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Державні посадовці перейшли до ворожої агресії проти галузі "зеленої" енергетики, - заява інвесторів

Новини Цензор.НЕТ Суспільство

Державні посадовці перейшли до ворожої агресії проти галузі

Українська влада перейшла до переслідування та ворожої агресії на адресу інвесторів у "зелену" енергетику замість того, щоб виконати взяті перед ними фінансові зобов’язання.

Про це йдеться в зверненні галузевих асоціацій відновлюваної енергетики до прем’єр-міністра України Дениса Шмигаля у відповідь на звинувачення з боку голови ДПС у нібито ухилянні від сплати податків компаніями, що виробляють "зелену" електроенергію.

"Замість організованих дій Уряду, спрямованих на стабілізацію ситуації та імплементацію положень Закону України №810-IX та Меморандуму про Взаєморозуміння щодо врегулювання проблемних питань у сфері відновлюваної енергетики в Україні , укладеного 10 червня 2020 року між органами державної влади та галузевими асоціаціями, ми стикаємось з ворожими заявами вищих посадових осіб на адресу нашого сектору", - зазначається в звернені.

Автори звернення нагадали, що відновлювана енергетика у 2019 році сплатила до державного та місцевих бюджетів 19,77 млрд.грн податків з яких: 6,17 млрд грн. податку на прибуток та 11,68 млрд грн. ПДВ. Та наголосила, що це значно більше, ніж податки, сплачені разом ДП НАЕК "Енергоатом" та ПрАТ "Укргідроенерго", й у 3 рази більше за сплачені тепловими електростанціями.

Окрім того, звернули увагу, що інвестиції у більшість проектів "зеленої" енергетики окупляться лише після 2025 року. Таким чином твердження голови ДПС щодо того, що виробники електроенергії з відновлюваних джерел вже повністю повернули свої інвестиції, не відповідає дійсності.

"Більшість встановлених потужностей з виробництва електричної енергії з ВДЕ в Україні було побудовано у період з 2018 по 2020 роки. Беручи до уваги те, що в середньому термін окупності проєктів з ВДЕ складає 5-7 років, більшість інвесторів повернуть свої вкладення лише після 2025 року, а якщо врахувати скорочення розміру "зеленого" тарифу, то період окупності може значно збільшитись", - наголошується у зверненні.

В асоціаціях ВДЕ розцінюють заяви голови ДПС як переслідування інвесторів у розвиток "зеленої" генерації та закликали керівника уряду втрутитись в ситуацію.

"Вважаємо, що такі заяви та будь-які потенційні дії проти інвесторів та виробників електричної енергії з ВДЕ, як українських, так і міжнародних, слід трактувати як переслідування галузі, яка, до слова, входить у ТОП-3 сектори української економіки за показником залучення прямих іноземних інвестицій", - зазначається в зверненні.

Нагадаємо, 1 серпня набув чинності Закон № 810-IX, ухвалений з метою реалізації ключових положень Меморандуму про взаєморозуміння між урядом і інвесторами в ВДЕ. Законом передбачається, зокрема, зниження "зелених" тарифів, обмеження обсягів введення в експлуатацію нових потужностей ВДЕ, введення повної відповідальності за небаланси для виробників "чистої" електроенергії з 2022 року (50% у 2021 році) тощо. Також закон передбачає забезпечення 100% виплат за вироблену зелену електроенергію, починаючи з серпня поточного року. Крім того, закон визначає терміни і обсяги погашення накопиченої заборгованості перед виробниками ВДЕ - в четвертому кварталі цього року держава має погасити 40% заборгованості (близько 9 млрд грн), а решта 60% в 2021 році.

Провідні асоціації ВДЕ заявили, що уряд порушує Меморандум про взаєморозуміння з виробниками "зеленої" електроенергії та не виконує зобов'язання щодо погашення боргів перед ними. Крім того, вони зазначили, що більшість інвесторів у ВДЕ з листопада 2020 року прискорять підготовку до міжнародного арбітражу проти уряду України з-за тиску банків, які вимагають своєчасних розрахунків за надані кредити.

