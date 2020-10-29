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Степанов Максим (2015) COVID-19 (18064) коронавірус (16711)

МОЗ планує впровадити новий метод діагностики коронавірусу. Подали запит на виділення ще 2 млрд грн, - Степанов

Новини Цензор.НЕТ Суспільство Здоров'я

МОЗ планує впровадити новий метод діагностики коронавірусу. Подали запит на виділення ще 2 млрд грн, - Степанов

МОЗ планує впровадити новий метод діагностики коронавірусу, який тільки з'явився у світі.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це під час традиційного брифінгу повідомив міністр охорони здоров'я Максим Степанов.

"Ми будемо впроваджувати новий метод тестування, який тільки з'явився у світі. Це швидкі тести на антиген, які мають бути впроваджені в країні. Ми вже подали відповідні зміни до певних постанов, а також запит на отримання додаткових коштів. Це приблизно 2 мільярди гривень, які нам необхідні на боротьбу з COVID-19, левова частка - на цей метод тестування", - сказав Степанов.

Міністр упевнений, що це рішення буде підтримано урядом.

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Автор: Наталя Джума
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Топ коментарі
+8
Долбрящеры зелёные вы эти 2 ядра вчера мусорам отдали.
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29.10.2020 10:23
+5
Аваковым пахнет
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29.10.2020 10:23
+2
вкрадуть....
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29.10.2020 10:33
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Аваковым пахнет
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29.10.2020 10:23 Відповісти
Аж вуняє.
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29.10.2020 11:14 Відповісти
Продолжают дальше кормится у кормушки)))
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29.10.2020 12:02 Відповісти
Долбрящеры зелёные вы эти 2 ядра вчера мусорам отдали.
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29.10.2020 10:23 Відповісти
Правильное рещение.Правительство поддержит,оно в доле отката...
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29.10.2020 10:30 Відповісти
вкрадуть....
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29.10.2020 10:33 Відповісти
уже вкрали.... Який гарний бізнес на страху!
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29.10.2020 10:37 Відповісти
Ні, скомуніздять.
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29.10.2020 11:15 Відповісти
И тут Остапа..., пардон - зележопых ПОНЕСЛО МОЗ планує впровадити новий метод діагностики коронавірусу. Подали запит на виділення ще 2 млрд грн, - Степанов - Цензор.НЕТ 1328

Чуют, что осталось недолго - и теперь каждый день по 2 лярда на карман.
Вчера мусорам.
Сегодня этим.
И закрыть реестр деклараций, чтоб не видно было.
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29.10.2020 10:36 Відповісти
Та їх вже так заносить як того зайця, який помінявся яйцями зі слоном.
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29.10.2020 11:17 Відповісти
Хорошая у нас страна, на всякие новшества щедро отсыпает денех... чиновникам.
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29.10.2020 10:37 Відповісти
Цуки, а куда 65 млрд дели ? Ни фига в больницах нет
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29.10.2020 10:40 Відповісти
Как украсть из бюджета 2 млрд? Простой, но рабочий инструмент от власти зеленсого: рассказать о не имеющей аналогов методике, собрать бабло, а когда народ начнет спрашивать результат, прикинуться дурачками и обвинить во всем порошенко
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29.10.2020 10:43 Відповісти
Так как любые тесты имеют 30% вероятность ложного результата , то эти "новые" за счет бюджета-100% схема этого профессионального вора-степашки !
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29.10.2020 10:48 Відповісти
Перезапускать систему этих в космос новых на старт . Если конечно жить хотим хорошо то надо сначала поработать над этим . Сначала обсуждение нового суспильного договора. По другому пробовали не выходит помогают только себе пора усвоить этот закон природы потом уже меценатство,благодеяния и то не без корыстно и не за свой счет. Обьеденяемся
и помогаем себе . Вот это обсуждать надо. Яким чином це зробити, який досвид впрваджувати
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29.10.2020 10:49 Відповісти
Та тестуй не тестуй - отримаєш інструмент для гри на піаніно. Ті тести навіть у хворих на вірус не дають позитивних результатів. Чи не направити ті кошти на ліки, збільшення койко-місць, оплату медперсоналу, обладнання?
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29.10.2020 11:09 Відповісти
При Яныке ходил анекдот - "на ремонте дороги депутат украл денег, купил крутую тачку и разбил её на плохой дороге". Про Зе ублюдков проситься - во время эпидемии янелохи разворовали ковидный фонд... и сдохли! Скорее бы.
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29.10.2020 11:41 Відповісти
Минздрав планирует внедрить новый метод диагностики коронавируса. Подали запрос на выделение еще 2 млрд грн. Новый метод - "Камень, ножницы, бумага."
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29.10.2020 12:47 Відповісти
новый метод - попросить 2 миллиарда...
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29.10.2020 13:00 Відповісти
 
 