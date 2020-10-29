За добу від COVID-19 померли 113 осіб, 2990 - одужали, виявлено 7342 нові випадки
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В Україні станом на ранок четверга, 29 жовтня, зафіксовано 7342 нові випадки захворювання на коронавірусну хворобу COVID-19 за добу.
Про це свідчать дані, опубліковані на сайті Системи моніторингу поширення епідемії коронавірусу Ради національної безпеки і оборони, повідомляє Цензор.НЕТ.
Загалом від початку пандемії в Україні коронавірус виявили у 370 417 осіб.
Найбільшу кількість виявлених випадків COVID-19 за минулу добу зафіксовано в Києві (577), Харківській (575), Хмельницькій (478), Одеській (416) та Львівській (405) областях.
За добу одужали 2990 пацієнтів, загалом від початку пандемії - 151 632 особи. Протягом минулої доби померли 113 раніше захворілих. Загалом від початку пандемії померли 6868 осіб. Всього в Україні станом на ранок 29 жовтня на COVID-19 хворіють 211 917 осіб, що на 4239 осіб більше, ніж добою раніше.
Будь ласка, зачекайте...
на 1.01.2016 42 760,5 -168.4 -0.39%
на 1.01.2017 42 584,5 -176.0 -0.41%
на 1.01.2018 42 386,4 -198.1 -0.47%
на 1.01.2019 42 153,2 -233.2 -0.55%
на 1.01.2020 41 902,4 -250.8 -0.59%
По результатам 2019 на 1.01.2020 в Украине была аномально высокая относительная убыль населения. Относительная убыль населения по результатам 2019 года была 0,59%, а средняя за 5 лет -0.482%.
Посредством введения ЧС.
Чего не наблюдаем. Любому судье вна суде - под нос Конституцию тыкни и он отменит штраф, ибо не хочет лишиться кормушки из-за какой-то херни.
поэтому под правительством следует подразумевать президента.
Надо требовать ,чтобы он перестал играться в народовластие ,а немедленно
внедрял жесткие механизмы контроля за ходом противодействия эпидемии.
Жизни людей - это приоритет над всем остальным ,он ДОЛЖЕН это понять !
в дурацком фильме про Спарту, , именно там чет высрала Пифия, вроде, ага, правда.
Все "расписано", мужик, даже то шо я забил болт на выборы 4 раза
даже то шо я щас пишу тебе.
вам понятно?