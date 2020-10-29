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Новини Політика УкраїниЗдоров'я Бюджет-2020
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бюджет (1203) держбюджет (901) дороги (1505) МОЗ (3881) онкологія (129) Шаталова (20)

61,5 млн для онкохворих перерозподілили на дороги через ризик їх невикористання, - МОЗ

Новини Цензор.НЕТ Політика України Здоров'я

61,5 млн для онкохворих перерозподілили на дороги через ризик їх невикористання, - МОЗ

Кошти, які були закладені в бюджеті 2020 року на будівництво молекулярно-генетичної лабораторії в Національному інституті раку, перерозподілили на інші програми через ризик їх невикористання до кінця бюджетного року, повідомила заступник міністра охорони здоров'я Світлана Шаталова в ході пресбрифінгу в Києві в четвер.

"МОЗ на засіданнях міжвідомчої комісії, присвячених ефективності і результатами використання передбачених держбюджетом коштів, голосував проти перерозподілу коштів з молекулярно-генетичної лабораторії на інші проєкти, але члени комісії відзначили, що існують ризики невикористання цих коштів до кінця бюджетного року", - сказала вона, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.

"МОЗ на засіданнях міжвідомчої комісії, присвячених ефективності й результатам використання передбачених держбюджетом коштів, голосував проти перерозподілу коштів із молекулярно-генетичної лабораторії на інші проєкти, але члени комісії зазначили, що є ризики невикористання цих коштів до кінця бюджетного року", - сказала вона.

Шаталова додала, що міністерство передбачило відповідне фінансування в запиті держбюджету 2021 року.

"Я вірю, що народні депутати підтримають реалізацію проєкту в 2021 році. Ми плануємо перенести фінансування, щоб уже на початку року, наприклад у лютому, розпочалися будівельні роботи. Договір на всі роботи укладається наприкінці 2020 року", - сказала вона.

Також читайте: Шмигаль назвав "маніпуляцією" інформацію про передачу 61,5 млн для онкохворих на дороги

Заступник міністра додала, що "попереднього тижня МОЗ подало перерозподіл видатків щодо закупівлі іонізуючих джерел випромінювання для НІР для відновлення променевої терапії та додаткових коштів на ремонт комп'ютерних томографів у НДСЛ "Охматдит".

За її словами, реалізація цього проєкту триває з 2017 року.

"Для реалізації будівництва необхідно мати проєкт, проєктно-кошторисну документацію, затверджену держекспертизу й договори з підрядником і технаглядом. Коли ми у квітні розпочали реалізацію проєкту, не було здійснено підготовчого етапу. Цей проєкт у 2017 році було відібрано для реалізації міжвідомчою комісією, коштів для реалізації у 2018 році не було передбачено і проєкт повторно відібрано у 2019 році. Але не було вжито жодних заходів і в 2019 році фінансування наприкінці року було перерозподілено на інші проєкти, щоб бюджетні кошти не згоріли", - сказала вона.

"Фактично всі роботи стартували у 2020 році. 19 травня 2020 року НІР переглянув і перезатвердив медичне завдання. Наказом МОЗ повністю затверджено паспорт бюджетної програми, відповідно до цих документів оголошено договір і розроблено проєктно-кошторисну документацію. 13 серпня її перевірили і затвердили "Укрдержбудекспертизою" з позитивним експертним висновком. Після цього стартували тендерні процедури, і ми очікували отримати укладені договори у вересні-жовтні", - додала заступник міністра.

Шаталова зазначила, що термін реалізації проєкту становить шість місяців із моменту початку виконання робіт.

Також читайте: Перерозподіл коштів із проєкту щодо діагностики онкозахворювань дозволить реалізувати його наступного року, - Кабмін

"Після укладення договору ще подають документи до архітектурно-будівельної інспекції для отримання дозволу на будівництво. Можливий термін становить приблизно 20-30 днів. Недоречно розпочинати незначну кількість робіт наприкінці листопада, консервувати їх і відновлювати через декілька місяців. Щодо обладнання - термін проведення процедур становить чотири-п'ять місяців, тобто розпочинати закупівлі необхідно після початку будівельних робіт, щоб поставити обладнання в готові приміщення", - додала вона.

