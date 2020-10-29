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Після вимоги Лукашенка в білоруських університетах почали чергувати воєнкоми: видають повістки відрахованим студентам

Новини Цензор.НЕТ За кордоном

Після вимоги Лукашенка в білоруських університетах почали чергувати воєнкоми: видають повістки відрахованим студентам

У Білорусі воєнкоми чергують у деканатах і адміністраціях університетів і видають повістки відрахованим студентам.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це в Telegram повідомляє видання "Наша Нива".

"На жаль, якщо вам особисто вручать повістку, це буде складно оскаржити. Але ви не зобов'язані ходити в деканат чи ректорат. Тиснуть - йдіть подалі. Щоб отримати допомогу чи консультацію, зв'яжіться з активістами свого універу або з правозахисниками", - радять журналісти студентам.

Зазначимо, що після призову який захопив владу в Білорусі "президента" Олександра Лукашенка відраховувати з вишів студентів, які ходять на акції протестів, керівництво деяких з них уже почало випускати відповідні накази.

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Так, за даними "Нашої Ниви" на цей момент є інформація про відрахування 52 студентів БНТУ, 9 студентів БрДТУ, 21 студента Мінського медичного університету, звільнення страйкарів з "Атланта", Моторного, МАЗ, МЗКЦ.

У свою чергу, Світлана Тіхановська вчора пообіцяла, що фонди солідарності допоможуть всім відрахованим студентам.

Після вимоги Лукашенка в білоруських університетах почали чергувати воєнкоми: видають повістки відрахованим студентам 01

Автор: Анастасія Потіха
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Топ коментарі
+8
После требования Лукашенко в белорусских университетах начали дежурить военкомы: выдают повестки отчисленным студентам - Цензор.НЕТ 3561 После требования Лукашенко в белорусских университетах начали дежурить военкомы: выдают повестки отчисленным студентам - Цензор.НЕТ 7198
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29.10.2020 12:57
+4
После требования Лукашенко в белорусских университетах начали дежурить военкомы: выдают повестки отчисленным студентам - Цензор.НЕТ 1054 После требования Лукашенко в белорусских университетах начали дежурить военкомы: выдают повестки отчисленным студентам - Цензор.НЕТ 7373 После требования Лукашенко в белорусских университетах начали дежурить военкомы: выдают повестки отчисленным студентам - Цензор.НЕТ 6606
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29.10.2020 12:39
+4
беларусы (как и кацапы) просто почему-то считают, что живут в демократической (свободной) стране, потому что могут свободно выехать, а это просто тюрьма 21 века с замаскированной колючкой и красивыми картинками на бетонных стенах.
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29.10.2020 13:30
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После требования Лукашенко в белорусских университетах начали дежурить военкомы: выдают повестки отчисленным студентам - Цензор.НЕТ 1054 После требования Лукашенко в белорусских университетах начали дежурить военкомы: выдают повестки отчисленным студентам - Цензор.НЕТ 7373 После требования Лукашенко в белорусских университетах начали дежурить военкомы: выдают повестки отчисленным студентам - Цензор.НЕТ 6606
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29.10.2020 12:39 Відповісти
По сути, хунта хочет дать оружие в руки активистов, а те уклоняются. Значит, не такие уж они активисты...
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29.10.2020 12:43 Відповісти
Нет, всё логично. Они просто умные: не хотят Таракана и не хотят в армию
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29.10.2020 12:56 Відповісти
умные учатся на чужих ошибках\историях успеха. (а это 1. умиротворение агрессора и 2. силовой сценарий) так что мимо.
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29.10.2020 13:24 Відповісти
беларусы (как и кацапы) просто почему-то считают, что живут в демократической (свободной) стране, потому что могут свободно выехать, а это просто тюрьма 21 века с замаскированной колючкой и красивыми картинками на бетонных стенах.
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29.10.2020 13:30 Відповісти
А знаете ли вы, что уже более 2х месяцев большинство военнослужащих не имеют доступа к оружию и боеприпасам в РБ. )))
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29.10.2020 12:59 Відповісти
У Ленина тоже не было доступа к телеграфу, банкам и т.д. по тексту После требования Лукашенко в белорусских университетах начали дежурить военкомы: выдают повестки отчисленным студентам - Цензор.НЕТ 5330
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29.10.2020 13:03 Відповісти
ну это скорее всего Х#йло старается, стрелять в безоружных, гражданские самолеты, градами по мирным городам - оно как-то "безопасно".
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29.10.2020 13:32 Відповісти
Хотели родину защищать - милости просим! После требования Лукашенко в белорусских университетах начали дежурить военкомы: выдают повестки отчисленным студентам - Цензор.НЕТ 6847
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29.10.2020 12:43 Відповісти
Дієвий захід......... После требования Лукашенко в белорусских университетах начали дежурить военкомы: выдают повестки отчисленным студентам - Цензор.НЕТ 3136
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29.10.2020 12:57 Відповісти
проти всього народу ?
ти дурак, андруша...
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29.10.2020 13:57 Відповісти
После требования Лукашенко в белорусских университетах начали дежурить военкомы: выдают повестки отчисленным студентам - Цензор.НЕТ 3561 После требования Лукашенко в белорусских университетах начали дежурить военкомы: выдают повестки отчисленным студентам - Цензор.НЕТ 7198
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29.10.2020 12:57 Відповісти
терпите дальше рабы
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29.10.2020 12:58 Відповісти
От т ут Лукашенко добре лохонув ...Тепер оті студенти які мають силу протестувати підуть в армію ..і через рік ..Вже і армія буде с народом. Зло завжди пожирало сбе саме ..це суть всесвіту. От і таракан сам себе по троху і з'їсть.
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29.10.2020 13:12 Відповісти
Там деды быстро научат родину любить.
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29.10.2020 13:36 Відповісти
Гуляющий с автоматом перегуляет гуляющего с цветами.
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29.10.2020 13:35 Відповісти
крушение империи... россия, 21 век..
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29.10.2020 13:52 Відповісти
НАС ЦЕ ТЕЖ ЧЕКАЄ!! БО БІОМАСА ВИБЕРЕ СМЕРДВЕДЧУКА АБО БОЙКА!!!
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29.10.2020 13:57 Відповісти
Завжди казав, що совкова армія - це покарання.
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29.10.2020 14:03 Відповісти
солдаты не плачут
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29.10.2020 14:17 Відповісти
Дебил овощ - зря отменил срочную службу
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29.10.2020 14:18 Відповісти
А, может, с одной стороны это и хорошо, они там разъяснят обстановку, ситуацию в стране, будут агитировать выступить против режима Луки, а то сложно просто так проникнуть в такие "учреждения"..
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29.10.2020 14:26 Відповісти
 
 