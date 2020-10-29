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Данілов (1191) РНБО (1717)

"Рішення певних органів державної влади мають антидержавний і антиконституційний характер", - Данілов

Новини Цензор.НЕТ Політика України

Секретар Ради національної безпеки і оборони України Олексій Данілов заявляє, що рішення певних органів державної влади становлять загрозу національній безпеці України.

Про це Данілов повідомив на сторінці в мережі Facebook, передає Цензор.НЕТ.

"Рішення певних органів державної влади мають антидержавний і антиконституційний характер. Важаю, що їхні окремі дії несуть загрозу національній безпеці України", - наголосив секретар РНБО.

Нагадаємо, 27 жовтня Конституційний суд ухвалив рішення за поданням депутатів ОПЗЖ і "За майбутнє" і, за формулюванням Сергія Лещенка, "скасував антикорупційну реформу".

Наступного дня на сайті суду з'явився текст рішення. Згідно з яким, неконституційною визнана стаття, що передбачає покарання за брехню в деклараціях, і скасовано кілька повноважень НАЗК.

Також читайте: Данілов: РНБО не може вплинути на "телеканали Медведчука" через демократію і свободу слова

Рішення певних органів державної влади мають антидержавний і антиконституційний характер, - Данілов 01

Автор: Наталя Джума
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Топ коментарі
+18
Ну так чего вы ждете? Собирайте экстренное заседание СНБО и немедленно принимайте пресекающие меры!!! ЧИ ВИ ЗОВСІМ ЯЛОВІ?!!
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29.10.2020 09:40
+16
Данилов, а почему у судей КС зарплаты по 10000 евро в месяц. Почему власть Украины ориентируется на зарплаты богатой части европейских стран , а не более бедной части европейских стран ( восточной Европы) ? Не пора ли из Простых украинцев перестать делать лохов?
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29.10.2020 09:39
+14
Реагировать СНБО должен мгновенно, на то он и создан. Или ждете, когда реестры будут удалены, а дела закрыты?
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29.10.2020 09:44
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Если кто-то кое-где у нас порой...
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29.10.2020 09:39 Відповісти
Конституційний суд наніс українській державі страшного удару, такого навіть путін не міг зробити своїм військовим тиском! Конституційний суд фактично скасував всі антикорупційні інструменти контролю над чиновниками та суддями і заборонив переслідування за незаконне збагачення! Немає сумніву що це катастрофічне рішення Конституційного Суду України, яке знищує здобутки Революції Гідності, було підготовлено олігархами в співробітництві з мафією та корумпованим чиновництвом та суддівським корпусом! Фактично реакційна частина суспільства, наділена владними повноваженнями, наносить українському народові страшного удару який знищує правове поле України! Це рішення Конституційного суду призведе до Майдану та зміни всіх гілок влади і повної люстрації суддівського корпусу України! Через бажання мафії далі панувати в Україні ми вступаємо в новий Майдан. Зеленський слабкий керівник і не може втримати ситуацію під контролем, мафія, чиновництво та олігархи творять що хочуть і так далі продовжуватись не може!
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29.10.2020 09:55 Відповісти
Данилов, а почему у судей КС зарплаты по 10000 евро в месяц. Почему власть Украины ориентируется на зарплаты богатой части европейских стран , а не более бедной части европейских стран ( восточной Европы) ? Не пора ли из Простых украинцев перестать делать лохов?
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29.10.2020 09:39 Відповісти
И , кстати, кто-то разберётся уже с тем Васадзе , который протолкнул коррупционный закон про евробляхи и ТЕПЕРЬ ПРЕСПОКОЙНО ДЕЛАЕТ НА ЗАЗ ОТВЕРТОЧНУЮ СБОРКУ АВТО СТРАНЫ АГРЕССОРА , принося Рашке Прибыль НА СНАРЯДЫ ПРОТИВ УКРАИНЫ
Почему РНБО закрывает на это глаза ?

