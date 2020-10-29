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інваліди (199) Крим (12756) суд (8039) Бабін (70)

"Суд" в окупованому Криму за позовом декана з Москви зобов'язав інваліда-візочника знести балкон і пандус. ФОТО

Новини Цензор.НЕТ Суспільство

Декан юридичного факультету московської Вищої школи економіки, заслужений юрист Російської Федерації Євген Салигін через кримський "суд" змусив інваліда з Євпаторії Дмитра Павлова знести балкон і розібрати пандус у власну квартиру.

Про це повідомляє "Асоціація реінтеграції Криму", передає Цензор.НЕТ.

Зазначається, що інвалід Дмитро Павлов має 50 метрів житла на першому поверсі багатоповерхівки, у Євпаторії, куди він переїхав разом з батьками 10 років тому. Саму квартиру Павлову дала Україна за програмою "Доступне житло", сплативши третину від її вартості. Завдяки прибудові Павлов отримав можливість зробити пандус і окремий вхід: він отримав офіційний дозвіл на прибудову і зібрав потрібні підписи від інших мешканців будинку. Сусід зверху Євген Салигін, доцент із Москви, який проживає в Євпаторії всього кілька місяців на рік, звернувся до суду з позовом про знесення прибудови Павлова. За словами Салигіна, по ній до його квартири можуть забратися злодії або ж там щось може спалахнути або вибухнути газ.

"У 2017 році "Міжвідомча комісія з використання житлового фонду Євпаторії" дала добро на перебудову, але підписи в документі не поставила, тільки печатку. Що і стало приводом заслуженому юристу РФ Євгену Салигіну оголосити прибудову Дмитра незаконною і зобов'язати повернути фасад до первинного вигляду", - зазначає видання.

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Як повідомляє колишній представник президента України в Криму Борис Бабін, ця ситуація викликала резонанс серед кримських інвалідів, який, проте, не допоміг.

"Історія є настільки дикою, що спровокувала не тільки мітинг кримських інвалідів на підтримку Дмитра, але йнавіть моралізаторські публікації в тамтешній пресі. Безрезультатно. Деталі цієї справи настільки яскраво свідчать про справжнє ставлення росіян, усіх цих салигіних, до мешканців Криму, пил від яких заважає колонізаторам дихати", - написав він фейсбуці.

Суд в окупованому Криму за позовом декана з Москви зобовязав інваліда-візочника знести балкон і пандус 01

Суд в окупованому Криму за позовом декана з Москви зобовязав інваліда-візочника знести балкон і пандус 02

Автор: Наталя Джума
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Топ коментарі
+31
вы что хотите, чтоб по этому пандусу заезжали танки НАТО?
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29.10.2020 10:15
+22
Скрепы во всей красе!
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29.10.2020 10:09
+17
Хотіли жити в росії, де прав в людей немає, то радійте тепер.
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29.10.2020 10:15
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Скрепы во всей красе!
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29.10.2020 10:09 Відповісти
Хотіли жити в росії, де прав в людей немає, то радійте тепер.
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29.10.2020 10:15 Відповісти
Не факт,шо этот инвалид хотел жить на кацапии.
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29.10.2020 11:17 Відповісти
То возвращался бы в Украину. Квартиру бы продал и возвращался.
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29.10.2020 15:07 Відповісти
вы что хотите, чтоб по этому пандусу заезжали танки НАТО?
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29.10.2020 10:15 Відповісти
Російською мовою - калєка.
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29.10.2020 10:17 Відповісти
Жизнь в фашистской рассеи - это боль. Хотя зебилы и адепты секты опэЗЕжэ-петушария, тоже хотят вернуться в болото этой адской боли.
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29.10.2020 10:19 Відповісти
в самый раз как не звучит кощунственно отведать дубину перекочевавшего беркута за то что устроили майдан среди скреп
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29.10.2020 10:21 Відповісти
у меня смутное сомнение по поводу лиц на фото а не получили они увечья в боях с фашиздами на лугандоне "Суд" в оккупированном Крыму по иску декана из Москвы обязал инвалида-колясочника снести балкон и пандус - Цензор.НЕТ 1985
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29.10.2020 10:23 Відповісти
"в боях в шахте". таких "шахтеров" в Украину за пенсией катается не мало.
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29.10.2020 14:24 Відповісти
Понятное дело, что имей рашка достаточно средств на содержание украденного, все эти колясочники, торгаши, пенсы и прочая и прочая со всех кочек квакали бы проклятия Украине. Крымское население в большинстве своем житровжаренное. Да и у нас таких предостаточно. Одна фигня- рашка далеко не та, за кого себя выдает. И без вот таких случаев дураки не поумнеют...
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29.10.2020 10:24 Відповісти
Та тому суду ще далеко до нашого Конституційного.
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29.10.2020 10:30 Відповісти
Інваліту треба прийняти іслам, вивчити татарську і поскаржитись Ердогану. Турки розробили безпілотники-камікадзе і .... у інваліда буде потім дві квартири))
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29.10.2020 10:30 Відповісти
Сатанат во всей красе. Скоро инвалидов на колясках усыплять будут, как при Гитлере и Сралине, чтобы не кормить "дармоедов".
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29.10.2020 10:30 Відповісти
А чому на фото ці "тожелюді" не завернуті в триколор та без ікон путєна?
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29.10.2020 10:35 Відповісти
Ну, если нет камней с неба - так прилетит хоть со второго этажа.
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29.10.2020 10:45 Відповісти
У нас тоже..."суд"
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29.10.2020 10:58 Відповісти
Мабуть цей інвалід їздив на кАляскє голосувати за *****? Якщо так, то так їм і треба.
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29.10.2020 11:05 Відповісти
Россияне, которые по-настоящему прожили праведную жизнь, умирая, попадают в рай. Россияне- грешники вновь рождаются в россии. "Суд" в окупованому Криму за позовом декана з Москви зобов'язав інваліда-візочника знести балкон і пандус - Цензор.НЕТ 8638
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29.10.2020 11:12 Відповісти
Благодаря пристройке Павлов получил возможность сделать пандус и отдельный вход: он получил официальное разрешение на пристройку и собрал нужные подписи от других жителей дома. Источник: https://censor.net/ru/n3227826

Логічно , бо хоч перший поверх , та знаходиться на висоті приблизно півтора метра від рівня землі. Це десь десяток сходинок у під'їзді - інваліду на візку самому не подолати.
Відповідно , якщо суд постановив знести , то мав зобов'язати позовника забезпечити знесення/занесення інваліда візочника по його потребі ! Круглодобово )
"Суд" в окупованому Криму за позовом декана з Москви зобов'язав інваліда-візочника знести балкон і пандус - Цензор.НЕТ 612
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29.10.2020 11:50 Відповісти
 
 