УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube RSS
13771 відвідувач онлайн
Новини Політика УкраїниСуспільство
1 284 25
виставка (249) герб (69) конкурс (853) Софія Київська (44)

Виставка конкурсних ескізів великого Державного Герба України відбудеться в листопаді в "Софії Київській"

Новини Цензор.НЕТ Політика України Суспільство

Виставка конкурсних ескізів великого Державного Герба України відбудеться в листопаді в

У листопаді в Національному заповіднику "Софія Київська" відбудеться виставка ескізів великого Державного Герба України, які беруть участь у конкурсі.

Як повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна", про це розповіла голова Державного агентства з питань мистецтва та художньої освіти Галина Григоренко на пресконференції в четвер

"У листопаді, в приміщенні Софії Київської планується провести публічну виставку всіх наданих на конкурс ескізів, щоб громадськість і всі охочі могли прийти та ознайомитися", - сказала вона.

За її словами, під час цієї виставки і буде проходити засідання журі, яке обговорить, яким чином обере переможця конкурсу.

Вона зазначила, на цей момент надійшло вже 40 заявок з ескізами на участь у конкурсі, їх продовжать приймати до 1 листопада.

Також читайте: Громадянам не потрібно буде міняти паспорти після затвердження Великого Герба країни, - Ткаченко

Підбиття підсумків конкурсу має відбутися до 1 грудня 2020 року.

Як повідомлялося, 25 серпня Верховна Рада України доручила Кабінету міністрів провести конкурс на найкращий ескіз великого Державного Герба України.

30 вересня Кабмін регламентував проведення конкурсу на кращий ескіз великого Державного Герба України. Зокрема, для нагородження найкращих проєктів ескізів встановлюються премії: перша премія - 100 тис. грн, друга премія - 50 тис. грн і третя премія - 30 тис. грн.

Автор: Анастасія Потіха
Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у Facebook
Топ коментарі
+4
задача скоморохов из цирка малороссов, дискредитировать символы Украины, пошлите всех их нах.
показати весь коментар
29.10.2020 11:16
+2
Зеленский - это всего лишь Зеленский - он НЕ Украина, как не является Украиной и Порошенко.
Украина - это гораздо более обширное понятие, чем какой-то один конкретный человек. У тебя же отношение к Украине меняется в зависимости от того, кто ВРЕМЕННО стоит во главе Украины, что говорит о том, что собственно Украину ты не любишь.
показати весь коментар
29.10.2020 11:35
+2
Малый Герб - безусловно важен. Большой - простая формальность - он абсолютно необязателен.
показати весь коментар
29.10.2020 11:36
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Немытый член и рояль на зеленом фоне в обрамлении бороды - вот нынешний герб Украины.
показати весь коментар
29.10.2020 11:06 Відповісти
Твое отношение к Украине понятно...
показати весь коментар
29.10.2020 11:12 Відповісти
Виставка конкурсних ескізів великого Державного Герба України відбудеться в листопаді в "Софії Київській" - Цензор.НЕТ 3339
показати весь коментар
29.10.2020 11:32 Відповісти
Зеленский - это всего лишь Зеленский - он НЕ Украина, как не является Украиной и Порошенко.
Украина - это гораздо более обширное понятие, чем какой-то один конкретный человек. У тебя же отношение к Украине меняется в зависимости от того, кто ВРЕМЕННО стоит во главе Украины, что говорит о том, что собственно Украину ты не любишь.
показати весь коментар
29.10.2020 11:35 Відповісти
Вы голосованием и неголосованием выбрали этого ублюдка.

И теперь у вас, ...банов тупых, хватает совести что-то чирикать про национальную гордость и отношение у Украине???!!!
показати весь коментар
29.10.2020 11:38 Відповісти
Не-не - я ни одного из ублюдков не выбирал - ни зелю, ни порошка.
Обоих их выбрали вопреки моему мнение и вопреки моему голосованию. От этого я не стал любить мою страну меньше, ибо я патриот не президента Украины, а страны Украина.

Ты же - вообще не патриот Украины. Ты - патриот Порошении и от того, у власти твой кумир или нет зависит твое отношение к Украине. Все предельно ясно и ты абсолютно четко продемонстрировал свое отношение именно к Украине, а не к личности временного президента.
показати весь коментар
29.10.2020 11:44 Відповісти
21.04.2019 вы положили на Украину тот самый немытый член, выбрав ЗЕ.

