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США заявили про готовність розмістити гіперзвукові ракети в Європі для стримування Росії

Новини Цензор.НЕТ За кордоном

США заявили про готовність розмістити гіперзвукові ракети в Європі для стримування Росії

Сполучені Штати будуть готові за необхідності піти на розгортання гіперзвуковиx ракет середньої і меншої дальності в Європі для стримування Росії.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Голос Америки", про це заявив помічник президента США з національної безпеки Роберт О'Браєн, виступаючи у вашингтонському Гудзонівському інституті.

"Ми створюємо гіперзвукову зброю, ми створюємо системи доставки у вигляді балістичних ракет, які допоможуть гарантувати безпеку Америки ... захистити наших союзників і стримувати Китай. Ми розгорнемо такі ракети, якщо це буде необхідно, в Європі, щоб стримувати Росію", - сказав помічник президента США.

"Ми думаємо, що, розгорнувши ці озброєння, ми не тільки будемо стримувати напад, але це також поставить нас у таку позицію, в якій ми зможемо вести реальні переговори з контролю над озброєннями в майбутньому", - заявив помічник президента США.

О'Браєн додав, що такі ж заходи Вашингтон готовий вжити в Індо-Тихоокеанському регіоні для стримування Китаю, який, на думку американської сторони, "скористався тим, що США були обмежені Договором про ліквідацію ракет середньої і меншої дальності (ДРСМД)", і розгорнув "тисячі ракет", націлених на союзників Сполучених Штатів.

Раніше в Пентагоні повідомили, що Сполучені Штати розробляють гіперзвукову крилату ракету, яку можна буде запускати з палубних літаків військово-морських сил країни McDonnell Douglas F/A-18.

Їх поставки у ВМС країни слід очікувати до 2028 року.

Також читайте: Путін висунув умову НАТО: РФ готова відмовитися від розгортання ракет 9М729 біля кордонів Європи у відповідь на аналогічні кроки

16 жовтня президент США Дональд Трамп заявив, що збройні сили країни вже мають у своєму розпорядженні гіперзвукові ракети.

"Точно так само, як в 1980-х ми розгорнули ракети Pershing і крилаті ракети в Європі, щоб Радянський Союз сів за стіл переговорів і погодився обговорювати "нульовий варіант", який передував ДРСМД", - пояснив О'Браєн.

Договір про ракети середньої і меншої дальності був підписаний США і СРСР в 1987 році і набув чинності 1988 року. Сторони домовилися ліквідувати ракетні комплекси середньої і меншої дальності наземного базування. 2 серпня 2019 року Вашингтон залишив договір.

За словами О'Браєнa, Росія і Сполучені Штати продовжать на рік Договір про заходи щодо подальшого скорочення і обмеження стратегічних наступальних озброєнь (СНО-3), якщо зможуть вирішити питання, пов'язані з заходами перевірки.

"Ми запропонували продовжити Новий ДСНО на рік," - заявив О'Браєн. І одночасно обидві сторони - Росія і Сполучені Штати - погодилися встановити ліміт виробництва своїх озброєнь протягом цього року, щоб подивитися, чи дасть це нам час, щоб домовитися про нову, дійсно чудову довгострокову угоду з контролю над озброєннями з росіянами.

"Вважаю, що ми наближаємося до цього. Ми виробляємо верифікаційну процедуру для цього періоду тривалістю в рік. Якщо ми зможемо вирішити питання верифікації, то, вважаю, що ми зможемо прийти до угоди. Нам просто потрібно буде подивитися, наскільки серйозно росіяни ставляться до контролю над озброєннями", - заявив О'Браєн.

