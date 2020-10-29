Німеччина і Польща зафіксували нові рекорди з приросту хворих на COVID-19 за добу: 16,7 тис. та 18,8 тис.
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У Німеччині й Польщі за останню добу зареєстрували рекордні прирости нових випадків коронавірусу: 16,7 тис. та 18,8 тис. відповідно.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна".
У Німеччині за останню добу зареєстрували коронавірус у 16,7 тис. осіб, це рекордно високий показник виявлених випадків за 24 години у ФРН від початку пандемії COVID-19, йдеться в повідомленні, поширеному інститутом Роберта Коха.
Таким чином, до четверга кількість заражених коронавірусом у Німеччині за весь час пандемії зросла до 481 тис. осіб.
Крім того, 89 осіб з коронавірусом померли за останню добу, загалом у Німеччині померли 10 тис. 272 особи, у яких виявили COVID-19.
У Польщі за 28 жовтня лабораторно підтверджено 18 820 нових випадків захворювання на COVID-19 за добу, 4267 осіб одужали, 234 осіб з числа раніше захворілих померли, повідомляється на порталі worldometers.info.
Така кількість нових випадків зараження є абсолютним рекордом для країни від початку пандемії, попередній абсолютний рекорд був зафіксований напередодні - на 27 жовтня - і становив 16 300 виявлених випадків зараження.
Кількість 234 померлих за добу хворих на коронавірус також є найбільшою від початку пандемії для Польщі.
Станом на середу, 28 жовтня, кількість активних хворих у Польщі становить 170 696 (на 14 319 більше, ніж напередодні).
Всього з початку пандемії в країні зафіксували 299 049 випадків інфікування, померли 4849 осіб, одужали 123 504.
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То есть, такой фактор может работать в какой-то отдельной стране, где такое возможно в принципе, но не в десятках же стран одновременно! Например, из последних данных, полученных по нашим собственным каналам, можно говорить о том, что уже сейчас в Украине острый дефицит препаратов, разжижающих кровь. Причем, основную их часть производит наше предприятие.https://defence-line.org/2020/10/pandemiya-obstanovka-chast-4/
1. безсимптомні - ХХХХХ
2. легкий перебіг (лікуються дома) - ХХХХ
3. середньої важкості (госпіталізовані) - ХХ
4. важкі (реанімація і тд) - Х
А то я бачу що до фрази "ніколи так не брешуть як на війні, або після сексу" додалося "при лікуванні і виявленні ковідки" ...
Отсюда следует, что если речь идет об управлении массами, то наверняка раздувать огонь проблемы должно само правительство, ибо именно ему (по мнению приверженцев этой теории) и будет легче управлять испуганным народом. Но вот посмотрим на США, которая имеет самые высокие показатели в мире по количеству зараженных и смертности от КОВИД. Если следовать этой теории, то президент США Дональд Трамп, просто обязан оседлать эту тему и получать профит, о котором говорят приверженцы данной теории.
На самом деле, Трамп действует прямо противоположно. Он уже несколько раз, публично говорил о том, что коронавирус рассосется сам собой, что никакой особой опасности он не несет и что на него просто модно не обращать внимания. Даже после того как он сам заразился и заразил множество людей, он публично заявил о том, что устал читать сообщения СМИ, в которых написано «КВИД, КОВИД, КОВИД». Будь его воля, он и вовсе запретил бы прессе писать о коронавирусе.https://defence-line.org/2020/10/pandemiya-obstanovka-chast-2/
Казалось бы, вот тема, которой можно держать население в страхе и управлять им так, как заблагорассудится. Даже и раздувать ничего не нужно, а просто говорить и показывать то, что есть. Это просто - подарок судьбы, который дает престарелому нацлидеру и его шайке, удерживать население от бунтов или подобных неприятных вещей. Н вот на этом фоне, премьер-министр РФ Мишустин, вещает буквально следующее.
«Ситуация с распространением коронавируса остается сейчас достаточно сложной, говорить о полной победе над ним рано. К сожалению, фактор неопределенности сохраняется. Наверное, объявлять о полной победе над коронавирусом рано».
Ясно? Победа уже есть, но пока еще не полная и именно так ставить вопрос еще рано, поскольку имеется фактор неопределенности, мол пока - очень хорошо и некоторые уже трубят о полной победе, но есть же ж неопределенность и ситуация может стать не такой победной. А врачи из регионов призывают выкинуть статистику на помойку, поскольку она вообще - ни о чем.
Так что же, и в РФ не раздувают и более того - скрывают масштаб катастрофы? Они тоже никак не могут прислушаться к этой замечательной теории о «нагнетании» и не пользуются ситуации для «более легкого управления»? Более того, и в РФ, и в США руководство наоборот всячески пытается приуменьшить масштаб угрозы.
1. В США вся пресса "демократическая", а они по сути леваки - и они так Трампа "любят" что кушать не могут
2. Но благодаря своей недалекоглядности и непоследовательности Трамп так нефигово им "помогает" ...
3. Посему Трамп таки епично про"бет выборы - он уже это фактически признал: сначала кочевряжился о фальсификациях но теперь утих ...
Теперь о Снежной Нигерии: если вы не забыли то они уже "победили" коронавирус и наклепали пачку вакцин - потому "нету" у них короновируса, даже если завтра 200 рыл прямо на красной площади от него издохнут их тут же признают агентами Госдепа подавившимися за печеньки ... Да и "островок стабильности" и вот ето фсьо - сцарь сказал что победили и вакцина есть, значит есть - п"здежь бояр никого не волнует: они по-умолчанию плохие, просто сцарь не в курсе ...
Основная проблема: властьимущие сами обосрались по случаю короны и признать что "мы все про..бали" значит похоронить карьеру ... А то и на виселицу попасть - а им это надо ? Им это не надо ...
https://defence-line.org/2020/10/pandemiya-obstanovka-chast-2/
все претензии пишите на сайт "линия оборони" )))
в ЩО СПОСТОВУЄТЕ ?
или "не ломитесь в откритие двери!"
Тобто "пік" припаде у Європі на початок зими...