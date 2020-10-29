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Житомирщина (1040) місцеві вибори (1000) порушення (432)

На виборчій дільниці Житомирщини, де зафіксована рекордна явка - 98%, розслідують можливі фальсифікації, - прокуратура

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На виборчій дільниці Житомирщини, де зафіксована рекордна явка - 98%, розслідують можливі фальсифікації, - прокуратура

Розпочато кримінальне провадження за фактом незаконного використання виборчого бюлетеня на виборчій дільниці в Ємільчинському районі.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу прокуратури Житомирської області.

За повідомленням голови територіальної виборчої комісії смт Ємільчине, під час підрахунку голосів виборців, які голосували на одній із сільських виборчих дільниць, виявлено ймовірні ознаки фальсифікації голосування.

Зокрема, на цій дільниці, де зафіксовано рекордну явку виборців – 98 %, виявлено порушення виборчої документації, а саме, відсутність підписів членів комісії та виборців на відривних талонах, розбіжності відомостей, зазначених на конвертах та протоколах виборчої комісії.

Крім цього, при відкритті сейфпакетів виявлено, що протоколи є лише в одному екземплярі, а протоколи з виборів депутатів Ємільчинської селищної ради взагалі відсутні.

Читайте: У Дарницькому районі Києва виявлено фальсифікацію протоколів місцевих виборів, - голова тервиборчкому

Наразі вирішується питання щодо вилучення зазначених протоколів та іншої документації з метою проведення експертних досліджень.

Досудове розслідування триває.

Автор: Анастасія Потіха
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А почему так "скромно" - "всего" 98%?! Рисовали бы уже сразу 120%.
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29.10.2020 10:28 Відповісти
третий запасной комплект карусельщиков не подъехал, На избирательном участке Житомирщины, где зафиксирована рекордная явка - 98%, расследуют возможные фальсификации, - прокуратура - Цензор.НЕТ 4663
поэтому 90%, а не 120%
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29.10.2020 10:37 Відповісти
эльфы подинули
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29.10.2020 10:30 Відповісти
На избирательном участке Житомирщины, где зафиксирована рекордная явка - 98%, расследуют возможные фальсификации, - прокуратура - Цензор.НЕТ 4792
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29.10.2020 10:31 Відповісти
А до чого тут слово "можливі"?
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29.10.2020 10:32 Відповісти
Так перевірити треба. Можливо копачі бурштину з лісу ломанулися.
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29.10.2020 10:36 Відповісти
Туда приехал Ким Чер Ин.
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29.10.2020 11:54 Відповісти
 
 