Автор: Наталя Джума
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Топ коментарі
+12
Союзмультфильм напрягся в ожидании новых заказов.
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29.10.2020 09:27
+8
Хохма в том, что экономика США выдержит и по итогам у США будет все заявленное, а у Роиси будут мультики и убивачки 30-40летней давности.
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29.10.2020 09:37
+8
США не заявляйте, а розмищайте.... руские пока кол в жопе не почувствую, не понимаю.
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29.10.2020 09:40
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Союзмультфильм напрягся в ожидании новых заказов.
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29.10.2020 09:27 Відповісти
А я то думал к чему это рашисты на днях похвастались, что модернизировали С300 на перехват гиперзвуковых ракет. Емели-сказочники!
Как по мне Рашка тупо блефует и по факту не имеет гиперзвукового оружия и уж тем более не может его перехватывать. Это блеф для внутреннего пользователя и чтобы затянуть США в гонку вооружений, где США будет соревноваться с мультяшками
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29.10.2020 09:29 Відповісти
Хохма в том, что экономика США выдержит и по итогам у США будет все заявленное, а у Роиси будут мультики и убивачки 30-40летней давности.
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29.10.2020 09:37 Відповісти
Вчера, кстати, очередное испытание новой ракеты российской ПРО было, видео от МО, я бы не сказал что это мультики....
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29.10.2020 09:48 Відповісти
испытание , это ещё не значит это оружие массовое .Нацисты изобрели атомную бомбу в 1940-м году , но сделать его массовым не могли . А Рашка так тем более , всё будет делать как всегда через задницу .
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29.10.2020 09:51 Відповісти
Американцев Ваши аргументы успокаивают. Но по чесноку, испытаний ракетного вооружения от РФ в сети мелькает гораздо чаще, чем американского... Я бы даже сказал, американского вообще не слышно.. Тут еще покопаться нужно, кто блефует.
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29.10.2020 10:10 Відповісти
в магазине парень берет пачку презервативов (15 шт)... просит еще дать шоколадку.
реакция продавца гениальна: смотрит на презики, потом жалостливо на шоколад:
- пацанчик, за одну шоколадку тебе столько не дадут!
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29.10.2020 10:45 Відповісти
шо , путинских мультиков насмотрелся ?)
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29.10.2020 17:01 Відповісти
Панцири тоже когда-то испытывали. Но в Сирии что-то снова пошло не так. (с)
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29.10.2020 10:40 Відповісти
А что Панцыри? С задачей ближней обороны они справляются на-ура. Боевые расчеты постоянно в тонусе, отбивая беспилотники в ареале Хмеймима. А те Панцыри что вроде как были подбиты ракетами, так они были то ли на марше или просто отключены. Это косяки личного состава (сирийского, ливийского), не имеющие отношение к возможностям самих установок.
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29.10.2020 10:51 Відповісти
Да, наверняка вот тут он был выключен, а вращающаяся антенна РЛС наверное, мух отгоняла. Наверное, они садятся на панцирь, ибо он полное говно.
Знищення російського "Панцира-С1" у Сирії турецьким ударним безпілотником. ВIДЕО

А тут видно, как он напоследок ракетами шпуляет. В небесную твердь.
Ізраїль знищив ще один російський комплекс ППО "Панцир". ВIДЕО
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29.10.2020 11:10 Відповісти
А крутящаяся антенна, обязательно боевой режим? Личный состав был снаружи, кстати.
Можно сколько угодно хихикать, но Панцыри свою работу выполняет. Кстати в Ливии он прилично покромсал те же Байрактары.
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29.10.2020 11:32 Відповісти
Расскажите мне на кой хрен крутить антенной РЛС, если излучение выключено?
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29.10.2020 11:45 Відповісти
У тебя садовая бензопила на холостом тоже цепь вращает? Понимаете, нереально, чтобы приближение чего то в воздухе, не было замечено датчиками комплекса, в рабочем режиме, любого ПВО. Сигнализация бы верещала бы со всех щелей. Вина - арабов, которые по каким то причинам не были в режиме боевого дежурства.
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29.10.2020 11:49 Відповісти
1. Бензопила - слабый аргумент, высосанный из пальца. Я ее включаю, когда уже вижу объект работы. А антенна РЛС крутится, чтобы обнаружить объект.
2. Вполне реально, если ЭПР ЛА ниже предусмотренных ТТХ РЛС или ЛА находится выше диаграммы направленности РЛС.
3. Панцирь может работать в полностью автоматическом режиме. Поэтому водила, ссущий на колесо или даже все з члена экипажа, делающие то же самое, не аргумент. Говно Ваш россиянский Панцирь, как ни крути.
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29.10.2020 11:56 Відповісти
Я также могу сказать и про Пэтриоты саудов, и про турецкие Хоки в Ливии. Но это же совсем другое, понимать надо (с)
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29.10.2020 12:04 Відповісти
Может-не может. Мы не знаем в каком режиме бывает Панцирь и о чем сигнализирует вращение антенн. Личный состав был снаружи, это их шляпа.
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29.10.2020 12:05 Відповісти
Мы знаем что Панцирь работает в ручном и в автоматическом режиме работы. А то, что даже россияне этого не знают - не наши проблемы. Скажите еще, что экипаж Панциря этого не знал...
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29.10.2020 12:16 Відповісти
эти видео фейк еомпьютерная анимация мне видно сам такие делал давайте мне по 200 долларов за такой ролик я вам их тысячу наклепаю лохам впаривать и не такое можно
з1000 сделаю ролик как беспилотники разносят кремль и мавзолей и садяться на красной плошади
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31.10.2020 01:53 Відповісти
Иди бухай бояру на своей красной площади. Мультики про свои победы на войне только кацапы и клепают.
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31.10.2020 10:22 Відповісти
Хрюсский , пшол вон отсюда ,пугать будешь мордву на срусайтах!
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29.10.2020 12:25 Відповісти
А показания приборов тоже видел? Протоколы испытаний? Условия проведения?!!!!
А хотя бы саму ракету в близи, чтобы видеть, что это не старая советская ракета?