Раніше депутати фракції "Слуга народу" зареєстрували у Верховній Раді законопроект "Про внесення змін до Закону України "Про Державний бюджет України на 2020 рік" щодо підтримки виробництва електроенергії з альтернативних джерел енергії" (№4151), яким пропонується випустити ОВДП на 19,6 мільярдів для погашення в четвертому кварталі 2020 року боргу перед виробниками "зеленої" енергетики. Такий варіант обраний для того, щоб не підвищувати ціну на електроенергі ю для населення.

За інформацією партнера міжнародної юридичної фірми Dentons Максима Сисоєва, інвестори у проекти "зеленої" енергетики готуються до подання групових позовів проти України для захисту своїх прав.

За даними з судових реєстрів, вже понад 50 невеликих компаній, які інвестували в будівництво об'єктів відновлюваної енергетики, подали позови до ДП "Гарантований покупець", щоб відсудити невиплачені кошти за вироблену електроенергію. Загальна сума позовних заяв перевищує 630 млн грн.

Автор: Анастасія Потіха
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Топ коментарі
+2
Пошли вон.
Стоимость киловатта этой энергии стоит 0.54 евроцента
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29.10.2020 13:45
+2
Пусть демонтируют свои ветряки и солнечные батареи и вперед, в Европу и Китай. Там "зеленные тарифы" более справедливые.
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29.10.2020 14:17
+1
так написано как вроде в этом есть что-то плохое.
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29.10.2020 13:39
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так написано как вроде в этом есть что-то плохое.
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29.10.2020 13:39 Відповісти
Нет конечно в этом ни чего плохого. Ведь дать обещание, а потом их не выполнять, это же норма, правда ?
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29.10.2020 13:45 Відповісти
Ага ... Завищити тарифи до небес і пообіцяти їх на 25 років.
Саме так і було.
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29.10.2020 18:29 Відповісти
Пошли вон.
Стоимость киловатта этой энергии стоит 0.54 евроцента
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29.10.2020 13:45 Відповісти
это где ж такое чудо?
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29.10.2020 14:01 Відповісти
Стоимость 1 кВт⋅ч электроэнергии в евро по данным Евростата Страна для населения[1] для индустрии [2] 2018 2019 2018 2019 Державні посадовці перейшли до ворожої агресії проти галузі "зеленої" енергетики, - заява інвесторів - Цензор.НЕТ 9240 Германия 0,3000 0,3088 0,1987 0,2036 Державні посадовці перейшли до ворожої агресії проти галузі "зеленої" енергетики, - заява інвесторів - Цензор.НЕТ 9240 Дания 0,3123 0,2984 0,2510 0,2358 Державні посадовці перейшли до ворожої агресії проти галузі "зеленої" енергетики, - заява інвесторів - Цензор.НЕТ 9240 Бельгия 0,2936 0,2839 0,1373 0,1385 Державні посадовці перейшли до ворожої агресії проти галузі "зеленої" енергетики, - заява інвесторів - Цензор.НЕТ 9240 Ирландия 0,2539 0,2433 0,1518 0,1579 Державні посадовці перейшли до ворожої агресії проти галузі "зеленої" енергетики, - заява інвесторів - Цензор.НЕТ 9240 Испания 0,2477 0,2403 0,1329 0,1389 Державні посадовці перейшли до ворожої агресії проти галузі "зеленої" енергетики, - заява інвесторів - 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29.10.2020 14:10 Відповісти
Нафтогаз
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29.10.2020 14:36 Відповісти
Зелёное говно перешло к враждебной агрессии против народа Украины.
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29.10.2020 14:02 Відповісти
Пусть демонтируют свои ветряки и солнечные батареи и вперед, в Европу и Китай. Там "зеленные тарифы" более справедливые.
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29.10.2020 14:17 Відповісти
Всем зелень противна!
Кому энергетика, кому власть, и только с портретами американских президентов ...
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29.10.2020 15:06 Відповісти
Не может в Украине зелёная энергия стоить в 2 раза дороже чем в ЕС. Порошенко всё это делал для олигархов.
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29.10.2020 15:33 Відповісти
Доля станцій Ахметова - 17%.
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29.10.2020 18:34 Відповісти
На них ведеться тиск, щоб вони самі відмовились від завищених тарифів.
Високі тарифи десять років тому їм дали під розвиток галузі.
Але хитрожопі вибили під ці тарифи довгий строк їх використання.
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29.10.2020 18:33 Відповісти
 
 