COVID-19: Ізраїль планує продовжити режим надзвичайного стану в країні до 3 січня
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Уряд Ізраїлю схвалив продовження надзвичайного стану в країні на 60 днів - з 5 листопада 2020 року до 3 січня 2021 року через поширення коронавірусу.
Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна, про це повідомив у четвер офіс прем'єр-міністра країни.
Рішення набуде чинності після його затвердження комітетом парламенту з питань законності і конституції.
Ізраїль цієї осені першим з держав ввів повторний загальнонаціональний карантин у зв'язку зі значним зростанням кількості заражених коронавірусом. В рамках обмежувальних заходів громадянам дозволено віддалятися від своїх будинків на відстань не більше кілометра. Великі торгові центри, перукарні, спортивні зали і басейни закриті.
Порушників карантинного режиму чекають високі штрафи.
За даними Міністерства охорони здоров'я на 29 жовтня, в цілому з початку пандемії в країні було виявлено 312 787 тих, що заразилися коронавірусом. 2494 хворих COVID-19 померли.
За останню добу кількість інфікованих зросла на 763 людини.
Понад 78% заражених - віком до 50 років.
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