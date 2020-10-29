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аварія (460) ОДА (1540) Донецька область (5695) водопостачання (611) вода (910)

75 тис. жителів Донеччини залишилися без води через прорив магістрального водопроводу, - ОДА

Новини Цензор.НЕТ Події

75 тис. жителів Донеччини залишилися без води через прорив магістрального водопроводу, - ОДА

Тривають аварійні ремонтно-відновлювальні роботи на ділянці Другого Донецького водопроводу поблизу міста Слов'янськ, в зв'язку з чим повністю або частково припинено водопостачання 5 населених пунктів.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Донецької ОДА.

"Фахівці КП "Компанія "Вода Донбасу" приступили до ремонту магістрального водоводу діаметром 1400 мм вранці 28 жовтня. Наразі припинено водопостачання 5 населених пунктів (з них 3 частково) - м. Костянтинівка (частково), м. Дружківка (частково), с. Петрівка, смт Щербинівка (частково) та смт Новгородське Торецької міської ради (усього – 75401 особа/39720 абонентів)", - йдеться в повідомленні.

Протягом минулої доби були проведені земельні роботи, виконаний відвід мулу та відкачування води біля місця пориву, встановлена причина пориву - тріщина довжиною 250 мм.

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Станом на 08:00 29 жовтня продовжуються роботи з відкачування води на місці пориву, після чого будуть розпочаті зварювальні роботи.

Орієнтовний час завершення ремонтних робіт — протягом доби 29 жовтня.

Від КП "Компанія "Вода Донбасу" залучено 20 працівників та 8 одиниць техніки.

Другий Донецький водопровід - головне джерело водопостачання для міст Слов'янськ, Краматорськ, Дружківка, Костянтинівка, а також прилеглих сіл і селищ. 20 км цього водопроводу зараз в аварійному стані і потребує заміни.

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Автор: Анастасія Потіха
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Топ коментарі
+10
75 тыс. жителей Донетчины остались без воды в результате прорыва магистрального водовода, - ОГА - Цензор.НЕТ 6904
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29.10.2020 09:19
+3
Нех за жопоблок голосовать
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29.10.2020 09:21
+1
там опзж так "переймались" перед выборами этой темой , что уже и забыли после них.
а за 1991-2014 года не смогли решить вопрос, только трубы и деньги пиляли.
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29.10.2020 09:22
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75 тыс. жителей Донетчины остались без воды в результате прорыва магистрального водовода, - ОГА - Цензор.НЕТ 6904
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29.10.2020 09:19 Відповісти
Так злодію нічого не залишається як кричати "держи злодія".
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29.10.2020 10:06 Відповісти
Нех за жопоблок голосовать
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29.10.2020 09:21 Відповісти
там опзж так "переймались" перед выборами этой темой , что уже и забыли после них.
а за 1991-2014 года не смогли решить вопрос, только трубы и деньги пиляли.
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29.10.2020 09:22 Відповісти
І нічого було чмирити в маршрутці жіночку за українську мову.
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29.10.2020 10:08 Відповісти
вау, худоба без води, жах
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29.10.2020 09:34 Відповісти
Нічого страшного. Порада пана Москаля кримчанам підійде і їм.
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29.10.2020 10:12 Відповісти
А на Донетчине или в Лугандоне? Впрочем какая разница!
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29.10.2020 09:38 Відповісти
Донеччина, бувша вотчина Гіркіна.
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29.10.2020 10:10 Відповісти
Не давати води, поки українську мову не *********! 75 тис. жителів Донеччини залишилися без води через прорив магістрального водопроводу, - ОДА - Цензор.НЕТ 8885
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29.10.2020 11:08 Відповісти
А зачем в резервации вода?! Им нравиться жить в говне.
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29.10.2020 11:29 Відповісти
 
 