СБУ затримала в Києві одного з командирів підрозділів терористів "ЛНР", який брав участь у бойових діях проти сил АТО. ФОТО
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Служба безпеки України викрила в Києві учасника незаконних збройних формувань терористичної організації "ЛНР", який брав участь у бойових діях проти сил АТО.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресслужба СБУ.
За даними слідчих СБУ, уродженець міста Стаханов Луганської області у 2014 році приєднався до так званої "народної міліції ЛНР". Ватажки призначили його заступником командира одного з підрозділів бойовиків. Маючи вищу інженерну освіту, зловмисник виконував завдання із забезпечення ремонту бронетанкової та військової автомобільної техніки терористичних угруповань.
Прибувши на підконтрольну українській владі територію, фігурант оселився в орендованому помешканні у Києві та влаштувався на роботу в одну із комерційних структур у сфері надання телекомунікаційних послуг, використовуючи підставні документи.
Під час слідчих дій за місцем тимчасового проживання зловмисника співробітники СБУ виявили банківські картки, мобільні телефони і комп’ютерну техніку із доказами його участі у складі незаконних збройних формувань.
Наразі фігуранту повідомлено про підозру за ч. 1 ст. 258-3 Кримінального кодексу України і судом обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.
СБУ перевіряється інформація щодо можливого несанкціонованого втручання і використання фігурантом бази даних клієнтів оператора телекомунікаційних послуг.
Викриття і затримання зловмисника проводилось під процесуальним керівництвом Департаменту нагляду у кримінальних провадженнях щодо злочинів вчинених в умовах збройного конфлікту Офісу Генерального прокурора.
Будь ласка, зачекайте...
Мудаки тупые! Писаки, *****...
вести его будет "Департамент надзора по уголовным производствах о преступлениях совершенных в условиях вооруженного конфликта Офиса Генерального прокурора."
так шо у нас не война,не сепаратисты-террористы,а вооруженные конфликтеры...
Как этот террорист вобще доехал до Киева, если о нем все было известно СБУ?
сейчас их принимают за милую душу, потому как таких коллаборантов как ты во власти пруд-пруди
Круто! Але читаємо дальше :
Главари назначили его заместителем командира одного из подразделений боевиков. Имея высшее инженерное образование, злоумышленник выполнял задачи по обеспечению ремонта бронетанковой и военной автомобильной техники террористических группировок.Источник: https://censor.net/ru/n3227867
Так це ж замком ремроти ... У яких бойових діях він міг брати участь ?
СБУ би ще хліборіза чи повара затримала "з їхньою бойовою зброєю" ...
Їдьте краще на 7-й кілометр курдів та в'єтнамців шмонати - може з тисячі якогось шпигуна виловите