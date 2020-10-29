75 тис. жителів Донеччини залишилися без води через прорив магістрального водопроводу, - ОДА

Тривають аварійні ремонтно-відновлювальні роботи на ділянці Другого Донецького водопроводу поблизу міста Слов'янськ, в зв'язку з чим повністю або частково припинено водопостачання 5 населених пунктів.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Донецької ОДА.

"Фахівці КП "Компанія "Вода Донбасу" приступили до ремонту магістрального водоводу діаметром 1400 мм вранці 28 жовтня. Наразі припинено водопостачання 5 населених пунктів (з них 3 частково) - м. Костянтинівка (частково), м. Дружківка (частково), с. Петрівка, смт Щербинівка (частково) та смт Новгородське Торецької міської ради (усього – 75401 особа/39720 абонентів)", - йдеться в повідомленні.

Протягом минулої доби були проведені земельні роботи, виконаний відвід мулу та відкачування води біля місця пориву, встановлена причина пориву - тріщина довжиною 250 мм.

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Станом на 08:00 29 жовтня продовжуються роботи з відкачування води на місці пориву, після чого будуть розпочаті зварювальні роботи.

Орієнтовний час завершення ремонтних робіт — протягом доби 29 жовтня.

Від КП "Компанія "Вода Донбасу" залучено 20 працівників та 8 одиниць техніки.

Другий Донецький водопровід - головне джерело водопостачання для міст Слов'янськ, Краматорськ, Дружківка, Костянтинівка, а також прилеглих сіл і селищ. 20 км цього водопроводу зараз в аварійному стані і потребує заміни.

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