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Кулеба: Постраждалі від нападу акули в Єгипті українці отримують від МЗС необхідну допомогу

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Кулеба: Постраждалі від нападу акули в Єгипті українці отримують від МЗС необхідну допомогу

Посольство України в Єгипті тримає на контролі справу про напад на українських туристів акули.

Про це розповів міністр закордонних справ Дмитро Кулеба під час онлайн-брифінгу, передає Цензор.НЕТ.

"Посольство України в Єгипті тримає цю справу на контролі, підтримує постійний зв'язок з рідними потерпілих, адміністрацією медичного закладу, в якому перебувають постраждалі, і туроператором", - зазначив Кулеба.

За його словами, постраждалі громадяни отримують від МЗС всю необхідну підтримку і допомогу.

Міністр закликав українців дотримуватися правил поведінки в країнах-перебування.

"Не можу не скористатися нагодою, щоб не закликати українських громадян, які вибирають туризм за кордоном, дотримуватися чітко правил країн-перебування. Якщо щось заборонено офіційно, то не треба шукати обхідні шляхи, щоб насолодитися порушенням заборони. Тому що порушення таких заборон може мати трагічні наслідки", - сказав Кулеба.

За його словами, снорклінг і такий вид підводного плавання, яким скористалися українські туристи, в Єгипті заборонені.

Також читайте: Постраждалі від акули українські туристи купалися на забороненій території, - МЗС

Нагадаємо, 25 жовтня під час відпочинку в Єгипті сім'я українських туристів постраждала від нападу акули. Мати зазнала глибоких ран від укусів, а дитина втратила частину руки.

Автор: Наталя Джума
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Несколько лет назад акула в купальной зоне пляжа отеля туристку из Германии убила.
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29.10.2020 11:42 Відповісти
В Министерстве иностранных дел Украины заявили, что украинская семья, которая пострадала от нападения акулы в Египте, занималась подводным плаванием на запрещенной территории.Источник: https://censor.net/ru/n3227395
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29.10.2020 12:04 Відповісти
Вони пірнали з чогось пливучого подалі від берега. Акули вдень до берега не підходять, а подалі від берега - їх скільки завгодно. І акула - це не жарти, а хижак.
"Красное море,
Акулья уха..." (с)
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29.10.2020 14:47 Відповісти
а тепер ми їм допомогу?
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29.10.2020 15:24 Відповісти
 
 