До другого туру виборів мера Сум виходять Лисенко та Акперов, - попередні результати ТВК

До другого туру виборів мера Сум вийшли Олександр Лисенко та Вадим Акперов з різницею майже в 30%. Такі попередні результати міської територіальної виборчої комісії.

До другого туру місцевих виборів у Сумах, за попередніми підрахунками, виходять Олександр Лисенко та Вадим Акперов - різниця між ними майже 30%, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Суспільне.

Що стосується решти - точну кількість голосів виборців за них ще уточнюють, сказала голова комісії Ірина Гончаренко.

У Сумській міській ТВК обробили 90% протоколів з виборів депутатів до облради, 80% протоколів - до міськради і 70% - до районної ради.

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Дату другого туру з виборів мера призначить Центральна виборча комісія.