УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube RSS
14594 відвідувача онлайн
Новини Політика УкраїниЗдоров'я Коронавірус і карантин
4 910 18
карантин (16095) статистика (2134) COVID-19 (18064) коронавірус (16711)

За добу від COVID-19 померли 113 осіб, 2990 - одужали, виявлено 7342 нові випадки

Новини Цензор.НЕТ Політика України Здоров'я

За добу від COVID-19 померли 113 осіб, 2990 - одужали, виявлено 7342 нові випадки

В Україні станом на ранок четверга, 29 жовтня, зафіксовано 7342 нові випадки захворювання на коронавірусну хворобу COVID-19 за добу.

Про це свідчать дані, опубліковані на сайті Системи моніторингу поширення епідемії коронавірусу Ради національної безпеки і оборони, повідомляє Цензор.НЕТ.

Загалом від початку пандемії в Україні коронавірус виявили у 370 417 осіб.

Найбільшу кількість виявлених випадків COVID-19 за минулу добу зафіксовано в Києві (577), Харківській (575), Хмельницькій (478), Одеській (416) та Львівській (405) областях.

Читайте на "Цензор.НЕТ": У світі нові рекорди щодо COVID-19: за добу захворіли понад пів мільйона осіб, померли - 7,1 тис.

За добу одужали 2990 пацієнтів, загалом від початку пандемії - 151 632 особи. Протягом минулої доби померли 113 раніше захворілих. Загалом від початку пандемії померли 6868 осіб. Всього в Україні станом на ранок 29 жовтня на COVID-19 хворіють 211 917 осіб, що на 4239 осіб більше, ніж добою раніше.

За добу від COVID-19 померли 113 осіб, 2990 - одужали, виявлено 7342 нові випадки 01
За добу від COVID-19 померли 113 осіб, 2990 - одужали, виявлено 7342 нові випадки 02
За добу від COVID-19 померли 113 осіб, 2990 - одужали, виявлено 7342 нові випадки 03
За добу від COVID-19 померли 113 осіб, 2990 - одужали, виявлено 7342 нові випадки 04
За добу від COVID-19 померли 113 осіб, 2990 - одужали, виявлено 7342 нові випадки 05
За добу від COVID-19 померли 113 осіб, 2990 - одужали, виявлено 7342 нові випадки 06

Автор: Наталя Джума
Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у Telegram
Топ коментарі
+2
Общая смертность населения в Украине во время пандемии коронавируса оказалась ниже, чем была в прошлом году. Об этом сообщает Государственная служба статистики в отчете о демографической ситуации в Украине за январь-август 2020 года. Всего с начала текущего года по август в Украине умерло 378 315 человек. По сравнению с прошлым годом смертность сократилась на 16 304 человек. Так, за январь-август 2019 года умерло 394 619 человек - http://www.ukrstat.gov.ua/express/expr2020/10/127.doc
показати весь коментар
29.10.2020 08:57
+2
Сказку про мальчика, который "ВОЛКИ" орал все помнят? Слуги доигрались - всем после их заявлений первых, что это были страшилки - пофигу... Умный нарид воспринимает 2ю волну как страшилку. Быдло без масок шляется по торговым центрам не закрытым и никто и замечания не делает....
показати весь коментар
29.10.2020 09:00
+2
Так бо огр. прав и свобод должно делать Правительство.
Посредством введения ЧС.
Чего не наблюдаем. Любому судье вна суде - под нос Конституцию тыкни и он отменит штраф, ибо не хочет лишиться кормушки из-за какой-то херни.
показати весь коментар
29.10.2020 09:06
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
7300 виявили, 7800 підозра, а разом вже за 15000.
показати весь коментар
29.10.2020 08:56 Відповісти
Общая смертность населения в Украине во время пандемии коронавируса оказалась ниже, чем была в прошлом году. Об этом сообщает Государственная служба статистики в отчете о демографической ситуации в Украине за январь-август 2020 года. Всего с начала текущего года по август в Украине умерло 378 315 человек. По сравнению с прошлым годом смертность сократилась на 16 304 человек. Так, за январь-август 2019 года умерло 394 619 человек - http://www.ukrstat.gov.ua/express/expr2020/10/127.doc
показати весь коментар
29.10.2020 08:57 Відповісти
Будь здоров, дай Бог тебе и твоей семье не заболеть.....
показати весь коментар
29.10.2020 09:02 Відповісти
Та Зевса то нету, это тупо миф для дураков. Не понимаю что "он" может "дать" то? За добу від COVID-19 померли 113 осіб, 2990 - одужали, виявлено 7342 нові випадки - Цензор.НЕТ 3880
показати весь коментар
29.10.2020 09:03 Відповісти
Потому что меньше ходили по врачам. В одной стране бастовали все медработники три дня, так смертность уменьшилась на 20%!
показати весь коментар
29.10.2020 10:09 Відповісти
Дата числ. абс прирост отн прирост

