Рятувальник ДСНС зі спільниками "під замовлення" підпалював елітні автомобілі в Одесі, - прокуратура

Повідомлено про підозру співробітнику одного з підрозділів Головного управління Державної служби надзвичайних ситуацій в Дніпропетровській області в умисному знищенні чужого майна шляхом підпалу.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу прокуратури Одеської області.

Слідством встановлено, що пожежник разом з двома спільниками отримували замовлення на підпал автомобілів в Одесі.

"Так, у період з грудня 2019 по квітень 2020 гастролери з Дніпропетровщини за грошову винагороду скоїли підпал трьох елітних авто в центрі Одеси. У результаате таких протиправних дій автомобілі повністю знищені, чим власникам транспортних засобів завдано збитків на загальну суму понад мільйон гривень", - йдеться в повідомленні.

Зараз вирішується питання про обрання підозрюваному запобіжного заходу у вигляді утримання під вартою.

Ще двоє спільників пожежника, причетних до скоєння злочину, вже перебувають під вартою.

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