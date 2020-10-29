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Новини Політика України
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КС (1154) Слуга народу (2544) Шевченко Євген Слуга народу (73) Віталій Безгін (38)

"Слуга народу" Безгін відповів на критику на свою адресу від колеги по фракції Шевченка, назвавши його "ватним клоуном": "Твої досягнення ґрунтуються на ефірі з Пушиліним"

Новини Цензор.НЕТ Політика України

Нардеп "Слуги народу" Віталій Безгін відповів колезі по фракції Євгену Шевченку, який назвав його "Безмозким".

Про це Безгін повідомив на сторінці в мережі Facebook, інформує Цензор.НЕТ.

"Довго не хотів реагувати на випад ватного клоуна Евгена Шевченка в його ТГ-каналі, але в своїй риториці, навіть для такого інтелектуально обмеженого створіння, межу він перетнув", - йдеться в повідомленні.

Раніше Шевченко в Telegram назвав Безгіна "Безмозким".

"Більшої неповаги щодо Конституційного Суду України, ніж від депутатів адептів Держдепу і Сороса, не було в історії нашої держави. Яскравим представником цієї групи, є убога істота Віталік Безгін, на прізвисько "Безмозкий". То глава Офісу Президента йому не такий, то люди на Донбасі йому не подобаються, тепер з рішенням КСУ, для Безмозкового, - майбутнє його соросятського устрою країни закінчиться", - написав Шевченко.

Безгін запропонував Шевченку "всі свої претензії спробувати виразити в обличчя на фракції, а не тишком-нишком у телеграм-каналі".

"Розумію, що тобі важко даються рівняння, складніші за 2+2, але зокрема і тебе обирали, щоб ти захищав інтереси української держави та її громадян. І якщо так станеться, що клепки вистачить усвідомити це, то стануть очевидними факти, що:

- ніякого миру на умовах країни-агресора ніколи не буде, як і виконання їхніх вимог щодо особливого статусу в Конституції та проведення виборів до контролю над кордоном. Бо їхні умови це не про мир, а про знищення нашої держави.

- якщо рішення КСУ шкодять інтересу української держави і мають відверті ознаки порушення процедур, то адекватні народні депутати мають казати про це публічно і єднатись у захисті інтересів громадян. Хоча тут ключове слово - адекватні", - наголосив Безгін.

За словами нардепа, "є таке спостереження, що чим більше людина кричить, що вона "член команди президента", тим більша ймовірність, що вона просто хоче прикривати його ім'ям свою упороту діяльність, в такий спосіб завдаючи перш за все президенту репутаційної шкоди".

"Тому, я без цих високопарних тез, з колегами, урядом та командою ОПУ зробив для країни прогрес в реформі децентралізації за цей рік, а твої здобутку ґрунтуються на ефірі з Пушиліним і створенні ТГ-каналу на 3к підписників. Мені відверто чхати на твою публічну і не публічну позицію, оскільки її вплив як на продукування політик в країні, так і на рішення фракції дорівнює 0. Але за риторику доведеться вибачитись!" - підсумував нардеп.

У коментарях Безгіна підтримали колеги по фракції Ліза Богуцька, Іван Юнаков, Ігор Фріс, Богдан Яременко і Ольга Василевська-Смаглюк.

Також читайте: Рішення КС - серйозний удар, але ще не руйнує взаємодію України із західними партнерами, - Кулеба

Слуга народу Безгін відповів на критику на свою адресу від колеги по фракції Шевченка, назвавши його ватним клоуном: Твої досягнення ґрунтуються на ефірі з Пушиліним 01
Слуга народу Безгін відповів на критику на свою адресу від колеги по фракції Шевченка, назвавши його ватним клоуном: Твої досягнення ґрунтуються на ефірі з Пушиліним 02
Слуга народу Безгін відповів на критику на свою адресу від колеги по фракції Шевченка, назвавши його ватним клоуном: Твої досягнення ґрунтуються на ефірі з Пушиліним 03
Слуга народу Безгін відповів на критику на свою адресу від колеги по фракції Шевченка, назвавши його ватним клоуном: Твої досягнення ґрунтуються на ефірі з Пушиліним 04
Слуга народу Безгін відповів на критику на свою адресу від колеги по фракції Шевченка, назвавши його ватним клоуном: Твої досягнення ґрунтуються на ефірі з Пушиліним 05

