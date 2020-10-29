Для громадян України вже відкрито 59 країн, до списку додався Узбекистан, - МЗС
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Станом на 29 жовтня відкритими або відносно відкритими для громадян України є 59 країн.
Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на "Укрінформ", про це на брифінгу повідомив міністр закордонних справ Дмитро Кулеба.
"Станом на зараз відкритими або відносно відкритими країнами, в які пускають українських громадян, є 59. З минулого брифінгу, який відбувся 13 жовтня, до списку додалася ще одна країна - Узбекистан", - зазначив Кулеба.
Міністр додав, що через пандемію COVID-19, яка вирує в усьому світі, можливостей для подорожей дедалі менше.
"МЗС продовжує працювати над тим, щоб можливості в'їзду громадян України в інші країни світу розширювалися", - зазначив міністр.
Він нагадав, що на сайті МЗС функціонує інтерактивна карта, де можна дізнатися всі деталі про можливість та умови в'їзду і транзиту для громадян України в будь-яку країну.
Так, для українців дозволено в'їзд в такі країни: Бразилія, Домініканська Республіка, Республіка Конго, Вірменія, Буркіна-Фасо, Того, Чад, Казахстан, Судан, Сьєрра-Леоне, Туреччина, Сербія, Албанія, Північна Македонія, Чорногорія, Білорусь, Велика Британія , США, Єгипет, Туніс, Південна Корея, Ірак, Іран, Мексика, Афганістан, Південний Судан, Ефіопія, Сомалі, Кенія, Замбія, Танзанія, Багамські острови, Словенія, ОАЕ, Ямайка, Камбоджа, Бурунді, Ліван, Ірландія, Антигуа і Барбуда, Коморські острови, Сейшельські острови, Болгарія, Мальдіви, Еквадор, Пуерто-Ріко, Сент-Люсія, Йорданія, Колумбія, Нігерія, Гана, Бахрейн, Перу, Пакистан, Уганда, Центрально-Африканська Республіка, Сан-Томе і Прінсіпі.
Як повідомлялося, в Україні станом на 29 жовтня лабораторно підтверджено 370 417 випадків COVID-19, з них за добу - 7342.
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По общему правилу, если международным договором, согласие на обязательность применения которого предоставлено Верховной Радой, установлены иные, нежели НК, правила, то применяются правила международного договора (п. 3.2 НК).
Правила международных договоров, касающиеся налогообложения доходов нерезидентов, применяются путем (п. 103.1 НК):
освобождения дохода от налогообложения;
уменьшения ставки налога (по сравнению со ставкой НК);
возврата нерезиденту разницы между уплаченной суммой налога и суммой, рассчитанной по международному договору (процедура прописана в п. 103.11-103.14 НК).
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