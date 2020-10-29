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В аеропорту "Бориспіль" затримали жінку, яка намагалася провезти 70 тис. таблеток наркотичної дії, - Держприкордонслужба. ФОТО

Новини Цензор.НЕТ Події Фоторепортаж

Сьогодні, 29 жовтня, в міжнародному аеропорту "Бориспіль" прикордонники спільно зі співробітниками СБУ затримали жінку, яка намагалася провезти на територію України 70 тисяч таблеток наркотичної дії.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресслужба Держприкордонслужби.

"Жінка 1993 року народження мала намір ввезти в Україну майже 70 тисяч пігулок, які містять сильнодіючу речовину псевдоефедрин. Наша співвітчизниця прибула в аеропорт рейсом з Йорданії", - йдеться в повідомленні.

Наразі працівниками митниці складено протокол про порушення порядку проходження митного контролю в зонах (коридорах) спрощеного митного контролю.

За результатами експертизи виявлених препаратів буде прийматись рішення про внесення відомостей до ЄРДР.

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В аеропорту Бориспіль затримали жінку, яка намагалася провезти 70 тис. таблеток наркотичної дії, - Держприкордонслужба 01
В аеропорту Бориспіль затримали жінку, яка намагалася провезти 70 тис. таблеток наркотичної дії, - Держприкордонслужба 02
В аеропорту Бориспіль затримали жінку, яка намагалася провезти 70 тис. таблеток наркотичної дії, - Держприкордонслужба 03
В аеропорту Бориспіль затримали жінку, яка намагалася провезти 70 тис. таблеток наркотичної дії, - Держприкордонслужба 04

Автор: Наталя Джума
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Топ коментарі
+6
Зачем ей столько ? К стати псевдоэфедрин лучшее лекарство при насморке , а ширяться можно и ацетоном.
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29.10.2020 13:11
+4
Мендель?
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29.10.2020 13:07
+2
Интересно она сама додумалась это везти? Тупее поступка я не видел
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29.10.2020 13:11
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Мендель?
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29.10.2020 13:07 Відповісти
Это бюллетени для зе-вопросов?
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29.10.2020 13:07 Відповісти
В аэропорту "Борисполь" задержали женщину, которая пыталась провезти 70 тыс. таблеток наркотического действия, - Госпогранслужба - Цензор.НЕТ 8831
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29.10.2020 13:25 Відповісти
Зачем ей столько ? К стати псевдоэфедрин лучшее лекарство при насморке , а ширяться можно и ацетоном.
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29.10.2020 13:11 Відповісти
Совершенно верно! И продаётся у нас свободно
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29.10.2020 13:13 Відповісти
А у нас только по рецепту , а без рецепта только 20 mg.
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29.10.2020 13:15 Відповісти
Шо ацетон за рецептом? І розчинник теж за рецептом? В аеропорту "Бориспіль" затримали жінку, яка намагалася провезти 70 тис. таблеток наркотичної дії, - Держприкордонслужба - Цензор.НЕТ 4208
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29.10.2020 14:28 Відповісти
Интересно она сама додумалась это везти? Тупее поступка я не видел
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29.10.2020 13:11 Відповісти
И как её в Иордании пропустили?
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29.10.2020 13:12 Відповісти
Показательные выступления , видосики наше все
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29.10.2020 13:14 Відповісти
Просто нарушила правила таможенного офорления и правила оборота лекарственных препаратов, чисто экономическое административное нарушение (не уголовка)!
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29.10.2020 13:19 Відповісти
Так этого псевдоэфедрина в интернете можно вагон и маленькую тележку купить
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29.10.2020 13:20 Відповісти
В о@ко все это ей надо запихнуть, сразу бы поняла горе родственников наркош.
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29.10.2020 13:42 Відповісти
Дивні таблєточки... В аптеках таких не бачив... В аеропорту "Бориспіль" затримали жінку, яка намагалася провезти 70 тис. таблеток наркотичної дії, - Держприкордонслужба - Цензор.НЕТ 3909
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29.10.2020 14:26 Відповісти
джек пот искали айфоны, нашли наркоту. Этот лекарственный препарат содержит опиоид. Лечение опиоидными препаратами может быть сопряжено с рисками, такими как зависимость, злоупотребление или ненадлежащее применение этих препаратов. Ненадлежащее применение данного препарата или злоупотребление им может привести к передозировке и летальному исходу.
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29.10.2020 15:08 Відповісти
 
 