И когда наконец украинцам разрешать иметь нормальные европейские авто по европейским ценам ? Бо Васадзе своим законом сделал хорошо только автоолигархам , а простых украинцев надеется грузить своими кацапскими развалюхами
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29.10.2020 09:45 Відповісти
Ну так чего вы ждете? Собирайте экстренное заседание СНБО и немедленно принимайте пресекающие меры!!! ЧИ ВИ ЗОВСІМ ЯЛОВІ?!!
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29.10.2020 09:40 Відповісти
хм...... , це зеленошмарката влада перевіряє суспільство на яловість!
результати будуть до кінця тижня. результати прогнозовані і передбачені.
настрій у суспільстві нагадує один відомий вислів - "а я даже не пойму, я сейчас обеспокоен или всё ещё взволнован, потому что впечатление будто мне по...уй", а це саме те що їм потрібно.
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29.10.2020 09:54 Відповісти
Власть в сговоре с Коломойским, Медведчуком и Кремлем разворачивает Украину от Запада к РФ.
Опять, как это было в 2013-2014 одна надежда на НАРОД!
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29.10.2020 11:30 Відповісти
А большинство судей еще при яныке там , а зебил дает им отыграться по полной.
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29.10.2020 09:44 Відповісти
Реагировать СНБО должен мгновенно, на то он и создан. Или ждете, когда реестры будут удалены, а дела закрыты?
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29.10.2020 09:44 Відповісти
100 баллов
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29.10.2020 09:46 Відповісти
Так если действия носят антигосударственный характер, создают угрозу нацбезопасности, так для чего же вы там пан Данилов?Собирай СНБО, выносите решения, кстати которые обязательны для всех (! в т.ч. и судебных органов)органов власти.
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29.10.2020 09:44 Відповісти
Интересно, это простое раздувание щек Данилова или будут последствия для предателя и сепарастора - главы КС и его прихвостней проголосовавших за то гнусное анигосударственное решение?
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29.10.2020 09:45 Відповісти
сильно сказано, от прям як шаблюкою рубанув, гігант мислі... робити що будете, імпотенти?? призначили цього валянка туди і сидить воно тихо-мирно, аби не смикали зайвий раз

Сейчас "советники" Зеленского уже формируют тезис-оправдание ситуации с решением КС по принципу "они все назначены до нас".
Конституционный суд Украины тихо и смирно сидел при Порошенко ибо существовал Президент и его власть. Тот же Конституционный суд и прочие творят что угодно ибо Зеленский тянет максимум на карикатуру власти, да и то осуществляемую Ермаком. Отсюда все проблемы. Власть не осуществляющая свои функции должна уйти.
Для вопящих "А что он может сделать". Три варианта:
Вариант №1. Мягкий. Провести финансово-хозяйственную проверку деятельности Конституционного суда. Поверьте - там такое ... Сразу станет понятно за какие деньги покупают недвижимость судьи КС.
Вариант №2 Средний. Отозвать назначенных Президентом судей ВС как "утративших доверие". Отозвать Верховной Радой избранных ею судей по той же формулировке.
Вариант №3 Жесткий. Провести референдум по доверию КС, ВС и местным судам и на его основе вычистить ВСЮ систему. https://timeze2019.blogspot.com/p/blog-page_74.html
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29.10.2020 09:46 Відповісти
Вариант 4 - если не власть , то народ поставит ёлку перед зданием КС 😀😀😀
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29.10.2020 09:49 Відповісти
елку давно час ставити, допікли вже гниди
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29.10.2020 09:54 Відповісти
Чим/ким прикрашатимемо "ЙОлку"? Що на ній висітиме? "Рішення певних органів державної влади мають антидержавний і антиконституційний характер", - Данілов - Цензор.НЕТ 2573
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29.10.2020 10:14 Відповісти
Вариант с отзывом Верховной Радой, пожалуй, самый приемлемый. Кто то должен инициировать, остальные, принимая во внимание масштаб зашквара, будут думать только о своей шкуре.
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29.10.2020 09:57 Відповісти
И?
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29.10.2020 09:53 Відповісти
Всё.
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29.10.2020 10:00 Відповісти
почему молчит Кловун, который случайно стал Гарантом конституции? если не разгонят продажные суды, то надо объявлять импичмент и перевыбры Рады.
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29.10.2020 09:53 Відповісти
А он разве знает свои права и обязанности? Он же Конституцию не читал.
Или ему пох.
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29.10.2020 09:57 Відповісти
Реєстр декларацій за рішенням Конституційного Суду вже закрито. Всі бандити, корупціонери та злодії у владі можуть спати спокійно.
Бюджет з дірою у 300 ярдів.
Розікрали коронавірусний фонд.
Перед Путіним прогинаються та виконують всі його забаганки.
Гуманітарна політика - просрана, міжнародна підтримка - втрачена, безпекова складова - нівельована.
Треба визнати, за такий короткий термін, так швидко все проє..ти - це треба вміти.
С.Кабакаєв
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29.10.2020 09:56 Відповісти
Судить и решать наказывать коррупционеров или нет должны ПЕРЕСІЧНІ (как нас называют пренебрежительно) об этом и в той же конституции записано что власть пренадлежит народу а не полтора десятку хряков у которых вся недвижимость за границей и миллионные доходы за наш же счёт .Я так понимаю вся судебная власть это пятая колонна в обществе и пользы от неё никакой -НА ФОНАРЬ!!!!!!
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29.10.2020 09:58 Відповісти
Национальное агентство по противодействию коррупции (НАПК) закрыло в 18-00 28 октября реестр электронных деклараций во исполнение решения КСУ, заявил глава НАПК Александр Новиков.
«Конституционный суд признал 27 числа, - и сегодня решение опубликовано, - неконституционным доступ граждан к информации о доходах, расходах и имуществе как себя, так и всех лиц, получающих зарплату за счет налогов Украины. С 18:00 на сайте не будет реестра деклараций», - сообщил Новиков.
Он сказал, что решение КСУ возвращает Украину «не в 2013-й, а в 1991-й год, когда вообще не существовало никакого антикоррупционного законодательства». По словам Новикова, КСУ отменил все механизмы предотвращения коррупции, выстроенные за годы независимости.

