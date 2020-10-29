Кабмін виділив з "ковідного фонду" 100 млн грн на конкурс патріотичних серіалів. Це було заплановано з літа, - Ткаченко

Уряд виділив 100 млн гривень на проведення конкурсу проєктів українських серіалів, які були обіцяні ще влітку в рамках підтримки української культурної індустрії, яка постраждала через карантин.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це міністр культури і інформаційної політики Олександр Ткаченко написав у фейсбуці.

"Учора Кабінет Міністрів підтримав ініційовану МКІП постанову, яка погоджує порядок і дозволяє оголосити пітчинг патріотичних серіалів. Звертаю увагу, що 100 млн. грн. на проведення конкурсу заплановано ще з літа в рамках 1 млрд. грн. інституційної підтримки сфери культури. Тобто мова не йде про нові чи додаткові кошти.

Чому це важливо:

Це спрощує телевізнийкам роботу над проєктами за рахунок державного фінансування. Робота потрібна усім, а дуже складний час для кіноіндустрії нікуди не минув. Особливо для людей, які працюють у сфері, і через довготривалу відсутність системних зйомок просто живуть у стані простою. Потрібно продовжувати розвивати український телевізійний продукт, залучаючи до цього талановитих митців. З українськими акторами та про українські наративи. Тримаємо це у фокусі, бо популяризація ринку вітчизняного контенту особливо важлива для безпеки в інформаційному просторі", - написав він.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Кремінь просить посилити державну підтримку українського кінематографу: кількість фільмів знятих українською мовою скоротилася в 4,6 раза. ДОКУМЕНТ

Ткаченко анонсував початок конкурсного добору з пошуку проєктів патріотичного спрямування.

На запитання, поставлене в коментарях, про те, чи не виділені ці кошти з "ковідного фонду", Ткаченко уточнив:

"Це кошти на інституційну підтримку сфери культури, які передбачені Кабінетом Міністрів України для допомоги сфері культури, яка постраждала під час короновірусноїкризи".