США заявили про готовність розмістити гіперзвукові ракети в Європі для стримування Росії
Новини Цензор.НЕТ За кордоном
Сполучені Штати будуть готові за необхідності піти на розгортання гіперзвуковиx ракет середньої і меншої дальності в Європі для стримування Росії.
Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Голос Америки", про це заявив помічник президента США з національної безпеки Роберт О'Браєн, виступаючи у вашингтонському Гудзонівському інституті.
"Ми створюємо гіперзвукову зброю, ми створюємо системи доставки у вигляді балістичних ракет, які допоможуть гарантувати безпеку Америки ... захистити наших союзників і стримувати Китай. Ми розгорнемо такі ракети, якщо це буде необхідно, в Європі, щоб стримувати Росію", - сказав помічник президента США.
"Ми думаємо, що, розгорнувши ці озброєння, ми не тільки будемо стримувати напад, але це також поставить нас у таку позицію, в якій ми зможемо вести реальні переговори з контролю над озброєннями в майбутньому", - заявив помічник президента США.
О'Браєн додав, що такі ж заходи Вашингтон готовий вжити в Індо-Тихоокеанському регіоні для стримування Китаю, який, на думку американської сторони, "скористався тим, що США були обмежені Договором про ліквідацію ракет середньої і меншої дальності (ДРСМД)", і розгорнув "тисячі ракет", націлених на союзників Сполучених Штатів.
Раніше в Пентагоні повідомили, що Сполучені Штати розробляють гіперзвукову крилату ракету, яку можна буде запускати з палубних літаків військово-морських сил країни McDonnell Douglas F/A-18.
Їх поставки у ВМС країни слід очікувати до 2028 року.
16 жовтня президент США Дональд Трамп заявив, що збройні сили країни вже мають у своєму розпорядженні гіперзвукові ракети.
"Точно так само, як в 1980-х ми розгорнули ракети Pershing і крилаті ракети в Європі, щоб Радянський Союз сів за стіл переговорів і погодився обговорювати "нульовий варіант", який передував ДРСМД", - пояснив О'Браєн.
Договір про ракети середньої і меншої дальності був підписаний США і СРСР в 1987 році і набув чинності 1988 року. Сторони домовилися ліквідувати ракетні комплекси середньої і меншої дальності наземного базування. 2 серпня 2019 року Вашингтон залишив договір.
За словами О'Браєнa, Росія і Сполучені Штати продовжать на рік Договір про заходи щодо подальшого скорочення і обмеження стратегічних наступальних озброєнь (СНО-3), якщо зможуть вирішити питання, пов'язані з заходами перевірки.
"Ми запропонували продовжити Новий ДСНО на рік," - заявив О'Браєн. І одночасно обидві сторони - Росія і Сполучені Штати - погодилися встановити ліміт виробництва своїх озброєнь протягом цього року, щоб подивитися, чи дасть це нам час, щоб домовитися про нову, дійсно чудову довгострокову угоду з контролю над озброєннями з росіянами.
"Вважаю, що ми наближаємося до цього. Ми виробляємо верифікаційну процедуру для цього періоду тривалістю в рік. Якщо ми зможемо вирішити питання верифікації, то, вважаю, що ми зможемо прийти до угоди. Нам просто потрібно буде подивитися, наскільки серйозно росіяни ставляться до контролю над озброєннями", - заявив О'Браєн.
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Как по мне Рашка тупо блефует и по факту не имеет гиперзвукового оружия и уж тем более не может его перехватывать. Это блеф для внутреннего пользователя и чтобы затянуть США в гонку вооружений, где США будет соревноваться с мультяшками
реакция продавца гениальна: смотрит на презики, потом жалостливо на шоколад:
- пацанчик, за одну шоколадку тебе столько не дадут!
Знищення російського "Панцира-С1" у Сирії турецьким ударним безпілотником. ВIДЕО
А тут видно, как он напоследок ракетами шпуляет. В небесную твердь.
Ізраїль знищив ще один російський комплекс ППО "Панцир". ВIДЕО
Можно сколько угодно хихикать, но Панцыри свою работу выполняет. Кстати в Ливии он прилично покромсал те же Байрактары.
2. Вполне реально, если ЭПР ЛА ниже предусмотренных ТТХ РЛС или ЛА находится выше диаграммы направленности РЛС.
3. Панцирь может работать в полностью автоматическом режиме. Поэтому водила, ссущий на колесо или даже все з члена экипажа, делающие то же самое, не аргумент. Говно Ваш россиянский Панцирь, как ни крути.
з1000 сделаю ролик как беспилотники разносят кремль и мавзолей и садяться на красной плошади
А хотя бы саму ракету в близи, чтобы видеть, что это не старая советская ракета?
Сбить гиперзвуковую ракету, можно даже палкой - все что для этого нужно, это знать ее траекторию. Уверен на 200% что:
1. Перехватываемая ракета летела по известной траектории
2. Ракета была не гиперзвуковая - это слишком дорогое удовольствие, да и гиперзвуковых ракет, у них всего пару штук и то в виде прототипов
1. Сколько раз, попадалась на брехне, та и другая сторона (включая рисование мультиков и приписывании "махов" которых даже в теории быть не может)
2. Уровень военного бюджета той и другой стороны
3. Уровень контроля расходования бюджетных средств, воровства, коррупции...обеих сторон
4. Контроль качества
Все же, можно сделать некоторые выводы и они будут не в пользу Рашки..От слова совсем!!!
2-3. Уровень бюджета - ни о чем. Чем больше денег - тем больше распил, это факт.
Никак не могу сделать выводы не в пользу РФ.
Уровень бюджета - очень даже о чем, их игрушки порядком дороже, но это не говорит о распиле. Достаточно посмотреть, на результаты расходования этого бюджета сравнив к примеру размер флота США и РФ
2. США заложник своего заокеанского расположения, поэтому на флот и армию будут вытягивать все соки. Без него, статус США завянет. Страны повернутся спиной к далекому острову и будут себе на базарчике торговать и договариваться. Для Америки это смерти подобно. Нужно о себе всегда напоминать, угрожать, бить. А это уже демократией ниразу не пахнет.
Где наш басенник Крылов?
или подлодок пару под берега подгонит вообшем пук не громкий
в позднем ссср был закончен проэкт мертвая рука была собрана термоядерная бомба экзатоного класса после чего советские шахтеры стахановскими темпами в кремлевских подвалах вырыли 500 киломеитровую шахту в которую под нпдзором кгб была помешена эта бомба все участники и строители и члены их семей были замученны в сибирских лагерях
в 95 году система была проверена и взятв на боевое дежурство так что путину аофиш на всякие такие пукалки он ясно заявмл зачем нужен такой мир если в нем не будет россии
так что если серъезно прихватят разнесет всю планету туар и емкакие звуки непомогутименно поэтому до сих пор на россию никто ненапал понимают что в любой момент им могут выключить свет так что нам лучше беречь россию иначе как вариант будем замерзать в космосе