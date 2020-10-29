УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube RSS
13699 відвідувачів онлайн
Новини Політика України
9 985 50
НАБУ (3426) КС (1154) Чумак (110) Рябошапка Руслан (405)

Чумак про рішення КСУ: Або Зеленський збирає РНБО та ухвалює асиметричні рішення, або він стане зрадником

Новини Цензор.НЕТ Політика України

Чумак про рішення КСУ: Або Зеленський збирає РНБО та ухвалює асиметричні рішення, або він стане зрадником

У зв'язку з рішенням Конституційного Суду про скасування низки антикорупційних норм президент України Володимир Зеленський має зібрати РНБО та ухвалити асиметричні рішення, в іншому випадку він стане зрадником.

Про це на своїй сторінці в Facebook написав колишній заступник генерального прокурора Віктор Чумак, передає Цензор.НЕТ.

Так, за словами Чумака, все відбувається доволі послідовно:

- змінити прозахідний Уряд на олігархічний, Генерального прокурора на ручного та совкового

- підвисти на неконституційність директора НАБУ

- позбавити НАЗК функції фінансового контролю державних чиновників, політиків та судей

- визнати неконституційність ВАКСУ

- розірвати стосунки з МВФ

- розірвати стосунки з партнерами на Заході

- звернутися до Росії з проханням миру та фінансової підтримки.

- отримати білети до Ростова.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Рішення КС - серйозний удар, але ще не руйнує взаємодію України із західними партнерами, - Кулеба

"Я абсолютно згоден з Русланом (Рябошапкою. - Ред.), що або він (президент В.Зеленський. - Ред.) збирає РНБО та ухвалює асиметричні рішення, або стає зрадником", - написав він.

Зазначимо, що раніше ексгенпрокурор, коментуючи рішення КСУ на своїй сторінці в Facebook написав, що це рішення "безсумнівно увійде в історію України як один з найганебніших прикладів зради інтересів українського народу, людей у ​​мантіях суддів КСУ можна було вважати просто "шкідниками народного господарства", як висловлювався Лесь Подерв'янський".

"Наразі видається так, що Конституційний суд - це загроза національній безпеці України. Президент Зеленський повинен негайно скликати засідання Ради національної безпеки і оборони та надати рішучу відповідь цій загрозі, а не відмахуватися від неї малохольними постиками своїх клерків у фейсбуці. Інакше він теж стане співучасником цієї зради", - написав Рябошапка.

Читайте на "Цензор.НЕТ": КС рішенням щодо е-декларування заблокував призначення переможців місцевих виборів, - НАЗК

Нагадаємо, 27 жовтня Конституційний суд ухвалив рішення за поданням депутатів ОПЗЖ і "За майбутнє" і, за формулюванням Сергія Лещенка, "скасував антикорупційну реформу".

Наступного дня на сайті суду з'явився текст рішення. Згідно з яким, неконституційною визнана стаття, що передбачає покарання за брехню в деклараціях, і скасовано кілька повноважень НАЗК.

Чумак про рішення КСУ: Або Зеленський збирає РНБО та ухвалює асиметричні рішення, або він стане зрадником 01
Чумак про рішення КСУ: Або Зеленський збирає РНБО та ухвалює асиметричні рішення, або він стане зрадником 02