Сбить гиперзвуковую ракету, можно даже палкой - все что для этого нужно, это знать ее траекторию. Уверен на 200% что:
1. Перехватываемая ракета летела по известной траектории
2. Ракета была не гиперзвуковая - это слишком дорогое удовольствие, да и гиперзвуковых ракет, у них всего пару штук и то в виде прототипов
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29.10.2020 10:40 Відповісти
Таким макаром можно опровергать и испытания натовского оружия. Ктож тебе покажет и расскажет о протоколах и итогах. Это смерти подобно. Россияне испытывают новинки - ре-гу-ля-рно, и по многим аспектам, в том числе гипер-ракет они, даже по словам чинов Пентагона, вышли на порядок вперед.
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29.10.2020 10:54 Відповісти
Можно конечно! Но, зная:
1. Сколько раз, попадалась на брехне, та и другая сторона (включая рисование мультиков и приписывании "махов" которых даже в теории быть не может)
2. Уровень военного бюджета той и другой стороны
3. Уровень контроля расходования бюджетных средств, воровства, коррупции...обеих сторон
4. Контроль качества
Все же, можно сделать некоторые выводы и они будут не в пользу Рашки..От слова совсем!!!
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29.10.2020 12:04 Відповісти
1. Что-то после брехни со стороны МО РФ или Путина, американские генералы и военно-аналитические издания не скатываются в риторику бульварных изданий.
2-3. Уровень бюджета - ни о чем. Чем больше денег - тем больше распил, это факт.
Никак не могу сделать выводы не в пользу РФ.
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29.10.2020 12:09 Відповісти
Да Вы, похоже, ничего не можете сделать не в пользу РФ.
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29.10.2020 12:45 Відповісти
А чего генералам, куда то скатываться?! Их, как раз все устраивает! Пока Путин не начал чудить, НАТО тихонечко загибалось...а так им бабла накинули....Им все пучком и с каждым новым мультом, они писаются от радости и дорисовывают нолик к своим потребностям!
Уровень бюджета - очень даже о чем, их игрушки порядком дороже, но это не говорит о распиле. Достаточно посмотреть, на результаты расходования этого бюджета сравнив к примеру размер флота США и РФ
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29.10.2020 13:51 Відповісти
1. Понимаете, нолики рисовать в бюджете оборонки после угрожающих отчетов американских генералов - это как бы секрет Полишинеля. Дело в том, что тупое осваивание бабла на прожЭкты, когда сосед за окном тихим сапом осваивает вещички из следующего технологического уклада, даже у закоренелых генералов-лоббистов бабла включается армейский инстинкт самосохранения.
2. США заложник своего заокеанского расположения, поэтому на флот и армию будут вытягивать все соки. Без него, статус США завянет. Страны повернутся спиной к далекому острову и будут себе на базарчике торговать и договариваться. Для Америки это смерти подобно. Нужно о себе всегда напоминать, угрожать, бить. А это уже демократией ниразу не пахнет.
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29.10.2020 14:02 Відповісти
США заявили о готовности разместить гиперзвуковые ракеты в Европе для сдерживания России - Цензор.НЕТ 6940
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29.10.2020 09:31 Відповісти
США не заявляйте, а розмищайте.... руские пока кол в жопе не почувствую, не понимаю.
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29.10.2020 09:40 Відповісти
Предлагаю свою дачу для размещения ракет и бесплатного квартирования обслуживающего персонала! Языковой проблемы не будет.
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29.10.2020 09:43 Відповісти
Обслуживающий персонал и отсутствие языковой проблемы, как то двусмысленно звучит.
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29.10.2020 09:45 Відповісти
Я не агент иностранной разведки, а это главное. А ракетам предусмотрена обслуга.
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29.10.2020 10:34 Відповісти
Все правильно, Наталко... Ракетам не тільки пальне потрібне... Від борщу з пампушками і вареників ще ніхто не відмовлявся...
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29.10.2020 10:49 Відповісти
Ото ж то й воно .Все ви вірно зрозуміли, дякую.
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29.10.2020 11:24 Відповісти
"Каждый судит в меру своей испорченности..."
