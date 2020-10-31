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КС (1154) Кулеба Дмитро (3171)

Рішення КС - серйозний удар, але не руйнує взаємодію із західними партнерами, - Кулеба

Новини Цензор.НЕТ Політика України

Рішення КС - серйозний удар, але не руйнує взаємодію із західними партнерами, - Кулеба

Рішення Конституційного Суду про визнання неконституційними окремих положень закону України "Про запобігання корупції" та ст. 366-1 Кримінального кодексу, які передбачають кримінальну відповідальність за недостовірне декларування, хоч і є серйозним ударом, але ще не руйнує взаємодію України із західними партнерами.

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна", про це заявив міністр закордонних справ Дмитро Кулеба.

"Я переконаний, що саме по собі рішення Конституційного суду, хоча і є серйозним ударом, але ще не руйнує нашу взаємодію з західними партнерами. В той же час, якщо не вдасться подолати негативні наслідки цього рішення і забезпечити належне функціонування антикорупційної інфраструктури, тоді у нас буде проблема", - підкреслив глава МЗС.

Читайте на "Цензор.НЕТ": КС рішенням щодо е-декларування заблокував призначення переможців місцевих виборів, - НАЗК

Кулеба підкреслив, що існування й ефективне функціонування цієї інфраструктури є важливим елементом взаємодії України із західними партнерами.

Нагадаємо, 27 жовтня Конституційний суд ухвалив рішення за поданням депутатів ОПЗЖ і "За майбутнє" і, за формулюванням Сергія Лещенка, "скасував антикорупційну реформу".

Наступного дня на сайті суду з'явився текст рішення. Згідно з яким, неконституційною визнана стаття, що передбачає покарання за брехню в деклараціях, і скасовано кілька повноважень НАЗК.