на 1.01.2016 42 760,5 -168.4 -0.39%
на 1.01.2017 42 584,5 -176.0 -0.41%
на 1.01.2018 42 386,4 -198.1 -0.47%
на 1.01.2019 42 153,2 -233.2 -0.55%
на 1.01.2020 41 902,4 -250.8 -0.59%

По результатам 2019 на 1.01.2020 в Украине была аномально высокая относительная убыль населения. Относительная убыль населения по результатам 2019 года была 0,59%, а средняя за 5 лет -0.482%.
показати весь коментар
29.10.2020 10:30 Відповісти
Сказку про мальчика, который "ВОЛКИ" орал все помнят? Слуги доигрались - всем после их заявлений первых, что это были страшилки - пофигу... Умный нарид воспринимает 2ю волну как страшилку. Быдло без масок шляется по торговым центрам не закрытым и никто и замечания не делает....
показати весь коментар
29.10.2020 09:00 Відповісти
Так бо огр. прав и свобод должно делать Правительство.
Посредством введения ЧС.
Чего не наблюдаем. Любому судье вна суде - под нос Конституцию тыкни и он отменит штраф, ибо не хочет лишиться кормушки из-за какой-то херни.
показати весь коментар
29.10.2020 09:06 Відповісти
Говорим правительство ,но каждый понимает ,что оно у Зеленского под пятой,
поэтому под правительством следует подразумевать президента.
Надо требовать ,чтобы он перестал играться в народовластие ,а немедленно
внедрял жесткие механизмы контроля за ходом противодействия эпидемии.
Жизни людей - это приоритет над всем остальным ,он ДОЛЖЕН это понять !
показати весь коментар
29.10.2020 09:32 Відповісти
какие там жизни то. смешно же.
в дурацком фильме про Спарту, , именно там чет высрала Пифия, вроде, ага, правда.
Все "расписано", мужик, даже то шо я забил болт на выборы 4 раза
даже то шо я щас пишу тебе.
вам понятно?
показати весь коментар
29.10.2020 10:18 Відповісти
В Польщі виявлено за минулу добу 19 000!!! а в нас всього 7 000 - такими темпами ми скоро переженемо всю Європу! Правда в нас у Львові щоб госпіталізувати важко хворого у лікарню треба заплатити мінімум 300$ в іншому випадку немає місць - але то таке то все брехня!!!
показати весь коментар
29.10.2020 09:20 Відповісти
Трохи почало спадати тому, що школи пішли на канікули. Вийдуть школярі - понесуть заразу далі....
показати весь коментар
29.10.2020 09:41 Відповісти
Знакомые с подозрением на ковид, сделали тесты в гос лаборатории, им сказали ждать результата неделю. Если учесть, что заболевание очень быстро протекает, то можно просто не дожить до заветного результата. Хоть за 7 месяцев карантина, зелетвари уже давно могли бы сделать нормальные лаборатории во всех городах, чтобы оперативно делать анализы. Хотя зачем это им?! Их же выбрали люмпены для приколов, а не эффективной работы.
показати весь коментар
29.10.2020 10:31 Відповісти
А нецелевое использование фондов на дороги?!!! Долбоёбы миллиарды закатывают в асфальт, а быдло дальнобой за неделю уничтожает новое покрытие перегрузом. Это не власть, а недоразумение при отсутствии мозга. Контора "Рога и копыта" по уничтожению бюджета Украины.
показати весь коментар
29.10.2020 11:25 Відповісти
В Швеции за 28.10 выявлено 2128 новых случаев, что в пересчете на Украину соответствует 8512 случаям.
показати весь коментар
29.10.2020 10:33 Відповісти
Какая-то кацапская статистика, в европе взлетают в рази, а у нас все причесано.
показати весь коментар
29.10.2020 10:39 Відповісти
 
 