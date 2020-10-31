Рішення КС - серйозний удар, але не руйнує взаємодію із західними партнерами, - Кулеба

Рішення Конституційного Суду про визнання неконституційними окремих положень закону України "Про запобігання корупції" та ст. 366-1 Кримінального кодексу, які передбачають кримінальну відповідальність за недостовірне декларування, хоч і є серйозним ударом, але ще не руйнує взаємодію України із західними партнерами.

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна", про це заявив міністр закордонних справ Дмитро Кулеба.

"Я переконаний, що саме по собі рішення Конституційного суду, хоча і є серйозним ударом, але ще не руйнує нашу взаємодію з західними партнерами. В той же час, якщо не вдасться подолати негативні наслідки цього рішення і забезпечити належне функціонування антикорупційної інфраструктури, тоді у нас буде проблема", - підкреслив глава МЗС.

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Кулеба підкреслив, що існування й ефективне функціонування цієї інфраструктури є важливим елементом взаємодії України із західними партнерами.

Нагадаємо, 27 жовтня Конституційний суд ухвалив рішення за поданням депутатів ОПЗЖ і "За майбутнє" і, за формулюванням Сергія Лещенка, "скасував антикорупційну реформу".

Наступного дня на сайті суду з'явився текст рішення. Згідно з яким, неконституційною визнана стаття, що передбачає покарання за брехню в деклараціях, і скасовано кілька повноважень НАЗК.