Автор: Анастасія Потіха
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Топ коментарі
+14
Яке "нє разрушаєт", коли КС поклав вчора великий болт на Україну руками Мертвечука?
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29.10.2020 10:48
+11
Поверніть Порошенко! Не будьте ідіотами!
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29.10.2020 10:55
+10
Бо тільки лохи могли привести до влади наркомана і психопата.
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29.10.2020 10:55
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Для того, чтобы не было ударов, не нужно было нарушать Конституцию изначально.
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29.10.2020 10:57 Відповісти
Ты о чем, о хунте и госперевороте? Симонян, це ты?
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29.10.2020 11:01 Відповісти
Катимся с горки набирая скорость в сторону " таежного союза".. Тут решение КС ( который у нас был всегда на подтанцовке и держал нос по ветру), там ЕЕ предупреждает если будет отброшена образовательная реформа то вы от нас больше ничего не ждите. Еще немного и Украине скажут что пора вернуться к визовому режиму. Так как взятые обязательства не выполняются. Они бы это уже сейчас сделали но сдерживает только то что это будет на руку Раше. Но все равно как говорится " сколько веревочке не виться, а конец все равно будет".
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29.10.2020 11:00 Відповісти
Ребят, кто в Киеве выходите завтра на Жилянску.
Распространяйте информацию, ссылки и приходите с друзьями. С собой брать кофе и хорошее настроение.
Ссылка на фейсбук группу
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29.10.2020 11:02 Відповісти
Інтуїція мені підказує, що безвізу скоро не буде.
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29.10.2020 11:02 Відповісти
Ну так это изначальный план, олигархам нужны рабы здесь и сейчас...
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29.10.2020 11:05 Відповісти
"...але ще не руйнує взаємодію України із західними партнерами." - ще Клоун трошки не допрацював? Хоч не підказуйте Віслюку що ще треба похєрити.
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29.10.2020 11:05 Відповісти
И ЭТО ГОВОРИТ министр иностранных дел ?? ТУПОЙ пацак !!!!
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29.10.2020 13:00 Відповісти
Зеленский и КС работают на уничтожение государства Украина ,чекайте ще,.....😡
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29.10.2020 11:05 Відповісти
Сейчас "советники" Зеленского уже формируют тезис-оправдание ситуации с решением Конституционного суда по принципу "они все назначены о нас". Да, весь состав нынешнего конституционного суа сформирован в период 2013-2019 год. И идя на выборы Зеленский об этом знал. Так как в случае избрания Байдена он получил Верховный Суд сформированный о него с тремя судьями от Трампа. При наличии системно работающей власти это не представляет угрозы. Конституционный суд Украины тихо и смирно сидел при Порошенко ибо существовал Президент и его власть. Тот же Конституционный суд и прочие творят что угодно ибо Зеленский тянет максимум на карикатуру власти, да и то осуществляемую Ермаком. Отсюда все проблемы. Власть не осуществляющая свои функции должна уйти.
Для вопящих "А что он может сделать". Три варианта
Вариант №1. Мягкий. Провести финансово-хозяйственную проверку деятельности Конституционного суда. Поверьте - там такое ... Сразу станет понятно за какие деньги покупают недвижимость судьи КС.
Вариант №2 Средний. Отозвать назначенных Президентом судей ВС как "утративших доверие". Отозвать Верховной Радой избранных ею судей по той же формулировке.
Вариант №3 Жесткий. Провести референдум по доверию КС, ВС и местным судам и на его основе вычистить ВСЮ систему.
*Конституція України Стаття 5. Україна є республікою.
"Носієм суверенітету і єдиним джерелом влади в Україні є народ. Народ здійснює владу безпосередньо і через органи державної влади та органи місцевого самоврядування."
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29.10.2020 11:08 Відповісти
брехло ср\не...
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29.10.2020 11:08 Відповісти
а де взагалі гундосий гімнюк ділося після виборів?? хоч би відосік замутило для зелехтората, шо всьо вирвали з контексту, ви взагалі все не так зрозуміли
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29.10.2020 11:14 Відповісти
Консультується. Тільки невідомо із ким-коло нього один регент Єрмак залишився.
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29.10.2020 11:29 Відповісти
Вчерась возле него цельный день дежурила боигада "скорой" (TZi).
Ужралось от расстройства после подведения итогов выборов, думало чмо гундосое, что ему опять нарисуют 73%.
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29.10.2020 11:35 Відповісти
Конституционный Суд в нынешнем составе судей представляет реальную угрозу национальной безопасности государства.
Половина мразей в судейских мантиях имеет незадекларированные доходы в том числе на оккупированных территориях, в Крыму, зависима от Нардепов из ОПЗЖ, подконтрольна Главе ОАСК Вовку.
Такое решение тварей из КС - это только начало реванша. Всем про-украинским силам необходимо немедленно начать мобилизацию, объединиться и выходить на акции протеста иначе завтра будет уже поздно.
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29.10.2020 11:19 Відповісти
Это даже не реванш, это намного хуже:капсулируется судейская мафия с негласным захватом власти в Украине
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29.10.2020 14:21 Відповісти
Кулеба, ты адвокат КС, что оно нагадило,а ты - не очень?
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29.10.2020 11:26 Відповісти
Осталось совсем немного, вы уж постарайтесь, все равно на созидательные действия неспособны. Потом включайте на полную мощность печатный станок и смазывйте лыжи на растоф.
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29.10.2020 11:30 Відповісти
Кулеба: "рішення Конституційного суду... ще не руйнує". Зе-пліснява "жгите еще", до повної *опи (с).
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29.10.2020 11:41 Відповісти
Мужик їде в тролейбусі і сам себе намагається вмовити (переконливо):
- Я не хочу срати!
- Я не хочу срати!
- Я не хочу срати!
- Я не хочу срати!
- Я не хочу срати!
- Я...
- Я не всрався!
- Я не всрався!
- Я не всрався!
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29.10.2020 12:23 Відповісти
Наступне рішення КС про визнання таким, що не відповідає Конституції Акт проголошення незалежності України. І Медведчук звернеться до кума із проханням про придушення сеператизму в окремій державі СРСР. Маразм? Я думав, що Зеленський - Президент України, то повний маразм. Але в нашій державі можливе все.
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29.10.2020 12:29 Відповісти








Кардинал Simon

@prelatSimon

·28 окт.

Найбільшим ворогом України , як не парадоксально , є влада ...суди , поліція , сбу , вр , ап ...тощо
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29.10.2020 12:40 Відповісти
не разрушает, но отбрасывает закрепленный в Конституции интеграцию с ЕС и НАТО, лет на 30...
вообще смотря что называть "взаимодействие"
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29.10.2020 12:51 Відповісти
Рішення КС - серйозний удар, але ще не руйнує взаємодію України із західними партнерами, - Кулеба - Цензор.НЕТ 7565
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29.10.2020 14:18 Відповісти
Проституційний мафіозно-кримінальний суд загрожує національній безпеці країни. Але яка країна, такий і суд. В ЦИВІЛІЗОВАНІЙ державі такий суд розігнали б, на наступний день, після такого цинічного рішення.
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29.10.2020 14:18 Відповісти
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