - озвучка сценарія.
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29.10.2020 09:59 Відповісти
Ну це ж - АНЕКДОТ... А в ньому допускається, частково, "політ фантазії", "гіперболізація" і тому подібне...
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29.10.2020 10:15 Відповісти
Та зрозумів, просто озвучив підтекст цього анекдота, точніше, описав.
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29.10.2020 11:02 Відповісти
Можна було написати хто від кого. А то щойно https://censor.net/ua/user/424494 пояснив у своєму пості.
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29.10.2020 10:10 Відповісти
 
 