Ви зробили це разом, довбойоби! Это - цена вашего выбора полтора года назад.
Вас, идиотов, предупреждали, что это - не шутки, что к выбору надо относится ответственно.
Конченные мрази, нагадившие у себя в доме, у нас, в нашем общем доме.
Nick Vest
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29.10.2020 09:58 Відповісти
Що сказати хотів?
Хтось може собі уявити Пастора, який мямлить, як цей мер луганська, про ЯКІСЬ органи влади, "намеківає"? Де б ми були в 2014 з такими презЕдентом, секретарем РНБО та слугами?
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29.10.2020 09:59 Відповісти
пастор своє промямлив у 14-му
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29.10.2020 10:15 Відповісти
Полный откат в борьбе с коррупуией! Но 73% хотели этого и получили!
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29.10.2020 10:02 Відповісти
певні органи приймають певні рішення з певними наслідками для певних осіб
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29.10.2020 10:14 Відповісти
Ой, Данилов разрадился заявлением!!!! А у Бубочки разрешение спросил???
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29.10.2020 10:17 Відповісти
весь состав Проститутционного суда и Высшей Рады Кривосудия и весь состав ОАСК уже должен быть арестован и допрашиваться на дыбе..
именно на дыбе и незаконно, так же как они(судьи) выносят незаконные решения..
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29.10.2020 10:18 Відповісти
На палі виглядало б більш презентабельно.
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29.10.2020 10:25 Відповісти
классно.. наравится..- а теперь детально, - по шагам- кто - как - и когда на дыбу...(((
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29.10.2020 23:41 Відповісти
А для чого РНБО, констатувати факти?
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29.10.2020 10:24 Відповісти
Пан Данилов, если вы это понимаете, значит вы должны понимать что с вашей стороны это преступная бездеятельность, а это статья УК Украины.
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29.10.2020 10:25 Відповісти
И шо теперь вся страна будет сокрушаться, и беспомощно разводить руками, вместо того, чтобы немедленно арестовать прокремлевского вора и расследовать, как эта мразь Тупица оказался во главе такого архиважного государственного органа, и благодаря кому, и которых тоже надо отправить на нары, а не жевать сопли.
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29.10.2020 10:27 Відповісти
РНБО як пустельний тушканчик прокинулось після річної сплячки, у вас в ОПУ кріт ФСБ сидить непідсудний, у вас оборонну галузь розвалили і роздерибанюють, у вас з фонду на подолання пандемії кошти тупо розкрадено на ямковому ремонті, у вас КС суд приймає все на користь узурпаторів і топ-мафії. Шановні дармоїди де трибунали і посадки з повною конфіскацією майна колаборантів, агентів чужих спецслужб і казнокрадів, чому їх сім'ї не переїзають примусово з Конча-Заспи в хрущоби а фігуранти в слідчі ізолятори як
Айварась Абромавічус який за 1,5 млн грн в місяць вміло розвалив оборонку, а Шмигаль Львівський автобусний завод ? У вас там є державні мужі з клепкою, а не мухами в головах як у Зеленського?
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29.10.2020 10:30 Відповісти
У нас есть президент в стране? Почему он ,как всегда, отмалчиваеся,а не собирает СНБО? Почему не отзывает судей,которых назначил лично он, или дальше будет кивать на судей, назначенных при Порохе. Сколько можно жевать сопли? Коломойша с Мертвечуком рулят судами, а это подобие президента язык в жопу засунул и делает вид,что не понимает,что происходит.
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29.10.2020 11:34 Відповісти
У нас есть президент в стране? Почему он ,как всегда, отмалчиваеся,а не собирает СНБО? Почему не отзывает судей,которых назначил лично он, или дальше будет кивать на судей, назначенных при Порохе. Сколько можно жевать сопли? Коломойша с Мертвечуком рулят судами, а это подобие президента язык в жопу засунул и делает вид,что не понимает,что происходит.
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29.10.2020 11:38 Відповісти
Так у нас вся суддівська система демонстративно АНТИКОНСТИТУЦІЙНА.
Бо закони про Конституційний Суд і про Судоустрій і статус Суддів (підписані Порошенко 17.07.2017 і 2.06.2016)
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1402-19#Text

