61,5 млн для онкохворих перерозподілили на дороги через ризик їх невикористання, - МОЗ
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Кошти, які були закладені в бюджеті 2020 року на будівництво молекулярно-генетичної лабораторії в Національному інституті раку, перерозподілили на інші програми через ризик їх невикористання до кінця бюджетного року, повідомила заступник міністра охорони здоров'я Світлана Шаталова в ході пресбрифінгу в Києві в четвер.
"МОЗ на засіданнях міжвідомчої комісії, присвячених ефективності і результатами використання передбачених держбюджетом коштів, голосував проти перерозподілу коштів з молекулярно-генетичної лабораторії на інші проєкти, але члени комісії відзначили, що існують ризики невикористання цих коштів до кінця бюджетного року", - сказала вона, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.
"МОЗ на засіданнях міжвідомчої комісії, присвячених ефективності й результатам використання передбачених держбюджетом коштів, голосував проти перерозподілу коштів із молекулярно-генетичної лабораторії на інші проєкти, але члени комісії зазначили, що є ризики невикористання цих коштів до кінця бюджетного року", - сказала вона.
Шаталова додала, що міністерство передбачило відповідне фінансування в запиті держбюджету 2021 року.
"Я вірю, що народні депутати підтримають реалізацію проєкту в 2021 році. Ми плануємо перенести фінансування, щоб уже на початку року, наприклад у лютому, розпочалися будівельні роботи. Договір на всі роботи укладається наприкінці 2020 року", - сказала вона.
Заступник міністра додала, що "попереднього тижня МОЗ подало перерозподіл видатків щодо закупівлі іонізуючих джерел випромінювання для НІР для відновлення променевої терапії та додаткових коштів на ремонт комп'ютерних томографів у НДСЛ "Охматдит".
За її словами, реалізація цього проєкту триває з 2017 року.
"Для реалізації будівництва необхідно мати проєкт, проєктно-кошторисну документацію, затверджену держекспертизу й договори з підрядником і технаглядом. Коли ми у квітні розпочали реалізацію проєкту, не було здійснено підготовчого етапу. Цей проєкт у 2017 році було відібрано для реалізації міжвідомчою комісією, коштів для реалізації у 2018 році не було передбачено і проєкт повторно відібрано у 2019 році. Але не було вжито жодних заходів і в 2019 році фінансування наприкінці року було перерозподілено на інші проєкти, щоб бюджетні кошти не згоріли", - сказала вона.
"Фактично всі роботи стартували у 2020 році. 19 травня 2020 року НІР переглянув і перезатвердив медичне завдання. Наказом МОЗ повністю затверджено паспорт бюджетної програми, відповідно до цих документів оголошено договір і розроблено проєктно-кошторисну документацію. 13 серпня її перевірили і затвердили "Укрдержбудекспертизою" з позитивним експертним висновком. Після цього стартували тендерні процедури, і ми очікували отримати укладені договори у вересні-жовтні", - додала заступник міністра.
Шаталова зазначила, що термін реалізації проєкту становить шість місяців із моменту початку виконання робіт.
"Після укладення договору ще подають документи до архітектурно-будівельної інспекції для отримання дозволу на будівництво. Можливий термін становить приблизно 20-30 днів. Недоречно розпочинати незначну кількість робіт наприкінці листопада, консервувати їх і відновлювати через декілька місяців. Щодо обладнання - термін проведення процедур становить чотири-п'ять місяців, тобто розпочинати закупівлі необхідно після початку будівельних робіт, щоб поставити обладнання в готові приміщення", - додала вона.
Раніше Кабмін передав 62 млн грн з програми діагностики онкозахворювань на будівництво доріг Львівщини. Пізніше Шмигаль назвав "маніпуляцією" інформацію про передачу 61,5 млн для онкохворих на дороги.
Будь ласка, зачекайте...
вместо дороги стены и крышу построить ну оччень тяжело !!!!!!!!!!!
несчастные $2 мил. и те украли и попилили
ЗЕ
Ппа-пам!!!!!!!!!
І тато нашої першої ;лєді; Володимир Кіяшко займається переробкою відходів для доріжного покриття.
Хотілося б дізнатись статистику- скільки хворих з онкологією голосували за зедебіла і його команду реваншистів?
что ли все заявки онкоцентров выполнены???? там на одни дорогостоящие лекарства (чтоб снять это бремя с больного) только на месяц и хватит , уже молчим про ремонт и закупки оборудования и расходников...по хорошему там и в миллиард не вложиться...
ибо онкоцентры не везде (совсем не везде!!!) оснащены по каждодневным потребностям...
а возможности родственников не безграничны!!!
Зате Зеля на дорогах піар собі зробив.
Оце так так....