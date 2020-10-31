Зеленський очікує від суддів КС пояснень про причини ухвалення спірних рішень, - радник Єрмака Подоляк
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Президент України Володимир Зеленський очікує від суддів Конституційного суду України зрозумілих пояснень про причини ухвалення Конституційним судом України останніх спірних резонансних рішень.
Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна", про це заявив радник Єрмака Михайло Подоляк.
"Ще вчора Володимир Олександрович (Зеленський. - Ред.) буквально зажадав від представників суду виразно пояснити, чим вони керувалися, ухвалюючи такі спірні рішення. Чому ці рішення, особливо в частині обов'язкового декларування доходів високопоставленими чиновниками, завдають суттєві удари по всій нашій антикорупційній архітектурі країни і ставлять нас у двозначне становище на міжнародній арені. Від чіткої відповіді суддів КС залежить подальший розвиток подій. Чи продовжиться ескалація, чи криза буде вирішена швидко й ефективно", - зазначив радник глави ОП.
Подоляк зазначив, що останні рішення Конституційного Суду, м'яко кажучи, дивують: "Це ж не просто окремі виклики суспільному консенсусу, який склався в частині декларування доходів. Швидше потрібно говорити про те, що Конституційний суд вирішив самостійно переглянути новий суспільний договір в країні, який передбачає нульову терпимість до будь-яких непрозорих форматів у державному управлінні. І повернути нас до старих часів, коли топкорупція домінувала в державі".
За словами радника Єрмака, ніхто не очікував, що Конституційний Суд, який повинен бути своєрідним символом непорушності нової системи, "раптом в лічені дні перетвориться на агресивного політичного гравця".
При цьому Подоляк зазначив, що у президента Зеленського є ціла низка інструментів, які дозволять конфліктну ситуацію повернути в нормальне русло.
"Серед них - спеціальне засідання РНБО, яке цілком може дати належну політико-правову оцінку позиції КС. З виробленням подальших рекомендацій всім органам виконавчої влади. Більш жорсткий інструмент - спеціальне засідання Верховної Ради, на якому потрібно буде заслухати суддів КС, щоб зрозуміти їхню мотивацію", - пояснив Подоляк.
Нагадаємо, 27 жовтня Конституційний суд ухвалив рішення за поданням депутатів ОПЗЖ і "За майбутнє" і, за формулюванням Сергія Лещенка, "скасував антикорупційну реформу".
Наступного дня на сайті суду з'явився текст рішення. Згідно з яким, неконституційною визнана стаття, що передбачає покарання за брехню в деклараціях, і скасовано кілька повноважень НАЗК.
Будь ласка, зачекайте...
Всі бандити, корупціонери та злодії у владі можуть спати спокійно.
Бюджет з дірою у 300 ярдів.
Розікрали коронавірусний фонд.
Перед Путіним прогинаються та виконують всі його забаганки.
Гуманітарна політика - просрана,
міжнародна підтримка - втрачена, безпекова складова - нівельована.
Треба визнати, за такий короткий термін, так швидко все проє..ти - це треба вміти !!
Зеля , іди геть , поки ноги носять !!
Васіліса Єгоровна (продовжує отдихати ліцом уніз). І аб чом же у нас будєт разгавор?
Валер'ян Валер'янович (червоніє). Ну как ето об чьом, Васіліса Єгоровна? Разниє єсть інтєрєсниє для нас обоїх вєщі.
Васіліса Єгоровна. Мінє оні уже давно нє інтєрєсниє еті вєщі.
Валер'ян Валер'янович (червоніє, але робить харошу міну при поганой ігрі). Ето, Вася, шо, нада понімать как визов?
Васіліса Єгоровна. А понімай як хочеш, лисий гандон. То шо я тагда по п'яному дєлу зробила, била ошибка.
Раз ты ни на что другое не способен.
Идиот....
Тьфу, как же он достал, зелёное чмо.
Игра Зюзия на поднятие своего рухнувшего рейтинга.
Типа судьи сволочи, а я такой герой - погрожу им пальчиком или даже разгоню, если получится.
И вторая выгода, если сможет разогнать КС. Это ж тот КС, который испонил зюзину просьбу- принял незаконное решение о розпуске Рады. И ему об этом постоянно пеняют. А так не будет этого суда и все может быть все призабудут
Це повна передача влади в країні злодюгам і хапугам.
Зе уже ніякої ролі в цьому питанні не грає.
Президент потребовал объяснений о причинах принятия решения от судей Конституционного Суда !!!
Мне это решение тоже, мягко говоря, не нравится. Я согласен с отдельным мнением судьи Головатого (почитайте, хорошо написано). Но КТО ТЫ ТАКОЙ, чтобы требовать отчёта от судей КСУ о мотивах принятия решений ????? Бери решение и читай, там мотивы написаны. (а если есть закадровые, то и так не скажут).
