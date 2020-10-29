За добу від коронавірусу в Києві померло 5 осіб, 259 - одужали, виявлено 577 нових випадків, - Кличко
Новини Цензор.НЕТ Київські новини
У столиці вже 36 027 підтверджених випадків захворювання на COVID-19.
Про це в Telegram повідомив мер Києва Віталій Кличко, передає Цензор.НЕТ.
"Захворювання на коронавірус за минулу добу в Києві виявили в 577 людей. 5 хворих померли. Загалом коронавірус забрав життя 726 киян. На сьогодні в столиці вже 36 027 підтверджених випадків захворювання на COVID-19", - йдеться в повідомленні.
Серед захворілих 314 жінок віком від 18 до 84 років, 225 чоловіків віком від 19 до 86 рокiв, 19 дівчаток від 1 до 17 років та 19 хлопчиків від 1 місяця до 17 років. Захворів, зокрема, 21 медик..
У лікарні столиці госпіталізували 63 пацієнтів. Інші - на самоізоляції, під контролем лікарів.
Одужали за минулу добу 259 осіб. Всього коронавірус побороли 12 405 жителів Києва.
Найбільше випадків захворювання виявили в Деснянському районі - 129, у Дніпровському - 104 і в Дарницькому районі - 75 випадків.
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