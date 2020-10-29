COVID-19: у трійці лідерів за добовим приростом нових випадків Київ - 577, Харківщина - 575 і Хмельниччина - 478
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За минулу добу найбільшу кількість підтверджених випадків коронавірусної хвороби COVID-19 зафіксовано в Києві, Харківській та Хмельницькій областях.
Про це свідчать дані, опубліковані на сайті Системи моніторингу поширення епідемії коронавірусу Ради національної безпеки і оборони, передає Цензор.НЕТ.
Станом на ранок 29 жовтня в Києві на коронавірус захворіли 577 осіб.
Загальна кількість інфікованих становить 36 027 осіб.
Загалом від ускладнень, спричинених коронавірусом, померли 726 осіб, за минулу добу - 5. З початку епідемії одужали 12 405 пацієнтів.
Станом на 29 жовтня кількість активних хворих у Києві становить 22 896 осіб.
Зазначимо, що найбільшу кількість інфікованих коронавірусом за добу в Києві було зафіксовано 23 жовтня 2020 року. Тоді добовий приріст хворих становив 635 осіб.
До трійки лідерів за добовою захворюваністю на коронавірус також потрапили Харківська та Хмельницька області.
Так, у Харківській області добовий приріст хворих на коронавірус становить 575 осіб. Загальна кількість інфікованих - 35 016. Загалом від ускладнень, викликаних коронавірусом, померли 516 людей, за минулу добу - 1. Від початку епідемії одужали 6556 пацієнтів. Кількість активних хворих на Харківщині - 27 944.
У Хмельницькій області на коронавірус захворіли 478 осіб. Загальна кількість інфікованих становить 14 706 осіб. Загалом від ускладнень, викликаних коронавірусом, померли 216 осіб, за минулу добу - 3. Від початку епідемії одужали 6321 пацієнт. Кількість активних хворих на Хмельниччині становить 8169 осіб.
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Ибо тест - 7-10 дней, а за это время уже отпоют мантры и нажрутся "за три дня" то.
я вообще не понимаю - зачем? Читал посты блогеров заболевших? - дай на тест, а результат - 7-10 дней, кроме выходных и праздников типо Освобождения Октября от царского иги в Якутске.
а эти шо тут берут, кх-кх, вроде бы на кровь = 7-10 дней
Словакия закупила 13 млн тестов ( на 5 млн населения) и сделает тесты два раза
Тестирование БЕСПЛАТНОЕ
Пункты развернули в школах и больших залах
В мероприятии помогают военные обеспечивать организацию и порядок
ОТ ТЕСТОВ ОСВОБОЖДЕНЫ ПЕНСЫ СТАРШЕ 65, дети до 10 лет , люди переболевшие с 1.08 - 15, 10
Работают продуктовые, аптеки, банки
Пенсам выделили с 9-11 утра вход в продуктовый ( только старше 65 лет можно )
На улицах все в масках
Предприятия , которые не могут организовать работу онлайн , продолжают работу в обычном режиме
так у нас тут надо.
у вас там Европа то, а у нас - .... да нувонах
Вот только зачем Вы проводите агитацию среди украинцев не защищаться от вируса - загадка. Или Вам Кто-то задание дал или просто ПО ДУРИ .