Автор: Анастасія Потіха
Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у Facebook
Топ коментарі
+18
Это чмо уже сказало , что никому ничего не должен . Какие могут быть иллюзии ?
показати весь коментар
29.10.2020 11:14
+15
"Станет предателем"?!
Да он им был и есть!
показати весь коментар
29.10.2020 11:15
+15
Давайте нагадаємо Чумаку про його особисту причетність до розвалу України разом з зеленими недоумками. Це чел хоче показати себе над процесом - ні, батєнька, це твоє лайно і ти по вуха в ньому.
показати весь коментар
29.10.2020 11:15
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Чумак о решении КСУ: Либо Зеленский собирает СНБО и принимает асимметричные решения, либо он станет предателем - Цензор.НЕТ 1610
показати весь коментар
29.10.2020 11:13 Відповісти
Конституційний суд наніс українській державі страшного удару, такого навіть путін не міг зробити своїм військовим тиском! Конституційний суд фактично скасував всі антикорупційні інструменти контролю над чиновниками та суддями і заборонив переслідування за незаконне збагачення! Немає сумніву що це катастрофічне рішення Конституційного Суду України, яке знищує здобутки Революції Гідності, було підготовлено олігархами в співробітництві з мафією та корумпованим чиновництвом та суддівським корпусом! Фактично реакційна частина суспільства, наділена владними повноваженнями, наносить українському народові страшного удару який знищує правове поле України! Це рішення Конституційного суду призведе до Майдану та зміни всіх гілок влади і повної люстрації суддівського корпусу України! Через бажання мафії далі панувати в Україні ми вступаємо в новий Майдан. Зеленський слабкий керівник і не може втримати ситуацію під контролем, мафія, чиновництво та олігархи творять що хочуть і так далі продовжуватись не може!
показати весь коментар
29.10.2020 11:20 Відповісти
Это чмо уже сказало , что никому ничего не должен . Какие могут быть иллюзии ?
показати весь коментар
29.10.2020 11:14 Відповісти
"Станет предателем"?!
Да он им был и есть!
показати весь коментар
29.10.2020 11:15 Відповісти
Давайте нагадаємо Чумаку про його особисту причетність до розвалу України разом з зеленими недоумками. Це чел хоче показати себе над процесом - ні, батєнька, це твоє лайно і ти по вуха в ньому.
показати весь коментар
29.10.2020 11:15 Відповісти
А так он *********** патриот ?
показати весь коментар
29.10.2020 11:18 Відповісти
Чумак, ты старый дятел, ты же топил за это ЗЕ, и тебя же первого и выкинули как использованный гардон. И у тебя сомнения до сих пор с чем мы имеем дело? Не думал, что ты еще и настолько глуп...
показати весь коментар
29.10.2020 11:20 Відповісти
Он был ген прокурором. И что успел сделать? НИЧЕГО.
Какой смысл цитировать ничего?
показати весь коментар
29.10.2020 11:21 Відповісти
він був замом, а щодо ніхто, то тоді потрібно вимкнути телевізор, бо усі "зелені" = ніхто.
показати весь коментар
29.10.2020 11:22 Відповісти
Любі наші Зелені довб.би. Оскільки ви вже скоро як 2 роки у владі, то настав час пояснити вам елементарні правила. Якщо ти, хочеш від когось (в даному випадку суду) вимагати жити по Закону, то ні в якому разі, перед чим, сам його не порушуй і найголовніше, не проси (в даному випадку у суду) допомоги у прикритті твого злочину. Бо нічого задарма не буває і тебе, обов'язково попросять про взаємну, незаконну послугу.
КСУ прикрив .опу Зелі вивівши його із під вчинення тяжкого злочину у вигляді ст.109, за який йому 10ка ломилась із конфіскацією, за незаконний розпуск ВРУ? Тепер КСУ прикрив власну .опу... Усе логічно. Не відповів по Закону Зеленський, то чому мають відповідати судді КСУ?
показати весь коментар
29.10.2020 11:21 Відповісти
В тому то і справа. В зеленського нема морального права дорікати КС після підтримки цим КС його антиконституційних дій.
показати весь коментар
29.10.2020 19:43 Відповісти
Должна быть быстрая и правильная реакция на антиукраинский заговор воров провокаторов, Чумак должен быть генпрокурором.
показати весь коментар
29.10.2020 11:22 Відповісти
він підозру нездатний вручити,я ким нах.р Генпрокурором???
показати весь коментар
29.10.2020 11:23 Відповісти
Сейчас "советники" Зеленского уже формируют тезис-оправдание ситуации с решением Конституционного суда по принципу "они все назначены о нас". Да, весь состав нынешнего конституционного суа сформирован в период 2013-2019 год. И идя на выборы Зеленский об этом знал. Так как в случае избрания Байдена он получил Верховный Суд сформированный о него с тремя судьями от Трампа. При наличии системно работающей власти это не представляет угрозы. Конституционный суд Украины тихо и смирно сидел при Порошенко ибо существовал Президент и его власть. Тот же Конституционный суд и прочие творят что угодно ибо Зеленский тянет максимум на карикатуру власти, да и то осуществляемую Ермаком. Отсюда все проблемы. Власть не осуществляющая свои функции должна уйти.
Для вопящих "А что он может сделать". Три варианта
Вариант №1. Мягкий. Провести финансово-хозяйственную проверку деятельности Конституционного суда. Поверьте - там такое ... Сразу станет понятно за какие деньги покупают недвижимость судьи КС.
Вариант №2 Средний. Отозвать назначенных Президентом судей ВС как "утративших доверие". Отозвать Верховной Радой избранных ею судей по той же формулировке.
Вариант №3 Жесткий. Провести референдум по доверию КС, ВС и местным судам и на его основе вычистить ВСЮ систему.
*Конституція України Стаття 5. Україна є республікою.
"Носієм суверенітету і єдиним джерелом влади в Україні є народ. Народ здійснює владу безпосередньо і через органи державної влади та органи місцевого самоврядування."
показати весь коментар
29.10.2020 13:19 Відповісти
С зелепутом все понятно, а вот вопрос к Гражданам нашей Страны теперь ребром : или мы останемся будем жить в Независимой Украине, или превратимся в федеральный округ орды!? Где та часть 73% дебилов которые обещали смести если что не так??? Короче, Господа, вынимаем языки из ж...ы и начинаем хоть что-то делать!
показати весь коментар
29.10.2020 11:25 Відповісти
73% незалежна Україна нах.р не потрібно, вони про це заявили проголосував за Зебіла і його "слуг"
показати весь коментар
29.10.2020 11:43 Відповісти
Більшість з 73% - це та публіка, яка в 14-15 р.р. сиділи в мамки або жінки під юбкою, а коли на фронті трохи "устаканилось", відмінили мобілізацію, воно вилізло і вибрало малороського Клоуна. Це стадо ніколи нічого не зможе "смести" - це вівці, які в разі небезпеки знову заб'ються під юбки.
показати весь коментар
29.10.2020 11:54 Відповісти
Не совсем так, где-то треть из 73% наивные балбесы, треть латентные кацапы и треть заклятые кацапы которые ушли в 14-15 г.г. в подполье. Самое страшное в нашей Стране то, что внутренний враг на много хуже внешнего!!! Я еще до 2019 года писал, что клоун приведет к расколу Страны и реваншу рыгов, но ....
показати весь коментар
29.10.2020 12:08 Відповісти
И еще добавлю, они под юбки не забьются, а будут стрелять в спину!!!
показати весь коментар
29.10.2020 12:10 Відповісти
У вівців духу не хватить - будуть стріляти опзжопники і пєтушарії.
показати весь коментар
29.10.2020 12:12 Відповісти
Так ведь этих сук дохрена, как показало вскрытие!
показати весь коментар
29.10.2020 12:16 Відповісти
Пане ЧУМАК, час розмов і відосиків скінчився. Якщо вам і вашим соратникам не байдужа доля України, пропонуйте законні шляхи виходу з конституційної кризи і ЩОСЬ РОБІТЬ НЕ ЯЗИКОМ, а ДІЛОМ!!! ВІТЧИЗНА В НЕБЕЗПЕЦІ!!!
показати весь коментар
29.10.2020 11:29 Відповісти
НЕ РОБІТЬ ЯЗИКОМ......... , а коли все що вмієш це лишень тільки язиком?
як показав час на цих панів надії ніякої.
відмовитись від ситого існування, від комфорту, закачати рукава, організувати і вести непримиренну боротьбу проти всякого роду рашапоїдних ушльопків добре організованих і фінансованих кремлем це справа нелегка, до того ж небезпечна.
серед українців на таке здатні одиниці. наразі лише ці одиниці і ведуть таку боротьбу. це видно і по результатах цієї боротьби, виграють наразі рашапоїдні ушльопки і це лише через кілька років після загибелі Небесної Сотні.... . а коли взяти до уваги що шмаркато-зелена влада підігрує саме тим рашапоїдним покидькам своєю відвертою антиукраїнською діяльністю, а ще більше бездіяльністю, то стає дуже сумно, сумно і образливо за нас українців. складається враження і вже не лише у кремля і всього цивілізованого світу, що українці не здатні в принципі створити самостійну, власну і функціональну державність як таку. а це значить, що прийде час коли весь цивілізований світ відмахнеться від України і виставить її на торги з тим же кремлем за якісь свої преференції, зрештою як це було уже не один раз.
то хто ж нам винуватий?!?!?
показати весь коментар
29.10.2020 13:05 Відповісти
А можно с последнего пункта начать...
показати весь коментар
29.10.2020 11:30 Відповісти
ви що єму ніззя, в нього лапки. а ще держдача(про діток ви подумали, а?), охорона,поїздки закордон, друзі на посадах...йому нікак ніззя! ато бєня і ко підвісять за яйця, думаєте вони не знають про ваву таке що...тому зображати видімість боротьби з карупцією та шельмити парашенка праклятого.тікати ще рано, тим паче ізраїльский паспорт ще не зроблено Чумак о решении КСУ: Либо Зеленский собирает СНБО и принимает асимметричные решения, либо он станет предателем - Цензор.НЕТ 5938
показати весь коментар
29.10.2020 11:32 Відповісти
многие ещё настолько тупоголовы, что не поняли смысла "команды ЗЕ", а её смысл в систематическом, но СКРЫТНОМ развале Украины как государства
даже прямые вопросы по поводу лишения кредитов МВФ, угрозы отмены безвиза, развала обороноспособности ВСУ не могут сдвинуть этих людей с позиции выжидания - авось, ЗЕ-бобики что-то подкинут народу
не подкинут: отберут землю, безвиз, поделят Украину на регионы, управляемые местными кланами, подконтрольными олигархам
посмотрите, как они в тандеме с кремлём ставят заслон на пути Украины в НАТО: используют венгерский национализм в Закарпатье для сохранения угрозы венгерского "вето" в Североатлантическом блоке, но действуют тонко - провоцируют венгров на антиукраинские демарши, а те и рады выполнить приказы из Москвы
но их сверхзадача - расколоть Украинский народ ментально ОКОНЧАТЕЛЬНО, для чего и будут использовать местные кланы, получившие власть на последних выборах
надежда одна: после 3 ноября ситуация в мире прояснится и события понесутся галопом, в ходе чего Зе-бобики могут быть вообще выброшены в кювет
показати весь коментар
29.10.2020 11:36 Відповісти
Не згідний з Чумаком, вова зє-зє-зєнт зрадник незалежно від того збере він раду РНБО чи ні. Він вже доказав своїми діями, що він справжня гнида.
показати весь коментар
29.10.2020 11:41 Відповісти
без всякого сумніву
показати весь коментар
29.10.2020 13:13 Відповісти
Что значит станет?

