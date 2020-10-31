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Новини Політика України Конституційна криза
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Зеленський (17439) КС (1154) Подоляк Михайло (296)

Зеленський очікує від суддів КС пояснень про причини ухвалення спірних рішень, - радник Єрмака Подоляк

Новини Цензор.НЕТ Політика України

Зеленський очікує від суддів КС пояснень про причини ухвалення спірних рішень, - радник Єрмака Подоляк

Президент України Володимир Зеленський очікує від суддів Конституційного суду України зрозумілих пояснень про причини ухвалення Конституційним судом України останніх спірних резонансних рішень.

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна", про це заявив радник Єрмака Михайло Подоляк.

"Ще вчора Володимир Олександрович (Зеленський. - Ред.) буквально зажадав від представників суду виразно пояснити, чим вони керувалися, ухвалюючи такі спірні рішення. Чому ці рішення, особливо в частині обов'язкового декларування доходів високопоставленими чиновниками, завдають суттєві удари по всій нашій антикорупційній архітектурі країни і ставлять нас у двозначне становище на міжнародній арені. Від чіткої відповіді суддів КС залежить подальший розвиток подій. Чи продовжиться ескалація, чи криза буде вирішена швидко й ефективно", - зазначив радник глави ОП.

Подоляк зазначив, що останні рішення Конституційного Суду, м'яко кажучи, дивують: "Це ж не просто окремі виклики суспільному консенсусу, який склався в частині декларування доходів. Швидше потрібно говорити про те, що Конституційний суд вирішив самостійно переглянути новий суспільний договір в країні, який передбачає нульову терпимість до будь-яких непрозорих форматів у державному управлінні. І повернути нас до старих часів, коли топкорупція домінувала в державі".

Також читайте: Чумак про рішення КСУ: Або Зеленський збирає РНБО та ухвалює асиметричні рішення, або він стане зрадником

За словами радника Єрмака, ніхто не очікував, що Конституційний Суд, який повинен бути своєрідним символом непорушності нової системи, "раптом в лічені дні перетвориться на агресивного політичного гравця".

При цьому Подоляк зазначив, що у президента Зеленського є ціла низка інструментів, які дозволять конфліктну ситуацію повернути в нормальне русло.

"Серед них - спеціальне засідання РНБО, яке цілком може дати належну політико-правову оцінку позиції КС. З виробленням подальших рекомендацій всім органам виконавчої влади. Більш жорсткий інструмент - спеціальне засідання Верховної Ради, на якому потрібно буде заслухати суддів КС, щоб зрозуміти їхню мотивацію", - пояснив Подоляк.

Читайте: Зеленський скликав термінове закрите засідання РНБО для невідкладної реакції на протидію боротьбі з корупцією, - ОП

Нагадаємо, 27 жовтня Конституційний суд ухвалив рішення за поданням депутатів ОПЗЖ і "За майбутнє" і, за формулюванням Сергія Лещенка, "скасував антикорупційну реформу".

Наступного дня на сайті суду з'явився текст рішення. Згідно з яким, неконституційною визнана стаття, що передбачає покарання за брехню в деклараціях, і скасовано кілька повноважень НАЗК.

Автор: Анастасія Потіха
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Топ коментарі
+28
давай лошара булавою так грізно махни- і скажи айяйяя! ніззя так! і ще ніжкою так грізно топани...шоб бєня заржав Зеленский ожидает от судей КС объяснений о причинах принятия спорных решений, - советник Ермака Подоляк - Цензор.НЕТ 5977
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29.10.2020 11:33
+26
Спорных? Зеленский ожидает от судей КС объяснений о причинах принятия спорных решений, - советник Ермака Подоляк - Цензор.НЕТ 6596 Объяснений?