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29.10.2020 10:47 Відповісти
Пуйло снова всех обманул! ))))
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29.10.2020 10:00 Відповісти
Хорошая новость.
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29.10.2020 10:02 Відповісти
это не новость это с носа все гаковыряли
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31.10.2020 00:05 Відповісти
Моська Путин решил припугнуть НАТО и что из этого вышло.
Где наш басенник Крылов?
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29.10.2020 10:05 Відповісти
Їх вже час давно застосовуати а не розміщувати інакше далі буде гірше.
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29.10.2020 10:06 Відповісти
Тут через неделю непонятно какие расклады будут.....
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29.10.2020 10:17 Відповісти
Что тебе не понятно,хрюсский ? Чморить вас будут не по детски по прежнему , но при Байдене процесс ускорится и через пару лет ваш гнойник вЯликая смехдержава полностью обанкротиться и начнет разваливаться
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29.10.2020 12:31 Відповісти
Послушать американские или украинские СМИ, то американский народ выбирает из двух агентов КГБ.
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29.10.2020 12:33 Відповісти
тока мы тут все вымрем пока они разваляться
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31.10.2020 00:03 Відповісти
Гиперзвук РСМД это ровно 5 минут. И приговор гаагского трибунала исполнен.
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29.10.2020 12:02 Відповісти
фигня это гмперзвук 5 минут это дофига лазером с орбиты вообше мгновенно будет
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31.10.2020 00:02 Відповісти
Размещайте в Украине. Готов взять на постой двух американских солдат до того как США построят у нас свои военные базы США заявили про готовність розмістити гіперзвукові ракети в Європі для стримування Росії - Цензор.НЕТ 9698
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29.10.2020 12:05 Відповісти
думаеш они тебе задний проход прочистят
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31.10.2020 00:00 Відповісти
Твоим языком
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31.10.2020 11:42 Відповісти
Чого все так складно. Всю лугандонію по лінії розмежування на глибину 1км (всю так звану сіру зону) віддати американцям. Не буде жодної контрабанди, не будуть стрелять, будуть лише ракети за 400 км від московітського кремля, а від гіперзвукових ракет кацапи повтікають за Байкал. І буде мир і буде спокій.
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29.10.2020 12:53 Відповісти
Если победит байден. то он отменит все инициативы Трампа и будет дружить с хуълом
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30.10.2020 22:34 Відповісти
да пкрезагрузка будет потому что ракет таких нет
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30.10.2020 23:59 Відповісти
У США есть
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31.10.2020 13:00 Відповісти
осталось только ракеты такие зделать а у путина уже есть поставит на кубе как обычно
или подлодок пару под берега подгонит вообшем пук не громкий
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30.10.2020 23:58 Відповісти
ой ну тоже мне навыдумывали еше в 88 году под руководством академика забабахина
в позднем ссср был закончен проэкт мертвая рука была собрана термоядерная бомба экзатоного класса после чего советские шахтеры стахановскими темпами в кремлевских подвалах вырыли 500 киломеитровую шахту в которую под нпдзором кгб была помешена эта бомба все участники и строители и члены их семей были замученны в сибирских лагерях
в 95 году система была проверена и взятв на боевое дежурство так что путину аофиш на всякие такие пукалки он ясно заявмл зачем нужен такой мир если в нем не будет россии
так что если серъезно прихватят разнесет всю планету туар и емкакие звуки непомогутименно поэтому до сих пор на россию никто ненапал понимают что в любой момент им могут выключить свет так что нам лучше беречь россию иначе как вариант будем замерзать в космосе
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31.10.2020 00:15 Відповісти
всем очевидно что лучше иметь сытого и богатого соседа яем нишего пьяницу так что дай бог процветания и благосостояния росии и украине
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31.10.2020 01:46 Відповісти
 
 