ЗЕ никогда не переставал быть предателем.
показати весь коментар
29.10.2020 11:45 Відповісти
"...в іншому випадку він стане зрадником." - а що, є таке поняття "зрадник в квадраті"?
показати весь коментар
29.10.2020 11:46 Відповісти
А ну давайте смоделируем: Зеля распускает КСУ (вопреки закону). Порохоботы, вы поддержите такое решение или будете визжать о нарушении закона?
показати весь коментар
29.10.2020 11:49 Відповісти
И не мечтай, это фантастика, Козырь-Дерьмак ему не разрешит.
показати весь коментар
29.10.2020 11:56 Відповісти
І таке можливо; але є речі, які не залежать від волі дерьмака. Наприклад, ввійдуть в клінч, не зможуть домовитися по будь-якому принциповому питанню. Я навіть більше скажу: не зможуть ухвалити бюджет на 2021-й - і це пряма дорога до розпуску.
показати весь коментар
29.10.2020 11:58 Відповісти
Он про роспуск КСУ, а вы про роспуск ВР, разные вещи. А то что дело заходит в глубокий политический кризис, это да...
показати весь коментар
29.10.2020 12:01 Відповісти
А чого "вопреки закону"?
Разумков оголошує про відсутність коаліції - і через місяць можна розпускати на всіх законних підставах.
показати весь коментар
29.10.2020 11:56 Відповісти
Чумак про рішення КСУ: Або Зеленський збирає РНБО та ухвалює асиметричні рішення, або він стане зрадником - Цензор.НЕТ 2090
показати весь коментар
29.10.2020 11:57 Відповісти
Не маніпулюйте.

