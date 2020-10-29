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Лікарняні ліжка для пацієнтів з COVID-19 в Україні заповнені на 65,8%, - МОЗ. ІНФОГРАФІКА

Новини Цензор.НЕТ Суспільство

Лікарняні ліжка для пацієнтів з COVID-19 в Україні заповнені на 65,8%, - МОЗ. ІНФОГРАФІКА

Станом на 29 жовтня жодна область України не відповідає всім необхідним критеріям для послаблення протиепідемічних заходів.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на дані МОЗ.

Завантаженість ліжок у лікарнях пацієнтами з підтвердженими випадками COVID-19 і підозрами на коронавірусну хворобу перевищує 50% у Києві, Вінницькій, Волинській, Дніпропетровській, Донецькій, Житомирській, Закарпатській, Запорізькій, Івано-Франківській, Київській, Кіровоградській, Луганській, Львівській, Миколаївській, Одеській, Полтавській, Рівненській, Сумській, Тернопільській, Харківській, Херсонській, Хмельницькій, Черкаській, Чернігівській та Чернівецькій областях.

Загалом по Україні завантаженість ліжок становить 65,8%.

Захворюваність на 100 тис. населення перевищує пороговий рівень у Києві, Вінницькій, Волинській, Дніпропетровській, Донецькій, Житомирській, Закарпатській, Запорізькій, Івано-Франківській, Київській, Кіровоградській, Луганській, Львівській, Миколаївській, Одеській, Полтавській, Рівненській, Сумській, Тернопільській, Харківській, Херсонській, Хмельницькій, Черкаській, Чернівецькій та Чернігівській областях.

Таким чином, вимогам для пом'якшення карантину не відповідає жодна область України.

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Лікарняні ліжка для пацієнтів з COVID-19 в Україні заповнені на 65,8%, - МОЗ 01

Автор: Наталя Джума
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грамотії у МОЗ ще ті... (((

не крайні,а ОСТАННІ 5 днів...
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29.10.2020 12:29 Відповісти
 
 