Раніше Кабмін передав 62 млн грн з програми діагностики онкозахворювань на будівництво доріг Львівщини. Пізніше Шмигаль назвав "маніпуляцією" інформацію про передачу 61,5 млн для онкохворих на дороги.

Автор: Анастасія Потіха
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Топ коментарі
+16
Смешного мало конечно... пока онкобольные продают квартиры чтобы купить лекарства.
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29.10.2020 12:54
+15
Завалили Минздрав деньгами.Не успевают осваивать. 61,5 млн для онкобольных перераспределили на дороги из-за риска их неиспользования, - Минздрав - Цензор.НЕТ 4453
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29.10.2020 12:54
+15
Шикарно.... А мені постійно вилазять оголошення про пожертви на лікування онкохворих. Та й зеЛєнка агітувала скидуватись баблом...
Хотілося б дізнатись статистику- скільки хворих з онкологією голосували за зедебіла і його команду реваншистів?
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29.10.2020 12:56
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61,5 млн для онкобольных перераспределили на дороги из-за риска их неиспользования, - Минздрав - Цензор.НЕТ 7332
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29.10.2020 12:49 Відповісти
61,5 млн для онкобольных перераспределили на дороги из-за риска их неиспользования, - Минздрав - Цензор.НЕТ 8459
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29.10.2020 12:50 Відповісти
61,5 млн для онкохворих перерозподілили на дороги через ризик їх невикористання, - МОЗ - Цензор.НЕТ 6117
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29.10.2020 13:26 Відповісти
строительство молекулярно-генетической лаборатории в Национальном институте рака

вместо дороги стены и крышу построить ну оччень тяжело !!!!!!!!!!!