блаЗЄля може законопроєкт про зміни до Конституції щоб ліквідувати "кс" взагалі.
показати весь коментар
29.10.2020 11:59 Відповісти
И КС признает этот закон неконституционным...
показати весь коментар
29.10.2020 12:22 Відповісти
Не зможе. Бо в Конституції вже не згадуватиметься "кс" й усіх законах автоматично. Відповідно, можна буде їх тупо виселити з приміщення. А вони зможуть орендувати, чей же не бідні, та "визнавати щось неконституційним". Чумак про рішення КСУ: Або Зеленський збирає РНБО та ухвалює асиметричні рішення, або він стане зрадником - Цензор.НЕТ 9195
показати весь коментар
29.10.2020 12:42 Відповісти
Распустить можно по закону в рамках реформы: создается отдельная Палата ( с численностью намного меньше чем сейчас, нет председателя КС и т.д.) при Верховном суде по рассмотрению соответствия Законов Конституции Украины с ликвидацией КС, судьи проходят конкурс в т.ч. на знание Законов, к конкурсу не должны быть допущены судьи кто дважды выносил противоположные решения по одному и томуу же вопросу (если таковые имеются) кто не прошел -трудоустройство в др. судах с переаттестацией, не прошли переаттестацию: на выход без права пожизненной судейской пенсии.Только вот кто напишет эти Законы и как проголосуют в ВР?
показати весь коментар
29.10.2020 13:22 Відповісти
Аби не Порошенко.

