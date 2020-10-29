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Новини Політика України Обшуки в Окружному адмінсуді Києва
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Вовк Павло (254) Антикорупційний суд (1103)

Глава Окружного адмінсуду Києва Вовк вдруге не з'явився на засідання суду щодо обрання йому запобіжного заходу, - Антикорупційний суд

Новини Цензор.НЕТ Політика України

Глава Окружного адмінсуду Києва Вовк вдруге не з'явився на засідання суду щодо обрання йому запобіжного заходу, - Антикорупційний суд

Розгляд клопотання про обрання запобіжного заходу підозрюваному у створенні злочинної організації і захопленні влади голові Окружного адміністративного суду Павлу Вовку відклали вдруге.

29 жовтня, у Вищому антикорупційному суді мало відбутися судове засідання щодо розгляду клопотання про обрання запобіжного заходу голові Окружного адміністративного суду Києва Павлу Вовку, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу ВАКС.

"Засідання не відбулося, оскільки підозрюваний і його захисники вдруге не з'явилися в суд", - зазначили в суді.

Наступне судове засідання заплановане на 10:00 5 листопада 2020 року.

Також читайте: Антикорупційний суд не зміг вибрати запобіжного заходу для суддів Окружного адмінсуду Києва через їхню неявку на засідання, - САП

Глава Окружного адмінсуду Києва Вовк вдруге не зявився на засідання суду щодо обрання йому запобіжного заходу, - Антикорупційний суд 01

Нагадаємо, 1 вересня Вища рада правосуддя вирішила не відстороняти скандального суддю Окружного адмінсуду Києва Павла Вовка з посади у зв'язку з притягненням до кримінальної відповідальності.

Раніше генпрокурор Ірина Венедіктова підписала подання про відсторонення від посади Вовка і суддів Окружного адмінсуду.

17 липня 2020 року детективи НАБУ повідомили про підозру голові Окружного адміністративного суду міста Києва, його заступнику та ще п'ятьом суддям цього суду, а також голові Державної судової адміністрації України.

21 липня в НАБУ повідомили, що в межах кримінального провадження, за яким Національне антикорупційне бюро в п'ятницю проводило обшуки в Окружному адміністративному суді столиці, про підозри повідомили вже 12 особам.

Голова Окружного адміністративного суду Києва Вовк називає ці звинувачення замовленням "іноземних агентів", які нібито намагаються захопити судову владу.

Судді Окружного адмінсуду Києва заявили про "безпрецедентний тиск" і попросили втрутитися президента Володимира Зеленського.

Деяким суддям, яких НАБУ викликало на допит, в ОАСК не змогли вручити повістки, тому що судді перебувають у відпустці.

11 серпня НАБУ оголосило в розшук голову ОАСК Вовка, його заступника, трьох суддів цього суду та двох ексчленів ВРП. Вовк у відповідь заявив: "Я в Україні, не ховаюся, готовий прибути в НАБУ на допит".

