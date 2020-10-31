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КС (1154) Новіков (164) електронне декларування (1016) НАЗК (1166)

Без зміни складу КС будь-який новий закон про відновлення роботи НАЗК буде 100% скасований, - Новіков

Новини Цензор.НЕТ Політика України

Без зміни складу КС будь-який новий закон про відновлення роботи НАЗК буде 100% скасований, - Новіков

Конституційний Суд не захищає Конституцію, а відстоює тільки власні інтереси.

Як передає Цензор.НЕТ, про це голова НАЗК Олександр Новіков повідомив в інтерв'ю Transperancy International Ukraine.

"У разі ухвалення нового закону Конституційний Суд підтвердить своє рішення, тому без зміни складу КС, все, що ми зробимо, навіть якщо приймемо всі рекомендації, ситуацію кардинально не змінить ... Я б оцінював, якщо залишиться призначений Януковичем глава суду, той же склад КС, як 100% вірогідність скасування нового закону", - сказав Новіков.

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Нагадаємо, 27 жовтня Конституційний суд ухвалив рішення за поданням депутатів ОПЗЖ і "За майбутнє" і, за формулюванням Сергія Лещенка, "скасував антикорупційну реформу".

Наступного дня на сайті суду з'явився текст рішення. Згідно з яким, неконституційною визнана стаття, що передбачає покарання за брехню в деклараціях, і скасовано кілька повноважень НАЗК.

Автор: Наталя Джума
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Топ коментарі
+9
...всего-то и делов Без изменения состава КС любой новый закон о возобновлении работы НАПК будет 100% отменен, - Новиков - Цензор.НЕТ 6182
Без изменения состава КС любой новый закон о возобновлении работы НАПК будет 100% отменен, - Новиков - Цензор.НЕТ 6024
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29.10.2020 11:34
+7
Ну вот и кранты твоему зеле настали -дело уже идёт на дни,если кто то за него ,чудом,ситуацию не разрулит...
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29.10.2020 11:37
+5
Так это в силах зекретина,но оно этого не сделает...оно даже не понимает,что его вот вот уберут,т к ему этого не сообщают-какое там изменение состава КС,это ж надо быть президентом,а не сцикливым,тупым щенячим дерьмом
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29.10.2020 11:34
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Ну вот и кранты твоему зеле настали -дело уже идёт на дни,если кто то за него ,чудом,ситуацию не разрулит...
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29.10.2020 11:37 Відповісти
Без зміни складу КС будь-який новий закон про відновлення роботи НАЗК буде 100% скасований, - Новіков - Цензор.НЕТ 8772
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29.10.2020 21:47 Відповісти
"Вообще" у кацапів є свої сайти з доменами "сру.", ти "чё заблудился?" потенційний 200-й.
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29.10.2020 12:07 Відповісти
типа твои выпускники трускавца лучше )
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29.10.2020 12:52 Відповісти
Пішли нах.р! Без ліквідації КСУ, а не без зміни складу.
Цей суд має бути ліквідований раз і на завжди. Конституція це Божі заповіді. Вона має бути адаптивна, змінюватись під суспільство, відповідати реаліям. А ми що маємо? Головний Закон, до якого напхали популізму і орган, що робить усе, щоби залишити все як є?
Вам так, потрібний інший склад. Владі завжди потрібний склад, який буде під неї прогибатись. Визнавати 3-ти строки, перетворювати державу із парламентско-президентської у чисто президентську і багато чого іншого, а народу України цей КСУ нах.р не потрібний, в принципі, як і ви усі...
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29.10.2020 11:34 Відповісти
Конституція це не Божі заповіді
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29.10.2020 11:40 Відповісти
...всего-то и делов Без изменения состава КС любой новый закон о возобновлении работы НАПК будет 100% отменен, - Новиков - Цензор.НЕТ 6182
Без изменения состава КС любой новый закон о возобновлении работы НАПК будет 100% отменен, - Новиков - Цензор.НЕТ 6024
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29.10.2020 11:34 Відповісти
Так это в силах зекретина,но оно этого не сделает...оно даже не понимает,что его вот вот уберут,т к ему этого не сообщают-какое там изменение состава КС,это ж надо быть президентом,а не сцикливым,тупым щенячим дерьмом
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29.10.2020 11:34 Відповісти
Такий гармидер у судовій системі тільки у нас можливий. Україну знищують.
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29.10.2020 11:41 Відповісти
Без изменения состава КС любой новый закон о возобновлении работы НАПК будет 100% отменен, - Новиков - Цензор.НЕТ 4155
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29.10.2020 11:59 Відповісти
Рыцари хаоса из ордена деградации...весело Вам ? Еще 100 лет на положении рабов.

Несостоявшееся государство, или провалившееся государство (англ. failed state) - термин, применяемый для обозначения государства, которое не в состоянии поддерживать своё существование в качестве жизнеспособной политической и экономической единицы.
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29.10.2020 12:16 Відповісти
да нынешний состав рады может поменять только шило на мыло..., где они возьмут честных и адекватных судей, а не зажравшихся от своей безнаказанности продажных ублюдков, они все везде одинаковые и выбирают их такие же как они сами продажные ублюдки, это бег по кругу, а страна теряет время, силы и людей...
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29.10.2020 12:17 Відповісти
Разве что из какой-нибудь Англии выпишут... Но хрен они на такое пойдут
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29.10.2020 12:25 Відповісти



tZE inform

@tZEinform

·4 ч

Сейчас "советники" Зеленского уже формируют тезис-оправдание ситуации с решением Конституционного суда по принципу "они все назначены о нас".(...) При наличии системно работающей власти это не представляет угрозы. Конституционный суд Украины тихо и смирно сидел при Порошенко ибо существовал Президент и его власть. Тот же Конституционный суд и прочие творят что угодно ибо Зеленский тянет максимум на карикатуру власти, да и то осуществляемую Ермаком. (...) Власть не осуществляющая свои функции должна уйти. Хроника
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29.10.2020 12:25 Відповісти
Я вчора вже писав, що із 15 судей КС 2 призначались при каденції яника, ще двоє - в березні 14-го року по квоті парламенту (парламент, де більшість була ПР).
9 суддів були призначені за Порошенка, і ще двоє в листопаді минулого року по квоті З'їзду Суддів.
Виходить, що найбільший вплив на КС має Порошенко і, на мою думку, саме Порошенко має нести відповідальність за призначення на посади людей, що явно працюють проти держави.
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29.10.2020 13:40 Відповісти
Без зміни складу КС будь-який новий закон про відновлення роботи НАЗК буде 100% скасований, - Новіков - Цензор.НЕТ 7787
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29.10.2020 21:45 Відповісти
оли ти вже нажерешся, гнидо? може за поребрик, на паРашу, де твоi куратори?

Без зміни складу КС будь-який новий закон про відновлення роботи НАЗК буде 100% скасований, - Новіков - Цензор.НЕТ 8249
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29.10.2020 21:45 Відповісти
 
 