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Для громадян України вже відкрито 59 країн, до списку додався Узбекистан, - МЗС

Новини Цензор.НЕТ Політика України

Для громадян України вже відкрито 59 країн, до списку додався Узбекистан, - МЗС

Станом на 29 жовтня відкритими або відносно відкритими для громадян України є 59 країн.

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на "Укрінформ", про це на брифінгу повідомив міністр закордонних справ Дмитро Кулеба.

"Станом на зараз відкритими або відносно відкритими країнами, в які пускають українських громадян, є 59. З минулого брифінгу, який відбувся 13 жовтня, до списку додалася ще одна країна - Узбекистан", - зазначив Кулеба.

Міністр додав, що через пандемію COVID-19, яка вирує в усьому світі, можливостей для подорожей дедалі менше.

"МЗС продовжує працювати над тим, щоб можливості в'їзду громадян України в інші країни світу розширювалися", - зазначив міністр.

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Він нагадав, що на сайті МЗС функціонує інтерактивна карта, де можна дізнатися всі деталі про можливість та умови в'їзду і транзиту для громадян України в будь-яку країну.

Так, для українців дозволено в'їзд в такі країни: Бразилія, Домініканська Республіка, Республіка Конго, Вірменія, Буркіна-Фасо, Того, Чад, Казахстан, Судан, Сьєрра-Леоне, Туреччина, Сербія, Албанія, Північна Македонія, Чорногорія, Білорусь, Велика Британія , США, Єгипет, Туніс, Південна Корея, Ірак, Іран, Мексика, Афганістан, Південний Судан, Ефіопія, Сомалі, Кенія, Замбія, Танзанія, Багамські острови, Словенія, ОАЕ, Ямайка, Камбоджа, Бурунді, Ліван, Ірландія, Антигуа і Барбуда, Коморські острови, Сейшельські острови, Болгарія, Мальдіви, Еквадор, Пуерто-Ріко, Сент-Люсія, Йорданія, Колумбія, Нігерія, Гана, Бахрейн, Перу, Пакистан, Уганда, Центрально-Африканська Республіка, Сан-Томе і Прінсіпі.

Як повідомлялося, в Україні станом на 29 жовтня лабораторно підтверджено 370 417 випадків COVID-19, з них за добу - 7342.

Автор: Наталя Джума
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Топ коментарі
+4
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29.10.2020 11:51
+3
Вау!!!!!!! Узбекістан!!!!! Для граждан Украины уже открыты 59 стран, к списку добавился Узбекистан, - МИД - Цензор.НЕТ 3199
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29.10.2020 11:56
+3
Хоть насильно завозить не будут?
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29.10.2020 11:58
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29.10.2020 11:51 Відповісти
А Зеля не хочет свалить в Узбекистан, вместе со своей ЗЕшоблой? Пока открыто что-то кроме Ростова?
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29.10.2020 11:55 Відповісти
Вау!!!!!!! Узбекістан!!!!! Для граждан Украины уже открыты 59 стран, к списку добавился Узбекистан, - МИД - Цензор.НЕТ 3199
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29.10.2020 11:56 Відповісти
Хоть насильно завозить не будут?
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29.10.2020 11:58 Відповісти
Для граждан Украины уже открыты 59 стран, к списку добавился Узбекистан, - МИД - Цензор.НЕТ 5019
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29.10.2020 11:59 Відповісти
во Франции сегодня голову женщине отрезали.. В Ницце.
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29.10.2020 12:03 Відповісти
Сайфулло ******, подозреваемый в убийстве восьмерых человек на улицах Нью-Йорка, переехал в США в 2010 году из Узбекистана, получив грин-карту в лотерее.

Для граждан Украины уже открыты 59 стран, к списку добавился Узбекистан, - МИД - Цензор.НЕТ 1100
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29.10.2020 12:06 Відповісти
ну вот Трамп же и хочет приостановить грин-карты для мусульман
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29.10.2020 12:07 Відповісти
Для граждан Украины уже открыты 59 стран, к списку добавился Узбекистан, - МИД - Цензор.НЕТ 2339
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29.10.2020 12:02 Відповісти
теперь что, все айзики домой уедут ? или ещё больше прибудет ?
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29.10.2020 12:03 Відповісти
Согласно данным МВФ, подушевой доход в Украине оказался равен 3424 доллара в год, в Беларуси - 6 133 доллара, в Узбекистане - 1 762, в Казахстане - 8781 доллара в год, в России - 9 972 доллара.
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29.10.2020 12:07 Відповісти
и что они тогда все тут делают ? наверное свой большой узбекский доход у нас тратят ...
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29.10.2020 13:14 Відповісти
Во избежании двойного налогообложения, их доход в Украине не облагается налогом.
По общему правилу, если международным договором, согласие на обязательность применения которого предоставлено Верховной Радой, установлены иные, нежели НК, правила, то применяются правила международного договора (п. 3.2 НК).
Правила международных договоров, касающиеся налогообложения доходов нерезидентов, применяются путем (п. 103.1 НК):
освобождения дохода от налогообложения;
уменьшения ставки налога (по сравнению со ставкой НК);
возврата нерезиденту разницы между уплаченной суммой налога и суммой, рассчитанной по международному договору (процедура прописана в п. 103.11-103.14 НК).

Подробнее по ссылке: https://uteka.ua/publication/commerce-12-nalogi-i-otchetnost-10-obshhie-principy-nalogooblozheniya-doxodov-fizlic-nerezidentov
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29.10.2020 13:35 Відповісти
бо росіянцям туди ближче чим в європу.
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29.10.2020 12:06 Відповісти
не бачу ни однієї европейської країни....
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29.10.2020 12:06 Відповісти
В ЄС вважають рішення КСУ підставою для тимчасового призупинення безвізу
Зелёные человечки уже в Киеве.
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29.10.2020 12:09 Відповісти
Шах и мат вам ,украинцы без психического заболевания Для граждан Украины уже открыты 59 стран, к списку добавился Узбекистан, - МИД - Цензор.НЕТ 731
Для граждан Украины уже открыты 59 стран, к списку добавился Узбекистан, - МИД - Цензор.НЕТ 654
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29.10.2020 12:12 Відповісти
Хотел на рынке урюка купить, но теперь точно слетаю в Узбекистон и куплю свежего.
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29.10.2020 12:17 Відповісти
Ну наконец~то!!!
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29.10.2020 12:36 Відповісти
Это как раз то событие, о котором нужно молчать в тряпочку (чтоб не позорится), а не кричать как о "великом достижении"! Осталось только с туркменбаши и пухлым кимом заключить безвиз! Для громадян України вже відкрито 59 країн, до списку додався Узбекистан, - МЗС - Цензор.НЕТ 9944
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29.10.2020 12:52 Відповісти
Як тут не згадати відому пісню Висоцького "открыли все,но мне туда не надо"...Нафіг мені Узбекистан,коли я можу поїхати лишень в Куровичі,двадцять км від Львова...До тещі за бульбою...
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29.10.2020 13:14 Відповісти
Я ничего не понял. Что значит "вьезд разрешен"? А что,был запрещен? Или журналисты имелитв виду безвизовый вьезд? Так, что ужетв Британию без визы можно?
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29.10.2020 19:12 Відповісти
А БОЛГАРИЯ? Это когдаж туда вьезд открыли? Значит 30 лет туда ездили без разрешения, ужас!
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29.10.2020 19:16 Відповісти
 
 