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Новини Політика України
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Євросоюз попередив Шкарлета через спроби зруйнувати реформи в Міносвіти: порушує умови надання макрофінансової допомоги ЄС

Новини Цензор.НЕТ Політика України

Євросоюз попередив Шкарлета через спроби зруйнувати реформи в Міносвіти: порушує умови надання макрофінансової допомоги ЄС

Виконувач обов'язків міністра освіти і науки Сергій Шкарлет отримав офіційне попередження представництва Євросоюзу в Україні про небезпеку змін у міністерстві, які руйнують проведені раніше реформи.

Про це "Європейська правда" дізналася з кількох дипломатичних джерел, передає Цензор.НЕТ.

За інформацією видання, раніше МОН представив урядові проєкт рішення про зміну структури міністерства, яка передбачала реорганізацію (ліквідацію) усіх директоратів, утворених кілька років тому в рамках реформи держслужби, фінансування якої забезпечував Євросоюз. МОН був одним з пілотних міністерств, які отримали європейські грантові кошти для проведення такої реформи; вони також передбачали заповнення новоутворених посад з гідною оплатою на відкритих конкурсах.

Запропоновані Шкарлетом зміни порушують не лише зобов’язання України у рамках вже проведеної реформи, але також умови надання зарезервованої для України макрофінансової допомоги ЄС, тому проєкт рішення МОН був відхилений урядовими структурами як такий що суперечить міжнародним зобов’язанням України; також про цю ініціативу стало відомо західним донорам.

Наприкінці минулого тижня представництво ЄС звернулося з листом до Сергія Шкарлета ("Європейській правді" відомий зміст даного документа), у якому нагадало в.о. міністра про безповоротну допомогу Україні у сфері освіти та науки. Фінансування лише виконуваних на даний момент програм має загальну вартість понад 200 млн євро.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Шкарлет хоче змінити формулу фінансування вишів

У ЄС підкреслили, що це фінансування спирається на реформу держслужби, яку підважують дії Шкарлета. "У зв’язку з цими стратегічними пріоритетами (за якими Україна отримує від ЄС та держав ЄС грантову допомогу. – Ред.), як ви напевно знаєте, ЄС тісно залучений до реформи держу правління, яка лишається наріжним каменем підвищення здатності держслужби досягати результату", - йдеться у листі.

На підставі цього ЄС вважає важливим збереження 6 директоратів МОН із високооплачуваними співробітниками, утворених у рамках фінансованої ЄС реформи.

"Ми закликаємо вас продовжувати належну дію цих структур і посилювати їхню роль у міністерстві... Будь-який відкат досягнутого раніше успіху у реформах безсумнівно викличе нашу занепокоєність та може підірвати нашу співпрацю, яку ми сприймаємо як успішну і прагнемо продовжувати – в тому числі, можливо, через нові програми допомоги у рамках реформи держслужби", - йдеться у листі.

Як відомо, 25 червня уряд призначив Сергія Шкарлета заступником міністра освіти на науки і одночасно поклав на новопризначеного посадовця обов’язки т.в.о. міністра. Рішення було ухвалене всупереч суспільній критиці, яка лунала щодо його можливого призначення. Між тим Верховна рада так і не проголосувала за його затвердження на посаді міністра.

Автор: Наталя Джума
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Топ коментарі
+29
Страна летит в пропасть. И это всего полтора года, как к власти пришли враги и вредители.
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29.10.2020 10:51
+24
Что за зеленое кодло? Такое впечатление, что сознательно все валят.
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29.10.2020 10:46
+17
Так бывает, если во время войны выбрать чувака, чей бизнес субсидируется из бюджета противника.
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29.10.2020 10:55
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Пока еще предупреждения. Потом будет бан.
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29.10.2020 10:45 Відповісти
или:
Лилу: БУМ!
Корбен Даллас: Бум, да, я понял.
Лилу: БАДА БУМ! Євросоюз попередив Шкарлета через спроби зруйнувати реформи в Міносвіти: порушує умови надання макрофінансової допомоги ЄС - Цензор.НЕТ 4446
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29.10.2020 11:13 Відповісти
Что за зеленое кодло? Такое впечатление, что сознательно все валят.
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29.10.2020 10:46 Відповісти
Так бывает, если во время войны выбрать чувака, чей бизнес субсидируется из бюджета противника.
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29.10.2020 10:55 Відповісти
Они врубились после выборов,что терять им уже нечего -теперь кто больше успеет взять...слуги уродов пугают теперь ,в своем чате,друг друга Ростовом и Майданом )))
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29.10.2020 10:58 Відповісти
Шмыгаля в отставку за такие кадры !!!!
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29.10.2020 10:47 Відповісти
Ну так Віслюк покладе другого шмигаля або самокатчика. Хто дьоргає Клоуна ниточками за його музичний інструмент - тот і "заказує музику".
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29.10.2020 11:13 Відповісти
Шмыгаль сам такая кадра на временных веровочках и жвачках
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29.10.2020 11:14 Відповісти
Страна летит в пропасть. И это всего полтора года, как к власти пришли враги и вредители.
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29.10.2020 10:51 Відповісти
акакаяразница
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29.10.2020 10:54 Відповісти
А где же чмошная бубочка?ни на просер на выборах видосика нет,ни на звиздец ,что после них...оно вообще кто в Украине?
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29.10.2020 10:55 Відповісти
Какая оно вам бубочка ,бубочка это шото примитивно ,но не злобное , а Зеленский злобный и открытый Враг Украины и Украинского народа ,можете конечно сомневаться ,но не долго😡😡😡
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29.10.2020 11:03 Відповісти
Считай это уменьшительно-ласкательной формой от "Бубонная чума".
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29.10.2020 11:39 Відповісти
А что еще ЗЕлупоньки не нарушили?
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29.10.2020 11:07 Відповісти
Шкарлет очередная креатура клоуна, 90% назначенцев вовчика, твари антиукраинские, это главный показатель, кого мы держим в презах.
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29.10.2020 11:12 Відповісти
Шкарлет очередная креатура клоуна, 90% назначенцев вовчика, твари антиукраинские, это главный показатель, кого мы держим в презах.
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29.10.2020 11:13 Відповісти
Давно пора послать все эти МВФ и международные финансовые группы на три весёлых буквы,от них толку никакого ,только деньги выводят из страны и убивают экономику,такие как порошенко и ихние прихвостни богаче становятся с каждым годом ,а простым людям уже жрать не чего.
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29.10.2020 11:22 Відповісти
Проси новую методичку, эта давно протухла.
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29.10.2020 11:25 Відповісти
в который раз убеждаюсь в том что такие как ты (вы) зомби,и живёте на другой планете.
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29.10.2020 15:53 Відповісти
Євросоюз попередив Шкарлета через спроби зруйнувати реформи в Міносвіти: порушує умови надання макрофінансової допомоги ЄС - Цензор.НЕТ 7098
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29.10.2020 11:39 Відповісти
шкарлет?а хто це?
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29.10.2020 12:09 Відповісти
дермак уже сказал шо ес нам не указ
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29.10.2020 12:56 Відповісти
Они играют с огнем... гореть будет не хило.
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29.10.2020 13:03 Відповісти
Главное - это свернуть все прозападные реформы потому, ч то их затеял Главный Враг Зели - Адский Порошенко!
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29.10.2020 13:22 Відповісти
Нечего на куклу пенять. КТО ставил подпись о назначении этого Шкета? Того и предупреждать нужно.
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30.10.2020 09:25 Відповісти
 
 