Автор: Анастасія Потіха
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Топ коментарі
+18
Импотенты, поцелуйте его в зад.
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29.10.2020 11:53
+15
він плює на цій суд....мразота нічого не боїться
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29.10.2020 11:51
+8
Кому ж ещё ложить на Закон как не нашим "судьям".
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29.10.2020 12:05
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29.10.2020 11:51 Відповісти
Буде він 15 років сидіти в пліснявій камері.
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29.10.2020 11:53 Відповісти
брехня, есть вип-камерьі для не простьіх людей
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29.10.2020 12:05 Відповісти
Глава Окружного адмінсуду Києва Вовк вдруге не з'явився на засідання суду щодо обрання йому запобіжного заходу, - Антикорупційний суд - Цензор.НЕТ 5356
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29.10.2020 12:11 Відповісти
Та не буде він сидіти. Суддя суддю ніколи не посадить.
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29.10.2020 12:13 Відповісти
він плює на цій суд....мразота нічого не боїться
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29.10.2020 11:51 Відповісти
Импотенты, поцелуйте его в зад.
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29.10.2020 11:53 Відповісти
Зеля сказал: "Пацан не бойся." Пацан и не боится, закон же только для для зелохов.
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29.10.2020 11:58 Відповісти
Прокурор подає клопотання про привід підозрюваного, і на підставі ухвали його привезуть до суду за шкірку. В чому проблема?
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29.10.2020 11:59 Відповісти
Судья - неприкасаемая особа, силой нельзя.
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29.10.2020 12:02 Відповісти
после этого, вовку позвонит минимум человек 10 из бывшей рыговской компании, которые скажут, что вовке пора сматывать удочки! в тот же день он будет загорать на омане
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29.10.2020 12:03 Відповісти
Коли? Такими темпами, тоді, як рак свисне.....Бачили вже двамантових, оніщенків, тисячі... Одно кодло, - просто дурака валяють щоб народ не запитував; "Де наші гроші.....? чому немає конфіскацій?....
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29.10.2020 12:41 Відповісти
Глава Окружного адмінсуду Києва Вовк вдруге не з'явився на засідання суду щодо обрання йому запобіжного заходу, - Антикорупційний суд - Цензор.НЕТ 913 Глава Окружного адмінсуду Києва Вовк вдруге не з'явився на засідання суду щодо обрання йому запобіжного заходу, - Антикорупційний суд - Цензор.НЕТ 9697
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29.10.2020 12:01 Відповісти
Молния!!! Конституционный суд заблокировал назначение руководящих кадров органов власти, в том числе победителей местных выборов. Об этом сообщает Национальное агентство по предупреждению коррупции.
- Конституционный Суд своим решением не только уничтожает антикоррупционную систему в Украине, но и парализует работу органов местного самоуправления и всего государственного аппарата, - сообщается на сайте НАПК.
Дело в том, что Конституционный суд лишил НАПК доступа к государственным реестрам, необходимых для проведения специальной проверки деклараций кандидатов на руководящие должности.
Без этой проверки ни один руководитель государственного органа не может быть официально назначен.
Таким образом КС фактически заблокировал реализацию результатов местных выборов, поскольку назначение кандидатов, избранных на должности председателей областных, районных советов и их заместителей, возможно только после прохождения ими спецпроверок.
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29.10.2020 12:01 Відповісти
не понятно кто в стране рулит)) или беня или ***** позвонило, с этими "судьями" в стране полный хаос, с сегодняшнего дня всё награбленное не нужно оформлять на бабушек и кумовей, судьи порешали этот вопрос.
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29.10.2020 12:34 Відповісти
Тут я вижу единственную возможную меру присечения, - высшую меру социальной защиты общества от таких, как он, и прочих слуг народа.
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29.10.2020 12:02 Відповісти
пострелять сук..иначе пропаде украіна
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29.10.2020 12:13 Відповісти
Станьте на колени, и попросите его прийти !
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29.10.2020 12:04 Відповісти
Кому ж ещё ложить на Закон как не нашим "судьям".
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29.10.2020 12:05 Відповісти
Какой законопослушный судья.
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29.10.2020 12:05 Відповісти
терпець урвався
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29.10.2020 12:07 Відповісти
Судья Вовк - преступник. Отправить за ним отряд спецназа, выломать двери с ОАСК, положить мордой в землю охрану. Найти эту тварь Вовка, публично положить мордой в землю, надеть наручники и силой доставить в Суд.
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29.10.2020 12:07 Відповісти
Так об*явіть облаву! Досить вже спецназу СБУ тюль тягати по ринку, нехай вже вовків ловлять.
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29.10.2020 12:11 Відповісти
а так можно?????????????
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29.10.2020 12:11 Відповісти
вихід е пристрелити ту собаку..тай того кто його туда рекомендовав.
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29.10.2020 12:12 Відповісти
Да это показатель беззакония в стране нет законов просто джунгли во главе маугли вот и животные судейские и ложат на все и на всех
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29.10.2020 12:13 Відповісти
з головою мафії в державі ніхто не справиться бо він вигідний владі
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29.10.2020 12:13 Відповісти
Он неизлечимо болен! Его срочно нужно записать на прием к "личному киллеру" .. иначе никак.
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29.10.2020 12:20 Відповісти
Глава Окружного адмінсуду Києва Вовк вдруге не з'явився на засідання суду щодо обрання йому запобіжного заходу, - Антикорупційний суд - Цензор.НЕТ 2822
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29.10.2020 12:22 Відповісти
А не пробовали так - ваша ЧЕСТЬ не изволите потратить на нас Ваше драгоценнейшее время и явиться когда будет удобно вашей ЧЕСТИ к нам. Может так придет.
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29.10.2020 12:35 Відповісти
Честь?!!! Яка в луя честь. Не честь а мразь.
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29.10.2020 15:01 Відповісти
По цих статтях до Вовка що потрібно приєднати КС.
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29.10.2020 12:37 Відповісти
Ну так спецназ вызивайте.и притащите его в суд!дебилоиды
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29.10.2020 13:09 Відповісти
якщо не почнеться тотальна ліквідація судівсько-прокурворського лайна,країні-кінець,мінімум розвал.
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29.10.2020 13:17 Відповісти
1791- 2 поправка США.... нам до Европы как до марса на маршрутке
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31.10.2020 17:00 Відповісти
А в розшук та примусово слабо?
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29.10.2020 14:41 Відповісти
 
 