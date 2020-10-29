В України сьогодні немає ні можливості мати ядерну зброю, ні потреби в ній, - Уруський
Новини Цензор.НЕТ Політика України
В України немає "абсолютно жодної потреби" в ядерній зброї.
Як передає Цензор.НЕТ, про це в інтерв'ю "РБК-Україна" заявив віцепрем'єр-міністр, міністр з питань стратегічної промисловості Олег Уруський.
Коментуючи питання щодо Будапештського меморандуму в опитуванні президента Зеленського, Уруський сказав: "Я переконаний, що президент, ставлячи таке питання, абсолютно не мав на увазі, що Україна робить якийсь натяк з приводу свого ядерного озброєння. Тому що, по-перше, у нас на сьогодні немає таких можливостей, та й немає в цьому абсолютно жодної потреби".
За словами віцепрем'єра, Україна може "значно меншим фінансовим ресурсом гарантувати свою безпеку".
"Я не вважаю за необхідне починати вести розмови про ядерну зброю для України", - додав Уруський.
Будь ласка, зачекайте...
нет возможности - шукай, ти ж цілий замміністра.
нет необходимости - а тут ти брешеш. тут твоя москальська натура вилізла.
На палю.
Щодо Ірану, то якщо в нього таки ЯЗ буде, то й Іран буде.
Аби в Ірану не було ЯЗ потрібно аби Ірану не стало раніше за появу в нього ЯЗ.
Кто не хочет - причины.
Давайте наделаем "грязных бомб". Ракеты носители есть, топливо с АЭС.
Никто не говорит, что нужно кого то обстреливать. Но все будут знать, ракеты на боевом дежурстве, и в случае чего ...
Западу нужны сильные и богатые партнеры.
Уже 30 лет интегрируемся, и где?
Военные не выполнили Устав, вот и нет Крыма.
Будь у Украины ядерное оружие, что надо было бы сделать? Бомбить Москву? Чем? Нужны носители. Их тоже нет. Были бы, так не долетели бы. Их сбили бы. Короче, о чем тут?
Ссались даже просто затопить корабли у входа в бухту, чтобы рашисты не вошли. Все им чего то не хватает. Теперь ядерного оружия.
"Все им чего то не хватает. Теперь ядерного оружия." - а ты уверен что тебе всего хватает, а то похоже мозгов побольше тебе бы не помешало заиметь.
Це як ?? У нас вже віджали Крим і частину двух областей.
Хоспаді, а розпірене було. Гігант думки ...