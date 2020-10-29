До другого туру виборів мера Сум виходять Лисенко та Акперов, - попередні результати ТВК
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До другого туру виборів мера Сум вийшли Олександр Лисенко та Вадим Акперов з різницею майже в 30%. Такі попередні результати міської територіальної виборчої комісії.
До другого туру місцевих виборів у Сумах, за попередніми підрахунками, виходять Олександр Лисенко та Вадим Акперов - різниця між ними майже 30%, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Суспільне.
Що стосується решти - точну кількість голосів виборців за них ще уточнюють, сказала голова комісії Ірина Гончаренко.
У Сумській міській ТВК обробили 90% протоколів з виборів депутатів до облради, 80% протоколів - до міськради і 70% - до районної ради.
Дату другого туру з виборів мера призначить Центральна виборча комісія.
Топ коментарі
+3 Roman Maksymyuk 11332737
показати весь коментар29.10.2020 09:18
+3 Яр Холодний
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+1 Некто Максим
показати весь коментар29.10.2020 09:17
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Будь ласка, зачекайте...
А проукраїнськість...Ну ми ж не діти. От...Магомет Галаєв,директор центрального ринку Сум,йде в облраду від Батьківщини,його син Расул-в міськраду -від ЄС,син Рустам-від слуг....
тому по суті всі йдуть від проукраїнських сил, навіть слуга народу зберігає видимість проукраїнської сили і формально декларує повну підтримку цінностей майдану
Ну хоч тут Суми радують. ніяких тобі опзжшників чи зелених слуг.
- Меня терзают смутные сомнения - правильно-ли мы выбрали слоган к выборам в местные советы? Что, если украинцы воспримут его буквально, что «Украина - это они», и «прокатят» нас на выборах?...(було написано два місяці тому).