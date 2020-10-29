Німеччина і Польща зафіксували нові рекорди з приросту хворих на COVID-19 за добу: 16,7 тис. та 18,8 тис.

У Німеччині й Польщі за останню добу зареєстрували рекордні прирости нових випадків коронавірусу: 16,7 тис. та 18,8 тис. відповідно.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна".

У Німеччині за останню добу зареєстрували коронавірус у 16,7 тис. осіб, це рекордно високий показник виявлених випадків за 24 години у ФРН від початку пандемії COVID-19, йдеться в повідомленні, поширеному інститутом Роберта Коха.

Таким чином, до четверга кількість заражених коронавірусом у Німеччині за весь час пандемії зросла до 481 тис. осіб.

Крім того, 89 осіб з коронавірусом померли за останню добу, загалом у Німеччині померли 10 тис. 272 ​​особи, у яких виявили COVID-19.

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У Польщі за 28 жовтня лабораторно підтверджено 18 820 нових випадків захворювання на COVID-19 за добу, 4267 осіб одужали, 234 осіб з числа раніше захворілих померли, повідомляється на порталі worldometers.info.

Така кількість нових випадків зараження є абсолютним рекордом для країни від початку пандемії, попередній абсолютний рекорд був зафіксований напередодні - на 27 жовтня - і становив 16 300 виявлених випадків зараження.

Кількість 234 померлих за добу хворих на коронавірус також є найбільшою від початку пандемії для Польщі.

Станом на середу, 28 жовтня, кількість активних хворих у Польщі становить 170 696 (на 14 319 більше, ніж напередодні).

Всього з початку пандемії в країні зафіксували 299 049 випадків інфікування, померли 4849 осіб, одужали 123 504.