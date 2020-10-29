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Вибух колектора в Києві: в лікарні помер один із постраждалих комунальників

Новини Цензор.НЕТ Київські новини

Вибух колектора в Києві: в лікарні помер один із постраждалих комунальників

У лікарні помер один із трьох столичних комунальників, які напередодні зазнали гідроудару.

Про це повідомляє ТСН,  передає Цензор.НЕТ.

Як зазначається, 61-річний чоловік у "Київводоканалі" працював зварювальником.

28 жовтня в Києві на Новодарницькому колекторі під час проведення планових робіт сталася надзвичайна подія, постраждали працівники "Київводоканалу".

Інцидент стався, коли робітники знімали з каналізаційної труби заглушку - звідти під великим тиском вирвалася рідина. Струмінь зруйнував інші перегородки, збив людей з ніг і протягнув їх 40 метрів по трубі, аж до найближчого колектора.

Також дивіться: Вибух колектора в Києві: один постраждалий комунальник у важкому стані. ФОТОрепортаж

Автор: Анастасія Потіха
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уже сварщиком работать низзя
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29.10.2020 10:43 Відповісти
https://www.youtube.com/watch?v=c78DMnETKII&ab_channel=%D0%9E%D1%80%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%9B%D1%8E%D1%82%D0%B8%D0%B9-Topic
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29.10.2020 14:14 Відповісти
 
 