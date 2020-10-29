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Вибух колектора в Києві: в лікарні помер один із постраждалих комунальників
Новини Цензор.НЕТ Київські новини
У лікарні помер один із трьох столичних комунальників, які напередодні зазнали гідроудару.
Про це повідомляє ТСН, передає Цензор.НЕТ.
Як зазначається, 61-річний чоловік у "Київводоканалі" працював зварювальником.
28 жовтня в Києві на Новодарницькому колекторі під час проведення планових робіт сталася надзвичайна подія, постраждали працівники "Київводоканалу".
Інцидент стався, коли робітники знімали з каналізаційної труби заглушку - звідти під великим тиском вирвалася рідина. Струмінь зруйнував інші перегородки, збив людей з ніг і протягнув їх 40 метрів по трубі, аж до найближчого колектора.
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Денис Ахмедьянов
показати весь коментар29.10.2020 10:43 Відповісти Мені подобається 0
nord west 73790a67
показати весь коментар29.10.2020 14:14 Відповісти Мені подобається 0
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