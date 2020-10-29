УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube RSS
14594 відвідувача онлайн
Новини СуспільствоЗдоров'я Коронавірус і карантин
2 292 27
карантин (16095) статистика (2134) COVID-19 (18064) коронавірус (16711)

COVID-19: у трійці лідерів за добовим приростом нових випадків Київ - 577, Харківщина - 575 і Хмельниччина - 478

Новини Цензор.НЕТ Суспільство Здоров'я

COVID-19: у трійці лідерів за добовим приростом нових випадків Київ - 577, Харківщина - 575 і Хмельниччина - 478

За минулу добу найбільшу кількість підтверджених випадків коронавірусної хвороби COVID-19 зафіксовано в Києві, Харківській та Хмельницькій областях.

Про це свідчать дані, опубліковані на сайті Системи моніторингу поширення епідемії коронавірусу Ради національної безпеки і оборони, передає Цензор.НЕТ.

Станом на ранок 29 жовтня в Києві на коронавірус захворіли 577 осіб.

Загальна кількість інфікованих становить 36 027 осіб.

Загалом від ускладнень, спричинених коронавірусом, померли 726 осіб, за минулу добу - 5. З початку епідемії одужали 12 405 пацієнтів.

Станом на 29 жовтня кількість активних хворих у Києві становить 22 896 осіб.

Зазначимо, що найбільшу кількість інфікованих коронавірусом за добу в Києві було зафіксовано 23 жовтня 2020 року. Тоді добовий приріст хворих становив 635 осіб.

Також читайте: За добу від COVID-19 померли 113 осіб, 2990 - одужали, виявлено 7342 нові випадки

До трійки лідерів за добовою захворюваністю на коронавірус також потрапили Харківська та Хмельницька області.

Так, у Харківській області добовий приріст хворих на коронавірус становить 575 осіб. Загальна кількість інфікованих - 35 016. Загалом від ускладнень, викликаних коронавірусом, померли 516 людей, за минулу добу - 1. Від початку епідемії одужали 6556 пацієнтів. Кількість активних хворих на Харківщині - 27 944.

У Хмельницькій області на коронавірус захворіли 478 осіб. Загальна кількість інфікованих становить 14 706 осіб. Загалом від ускладнень, викликаних коронавірусом, померли 216 осіб, за минулу добу - 3. Від початку епідемії одужали 6321 пацієнт. Кількість активних хворих на Хмельниччині становить 8169 осіб.

