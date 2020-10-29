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COVID-19: Ізраїль планує продовжити режим надзвичайного стану в країні до 3 січня

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COVID-19: Ізраїль планує продовжити режим надзвичайного стану в країні до 3 січня

Уряд Ізраїлю схвалив продовження надзвичайного стану в країні на 60 днів - з 5 листопада 2020 року до 3 січня 2021 року через поширення коронавірусу.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна, про це повідомив у четвер офіс прем'єр-міністра країни.

Рішення набуде чинності після його затвердження комітетом парламенту з питань законності і конституції.

Ізраїль цієї осені першим з держав ввів повторний загальнонаціональний карантин у зв'язку зі значним зростанням кількості заражених коронавірусом. В рамках обмежувальних заходів громадянам дозволено віддалятися від своїх будинків на відстань не більше кілометра. Великі торгові центри, перукарні, спортивні зали і басейни закриті.

Порушників карантинного режиму чекають високі штрафи.

Також читайте: Німеччина і Польща зафіксували нові рекорди з приросту хворих на COVID-19 за добу: 16,7 тис. та 18,8 тис.

За даними Міністерства охорони здоров'я на 29 жовтня, в цілому з початку пандемії в країні було виявлено 312 787 тих, що заразилися коронавірусом. 2494 хворих COVID-19 померли.

За останню добу кількість інфікованих зросла на 763 людини.

Понад 78% заражених - віком до 50 років.

Автор: Анастасія Потіха
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Розумний підхід.
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29.10.2020 13:41 Відповісти
Уявляю який лемент про порушення прав людини буде в тому числі від тебе, якщо карантин подібного типу введуть в Україні.
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29.10.2020 13:44 Відповісти
Та мені нормально якраз. Я знаю, що це потрібно.
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29.10.2020 13:56 Відповісти
Это единственно действенный вариант. Можете посмотреть их результат: за месяц количество больных снизилось с 70 тыс до 14.

Маски до дупы.
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29.10.2020 13:59 Відповісти
а у нас футбол с болелами в киеве)
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29.10.2020 14:13 Відповісти
Разумно...
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29.10.2020 15:52 Відповісти
 
 