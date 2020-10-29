"Рішення певних органів державної влади мають антидержавний і антиконституційний характер", - Данілов

Секретар Ради національної безпеки і оборони України Олексій Данілов заявляє, що рішення певних органів державної влади становлять загрозу національній безпеці України.

Про це Данілов повідомив на сторінці в мережі Facebook, передає Цензор.НЕТ.

"Рішення певних органів державної влади мають антидержавний і антиконституційний характер. Важаю, що їхні окремі дії несуть загрозу національній безпеці України", - наголосив секретар РНБО.

Нагадаємо, 27 жовтня Конституційний суд ухвалив рішення за поданням депутатів ОПЗЖ і "За майбутнє" і, за формулюванням Сергія Лещенка, "скасував антикорупційну реформу".

Наступного дня на сайті суду з'явився текст рішення. Згідно з яким, неконституційною визнана стаття, що передбачає покарання за брехню в деклараціях, і скасовано кілька повноважень НАЗК.

Також читайте: Данілов: РНБО не може вплинути на "телеканали Медведчука" через демократію і свободу слова