КСУ повыделывался, а Президент ещё хуже усугубляет и без того идиотскую ситуацию . . .
Закон срочно принимайте для исправления проблемы, а не "на ковёр" судей вызывайте. Сейчас только вой поднимется о наступлении на независимость суда. Обосрались с решением, а теперь ещё нам предлагают обосраться с последствиями ситуации.
А ещё надо подумать над корректировкой норм рассмотрения дел КСУ на будущее. Наверное надо поговорить о следующих аспектах :
1. Изменения в Конституцию Украины, чтобы передать эти полномочия Большой Палате Верховного Суда (временно увеличить штат, включив судей КСУ в её состав, а потом естественным путём он уменьшится - отставки, пенсии . . .). Потому что ситуация, когда ВП ВС говорит одно, а КСУ - противоположное уже достала. Два высших судебных органа дискредитируют друг друга. Особенно ржачно будет, если КСУ отменить ВП ВС как институт (такое дело тоже рассматривается). Выйдет, что 3 года Верховный Суд вне закона решения принимал. При Януковиче в 2010 такое уже было, когда отменили полномочия Верховного Суда Украины по повторной кассации (которые он 10 лет осуществлял именем Украины !)
2. Надо установить предельный срок для обращение в КСУ по поводу неконституционности того или иного нормативного акта. Скажем 3 месяца. Чтобы через кучу лет не ставить под сомнение кучу правоотношений
3. В связи с этим следующий вопрос - вопрос конституционности закона или другого нормативного акта не может рассматриваться КСУ дольше, чем 1-2 месяца с момента открытия производства. На решение вопроса об открытии тоже 5 дней отводить с момента регистрации матриалов в суде. А то откладывают вопросы в долгий ящик "до смены власти" и потом, после изменений политической конфигурации как чёрт из табакерки выскакивают разные вопросы, по которым страна ушла уже далеко вперёд.
4. В связи с этим также ещё вопрос - чтобы признанные неконституционными нормативные акты теряли силу не с момента решения суда, а с момента издания. И чтобы их последствия могли быть пересмотрены (независимо от того, как далеко зашли те или иные вопросы, потому что сейчас ревизия допускается, если соответствующие судебные решения по спорам, где применён этот нормативный акт "ещё не выполнены"). Раз неконституционно - то поворачивай назад всё.
В качестве компенсатора - если судья КСУ при открытии дела видит явное несоответствие нормативного акта Конституции, чтобы мог останавливать его действие на эти 1-2 месяца, пока рассмотрение идёт, чтобы вопрос не зашёл далеко и не наделал беды. Ну, не сам останавливать (а то политический беспредел начнётся), а коллегие в 3-5 судей (Сенатами ихними, палатами или как они там называются).
Тогда был бы порядок - единый судебный орган на самом верху, чтобы не было разнобоя + ограничение сроков рассмотрения таких вопросов, чтобы призраки прошлого не догоняли неожиданно страну. Большая Палата Верховного Суда зарекомендовала себя хорошо (юристы высокого уровня и репутация +/- нормальная), они бы с этим справились нормально и таких скандалов бы не было, думаю.
Его же тут же обвинят в давлении на конституционный суд!
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Обратите внимание, даже не советник Зеленского об этом сообщает. Какой то мутный ермак из ниоткуда управляет страной. Подозреваю, Нелоха не ставят в известность ,что они делают. Единственное спасение для Зеленского это записать видосик, где он говорит, что подает в отставку.
Был бы у Украины настоящий президент, он бы на следующий, а может и в тот жн день издал бы Указ, который начинался бы со слов:
"Я, как гарант Конституции, отвечающий за страну перед Богом и гражданами вынужден применить экстраординарные меры по ликвидации попытки одной из ветвей власти государственного переворота..." Далее текст о превентивном аресте "судей" КСУ, проголосовавших за подрыв государственного строя и полного состава апелляционного киевского "суда" во главе с его предводителем П.Вовком. И закончить текст указа словами: "Подписываю этот Указ, осознавая все последствия своего вынужденного шага! История и Украина будущего меня оправдает!" Сомневаюсь, что нашлось бы много существ, которые не поддержали бы такой указ.
Заявление "СН": Представителей президента и Рады в КС не допустили на заседание Суда, требуем уважать права гаранта Конституции и парламента 19.10.2020
(с) "_Ваньку валяют, разыграли для лопоухих представление на тему "независимость Конституционного суда". Чтобы после после грядущих антиукраинских, по кремлёвским указаниям, решений этого суда заявлять что, мол, мы никак не можем повлиять на суд."
вiслюк? хто тобi такий текст написав?
ЗЕЛЮ - ГЕТЬ!!!
Визнано його вибори нелігітимними через низьку явку виборців. Адже не набралось 50% а в реаліїї тільки 47%!!!