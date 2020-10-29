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Кабмін виділив з "ковідного фонду" 100 млн грн на конкурс патріотичних серіалів. Це було заплановано з літа, - Ткаченко

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Кабмін виділив з

Уряд виділив 100 млн гривень на проведення конкурсу проєктів українських серіалів, які були обіцяні ще влітку в рамках підтримки української культурної індустрії, яка постраждала через карантин.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це міністр культури і інформаційної політики Олександр Ткаченко написав у фейсбуці.

"Учора Кабінет Міністрів підтримав ініційовану МКІП постанову, яка погоджує порядок і дозволяє оголосити пітчинг патріотичних серіалів. Звертаю увагу, що 100 млн. грн. на проведення конкурсу заплановано ще з літа в рамках 1 млрд. грн. інституційної підтримки сфери культури. Тобто мова не йде про нові чи додаткові кошти.

Чому це важливо:

  1. Це спрощує телевізнийкам роботу над проєктами за рахунок державного фінансування.
  2. Робота потрібна усім, а дуже складний час для кіноіндустрії нікуди не минув. Особливо для людей, які працюють у сфері, і через довготривалу відсутність системних зйомок просто живуть у стані простою.
  3. Потрібно продовжувати розвивати український телевізійний продукт, залучаючи до цього талановитих митців. З українськими акторами та про українські наративи. Тримаємо це у фокусі, бо популяризація ринку вітчизняного контенту особливо важлива для безпеки в інформаційному просторі", - написав він.

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Ткаченко анонсував початок конкурсного добору з пошуку проєктів патріотичного спрямування.

На запитання, поставлене в коментарях, про те, чи не виділені ці кошти з "ковідного фонду", Ткаченко уточнив:

"Це кошти на інституційну підтримку сфери культури, які передбачені Кабінетом Міністрів України для допомоги сфері культури, яка постраждала під час короновірусноїкризи".

Кабмін виділив з ковідного фонду 100 млн грн на конкурс патріотичних серіалів. Це було заплановано з літа, - Ткаченко 01

Автор: Анастасія Потіха
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Топ коментарі
+5
А у онкобольных 65 млн грн забрали. Ну разве клоунщики не твари?
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29.10.2020 12:54
+3
Більш патріотичнішого не існує, як і найвеличнішого презедента. Кабмин выделил запланированные с лета 100 млн грн на конкурс патриотических сериалов, - Ткаченко - Цензор.НЕТ 4328
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29.10.2020 13:01
+3
Кабмин выделил запланированные с лета 100 млн грн на конкурс патриотических сериалов, - Ткаченко - Цензор.НЕТ 2902
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29.10.2020 13:01
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Ще мінус 100 лярдів з коронавірусного фонду. В нас же всьо зашибісь!
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29.10.2020 12:52 Відповісти
А Свати - це патріотичний серіал чи не дуже?))
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29.10.2020 12:59 Відповісти
Більш патріотичнішого не існує, як і найвеличнішого презедента. Кабмин выделил запланированные с лета 100 млн грн на конкурс патриотических сериалов, - Ткаченко - Цензор.НЕТ 4328
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29.10.2020 13:01 Відповісти
Кабмін виділив заплановані з літа 100 млн грн на конкурс патріотичних серіалів, - Ткаченко - Цензор.НЕТ 544
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29.10.2020 13:55 Відповісти
ну если снять "Сваты-патриоты" (артистов можно не менять !), то вполне !!! Кабмин выделил запланированные с лета 100 млн грн на конкурс патриотических сериалов, - Ткаченко - Цензор.НЕТ 6316
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29.10.2020 13:19 Відповісти
Виродки!
Ліпше б витратили ці кошти на боротьбу з коронавірусом!
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29.10.2020 12:53 Відповісти
А у онкобольных 65 млн грн забрали. Ну разве клоунщики не твари?
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29.10.2020 12:54 Відповісти
Пардон, 61,5 млн грн.
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29.10.2020 12:55 Відповісти
А "Рассмеши гомика", - это самый патриотичный зе-сериал? 🤡
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29.10.2020 12:54 Відповісти
Киностудия 95й квартал ?
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29.10.2020 12:58 Відповісти
100 млн. грн./ Вор государственного значения Ткаченко их точно использует.Тут риска нет. Как использовал Одесскую киностудию.
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29.10.2020 12:59 Відповісти
Продолжение митяя? ))
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29.10.2020 13:01 Відповісти
Кабмин выделил запланированные с лета 100 млн грн на конкурс патриотических сериалов, - Ткаченко - Цензор.НЕТ 2902
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29.10.2020 13:01 Відповісти
Нафик оно нужно?
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29.10.2020 13:03 Відповісти
что, Кварталу матпомощь решили вписать?
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29.10.2020 13:04 Відповісти
ясен хр. в связи с коронавирусом корпоративы накрываются медным тазом,дабы компенсировать потери Лысого и компанию задействовать в "патриотичных" сериалах о борьбе "повстанцев" с "фашистобиндеровцами"
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29.10.2020 14:38 Відповісти
новый сезон гладибородьки клепать будут?
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29.10.2020 13:06 Відповісти
Там інше фінансування - з бюджету на ОП, тепер голобородьку показують онлайн за лярди грн.
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29.10.2020 13:11 Відповісти
Про Штепу будут снимать ,или про Гиркина , моя борьба 🤔🤫🤦
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29.10.2020 13:20 Відповісти
????

виділено 100 млн на проведення конкурсу...

А НА САМІ ФІЛЬМИ !? ))))
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29.10.2020 14:12 Відповісти
1+1 и чуть ТРК Украина, всем остальным шиш.
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29.10.2020 17:38 Відповісти
 
 