Это и была реакция найвелычнишого клоуна всех времен и народов.
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29.10.2020 11:34
+24
Зеля сам назначил януковичского шньіря Тупицина, а теперь ждет от него объяснений.
Лохам может зайти такой разводняк о честном преЗеденте.
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29.10.2020 11:35
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сначала Медвечук зашкварил обычный суд, теперь конституционный, хотя вряд ли они чем-то отличались кроме как количеством влитого бабла
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29.10.2020 13:11 Відповісти
Реєстр декларацій за рішенням Конституційного Суду вже закрито.
Всі бандити, корупціонери та злодії у владі можуть спати спокійно.
Бюджет з дірою у 300 ярдів.
Розікрали коронавірусний фонд.
Перед Путіним прогинаються та виконують всі його забаганки.
Гуманітарна політика - просрана,
міжнародна підтримка - втрачена, безпекова складова - нівельована.
Треба визнати, за такий короткий термін, так швидко все проє..ти - це треба вміти !!
Зеля , іди геть , поки ноги носять !!
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29.10.2020 13:12 Відповісти
А хто ти такий щоб вони тобі щось пояснювали???
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29.10.2020 13:17 Відповісти
Валер'ян Валер'янович (до Васіліси Єгоровни). Васіліса Єгоровна, давай пагаварім.
Васіліса Єгоровна (продовжує отдихати ліцом уніз). І аб чом же у нас будєт разгавор?
Валер'ян Валер'янович (червоніє). Ну как ето об чьом, Васіліса Єгоровна? Разниє єсть інтєрєсниє для нас обоїх вєщі.
Васіліса Єгоровна. Мінє оні уже давно нє інтєрєсниє еті вєщі.
Валер'ян Валер'янович (червоніє, але робить харошу міну при поганой ігрі). Ето, Вася, шо, нада понімать как визов?
Васіліса Єгоровна. А понімай як хочеш, лисий гандон. То шо я тагда по п'яному дєлу зробила, била ошибка.
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29.10.2020 13:19 Відповісти
Объяснение: ссышь, мы-же не лохи тут ! Понял ?
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29.10.2020 13:20 Відповісти
Зеленский, ты судьям сначала посмотри в глаза, может что-то увидишь, а потом поцелуй их в жопу.
Раз ты ни на что другое не способен.
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29.10.2020 13:21 Відповісти
Заглянет он в глаза тому суду, которому поручил принять незаконное решение о розпуске Рады и увидит там - Ах ты ж ....
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29.10.2020 13:33 Відповісти
Ото все,на що він здатний - чекати пояснень...А створити систему противаг,коли можна законним чином вздрючити той конституційний суд - він не в стані...От дали ми ідіоту все - повну законодавчу і виконавчу владу...А він розводить руками,підтверджуючи істину,що ніхто не інвестує в дзядів і дебілів...
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29.10.2020 13:23 Відповісти
Главное - это свернуть все прозападные реформы потому, что их затеял Главный Враг Зели - Адский Порошенко!



Идиот....
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29.10.2020 13:25 Відповісти
"Ах какой же он милашка! Сейчас он всё порешает, суды обнулит вообще!"

Тьфу, как же он достал, зелёное чмо.
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29.10.2020 13:31 Відповісти
А ножкой, Вова топнул? Уже можно хоть Папу Римского заслушивать. Поезд ушел. МВФ послан туда, куда его послал Голоборотько.
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29.10.2020 13:34 Відповісти
Сдается мне, что это какая-то кумедь.
Игра Зюзия на поднятие своего рухнувшего рейтинга.
Типа судьи сволочи, а я такой герой - погрожу им пальчиком или даже разгоню, если получится.
И вторая выгода, если сможет разогнать КС. Это ж тот КС, который испонил зюзину просьбу- принял незаконное решение о розпуске Рады. И ему об этом постоянно пеняют. А так не будет этого суда и все может быть все призабудут
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29.10.2020 13:43 Відповісти
На жаль, ні.
Це повна передача влади в країні злодюгам і хапугам.
Зе уже ніякої ролі в цьому питанні не грає.
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29.10.2020 15:01 Відповісти
А чим судді керувалися коли узаконили розпуск ним парламенту, Зеленський не питає?
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29.10.2020 14:09 Відповісти
А судді КС йому у відповідь щось типу: "Що лише тобі можна на утриманні бені а нам зась? Та пішов ти в дупу, блазень! - ким ти себе уявило, чмо?" Зеленський очікує від суддів КС пояснень про причини ухвалення спірних рішень, - радник Єрмака Подоляк - Цензор.НЕТ 7836
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29.10.2020 14:24 Відповісти
Это пантомима или клоунада?
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29.10.2020 14:30 Відповісти
Спорных??? Вовка, ты дыбил.Ты просрал всё.
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29.10.2020 15:13 Відповісти
А ТИ СХОДИ ДО КСУ І НАГАДАЙ , ЩО ТИ ПРЕЗИДЕНТ А НЕ ЛОХ.ХАЙ ХОЧ ПОРЖУТЬ З ТЕБЕ ДУРНИКА
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29.10.2020 15:15 Відповісти
Как говорил Унылая Лошадь Лавров-Риббентроп : "Дебилы бл....".

Президент потребовал объяснений о причинах принятия решения от судей Конституционного Суда !!!

