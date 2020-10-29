За добу у МВС виявили рекордні 418 випадків коронавірусу, більшість у Києві, Дніпропетровській і Житомирській областях
Новини Цензор.НЕТ Суспільство
29 жовтня серед працівників МВС зареєстрували рекорд добової захворюваності на коронавірус - 418 випадків.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу МВС.
Найбільшу кількість інфікованих зафіксовано: в Дніпропетровській області (+28), в Житомирській області (+25) та в Києві (+56).
Всього з початку пандемії на COVID-19 захворіли 12 163 правоохоронці, одужали - 11 291, померли - 30.
Медичні установи системи МВС в 24 областях завантажені на 50-90% залежно від регіону. У Київському гарнізоні завантаженість ліжкового фонду - 97%.
Всього розгорнуто 2 715 ліжок для надання медичної допомоги. Також залишається резерв ліжок для надання допомоги в разі виникнення невідкладних ситуацій - інфаркти, інсульти та інші хвороби.
Будь ласка, зачекайте...
Вот смотрите, Россия единственная в мире страна, которая угрожала применением ядерного оружия в завоевательной войне. Причем тем же оружием, которое она получила от жертвы как залог территориальной неприкосновенности.
Америка бомбила Японию после нападения на нее, и не претендовала на территории. Израиль тупо сидит в осаде. Индия и Пакистан играют в гляделки. Штаты могли уже сто раз применить.
Но только русские ***** радостно обсуждали возможность воздушных подрывов над страной, на которую они сами напали. Кошелек или жизнь.
Там не Путин *****, там каждый *****.
Я еще понимаю - ****** в порядке самозащиты, но просто так, ради какого-то абстрактного Крыма. Отправить на тот свет сотни тысяч людей, в том числе детей, женщин, стариков... Потому что Роися вперде, а Спартак чемпион.
Нашими же бомбами, отданными на доверие.
Теперь объясните - как после этого цапов не то что любить, а вообще воспринимать их как людей?\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\