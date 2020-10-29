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Одеса (4024) підпал (497) прокуратура (3171) ДСНС (4460)

Рятувальник ДСНС зі спільниками "під замовлення" підпалював елітні автомобілі в Одесі, - прокуратура

Новини Цензор.НЕТ Події

Рятувальник ДСНС зі спільниками

Повідомлено про підозру співробітнику одного з підрозділів Головного управління Державної служби надзвичайних ситуацій в Дніпропетровській області в умисному знищенні чужого майна шляхом підпалу.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу прокуратури Одеської області.

Слідством встановлено, що пожежник разом з двома спільниками отримували замовлення на підпал автомобілів в Одесі.

"Так, у період з грудня 2019 по квітень 2020 гастролери з Дніпропетровщини за грошову винагороду скоїли підпал трьох елітних авто в центрі Одеси. У результаате таких протиправних дій автомобілі повністю знищені, чим власникам транспортних засобів завдано збитків на загальну суму понад мільйон гривень", - йдеться в повідомленні.

Зараз вирішується питання про обрання підозрюваному запобіжного заходу у вигляді утримання під вартою.

Ще двоє спільників пожежника, причетних до скоєння злочину, вже перебувають під вартою.

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Автор: Анастасія Потіха
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Топ коментарі
+4
ух ты, сюжет. Пожарный жжёт машины.
451 по Фаренгейту.
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29.10.2020 14:07
+3
Три элитные авто общей стоимостью 40 000$ ? Рятувальник ДСНС зі спільниками "під замовлення" підпалював елітні автомобілі в Одесі, - прокуратура - Цензор.НЕТ 8276
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29.10.2020 14:58
+2
Рятувальник ДСНС зі спільниками "під замовлення" підпалював елітні автомобілі в Одесі, - прокуратура - Цензор.НЕТ 6642
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29.10.2020 14:23
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Робин Гуд
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29.10.2020 14:05 Відповісти
Робин Гуд по "версии следствия" грабил богатых и делился с бедными а этот просто поджигал дорогие тачки за бабки. На берёзу!.
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29.10.2020 14:32 Відповісти
По "другой версии" Робин была девушкой, которая у богатых брала, бедным давала...
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29.10.2020 16:40 Відповісти
Нагородити.
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29.10.2020 14:05 Відповісти
Какие хорошие люди.
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29.10.2020 14:07 Відповісти
ух ты, сюжет. Пожарный жжёт машины.
451 по Фаренгейту.
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29.10.2020 14:07 Відповісти
Спасатель ГСЧС с сообщниками "под заказ" поджигал элитные автомобили в Одессе, - прокуратура - Цензор.НЕТ 2728 Спасатель ГСЧС с сообщниками "под заказ" поджигал элитные автомобили в Одессе, - прокуратура - Цензор.НЕТ 1093
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29.10.2020 14:08 Відповісти
работал, так сказать, по специальности
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29.10.2020 14:10 Відповісти
теперь пусть молится, чтоб посадили раньше, чем владельцы "элитных авто" узнают его адрес...
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29.10.2020 14:12 Відповісти
за такие подвиги легко получается лет 7
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29.10.2020 14:40 Відповісти
СпасатЄль спасав... Спасатель ГСЧС с сообщниками "под заказ" поджигал элитные автомобили в Одессе, - прокуратура - Цензор.НЕТ 1034
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29.10.2020 14:12 Відповісти
если судей, чиновников и членов слуги урода то наградить
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29.10.2020 14:12 Відповісти
Единство и борьба противоположностей.
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29.10.2020 14:12 Відповісти
Рятувальник ДСНС зі спільниками "під замовлення" підпалював елітні автомобілі в Одесі, - прокуратура - Цензор.НЕТ 6642
показати весь коментар
29.10.2020 14:23 Відповісти
Три элитные авто общей стоимостью 40 000$ ? Рятувальник ДСНС зі спільниками "під замовлення" підпалював елітні автомобілі в Одесі, - прокуратура - Цензор.НЕТ 8276
показати весь коментар
29.10.2020 14:58 Відповісти
 
 