Мне это решение тоже, мягко говоря, не нравится. Я согласен с отдельным мнением судьи Головатого (почитайте, хорошо написано). Но КТО ТЫ ТАКОЙ, чтобы требовать отчёта от судей КСУ о мотивах принятия решений ????? Бери решение и читай, там мотивы написаны. (а если есть закадровые, то и так не скажут).
КСУ повыделывался, а Президент ещё хуже усугубляет и без того идиотскую ситуацию . . .

Закон срочно принимайте для исправления проблемы, а не "на ковёр" судей вызывайте. Сейчас только вой поднимется о наступлении на независимость суда. Обосрались с решением, а теперь ещё нам предлагают обосраться с последствиями ситуации.

А ещё надо подумать над корректировкой норм рассмотрения дел КСУ на будущее. Наверное надо поговорить о следующих аспектах :

1. Изменения в Конституцию Украины, чтобы передать эти полномочия Большой Палате Верховного Суда (временно увеличить штат, включив судей КСУ в её состав, а потом естественным путём он уменьшится - отставки, пенсии . . .). Потому что ситуация, когда ВП ВС говорит одно, а КСУ - противоположное уже достала. Два высших судебных органа дискредитируют друг друга. Особенно ржачно будет, если КСУ отменить ВП ВС как институт (такое дело тоже рассматривается). Выйдет, что 3 года Верховный Суд вне закона решения принимал. При Януковиче в 2010 такое уже было, когда отменили полномочия Верховного Суда Украины по повторной кассации (которые он 10 лет осуществлял именем Украины !)

2. Надо установить предельный срок для обращение в КСУ по поводу неконституционности того или иного нормативного акта. Скажем 3 месяца. Чтобы через кучу лет не ставить под сомнение кучу правоотношений

3. В связи с этим следующий вопрос - вопрос конституционности закона или другого нормативного акта не может рассматриваться КСУ дольше, чем 1-2 месяца с момента открытия производства. На решение вопроса об открытии тоже 5 дней отводить с момента регистрации матриалов в суде. А то откладывают вопросы в долгий ящик "до смены власти" и потом, после изменений политической конфигурации как чёрт из табакерки выскакивают разные вопросы, по которым страна ушла уже далеко вперёд.

4. В связи с этим также ещё вопрос - чтобы признанные неконституционными нормативные акты теряли силу не с момента решения суда, а с момента издания. И чтобы их последствия могли быть пересмотрены (независимо от того, как далеко зашли те или иные вопросы, потому что сейчас ревизия допускается, если соответствующие судебные решения по спорам, где применён этот нормативный акт "ещё не выполнены"). Раз неконституционно - то поворачивай назад всё.
В качестве компенсатора - если судья КСУ при открытии дела видит явное несоответствие нормативного акта Конституции, чтобы мог останавливать его действие на эти 1-2 месяца, пока рассмотрение идёт, чтобы вопрос не зашёл далеко и не наделал беды. Ну, не сам останавливать (а то политический беспредел начнётся), а коллегие в 3-5 судей (Сенатами ихними, палатами или как они там называются).

Тогда был бы порядок - единый судебный орган на самом верху, чтобы не было разнобоя + ограничение сроков рассмотрения таких вопросов, чтобы призраки прошлого не догоняли неожиданно страну. Большая Палата Верховного Суда зарекомендовала себя хорошо (юристы высокого уровня и репутация +/- нормальная), они бы с этим справились нормально и таких скандалов бы не было, думаю.
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29.10.2020 15:24 Відповісти
...шанса, который был у Порошенко в 2014 больше не будет, он теперь будет в вечной оппозиции к Медведчуку с ОПЗЖ, которые подберут власть у клоуна...и это его вполне устраивает.))....а возмутителей быстро загонят и пересадят (смотри Беларусь)
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29.10.2020 15:31 Відповісти
Зе потребовал?... Он у Ленки только может потребовать,да и то шепотом.А судьи КС ложили на его требование его же инструмент,которым он играл на пианино.
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29.10.2020 15:50 Відповісти
Ппридурок...
Его же тут же обвинят в давлении на конституционный суд!
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29.10.2020 15:59 Відповісти
Да срать! Но оно именно усрется. Уже усралось.
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29.10.2020 17:06 Відповісти
- советник Ермака Подоляк