Так что не становись в белом палоьто в третью позицию. Красивым ты уже не будешь.
показати весь коментар
29.10.2020 11:41 Відповісти
член на рояле или под? и как изобразить немытость Выставка конкурсных эскизов большого государственного герба Украины состоится в ноябре в "Софии Киевской" - Цензор.НЕТ 9806
показати весь коментар
29.10.2020 11:18 Відповісти
На фоне рояля. Коричневым цветом.

Рояль символизирует незакомплесованность и легкость украинцев.
Член символизирует неизменный результат любых хороших начинаний.
Кучерявая борода символизирует дух времени, тепло, уют и заботу Коломойского о "простых людях".
Зеленый фон потому что какой-то дебил решил, что для всех это позитивно.
показати весь коментар
29.10.2020 11:27 Відповісти
во многих странах сравнение с членом почитается за честь. поэтому - Путин-Xy**о! - в уголках мира принимается как восхваление Виставка конкурсних ескізів великого Державного Герба України відбудеться в листопаді в "Софії Київській" - Цензор.НЕТ 8144
показати весь коментар
29.10.2020 11:39 Відповісти
Виставка конкурсних ескізів великого Державного Герба України відбудеться в листопаді в "Софії Київській" - Цензор.НЕТ 9726 Не исключаю, что в СН нашлись бы идеологи, которые обяснили бы все плюсы фаллического символа.
показати весь коментар
29.10.2020 11:42 Відповісти
Выставка конкурсных эскизов большого государственного герба Украины состоится в ноябре в "Софии Киевской" - Цензор.НЕТ 3880
показати весь коментар
29.10.2020 11:13 Відповісти
самое время что то впарить при галабародьке Выставка конкурсных эскизов большого государственного герба Украины состоится в ноябре в "Софии Киевской" - Цензор.НЕТ 755
показати весь коментар
29.10.2020 11:15 Відповісти
задача скоморохов из цирка малороссов, дискредитировать символы Украины, пошлите всех их нах.
показати весь коментар
29.10.2020 11:16 Відповісти
30 років жили , тепер виявляється, жити не можна, немає більше інших проблем. Може б за Крим і Донбас щось треба вирішувати , та за економіку ?
показати весь коментар
29.10.2020 11:19 Відповісти
Не хотят дробовичи видеть козака-запорожца на гербе.Он их пугает./ Большой герб имеют бывшие империи. Украине(!) он не нужен, - Дробович .
показати весь коментар
29.10.2020 11:19 Відповісти
Малый Герб - безусловно важен. Большой - простая формальность - он абсолютно необязателен.
показати весь коментар
29.10.2020 11:36 Відповісти
Малый Герб - безусловно важен. Большой - простая формальность - он абсолютно необязателен. /Таки да . Дробовичу и гражданам Израиля Коломойскому и Рабиновичу-депутату ВР герб Украины ни к чему./ Конституцией Украины предусмотрено, кроме малого герба, и наличие большого. Большой Государственный герб Украины, - говорится в статье 20-й, - устанавливается с учетом Малого государственного герба Украины и герба Войска Запорожского.
показати весь коментар
29.10.2020 12:00 Відповісти
1. Сфера применения большого герба, где его нельзя было бы заменить малым?

2. Так это Дробович и Коломойский мешали нам 30 лет большой герб принять?
показати весь коментар
29.10.2020 12:10 Відповісти
См.выше.
показати весь коментар
29.10.2020 12:13 Відповісти
Диверсия от земразей...
показати весь коментар
29.10.2020 11:29 Відповісти
Це тут хочуть розглянути Герб України?Виставка конкурсних ескізів великого Державного Герба України відбудеться в листопаді в "Софії Київській" - Цензор.НЕТ 936
показати весь коментар
29.10.2020 12:42 Відповісти
задача скоморохов из цирка малороссов, дискредитировать символы Украины, пошлите всех их нах.
показати весь коментар
29.10.2020 13:36 Відповісти
Україна має найкращі в світі Герб і Гімн. Нічого не треба міняти. Назвіть тризуб не малим, а просто Гербом України.
показати весь коментар
29.10.2020 19:52 Відповісти
 
 