несчастные $2 мил. и те украли и попилили
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29.10.2020 13:11 Відповісти
Вы всё равно умрёте. Зачем вам деньги? 🤡
ЗЕ
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29.10.2020 12:52 Відповісти
Смешного мало конечно... пока онкобольные продают квартиры чтобы купить лекарства.
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29.10.2020 12:54 Відповісти
Если дети больны, то продают...а если старики, то уже не продают, так как детям негде жить будет!
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29.10.2020 13:51 Відповісти
Завалили Минздрав деньгами.Не успевают осваивать. 61,5 млн для онкобольных перераспределили на дороги из-за риска их неиспользования, - Минздрав - Цензор.НЕТ 4453
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29.10.2020 12:54 Відповісти
Так казали ж: тут столько бабла- внукам хватіт...
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29.10.2020 12:58 Відповісти
Схематоз никак не согласуют. При Богатырёвой такого не было!
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29.10.2020 13:01 Відповісти
До речі, бітум закуповують в РФ, аж гай шелестить. Плюс матеріали для дорожнього покриття продають Корявченков-Юзік....
Ппа-пам!!!!!!!!!
І тато нашої першої ;лєді; Володимир Кіяшко займається переробкою відходів для доріжного покриття.
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29.10.2020 12:55 Відповісти
Шикарно.... А мені постійно вилазять оголошення про пожертви на лікування онкохворих. Та й зеЛєнка агітувала скидуватись баблом...
Хотілося б дізнатись статистику- скільки хворих з онкологією голосували за зедебіла і його команду реваншистів?
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29.10.2020 12:56 Відповісти
Скільки можна терпіти цього Вальцмана! Сил вже нема!
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29.10.2020 12:57 Відповісти
Ляшка на нього нема.
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29.10.2020 12:59 Відповісти
А учора хтось спростовував це переміщення, може прем'єр не курсах, куди витрачаються кошти?
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29.10.2020 13:00 Відповісти
Це тепер називають переміщенням.))
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29.10.2020 13:01 Відповісти
А як його в чорта назвати, коли ти не обізнаний на схемах))
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29.10.2020 13:05 Відповісти
Вообщем другими словами - они сделали ноги. !!!
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29.10.2020 13:00 Відповісти
****!!!!!!!!!!!!Более наглого сцанья в глаза и придумать сложно
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29.10.2020 13:05 Відповісти
Деньги учителей тоже уже освоили , время посадок еще не наступило.
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29.10.2020 13:07 Відповісти
ДНО ДНО ДНО пробито. Зебильё отзовитесь! Где ваша былая прыть:?
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29.10.2020 13:07 Відповісти
та да! а на дорогах быстро перераспределят ))) еще и не хватит))))
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29.10.2020 13:08 Відповісти
Онкобольные уже обеспечены на 100 процентов? Использовать средства в течении года не смогли. Почему? Просто хотели в конце года их разворовать. Такая политика МОЗ по отношению к населению.
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29.10.2020 13:09 Відповісти
Вот это она покурила !!!!!
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29.10.2020 13:13 Відповісти
У меня отец болел раком' то абсолютно все мы покупали сами. То насколько я понимаю эти деньги саиндят или депутаты или врачи в карман положат
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29.10.2020 13:13 Відповісти
Це як москалі окупували Крим бо була загроза що там будуть бази НАТО.
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29.10.2020 13:15 Відповісти
Зеленая власть врет все наглее и циничнее. Онкология тяжелое заболевание, лечение очень дорогое. Но зеленым проходимцам все равно, сколько умрет украинцев. Главное украсть
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29.10.2020 13:15 Відповісти
61,5 млн для онкобольных перераспределили на дороги из-за риска их неиспользования БОЛЬНЫМИ?
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29.10.2020 13:18 Відповісти
ёпэрэсэтэ...а вы начните выделять...там за месяц все деньги рассосутся!!!
что ли все заявки онкоцентров выполнены???? там на одни дорогостоящие лекарства (чтоб снять это бремя с больного) только на месяц и хватит , уже молчим про ремонт и закупки оборудования и расходников...по хорошему там и в миллиард не вложиться...
ибо онкоцентры не везде (совсем не везде!!!) оснащены по каждодневным потребностям...
а возможности родственников не безграничны!!!
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29.10.2020 13:19 Відповісти
Ну це вже реально .... краще б промовчали, лікарств не допросишься люди збирають на лікування, тому що кажуть що ніх... немає а тут не використали......
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29.10.2020 13:19 Відповісти
Ждем заявление глав Укравтодора, что название "деньги для онкобольных" было изначально неверным, и что ремонт дорог позволяет бороться не только с ковидом, но и с онкозаболеваниями
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29.10.2020 13:21 Відповісти
А как приятно ехать по хорошей дороге прямо в рай.
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29.10.2020 13:23 Відповісти
Каждый день новая версия, никак не могут определится. Не, все таки лучше пить, чем курить.
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29.10.2020 13:21 Відповісти
61,5 млн для онкохворих перерозподілили на дороги через ризик їх невикористання, - МОЗ - Цензор.НЕТ 961
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29.10.2020 13:23 Відповісти
А онкохворі лишились без державної підтримки.
Зате Зеля на дорогах піар собі зробив.
Оце так так....
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29.10.2020 13:25 Відповісти
Дороги на костях от зелени.
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29.10.2020 13:25 Відповісти
61,5 млн для онкобольных перераспределили на дороги из-за риска их (дорог) неиспользования
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29.10.2020 13:25 Відповісти
...Чем ближе к натуре, тем лучше,- лекарств дорогих мы не употребляем. Человек простой, если умрет, то и так умрет, а если выздоровеет, то и выздоровеет. (с) Ревизор
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29.10.2020 13:31 Відповісти
зеленій мразоті доброї дороги на цвинтарь
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29.10.2020 13:45 Відповісти
это просто жесть ,,,,,,с...ка нет слов просто нет слов.Нет оборудования ,химии,лекарств нет у меня нет слов
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29.10.2020 14:01 Відповісти
А ТУТ уже без слов НУЖНО кому то, что то! отрывать.
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29.10.2020 15:03 Відповісти
какие ж онкобольные в Украине сердобольные ко всему прочему ...Нас не лечите,но за эти деньги постройте нам дороги на кладбище...п....ц
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29.10.2020 15:04 Відповісти
дуракам у нас дороги, старикам у нас ***************!
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29.10.2020 15:31 Відповісти
 
 