Не розумію гістерії цього "чумака". Адже й він докладав усіх зусиль для потрапляння до описаної ним ситуації. Тепер хоче відхреститися? Чумак про рішення КСУ: Або Зеленський збирає РНБО та ухвалює асиметричні рішення, або він стане зрадником - Цензор.НЕТ 4611
показати весь коментар
29.10.2020 11:57 Відповісти
Уже созвал. Значит, не предатель.
показати весь коментар
29.10.2020 12:00 Відповісти
Ну, посмотрим... Гора ведь иногда может родить и мышь, а не слона...
показати весь коментар
29.10.2020 12:23 Відповісти
Зесранців нахрін, Вибори і Порошенка в Президенти!
73% тупих дебілів хотіли аби не Порошенко, все йде до того, що прийде паРаша, от тоді і буде "лиш би не Порошенко"!
показати весь коментар
29.10.2020 12:23 Відповісти
Чумкак, ты дурак. Тот твой список уже давно работает. Генпрокурор ручной и выполняет заказы. Правительство олигархическое и далее по твоему списку. А главное - или в силу своей тупости, или малоросости Вовочка давно, как предатель. Я бы сказал с рождения. Таковым его воспитали совки родители.
показати весь коментар
29.10.2020 13:15 Відповісти
Чи є якісь законні шляхи розпустити КС? Пам'ятаю, що в Болгарії чи Румунії десь рік тому була пробляма з КС, яку вони якось владнали.
показати весь коментар
29.10.2020 19:48 Відповісти
Чумак, гнида, вам об этом полтора года назад криком кричали, что так БУДЕТ! А вы выбрали тупого предателя и теперь полны удивления, что так есть! Долбодятлы!
показати весь коментар
30.10.2020 00:25 Відповісти
 
 