На виборчій дільниці Житомирщини, де зафіксована рекордна явка - 98%, розслідують можливі фальсифікації, - прокуратура

Розпочато кримінальне провадження за фактом незаконного використання виборчого бюлетеня на виборчій дільниці в Ємільчинському районі.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу прокуратури Житомирської області.

За повідомленням голови територіальної виборчої комісії смт Ємільчине, під час підрахунку голосів виборців, які голосували на одній із сільських виборчих дільниць, виявлено ймовірні ознаки фальсифікації голосування.

Зокрема, на цій дільниці, де зафіксовано рекордну явку виборців – 98 %, виявлено порушення виборчої документації, а саме, відсутність підписів членів комісії та виборців на відривних талонах, розбіжності відомостей, зазначених на конвертах та протоколах виборчої комісії.

Крім цього, при відкритті сейфпакетів виявлено, що протоколи є лише в одному екземплярі, а протоколи з виборів депутатів Ємільчинської селищної ради взагалі відсутні.

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Наразі вирішується питання щодо вилучення зазначених протоколів та іншої документації з метою проведення експертних досліджень.

Досудове розслідування триває.