COVID-19: у трійці лідерів за добовим приростом нових випадків Київ - 577, Харківщина - 575 і Хмельниччина - 478

За минулу добу найбільшу кількість підтверджених випадків коронавірусної хвороби COVID-19 зафіксовано в Києві, Харківській та Хмельницькій областях.

Про це свідчать дані, опубліковані на сайті Системи моніторингу поширення епідемії коронавірусу Ради національної безпеки і оборони, передає Цензор.НЕТ.

Станом на ранок 29 жовтня в Києві на коронавірус захворіли 577 осіб.

Загальна кількість інфікованих становить 36 027 осіб.

Загалом від ускладнень, спричинених коронавірусом, померли 726 осіб, за минулу добу - 5. З початку епідемії одужали 12 405 пацієнтів.

Станом на 29 жовтня кількість активних хворих у Києві становить 22 896 осіб.

Зазначимо, що найбільшу кількість інфікованих коронавірусом за добу в Києві було зафіксовано 23 жовтня 2020 року. Тоді добовий приріст хворих становив 635 осіб.

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До трійки лідерів за добовою захворюваністю на коронавірус також потрапили Харківська та Хмельницька області.

Так, у Харківській області добовий приріст хворих на коронавірус становить 575 осіб. Загальна кількість інфікованих - 35 016. Загалом від ускладнень, викликаних коронавірусом, померли 516 людей, за минулу добу - 1. Від початку епідемії одужали 6556 пацієнтів. Кількість активних хворих на Харківщині - 27 944.

У Хмельницькій області на коронавірус захворіли 478 осіб. Загальна кількість інфікованих становить 14 706 осіб. Загалом від ускладнень, викликаних коронавірусом, померли 216 осіб, за минулу добу - 3. Від початку епідемії одужали 6321 пацієнт. Кількість активних хворих на Хмельниччині становить 8169 осіб.