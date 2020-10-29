Виставка конкурсних ескізів великого Державного Герба України відбудеться в листопаді в "Софії Київській"
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У листопаді в Національному заповіднику "Софія Київська" відбудеться виставка ескізів великого Державного Герба України, які беруть участь у конкурсі.
Як повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна", про це розповіла голова Державного агентства з питань мистецтва та художньої освіти Галина Григоренко на пресконференції в четвер
"У листопаді, в приміщенні Софії Київської планується провести публічну виставку всіх наданих на конкурс ескізів, щоб громадськість і всі охочі могли прийти та ознайомитися", - сказала вона.
За її словами, під час цієї виставки і буде проходити засідання журі, яке обговорить, яким чином обере переможця конкурсу.
Вона зазначила, на цей момент надійшло вже 40 заявок з ескізами на участь у конкурсі, їх продовжать приймати до 1 листопада.
Підбиття підсумків конкурсу має відбутися до 1 грудня 2020 року.
Як повідомлялося, 25 серпня Верховна Рада України доручила Кабінету міністрів провести конкурс на найкращий ескіз великого Державного Герба України.
30 вересня Кабмін регламентував проведення конкурсу на кращий ескіз великого Державного Герба України. Зокрема, для нагородження найкращих проєктів ескізів встановлюються премії: перша премія - 100 тис. грн, друга премія - 50 тис. грн і третя премія - 30 тис. грн.
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Украина - это гораздо более обширное понятие, чем какой-то один конкретный человек. У тебя же отношение к Украине меняется в зависимости от того, кто ВРЕМЕННО стоит во главе Украины, что говорит о том, что собственно Украину ты не любишь.
И теперь у вас, ...банов тупых, хватает совести что-то чирикать про национальную гордость и отношение у Украине???!!!
Обоих их выбрали вопреки моему мнение и вопреки моему голосованию. От этого я не стал любить мою страну меньше, ибо я патриот не президента Украины, а страны Украина.
Ты же - вообще не патриот Украины. Ты - патриот Порошении и от того, у власти твой кумир или нет зависит твое отношение к Украине. Все предельно ясно и ты абсолютно четко продемонстрировал свое отношение именно к Украине, а не к личности временного президента.
Так что не становись в белом палоьто в третью позицию. Красивым ты уже не будешь.
Рояль символизирует незакомплесованность и легкость украинцев.
Член символизирует неизменный результат любых хороших начинаний.
Кучерявая борода символизирует дух времени, тепло, уют и заботу Коломойского о "простых людях".
Зеленый фон потому что какой-то дебил решил, что для всех это позитивно.
2. Так это Дробович и Коломойский мешали нам 30 лет большой герб принять?