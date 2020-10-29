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В України сьогодні немає ні можливості мати ядерну зброю, ні потреби в ній, - Уруський

Новини Цензор.НЕТ Політика України

В України сьогодні немає ні можливості мати ядерну зброю, ні потреби в ній, - Уруський

В України немає "абсолютно жодної потреби" в ядерній зброї.

Як передає Цензор.НЕТ, про це в інтерв'ю "РБК-Україна" заявив віцепрем'єр-міністр, міністр з питань стратегічної промисловості Олег Уруський.

Коментуючи питання щодо Будапештського меморандуму в опитуванні президента Зеленського, Уруський сказав: "Я переконаний, що президент, ставлячи таке питання, абсолютно не мав на увазі, що Україна робить якийсь натяк з приводу свого ядерного озброєння. Тому що, по-перше, у нас на сьогодні немає таких можливостей, та й немає в цьому абсолютно жодної потреби".

За словами віцепрем'єра, Україна може "значно меншим фінансовим ресурсом гарантувати свою безпеку".

"Я не вважаю за необхідне починати вести розмови про ядерну зброю для України", - додав Уруський.

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Автор: Наталя Джума
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Топ коментарі
+20
сколько стоят Крым и Донбасс, дядя ?
уж точно дешевле ЯО У Украины сегодня нет ни возможности иметь ядерное оружие, ни необходимости в нем, - Уруский - Цензор.НЕТ 9024



а впереди еще Харьков, Днепр и Одесса !!!
вот считай !
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29.10.2020 13:47
+14
Бреше, бо є необхідність і є можливості.
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29.10.2020 13:44
+11
Уруский це агент ФСБ, після цієї заяви його потрібно звільнити! Україна має відновити ядерну зброю за будь яких обставин, бо тільки наявність на озброєнні ЗСУ ядерної зброї і наявність засобів доставки ядерної зброї до російських мегаполісів гарантує нам військовий паритет з окупантом і припинення війни! Без ядерної зброї на озброєнні ЗСУ війна буде йти ще 100 років! Це мають розуміти в Генштабі ЗСУ, в офісі Президента, в уряді та парламенті! Без розуміння цієї ситуації не можна прийматись за вирішення всіх інших питань, бо всі інші питання мають наближати Україну до відновлення ядерного статусу.
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29.10.2020 14:07
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Вот только Европа кладёт на нас с глубокой озабоченностью, что и заставляет по новому взглянуть на Индию, Пакистан и даже северную Корею
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29.10.2020 16:01 Відповісти
О, ще один запроданець виліз.
нет возможности - шукай, ти ж цілий замміністра.
нет необходимости - а тут ти брешеш. тут твоя москальська натура вилізла.
На палю. В України сьогодні немає ні можливості мати ядерну зброю, ні потреби в ній, - Уруський - Цензор.НЕТ 8620
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29.10.2020 14:27 Відповісти
У Ирана его никогда не будет , или не будет Ирана . Вы вообще представляете себе обезьяну с гранатой ,а с банкой нитроглицерина 🤫🤔🤦 Так о тож . Они не смогли отличить гражданский самолёт от военного 😠
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29.10.2020 14:30 Відповісти
Не могли чи не хїотіли? СРСР свого часу також корейскі пасижирскі збивав.
Щодо Ірану, то якщо в нього таки ЯЗ буде, то й Іран буде.

Аби в Ірану не було ЯЗ потрібно аби Ірану не стало раніше за появу в нього ЯЗ.
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29.10.2020 14:39 Відповісти
У Ірану є нафта.
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29.10.2020 21:34 Відповісти
Є і?
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29.10.2020 21:48 Відповісти
В Ізраїлі ядерної зброї "теж немає і вона йому не потрібна")))Рівняймось на Ізраїль))
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29.10.2020 15:03 Відповісти
Кто хочет - ищет возможности.
Кто не хочет - причины.
Давайте наделаем "грязных бомб". Ракеты носители есть, топливо с АЭС.
Никто не говорит, что нужно кого то обстреливать. Но все будут знать, ракеты на боевом дежурстве, и в случае чего ...
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29.10.2020 15:05 Відповісти
и прощай мечты об интеграции с Западом.
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29.10.2020 15:37 Відповісти
Нас давили на отказ, пока мы были придатком рашки, и ядерная кнопка была в мордоре . Сейчас уже не актуально.
Западу нужны сильные и богатые партнеры.
Уже 30 лет интегрируемся, и где?
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29.10.2020 17:21 Відповісти
Западу не нужна страна с ядерными технологиями где за мешок денег это оружие может купить любой желающий. Это хуже обезьяны с гранатой.
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30.10.2020 09:10 Відповісти
И будут санкции ЕС и США, но уже Украине.
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29.10.2020 19:29 Відповісти
упоротые этого не понимают.
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30.10.2020 09:10 Відповісти
В України сьогодні немає ні можливості мати ядерну зброю, ні потреби в ній, - Уруський - Цензор.НЕТ 1531
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29.10.2020 15:17 Відповісти
У Украины сегодня нет ни возможности иметь таких чиновников , ни необходимости в них
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29.10.2020 16:11 Відповісти
Интересно, а каким образом этот идиот собирается защищать Украину в войне с ордой. у которой есть ядерное оружие и которая при оккупации Крыма угрожала его применить (интервью пуйла)??? Хотя о чем это я, пархатые зельцманы собираются свалить на историческую родину в родные палестины и защищать Украину они точно не собираются.
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29.10.2020 16:18 Відповісти
Крым отжимали не ядерным оружием, а обычными автоматами.
Военные не выполнили Устав, вот и нет Крыма.
Будь у Украины ядерное оружие, что надо было бы сделать? Бомбить Москву? Чем? Нужны носители. Их тоже нет. Были бы, так не долетели бы. Их сбили бы. Короче, о чем тут?
Ссались даже просто затопить корабли у входа в бухту, чтобы рашисты не вошли. Все им чего то не хватает. Теперь ядерного оружия.
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29.10.2020 21:24 Відповісти
А вот и окуенные истории подъехали , типа нужно было калашами Крым отстоять. Проблемка в том, что Крым без наличия ядерного оружия и средств доставки (что само собой разумеется, иначе это все равно что патрон без ствола) мы все равно потеряли бы, потому что даже если бы не было массового предательства и потери управляемости войсками в Крыму, то на кацапов работали как фактор внезапности, так и лучшее вооружение и подготовка войск и их количество. Единственная наша возможность это была бы уничтожить вражеские военные базы на территории орды, откуда перебрасывались войска и одновременная атака на кацапские военные базы на территории Крыма, и вот тут без ЯО ну никак. И это не считая того, что кацапы опасаясь именно ядерных ударов по своей территории просто не напали бы на нашу страну, одно дело воевать со страной у которой фактически нет армии, а другое дело получить ядерный удар по мегаполисам и военным базам.
"Все им чего то не хватает. Теперь ядерного оружия." - а ты уверен что тебе всего хватает, а то похоже мозгов побольше тебе бы не помешало заиметь.
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29.10.2020 22:17 Відповісти
За словами віцепрем'єра, Україна може "значно меншим фінансовим ресурсом гарантувати свою безпеку"

Це як ?? У нас вже віджали Крим і частину двух областей.
Хоспаді, а розпірене було. Гігант думки ... В України сьогодні немає ні можливості мати ядерну зброю, ні потреби в ній, - Уруський - Цензор.НЕТ 4122
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29.10.2020 18:11 Відповісти
У нас же повно калашматів, зараз тобі зебіли розкажуть як треба воювати.
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29.10.2020 22:20 Відповісти
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