Автор: Наталя Джума
Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у GoogleNews
Топ коментарі
+3
В других регионах просто хрен тест сдашь. Я поехал в Мариуполь там все тотально больны, только половина не сдает тест, а вторая половина не может его сдать из-за сумасшедших очередей и принимают его только в 2 местах. Вообще статистику не имеет ничего общего с реальностью
показати весь коментар
29.10.2020 08:58
+3
Общая смертность населения в Украине во время пандемии коронавируса оказалась ниже, чем была в прошлом году. Об этом сообщает Государственная служба статистики в отчете о демографической ситуации в Украине за январь-август 2020 года. Всего с начала текущего года по август в Украине умерло 378 315 человек. По сравнению с прошлым годом смертность сократилась на 16 304 человек. Так, за январь-август 2019 года умерло 394 619 человек - http://www.ukrstat.gov.ua/express/expr2020/10/127.doc
показати весь коментар
29.10.2020 09:16
+2
Вы хоть одного лично знаете ?
показати весь коментар
29.10.2020 09:10
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
В других регионах просто хрен тест сдашь. Я поехал в Мариуполь там все тотально больны, только половина не сдает тест, а вторая половина не может его сдать из-за сумасшедших очередей и принимают его только в 2 местах. Вообще статистику не имеет ничего общего с реальностью
показати весь коментар
29.10.2020 08:58 Відповісти
так блин, а нафиг стоять там то? шоп принять одередную "дозу" вируса?
Ибо тест - 7-10 дней, а за это время уже отпоют мантры и нажрутся "за три дня" то.
я вообще не понимаю - зачем? Читал посты блогеров заболевших? - дай на тест, а результат - 7-10 дней, кроме выходных и праздников типо Освобождения Октября от царского иги в Якутске.
показати весь коментар
29.10.2020 09:01 Відповісти
Тем более что точность этих ПЦР тестов не более 60%. У человека температура 38 и потеря обоняния, а тест отрицательный?!
показати весь коментар
29.10.2020 09:09 Відповісти
я чет не очень в пцр тестах, но вот нечаянно слушал посла в Японии, нашего - там в аэропорту берут ну типо слюну, ждешь 3 часа и мол - иди на изоляцию, вроде бы. если даже отр. тест дал рез-т.
а эти шо тут берут, кх-кх, вроде бы на кровь = 7-10 дней
показати весь коментар
29.10.2020 09:17 Відповісти
В Словакии сейчас идёт ВСОБЩЕЕ ТЕСТИРОВАНИЕ ( экспрес тесты ). Результат за полчаса
Словакия закупила 13 млн тестов ( на 5 млн населения) и сделает тесты два раза
Тестирование БЕСПЛАТНОЕ
Пункты развернули в школах и больших залах
В мероприятии помогают военные обеспечивать организацию и порядок
ОТ ТЕСТОВ ОСВОБОЖДЕНЫ ПЕНСЫ СТАРШЕ 65, дети до 10 лет , люди переболевшие с 1.08 - 15, 10
показати весь коментар
29.10.2020 10:02 Відповісти
Школа закрыты до конца ноября пока( занятия онлайн) , магазины и рестораны закрыты ВСЕ,
Работают продуктовые, аптеки, банки
Пенсам выделили с 9-11 утра вход в продуктовый ( только старше 65 лет можно )
На улицах все в масках
Предприятия , которые не могут организовать работу онлайн , продолжают работу в обычном режиме
показати весь коментар
29.10.2020 10:06 Відповісти
да писал кто то шо вы писал за Словакию
так у нас тут надо.
у вас там Европа то, а у нас - .... да нувонах
показати весь коментар
29.10.2020 10:11 Відповісти
У вас подготовка к геноциду идёт, с помощью "вакцинаций".
показати весь коментар
29.10.2020 12:14 Відповісти
A зачем тестировать, если PCR-тесты не дают однозначного ответа ?
показати весь коментар
29.10.2020 12:13 Відповісти
Вы меня извините, но Вы просто - БАЛАБОЛ
Вот только зачем Вы проводите агитацию среди украинцев не защищаться от вируса - загадка. Или Вам Кто-то задание дал или просто ПО ДУРИ .
показати весь коментар
29.10.2020 12:40 Відповісти
Потому что нет никакого "вируса".
показати весь коментар
29.10.2020 14:20 Відповісти
Потеря обоняния и при гриппе бывает, и при ОРВИ. А лазить с температурой за этими тестами и КТ, стоять в очередях на улице - идиотизм полный.
показати весь коментар
29.10.2020 09:27 Відповісти
Я как правослабный членовек ответственно заявляю шо коробковирус = наказание длая грухунов, поэтому мне он по... кх-кх-аааа(Бежит в больничку)
показати весь коментар
29.10.2020 08:58 Відповісти
Украина 8 по числу болеющих на данный момент!!! 211 917 человек!
показати весь коментар
29.10.2020 09:04 Відповісти
Вы хоть одного лично знаете ?
показати весь коментар
29.10.2020 09:10 Відповісти
Советубю всем не верующим - идите в инфекционку, без масочки походите часика 2, а потом недельки через 2 рисуйте постики
показати весь коментар
29.10.2020 09:14 Відповісти
Этот "совет" я уже слышал; неинтересно.
показати весь коментар
29.10.2020 09:40 Відповісти
Без совета облизывать перила и дверные ручки пост неполный.
показати весь коментар
29.10.2020 10:23 Відповісти
Я знаю. Сейчас болеют - жены племянница, моя племянница и её дочка, соседка, мужик который обслуживает котёл, а один мужик с бывшей работы умер, сопутствующих заболеваний не имел. Когда-то у него желудок барахлил. Возможно притворялся чтобы на пьянки с коллективом не ходить. Не пил, не курил.
показати весь коментар
29.10.2020 09:31 Відповісти
Откуда вы знаете что у них "ковид", а не сезонная простуда с осложнением ?
показати весь коментар
29.10.2020 09:41 Відповісти
Тот который обслуживает котёл, вчера сам по телефону сказал, а племянницы и соседка сдавали тесты.
показати весь коментар
29.10.2020 11:01 Відповісти
Тесты на что ? Коронавирусов существует 43 вида. Каким именно они заболели ?
показати весь коментар
29.10.2020 12:01 Відповісти
"COVID-19: в тройке лидеров по суточному приросту новых случаев Киев - 577, Харьковщина - 575 и Хмельнитчина - 478" - это месть за пролёт на выборах.
показати весь коментар
29.10.2020 09:13 Відповісти
Общая смертность населения в Украине во время пандемии коронавируса оказалась ниже, чем была в прошлом году. Об этом сообщает Государственная служба статистики в отчете о демографической ситуации в Украине за январь-август 2020 года. Всего с начала текущего года по август в Украине умерло 378 315 человек. По сравнению с прошлым годом смертность сократилась на 16 304 человек. Так, за январь-август 2019 года умерло 394 619 человек - http://www.ukrstat.gov.ua/express/expr2020/10/127.doc
показати весь коментар
29.10.2020 09:16 Відповісти
Статистике из МОЗ доверять нельзя . Они просто скрывабт реальные цифры
показати весь коментар
29.10.2020 09:57 Відповісти
Скрывают от кого и с какой целью?
показати весь коментар
29.10.2020 11:01 Відповісти
С целью создания всемирной паники для "большой перезагрузки", т.е. введения всемирного коммуно-фашистского режима.
показати весь коментар
29.10.2020 12:02 Відповісти
 
 