Автор: Наталя Джума
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Топ коментарі
+15
Зікономірний результат, коли до партії понабирали гидоту з усієї України.
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29.10.2020 12:26
+14
Все проукраинским депутатам нужно выходить из этого вато-бениного сборища.
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29.10.2020 12:26
+13
ЗЕбіл ЗЕбіла ЗЕбілом назвав... То хай один одному морди понабивають... Може від струсу мозку у ньому щось налагодиться? Радянським ламповим телевізорам часто саме так "наладку" робили...
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29.10.2020 12:27
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Все проукраинским депутатам нужно выходить из этого вато-бениного сборища.
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29.10.2020 12:26 Відповісти
А доляри в конвертах хто буде давати?
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29.10.2020 13:21 Відповісти
Зікономірний результат, коли до партії понабирали гидоту з усієї України.
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29.10.2020 12:26 Відповісти
СН пучит.
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29.10.2020 12:26 Відповісти
СН штырит ширкой с ОПЗЖ ( широкой коалицией )"Боже бережи Україну!"
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29.10.2020 12:48 Відповісти
ЗЕбіл ЗЕбіла ЗЕбілом назвав... То хай один одному морди понабивають... Може від струсу мозку у ньому щось налагодиться? Радянським ламповим телевізорам часто саме так "наладку" робили...
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29.10.2020 12:27 Відповісти
І з такою командою хтось ще збирається зшивати країну.
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29.10.2020 13:15 Відповісти
вот это кубло! ущербные слуги выясняют, кто и них ущербнее! только такой безмозглый идиот, как Проср Полшестой может называть это сботрище жабо-гадюк своей партией!
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29.10.2020 12:28 Відповісти
високоінтелектуальна переписка. видно що Трускавець закінчували.
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29.10.2020 12:29 Відповісти
З відзнакою. "Слуга народа" Безгин ответил на критику в свой адрес от коллеги по фракции Шевченко, назвав его "ватным клоуном": "Твои достижения основываются на эфире с Пушилиным" - Цензор.НЕТ 3600
Президентський пул,**** ."Слуга народа" Безгин ответил на критику в свой адрес от коллеги по фракции Шевченко, назвав его "ватным клоуном": "Твои достижения основываются на эфире с Пушилиным" - Цензор.НЕТ 3600
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29.10.2020 12:42 Відповісти
Авжеж, це не то як "тупий собачий рот".
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29.10.2020 13:17 Відповісти
...бугага "Слуга народа" Безгин ответил на критику в свой адрес от коллеги по фракции Шевченко, назвав его "ватным клоуном": "Твои достижения основываются на эфире с Пушилиным" - Цензор.НЕТ 2508
"Слуга народа" Безгин ответил на критику в свой адрес от коллеги по фракции Шевченко, назвав его "ватным клоуном": "Твои достижения основываются на эфире с Пушилиным" - Цензор.НЕТ 2130
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29.10.2020 12:30 Відповісти
Фракция фриков и ватных дегенератов...
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29.10.2020 12:30 Відповісти
а вот и не подеретесь )) милые браняться - только тешаться))
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29.10.2020 12:33 Відповісти
Не выдумывай. Ватан - это всегда, самое опущенное чмо которое только может быть во вселенной.
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29.10.2020 12:52 Відповісти
на часі - розкол СН на "ЄСабинепорох", "слугЗЕ", "замайбахбені", зафёдорича, зарусьхуйла. От безгін і ще з десяток там, в СН - з першої групи; оцей Шевченко - з останньої.
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29.10.2020 12:33 Відповісти
Евгений Шевченко блокирует избирателей со своего округа на фейсбуке. Причём массово. Общается со всеми, только не с ними.
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29.10.2020 12:36 Відповісти
Ну он же понимает,что за него могли проголосовать только неадекваты и скудоумные.Чё с ними общаться? "Слуга народа" Безгин ответил на критику в свой адрес от коллеги по фракции Шевченко, назвав его "ватным клоуном": "Твои достижения основываются на эфире с Пушилиным" - Цензор.НЕТ 2868
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29.10.2020 12:44 Відповісти
"Зустрілись два оріхи,постукали-постукали один об одного і розкотились...Скільки ж тих пустих оріхів розвелось,продихнути ніде - подумав перший горіх...Ну коли вже я зустріну повного горіха ? - подумав другий горіх...А про що ще можуть думати пусті горіхи?"
Фелікс Кривін,наш земляк,неперевершений байкар,ні разу не виданий за часи незалежності...
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29.10.2020 12:55 Відповісти
Надо же, слуги до сих пор слугами называются! "Слуга народу" Безгін відповів на критику на свою адресу від колеги по фракції Шевченка, назвавши його "ватним клоуном": "Твої досягнення ґрунтуються на ефірі з Пушиліним" - Цензор.НЕТ 3207
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29.10.2020 13:04 Відповісти
Всё правильно. Монобольшинство неоднородно и сегрегируется. Тот же самый процесс наблюдается среди пресловутых 73% кретинов вокруг нас.
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29.10.2020 13:13 Відповісти
ша погавкаем....а вечером из одной миски хлебать будем))))
"Слуга народу" Безгін відповів на критику на свою адресу від колеги по фракції Шевченка, назвавши його "ватним клоуном": "Твої досягнення ґрунтуються на ефірі з Пушиліним" - Цензор.НЕТ 8148

...
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29.10.2020 13:14 Відповісти
Та то собаки тільки так можуть, а корито не ділиться.
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29.10.2020 13:19 Відповісти
я хотел намекнуть, что часто так бывает, что грызня друг друга для СМИ и на камеру - это такая игра...а вечером сидят в одном кабаке и ржут над лохторатом... сценарий какбы такой...
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29.10.2020 13:22 Відповісти
Це Ляшко так міг, а тут схоже вже по-дорослому.
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29.10.2020 13:26 Відповісти
Из чьей жопы руки кормят товарища становится понятно, как только он начинает завывать про проклятый Запад, отрывающий Украину от Братской Расии!
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29.10.2020 13:19 Відповісти
Ніби й холодна пора року наступила, але бродіння лайна підсилилося.
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29.10.2020 13:24 Відповісти
Якесь босятське збіговисько - фракція "Слуги народа". Клички одне одному дають "Слуга народу" Безгін відповів на критику на свою адресу від колеги по фракції Шевченка, назвавши його "ватним клоуном": "Твої досягнення ґрунтуються на ефірі з Пушиліним" - Цензор.НЕТ 7894
P.S. Не гідний цей Шевченко своєї фамілії. Мерзота прокремлівська.
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29.10.2020 13:35 Відповісти
милые бранятся только тешатся)))
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29.10.2020 13:43 Відповісти
Та всі ви там ватні клоуни в слугах.
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29.10.2020 14:42 Відповісти
 
 