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2136-19#Text

порушують всі базові статті Конституції України про рівноправ'я громадян (ст.21, 22, 24)

про верховенство права (ст.8)
про те, що "Україна є суверенна і незалежна, демократична, соціальна, правова держава" (ст.1)
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/254%D0%BA/96-%D0%B2%D1%80#Text

і перетворюють її в тоталітарну мафіозно-феодальну клоаку, де громадяни законодавчо поділені на касти з різними правами, відносно яких діють РІЗНІ закони.

Достатньо подивитись на ст.26, 27 Закону про КС (де судді КС прирівнені по зарплатам і пенсіям до суддів Верховного Суду), на ст.142 Розділу Х (про статус судді в відставці) і
п.24, 1), в) Розділу ХІІ (Прикінцеві і перехідні положення). Судді КС згідно них отримують мінімальний оклад "75 прожиткових мінімумів для працездатних осіб, розмір якого встановлено на 1 січня календарного року" (тобто 75*2102=157тис. 650грн), що разом з різними доплатами (за посаду, за вислугу років, премії...) складає зарплату, наприклад, голови КС 440тис.грн на місяць.
Пенсія же суддів - 50% від винагороди + 2% за кожний рік поверх 20років стажу (ст.142) - БЕЗ ОПОДАТКУВАННЯ, З БЮДЖЕТУ, тобто запросто складає 300тис.грн і не обмежена, в принципі, нічим по закону про Судоустрій. В той час як пенсії "звичані" громадян обмежені 16тис.грн по закону про Пенсійне страхування. А середня зарплата в Україні на 1 січня - 2020 - 10727грн
https://index.minfin.com.ua/ua/labour/salary/average/

440000/10727 = 41 - в таку кількість разів більше, ніж зарплата середнього українця, обходиться йому утримання (з бюджету) нелегитимного голови КСУ... В той час як середньому американцю з доходами $57тис. утримання президента США обходиться в $400тис. (в 7 разів більше середнього доходу), а кожного з 9 (всього 9 на весь США !) членів Верховного Суду - $246...$258тис (тобто зарплата судді ВС там в 4,5 рази більше середньої заплати по США).

Про пенсії взагалі мови немає. Для панів (суддів, інших держслужбовців) один закон (закон про Судоустрій... пенсії 300тис.грн і не обмежені), для рабів (решти "громадян") - інший і є 1800... максимум 16тис.грн.

PS. Все це по вашим "порошенківським" законам (в т.ч. і про пенсійне страхування), нешановні обожнювачі ПеПо. Під гаслом патриотизму - цілеспрямоване руйнування конституційних підвалин державності, всіх стимулів розвитку і перетворення її в бліду копію тоталітарної Росії. Руйнували Конституцію і будували тоталітарний храм для себе, а зараз плодами вашої щоденної руйнівної антидержавної праці користуються прямі вороги України. Що посієш...
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29.10.2020 12:10 Відповісти
..оцэ вам, нарид й равенство и бр..лядство й правова держава....(((((((((((((((((((((
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29.10.2020 23:43 Відповісти
 
 