Зеленський скликав термінове закрите засідання РНБО для невідкладної реакції на протидію боротьбі з корупцією, - ОП
Новини Цензор.НЕТ Політика України
Президент України Володимир Зеленський скликав термінове закрите засідання Ради національної безпеки і оборони для визначення заходів невідкладної належної реакції держави на нові загрози і виклики національній безпеці та обороні країни.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу ОП.
"Змушені констатувати, що останнім часом з'явились ознаки того, що окремі суб’єкти намагаються переглянути ключові частини суспільного договору в Україні, які передбачають нульову толерантність до корупції та будь-якої форми непрозорості в державному управлінні. Це неприпустимо", - йдеться в повідомленні.
"Президент запропонує членам РНБО обговорити ситуацію, яка склалася в національній безпеці країни, та ухвалити відповідні рішення. Необхідні законопроекти, які в подальшому запобігатимуть виникненню подібних кризових ситуацій, будуть напрацьовані й подані Главою держави до Верховної Ради як невідкладні", - додали в ОП.
"Нищівні удари, які завдаються досягненням країни у сфері боротьби та ефективної протидії корупції в Україні, не можуть залишатися поза увагою. Необхідна негайна та жорстка оцінка рішенням окремих суб’єктів, дії яких стають дедалі суспільно небезпечнішими", – заявив президент.
Нагадаємо, 27 жовтня Конституційний суд ухвалив рішення за поданням депутатів ОПЗЖ і "За майбутнє" і, за формулюванням Сергія Лещенка, "скасував антикорупційну реформу".
Наступного дня на сайті суду з'явився текст рішення. Згідно з яким, неконституційною визнана стаття, що передбачає покарання за брехню в деклараціях, і скасовано кілька повноважень НАЗК.
Нагадаємо, 26 жовтня стало відомо, що Окружний адміністративний суд міста Києва завершив розгляд справи за позовом Олександра Карєєва до Національного антикорупційного бюро України. Серед іншого, було ухвалено рішення викреслити з державного реєстру інформацію про Артема Ситника як директора Національного антикорупційного бюро.
Будь ласка, зачекайте...
1. Президентской инициативой отменить постановление КС.
2. В ВР создать следственный комитет расследования причин такого постановления КС.
3. Распустить КС и вместо него создать Конституционную палату при Верховном Суде.
4. На время проведения таких реформ обязанности КС возложить на Президента - Гаранта Конституции.
ЗЕбанутый приписдент Гарант?
Давно так не смеялся.
Он и проблеет
Ст. 482 ККУ.
Затримання судді чи утримання його під вартою чи арештом здійснюється за згодою Вищої ради правосуддя.
Без згоди Вищої ради правосуддя суддю не може бути затримано або утримувано під вартою чи арештом до винесення обвинувального вироку судом, за винятком затримання судді під час або відразу ж після вчинення тяжкого або особливо тяжкого злочину.
Ст. 12 ККУ.
4. Тяжким злочином є злочин, за який передбачене основне покарання у виді штрафу в розмірі не більше двадцяти п'яти тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або позбавлення волі на строк не більше десяти років.
Ст. 109 ККУ
1. Дії, вчинені з метою насильницької зміни чи повалення конституційного ладу або захоплення державної влади, а також змова про вчинення таких дій, -
караються позбавленням волі на строк від п'яти до десяти років з конфіскацією майна або без такої.
P.S. Але тут не Президент, а просто насрано
...тепер Зеленський «терміново» скликає засідання РНБО. «Є загроза національній безпеці».
Так хто зробив все, щоб ця загроза з'явилася? Тепер, коли влада Зеленського спіймала облизня, коли вони фактично ліквідували демократію в країні, коли всі корупціонери безкарні, а вибори множаться на нуль - він буде нам розповідати про «безпеку» та «загрози».
Пане Зеленський, ви і є ця загроза. З вашими «слугами» та договорняками з ОПЗЖ та Коломойськими.
Тепер, коли Україні не довіряє весь світ, коли безвіз летить у прірву, а фінансова допомога зникла як світло в кінці тунелю, він буде нам розповідати і плакатись про «поганих депутатів та суддів».
Як же набрид цей цирк...в якому несе відповідальність той хто обіцяв «посадки навесні».
коли він незаконно розпустив ВР !
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А ты, Вова, просто пустое место. И все это видят, и ты так себя ведёшь. И полиция - не полиция, а кодло, заслуживаящая самого глубокого неуважения. Вместе с тобой.
Ублюдки ванючие....
Игра Зюзия на поднятие своего рухнувшего рейтинга.
Типа судьи сволочи, а я такой герой - погрожу им пальчиком или даже разгоню, если получится.
И вторая выгода, если сможет разогнать КС. Это ж тот КС, который испонил зюзину просьбу- принял незаконное решение о розпуске Рады. И ему об этом постоянно пеняют. А так не будет этого суда и все может быть все призабудут
Ху́нта рідше ю́нта (ісп. Junta - рада, від лат. junctus - об'єднаний, пов'язаний) - урядовий орган виконавчої влади в деяких латиноамериканських державах; також назва громадсько-політичних організацій, комісій, об'єднань в Іспанії та країнах Латинської Америки[1][2].
Это россиянам не зачем быть свідомими, ми ж інші 😁🇺🇦👍
Если ты мужик, а не ссыкло, возьми свои яйца в кулак, собери своих прихвостней в ВР, дай по шапке, заставь проголосовать измения в Конституцию, разогнать к *****й матери этот окружной, конституционный и прочие суды. У нас народ есть носителем власти, не этот бл****й суд. Т**е народ дал мандат, а ты им платишь по 200 тысяч в месяц. Зарплата минималка в стране 5, а у них 200, за что млять !!!!! Ты можешь ***** хоть раз что-то сделать нормально ?!
«Держава, позбавлена правосуддя, є нічим іншим, лише зграєю розбійників»
Блаженний Августин
IV ст.н.е. Римська імперія.
Наблюдаю вместе с остальными людьми рейвах, поднятый в СМИ относительно попытки государственного переворота ублюдками в бордовых сутанах - так называемыми "судьями" КСУ.
А про двух распоясавшихся ублюдков-юстицек с фамилией Вовк почему уже молчок? За несколько последних месяцев, почувствовав безнаказанность эти 2 врага Украины в сутанах обнаглели настолько, что попытались давать прямые указания своими постановлениями СНБО, КМУ, ВРУ, НАБУ, Генпрокуратуре, СБУ, еще каким-то органам государства. Неважно качество этих органов в данном случае, важен факт открытой узурпации власти какими-то ничтожествами в судейских сутанах от имени Украины.
Был бы у Украины настоящий президент, он бы на следующий, а может и в тот же день издал бы Указ, который начинался бы со слов:
"Я, как гарант Конституции, отвечающий за страну перед Богом и гражданами Украины, вынужден применить экстраординарные меры по ликвидации попытки одной из ветвей власти государственного переворота..." Далее текст о превентивном аресте "судей" КСУ, проголосовавших за подрыв государственного строя, и полного состава апелляционного киевского "суда" во главе с его предводителем П.Вовком. И закончить текст указа словами: "Подписываю этот Указ, осознавая все последствия своего вынужденного шага! История и Украина будущего меня оправдает!"
Сомневаюсь, что нашлось бы много существ, которые не поддержали бы такой указ.
Прекрасно понимаю, что ничего подобного не произойдет, а деградация страны только ускорится.