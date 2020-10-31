Без зміни складу КС будь-який новий закон про відновлення роботи НАЗК буде 100% скасований, - Новіков
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Конституційний Суд не захищає Конституцію, а відстоює тільки власні інтереси.
Як передає Цензор.НЕТ, про це голова НАЗК Олександр Новіков повідомив в інтерв'ю Transperancy International Ukraine.
"У разі ухвалення нового закону Конституційний Суд підтвердить своє рішення, тому без зміни складу КС, все, що ми зробимо, навіть якщо приймемо всі рекомендації, ситуацію кардинально не змінить ... Я б оцінював, якщо залишиться призначений Януковичем глава суду, той же склад КС, як 100% вірогідність скасування нового закону", - сказав Новіков.
Нагадаємо, 27 жовтня Конституційний суд ухвалив рішення за поданням депутатів ОПЗЖ і "За майбутнє" і, за формулюванням Сергія Лещенка, "скасував антикорупційну реформу".
Наступного дня на сайті суду з'явився текст рішення. Згідно з яким, неконституційною визнана стаття, що передбачає покарання за брехню в деклараціях, і скасовано кілька повноважень НАЗК.
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Цей суд має бути ліквідований раз і на завжди. Конституція це Божі заповіді. Вона має бути адаптивна, змінюватись під суспільство, відповідати реаліям. А ми що маємо? Головний Закон, до якого напхали популізму і орган, що робить усе, щоби залишити все як є?
Вам так, потрібний інший склад. Владі завжди потрібний склад, який буде під неї прогибатись. Визнавати 3-ти строки, перетворювати державу із парламентско-президентської у чисто президентську і багато чого іншого, а народу України цей КСУ нах.р не потрібний, в принципі, як і ви усі...
Несостоявшееся государство, или провалившееся государство (англ. failed state) - термин, применяемый для обозначения государства, которое не в состоянии поддерживать своё существование в качестве жизнеспособной политической и экономической единицы.
tZE inform
@tZEinform
·4 ч
Сейчас "советники" Зеленского уже формируют тезис-оправдание ситуации с решением Конституционного суда по принципу "они все назначены о нас".(...) При наличии системно работающей власти это не представляет угрозы. Конституционный суд Украины тихо и смирно сидел при Порошенко ибо существовал Президент и его власть. Тот же Конституционный суд и прочие творят что угодно ибо Зеленский тянет максимум на карикатуру власти, да и то осуществляемую Ермаком. (...) Власть не осуществляющая свои функции должна уйти. Хроника
9 суддів були призначені за Порошенка, і ще двоє в листопаді минулого року по квоті З'їзду Суддів.
Виходить, що найбільший вплив на КС має Порошенко і, на мою думку, саме Порошенко має нести відповідальність за призначення на посади людей, що явно працюють проти держави.