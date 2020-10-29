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За добу у МВС виявили рекордні 418 випадків коронавірусу, більшість у Києві, Дніпропетровській і Житомирській областях

Новини Цензор.НЕТ Суспільство

За добу у МВС виявили рекордні 418 випадків коронавірусу, більшість у Києві, Дніпропетровській і Житомирській областях

29 жовтня серед працівників МВС зареєстрували рекорд добової захворюваності на коронавірус - 418 випадків.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу МВС.

Найбільшу кількість інфікованих зафіксовано: в Дніпропетровській області (+28), в Житомирській області (+25) та в Києві (+56).

Всього з початку пандемії на COVID-19 захворіли 12 163 правоохоронці, одужали - 11 291, померли - 30.

Медичні установи системи МВС в 24 областях завантажені на 50-90% залежно від регіону. У Київському гарнізоні завантаженість ліжкового фонду - 97%.

Всього розгорнуто 2 715 ліжок для надання медичної допомоги. Також залишається резерв ліжок для надання допомоги в разі виникнення невідкладних ситуацій - інфаркти, інсульти та інші хвороби.

Читайте також: За добу від коронавірусу в Києві померло 5 осіб, 259 - одужали, виявлено 577 нових випадків, - Кличко

Автор: Анастасія Потіха
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Русофобия Меня спрашивают - почему я не люблю цапов.

Вот смотрите, Россия единственная в мире страна, которая угрожала применением ядерного оружия в завоевательной войне. Причем тем же оружием, которое она получила от жертвы как залог территориальной неприкосновенности.

Америка бомбила Японию после нападения на нее, и не претендовала на территории. Израиль тупо сидит в осаде. Индия и Пакистан играют в гляделки. Штаты могли уже сто раз применить.

Но только русские ***** радостно обсуждали возможность воздушных подрывов над страной, на которую они сами напали. Кошелек или жизнь.

Там не Путин *****, там каждый *****.

Я еще понимаю - ****** в порядке самозащиты, но просто так, ради какого-то абстрактного Крыма. Отправить на тот свет сотни тысяч людей, в том числе детей, женщин, стариков... Потому что Роися вперде, а Спартак чемпион.

Нашими же бомбами, отданными на доверие.

Теперь объясните - как после этого цапов не то что любить, а вообще воспринимать их как людей?\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\
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29.10.2020 10:13 Відповісти
 
 