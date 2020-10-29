Чумак про рішення КСУ: Або Зеленський збирає РНБО та ухвалює асиметричні рішення, або він стане зрадником
Новини Цензор.НЕТ Політика України
У зв'язку з рішенням Конституційного Суду про скасування низки антикорупційних норм президент України Володимир Зеленський має зібрати РНБО та ухвалити асиметричні рішення, в іншому випадку він стане зрадником.
Про це на своїй сторінці в Facebook написав колишній заступник генерального прокурора Віктор Чумак, передає Цензор.НЕТ.
Так, за словами Чумака, все відбувається доволі послідовно:
- змінити прозахідний Уряд на олігархічний, Генерального прокурора на ручного та совкового
- підвисти на неконституційність директора НАБУ
- позбавити НАЗК функції фінансового контролю державних чиновників, політиків та судей
- визнати неконституційність ВАКСУ
- розірвати стосунки з МВФ
- розірвати стосунки з партнерами на Заході
- звернутися до Росії з проханням миру та фінансової підтримки.
- отримати білети до Ростова.
"Я абсолютно згоден з Русланом (Рябошапкою. - Ред.), що або він (президент В.Зеленський. - Ред.) збирає РНБО та ухвалює асиметричні рішення, або стає зрадником", - написав він.
Зазначимо, що раніше ексгенпрокурор, коментуючи рішення КСУ на своїй сторінці в Facebook написав, що це рішення "безсумнівно увійде в історію України як один з найганебніших прикладів зради інтересів українського народу, людей у мантіях суддів КСУ можна було вважати просто "шкідниками народного господарства", як висловлювався Лесь Подерв'янський".
"Наразі видається так, що Конституційний суд - це загроза національній безпеці України. Президент Зеленський повинен негайно скликати засідання Ради національної безпеки і оборони та надати рішучу відповідь цій загрозі, а не відмахуватися від неї малохольними постиками своїх клерків у фейсбуці. Інакше він теж стане співучасником цієї зради", - написав Рябошапка.
Нагадаємо, 27 жовтня Конституційний суд ухвалив рішення за поданням депутатів ОПЗЖ і "За майбутнє" і, за формулюванням Сергія Лещенка, "скасував антикорупційну реформу".
Наступного дня на сайті суду з'явився текст рішення. Згідно з яким, неконституційною визнана стаття, що передбачає покарання за брехню в деклараціях, і скасовано кілька повноважень НАЗК.
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Да он им был и есть!
Какой смысл цитировать ничего?
КСУ прикрив .опу Зелі вивівши його із під вчинення тяжкого злочину у вигляді ст.109, за який йому 10ка ломилась із конфіскацією, за незаконний розпуск ВРУ? Тепер КСУ прикрив власну .опу... Усе логічно. Не відповів по Закону Зеленський, то чому мають відповідати судді КСУ?
Для вопящих "А что он может сделать". Три варианта
Вариант №1. Мягкий. Провести финансово-хозяйственную проверку деятельности Конституционного суда. Поверьте - там такое ... Сразу станет понятно за какие деньги покупают недвижимость судьи КС.
Вариант №2 Средний. Отозвать назначенных Президентом судей ВС как "утративших доверие". Отозвать Верховной Радой избранных ею судей по той же формулировке.
Вариант №3 Жесткий. Провести референдум по доверию КС, ВС и местным судам и на его основе вычистить ВСЮ систему.
*Конституція України Стаття 5. Україна є республікою.
"Носієм суверенітету і єдиним джерелом влади в Україні є народ. Народ здійснює владу безпосередньо і через органи державної влади та органи місцевого самоврядування."
як показав час на цих панів надії ніякої.
відмовитись від ситого існування, від комфорту, закачати рукава, організувати і вести непримиренну боротьбу проти всякого роду рашапоїдних ушльопків добре організованих і фінансованих кремлем це справа нелегка, до того ж небезпечна.
серед українців на таке здатні одиниці. наразі лише ці одиниці і ведуть таку боротьбу. це видно і по результатах цієї боротьби, виграють наразі рашапоїдні ушльопки і це лише через кілька років після загибелі Небесної Сотні.... . а коли взяти до уваги що шмаркато-зелена влада підігрує саме тим рашапоїдним покидькам своєю відвертою антиукраїнською діяльністю, а ще більше бездіяльністю, то стає дуже сумно, сумно і образливо за нас українців. складається враження і вже не лише у кремля і всього цивілізованого світу, що українці не здатні в принципі створити самостійну, власну і функціональну державність як таку. а це значить, що прийде час коли весь цивілізований світ відмахнеться від України і виставить її на торги з тим же кремлем за якісь свої преференції, зрештою як це було уже не один раз.
то хто ж нам винуватий?!?!?
даже прямые вопросы по поводу лишения кредитов МВФ, угрозы отмены безвиза, развала обороноспособности ВСУ не могут сдвинуть этих людей с позиции выжидания - авось, ЗЕ-бобики что-то подкинут народу
не подкинут: отберут землю, безвиз, поделят Украину на регионы, управляемые местными кланами, подконтрольными олигархам
посмотрите, как они в тандеме с кремлём ставят заслон на пути Украины в НАТО: используют венгерский национализм в Закарпатье для сохранения угрозы венгерского "вето" в Североатлантическом блоке, но действуют тонко - провоцируют венгров на антиукраинские демарши, а те и рады выполнить приказы из Москвы
но их сверхзадача - расколоть Украинский народ ментально ОКОНЧАТЕЛЬНО, для чего и будут использовать местные кланы, получившие власть на последних выборах
надежда одна: после 3 ноября ситуация в мире прояснится и события понесутся галопом, в ходе чего Зе-бобики могут быть вообще выброшены в кювет
ЗЕ никогда не переставал быть предателем.
Разумков оголошує про відсутність коаліції - і через місяць можна розпускати на всіх законних підставах.
блаЗЄля може законопроєкт про зміни до Конституції щоб ліквідувати "кс" взагалі.
Не розумію гістерії цього "чумака". Адже й він докладав усіх зусиль для потрапляння до описаної ним ситуації. Тепер хоче відхреститися?
73% тупих дебілів хотіли аби не Порошенко, все йде до того, що прийде паРаша, от тоді і буде "лиш би не Порошенко"!