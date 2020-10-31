Рішення КС - серйозний удар, але не руйнує взаємодію із західними партнерами, - Кулеба
Новини Цензор.НЕТ Політика України
Рішення Конституційного Суду про визнання неконституційними окремих положень закону України "Про запобігання корупції" та ст. 366-1 Кримінального кодексу, які передбачають кримінальну відповідальність за недостовірне декларування, хоч і є серйозним ударом, але ще не руйнує взаємодію України із західними партнерами.
Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна", про це заявив міністр закордонних справ Дмитро Кулеба.
"Я переконаний, що саме по собі рішення Конституційного суду, хоча і є серйозним ударом, але ще не руйнує нашу взаємодію з західними партнерами. В той же час, якщо не вдасться подолати негативні наслідки цього рішення і забезпечити належне функціонування антикорупційної інфраструктури, тоді у нас буде проблема", - підкреслив глава МЗС.
Кулеба підкреслив, що існування й ефективне функціонування цієї інфраструктури є важливим елементом взаємодії України із західними партнерами.
Нагадаємо, 27 жовтня Конституційний суд ухвалив рішення за поданням депутатів ОПЗЖ і "За майбутнє" і, за формулюванням Сергія Лещенка, "скасував антикорупційну реформу".
Наступного дня на сайті суду з'явився текст рішення. Згідно з яким, неконституційною визнана стаття, що передбачає покарання за брехню в деклараціях, і скасовано кілька повноважень НАЗК.
Будь ласка, зачекайте...
Распространяйте информацию, ссылки и приходите с друзьями. С собой брать кофе и хорошее настроение.
Ссылка на фейсбук группу
Для вопящих "А что он может сделать". Три варианта
Вариант №1. Мягкий. Провести финансово-хозяйственную проверку деятельности Конституционного суда. Поверьте - там такое ... Сразу станет понятно за какие деньги покупают недвижимость судьи КС.
Вариант №2 Средний. Отозвать назначенных Президентом судей ВС как "утративших доверие". Отозвать Верховной Радой избранных ею судей по той же формулировке.
Вариант №3 Жесткий. Провести референдум по доверию КС, ВС и местным судам и на его основе вычистить ВСЮ систему.
*Конституція України Стаття 5. Україна є республікою.
"Носієм суверенітету і єдиним джерелом влади в Україні є народ. Народ здійснює владу безпосередньо і через органи державної влади та органи місцевого самоврядування."
Ужралось от расстройства после подведения итогов выборов, думало чмо гундосое, что ему опять нарисуют 73%.
Половина мразей в судейских мантиях имеет незадекларированные доходы в том числе на оккупированных территориях, в Крыму, зависима от Нардепов из ОПЗЖ, подконтрольна Главе ОАСК Вовку.
Такое решение тварей из КС - это только начало реванша. Всем про-украинским силам необходимо немедленно начать мобилизацию, объединиться и выходить на акции протеста иначе завтра будет уже поздно.
- Я не хочу срати!
- Я не хочу срати!
- Я не хочу срати!
- Я не хочу срати!
- Я не хочу срати!
- Я...
- Я не всрався!
- Я не всрався!
- Я не всрався!
Кардинал Simon
@prelatSimon
·28 окт.
Найбільшим ворогом України , як не парадоксально , є влада ...суди , поліція , сбу , вр , ап ...тощо
вообще смотря что называть "взаимодействие"