---------------
Обратите внимание, даже не советник Зеленского об этом сообщает. Какой то мутный ермак из ниоткуда управляет страной. Подозреваю, Нелоха не ставят в известность ,что они делают. Единственное спасение для Зеленского это записать видосик, где он говорит, что подает в отставку.
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29.10.2020 16:14 Відповісти
Три дня назад, мурло, ты хотел сажать коррупционеров пожизненно. Теперь у них требуешь пояснений. Так вот, если ты не понял: тебя отослали на@уй. А теперь, ущербное, ты либо трусы одень либо сними крест. Нельзя до бесконечности морочить голову. Никому еще это не удавалось. И никогда. Усвой это, недоумок.
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29.10.2020 16:25 Відповісти
Подоляк - нікудишній піарщик. Як закртутив "От вразумительного ответа судей КС зависит дальнейшее развитие событий. Продолжится ли эскалация или кризис будет разрешен быстро и эффективно". А нічого що Зеля ще рік тому мав ліквідувати ОАСК?! Хоча про, що я? Це ж "соплі Подоляка" - довбні й дилетанта. Пика Подоляка все скаже
Зеленський очікує від суддів КС пояснень про причини ухвалення спірних рішень, - радник Єрмака Подоляк - Цензор.НЕТ 4294
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29.10.2020 16:44 Відповісти
---Його .така стурбована фізія. --за наші долі---ну точно із картини " Керенский.у женском платье .накануне побега из Зимнего ".../невідомого художника /
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29.10.2020 16:51 Відповісти
А про двух распоясавшихся ублюдков-юстицек с фамилией Вовк почему молчок? За несколько последних месяцев, почувствовав безнаказанность эти враги Украины в сутанах оборзели настолько, что пытаются давать прямые указания СНБО, КМУ, ВРУ, НАБУ, Генпрокуратуре, СБУ, еще каким-то органам государства. Неважно качество этих органов в данном случае, важен факт узурпации власти какими-то ничтожествами.
Был бы у Украины настоящий президент, он бы на следующий, а может и в тот жн день издал бы Указ, который начинался бы со слов:

"Я, как гарант Конституции, отвечающий за страну перед Богом и гражданами вынужден применить экстраординарные меры по ликвидации попытки одной из ветвей власти государственного переворота..." Далее текст о превентивном аресте "судей" КСУ, проголосовавших за подрыв государственного строя и полного состава апелляционного киевского "суда" во главе с его предводителем П.Вовком. И закончить текст указа словами: "Подписываю этот Указ, осознавая все последствия своего вынужденного шага! История и Украина будущего меня оправдает!" Сомневаюсь, что нашлось бы много существ, которые не поддержали бы такой указ.
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29.10.2020 17:05 Відповісти
одно НО - у президентов нет полномочий издавать такие Указы
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29.10.2020 19:55 Відповісти
Да неужели он ещё может что-то требовать, это козломордый подсказал или авакян чёрт?
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29.10.2020 17:49 Відповісти
Вот не верю ни одному слову этого поца - уверен на 100%, что это ермак " дорожку" заложил с ксу, а гой и дал команду - всё отменить. Выгодно только кремлю - закроет Европа все достижения Пороха. Так избирателям жопы и членограя только и радость от этого.
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29.10.2020 17:57 Відповісти
Только есть один нюанс: часть этих самых судей из орбиты Порошенко. Завтра узнаешь, что это так. Так что попридержи лошадей. Зеленський очікує від суддів КС пояснень про причини ухвалення спірних рішень, - радник Єрмака Подоляк - Цензор.НЕТ 9976
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29.10.2020 19:21 Відповісти
Кто подал заявку в ксу? жопаюлок, майбах бени. Шо ты сюда Пороха клеишь? Шо то с головой. Спробуй заячий помёт, он ядрённый, он проймёт.
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29.10.2020 20:20 Відповісти
судьи-то все - пэпыны.
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29.10.2020 20:50 Відповісти
Тебя видать пройняло и не попускает. Не важно, кто подал заявку. Важно, кто принял решение. Понимаешь, дятел? Зеленський очікує від суддів КС пояснень про причини ухвалення спірних рішень, - радник Єрмака Подоляк - Цензор.НЕТ 1395
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30.10.2020 09:43 Відповісти
Зеленский за 2 тижні до виборів"Я хочу почути твою думку про довічне ув'язнення за корупцію...."2 дні після виборів:Скасовує кримінальну відповідальність за недостовірне декларування.
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29.10.2020 18:14 Відповісти
"По словам советника Ермака, никто не ожидал, что Конституционный Суд, который должен быть своеобразным символом незыблемости новой системы, "вдруг в считанные дни превратится в агрессивного политического игрока" - А-аа, ну-ну...

Заявление "СН": Представителей президента и Рады в КС не допустили на заседание Суда, требуем уважать права гаранта Конституции и парламента 19.10.2020
(с) "_Ваньку валяют, разыграли для лопоухих представление на тему "независимость Конституционного суда". Чтобы после после грядущих антиукраинских, по кремлёвским указаниям, решений этого суда заявлять что, мол, мы никак не можем повлиять на суд."

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29.10.2020 18:55 Відповісти
шмаркля вимагає? а нiжкою топнути?


вiслюк? хто тобi такий текст написав?





Зеленський очікує від суддів КС пояснень про причини ухвалення спірних рішень, - радник Єрмака Подоляк - Цензор.НЕТ 8491
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29.10.2020 18:59 Відповісти
От Путена потребовал отдать Крым и прекратить войну, от судей объяснить свои решения, от КОломойского тоже чето потребовал)) Такой требовательный, аж жуть
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29.10.2020 19:03 Відповісти
Продовжуй очікувати від своїх призначенців на 200 %
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29.10.2020 19:49 Відповісти
Зеленський очікує від суддів КС пояснень про причини ухвалення спірних рішень, - радник Єрмака Подоляк - Цензор.НЕТ 2341
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29.10.2020 20:26 Відповісти
По-идее причины принятия столь спорного решения изложены судом в собственно его полном тексте. Зеленский вроде как юрист. Пусть читает и делает выводы.
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29.10.2020 20:34 Відповісти
В Україні не працюють державні інституції, тому Україну поки-що не можна називати державою. Україну запрягли жидокацапи і крутять в усі боки обдираючи людей, наче липку. Зєєв Зе - незаконний президент тому, що мають працювати два 2 основних закони (а вони не працюють!!): 1) в паспортах має бути графа "етнічна приналежність", 2) до влади можна обирати лише етнічних українців та право голосу - теж лише у етнічних українців. Тоді не буде у нас таких президентів, яких ми бачимо впродовж 30 років. Нагадаю принагідно, що останній етнічний українець, який правив Україною, був Петро Шелест. І при ньому вся вертикаль влади була в руках українців відданих розвиткові України, і в той час рівень розвитку України був на рівні розвитку передових країн Західної Європи.
ЗЕЛЮ - ГЕТЬ!!!
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29.10.2020 20:37 Відповісти
ну и загнул,,, про графу и этнос! Украина ведь держит путь в ЕС, а не в парашу вашу.
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29.10.2020 20:52 Відповісти
Позор!
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29.10.2020 21:11 Відповісти
А вот как бы Голобородько на это все отреагировал? Был такой сюжетный ход?
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29.10.2020 21:21 Відповісти
Зеленський вбив свого брата Голобородька, за якого і голосували виборці! Та зайняв його місце!
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29.10.2020 22:43 Відповісти
Суд дозволяє брехати в деклараціях? Ну то дебільний суд.
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29.10.2020 21:26 Відповісти
Требуешь обьяснений? Обьясняю просто! Ты невилировал вертикаль власти как Президентскую так и Парламентскую! Ты сделал возможным загнать Украину в иституционный тупик! Местные выборы открыли двери к приходу в органы местной власти пророссийских сил и реванша тех ,кого так тяжело и кроваво оторвали от корыта! Это решение КС- одно из звеньев плана ***** по развалу Украины из нутри. Первое, дискридитация институтов Власти в глазах большинства граждан в Украине, второе, победа на выборах в Юговосточных регионах пророссийских сил в виде " Жопы" Шария и прочего антигосударственных колобарантских сил ,путем демократического выбора, отупевшего ,в том числе, от твоих же шоу программ населения, а дальше- отторжение этого куска от тела Украины и от контроля со стороны центральной власти( то есть тобой Клоуном) этих территорий гибридными способами- начиная от требований федерализации и заканчивая военным путем! Кроме того, это решение КСУ поставила под вопрос международную помощь Западного Мира! С чем тебя и всех Зебмлов я поздравляю! Вы сделали это вместе!
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29.10.2020 21:35 Відповісти
зе так твой ермак в сговоре с к судом а ти приказал ,ермак разберись ,смехота,,,,там же твои ,,портнови ,медведчуки, кивалови,ето твои самие лучшие в р а г и,,,,,,,,
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29.10.2020 21:47 Відповісти
Зеленський дочекався рішення КС!!!
Визнано його вибори нелігітимними через низьку явку виборців. Адже не набралось 50% а в реаліїї тільки 47%!!!
Зеленський очікує від суддів КС пояснень про причини ухвалення спірних рішень, - радник Єрмака Подоляк - Цензор.НЕТ 3338
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29.10.2020 22:41 Відповісти
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