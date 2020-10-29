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Новини Політика УкраїниЗа кордоном Місцеві вибори-2020
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Зеленський (17439) Литва (1537) Лукашенко (2309) місцеві вибори (1000) Польща (5156)

Лукашенко про підсумки виборів в Україні: Нищівна поразка. Не треба було лізти в наш город і кидати камінням у сусіда

Новини Цензор.НЕТ Політика України За кордоном

Лукашенко про підсумки виборів в Україні: Нищівна поразка. Не треба було лізти в наш город і кидати камінням у сусіда

"Президент" Олександр Лукашенко, який захопив владу в Білорусі, вважає, що правляча в Україні партія зазнала "нищівної поразки" на місцевих виборах, бо, не розібравшись у себе, "кидала каміння в сусіда".

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Белта, про це він заявив на нараді щодо кадрових рішень.

"А що в Україні відбулося, наш друг Володя Зеленський? - сказав Лукашенко. - Нищівна поразка на виборах до місцевого самоврядування".

"Тому не треба в сусіда кидати камінням, не треба в наш город лізти. Розберіться у себе. Треба завжди бути чесним, надійним для сусіда, відданим своїй країні та щирим", - наголосив він.

Також Лукашенко торкнувся і ситуації в Литві, а також підсумків парламентських виборів, що відбулися там нещодавно: "Опозиція виграла вибори. Ось втрутилися в Білорусь - втратили владу".

Також читайте: Після вимоги Лукашенка в білоруських університетах почали чергувати воєнкоми: видають повістки відрахованим студентам

Наприклад, не пройшла до нового парламенту партія, від якої балотувався глава МЗС Литви Лінас Лінкявічюс, який не раз виступав з критичними заявами щодо Білорусі.

Говорячи про Польщу, Лукашенко заявив, що чинний президент Анджей Дуда взагалі сфальсифікував вибори.

"Вони хотіли у нас революцію влаштувати, навіть не революцію, а заколот, а отримали самі. Там ситуація непроста, і вона просто так не вилізе. Там не відморозки піднялися, а піднялися жінки, і зрозуміло, за що піднялися. Там піднялися селяни, і вони знають, за що піднялися. Там робітники піднялися, знають за що, держслужбовці, - сказав він. - Жінки піднялися і почали протестувати не тому, що тільки аборти (заборонили. - Ред.). Це був спусковий гачок. Дуда переміг у Польщі, сфальсифікувавши вибори. Там навіть відсотка переваги не було. сфальсифіковані. І звідти все почалося. Вони хотіли стрілки перевести на нас. А поляки не дурні, і там це (протести. - Ред.) все почалося".

Автор: Наталя Джума
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Топ коментарі
+39
Чиє б теля мичало про фальсифікації...
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29.10.2020 14:14
+26
Зелень ще і від Луки отримала підсрачника вдогонку.
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29.10.2020 14:16
+24
Сябры, а ведь у вашего Бульборожденого Шурика Колхозного реально крыша поехала от власти. Это я вам, как врач психиатр говорю. И вв это породили сами. Породили и выращивали 26 лет.
Узурпатор - шизофреник. С чем вас и поздравляю.
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29.10.2020 14:22
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Чиє б теля мичало про фальсифікації...
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29.10.2020 14:14 Відповісти
Лукашенко радіє поразкам Зеленського, ідіот. Його самого скоро будуть вішати на площі а він коментує місцеві вибори в Україні.
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29.10.2020 14:27 Відповісти
там немає кому це зробити. Білоруси можуть йому хіба букет подарувати )
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29.10.2020 14:54 Відповісти
Білоруси обережно зімуть взуття і затопчуть його голими ногами.
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29.10.2020 14:55 Відповісти
Пока только бегать босиком хорошо получается!
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29.10.2020 15:28 Відповісти
Деменция , она такая
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29.10.2020 14:15 Відповісти
Он похож на больного человека ?
Это хладнокровный тиран, узурпировавший власть .
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29.10.2020 14:25 Відповісти
больной на голову тиран, что у вас не сходится?
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29.10.2020 16:33 Відповісти
Больной на голову не способен держать всю страну в страхе, и разигрывать такие комбинации.
Пока будут думать что он больной, до тех пор будет он на троне, болезнь ему придаёт снисхождение.
А когда поймёт толпа на конец что это преступник, вот только тогда она сможет что то изменить
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29.10.2020 16:54 Відповісти
наконец
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29.10.2020 18:31 Відповісти
Огородніх тарганів знищують дустом!
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29.10.2020 14:15 Відповісти
Цей також збирається через три роки ракету в космос запускати? Наркомани вони такі....
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29.10.2020 14:16 Відповісти
Это ж каким опущенным нужно быть, шобы тебя прилюдно опускал даже соседский колхозный недорэмбо?
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29.10.2020 14:16 Відповісти
Зелень ще і від Луки отримала підсрачника вдогонку.
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29.10.2020 14:16 Відповісти
Це заявляє той, який фактично втратив владу. Чия мичала б, а твоя мовчала б.
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29.10.2020 14:17 Відповісти
Ему к доктору нужно, причем срочно...
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29.10.2020 14:17 Відповісти
Зачем ему к доктору ?
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29.10.2020 14:27 Відповісти
На укол. Галоперидола...
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29.10.2020 14:32 Відповісти
Внутречерепно
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29.10.2020 15:12 Відповісти
Ахаха))))лять...и тот зекретина пнул
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29.10.2020 14:18 Відповісти
Фундаментальной разницы между Беларусью и Украиной не вижу -- градация Совка в деградацию... ...хождение по мухам...
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29.10.2020 14:19 Відповісти
Чия б корова мичала
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29.10.2020 14:19 Відповісти
а-ха, - так ты решил что єто из-за тебя верещук пролетела?))))
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29.10.2020 14:19 Відповісти
На себе подивись, вусате лайно...
Сам продув з катастрофічним рахунком. Мовчав би вже. І манатки свої збирав.
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29.10.2020 14:20 Відповісти
Вони походу разом на Ростов поїдуть. На гвинтокрилі зекономлять
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29.10.2020 15:14 Відповісти
Цей голова колгоспу ніяк не спуститься на землю. Сам висить на волоску і ще повчає дятел.
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29.10.2020 14:20 Відповісти
Дурашка,партии создаются не за три дня и под нового Президента Лукашенко об итогах выборов в Украине: Сокрушительное поражение. Не надо было лезть в наш огород и бросать камнями в соседа - Цензор.НЕТ 4287
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29.10.2020 14:20 Відповісти
Сябры, а ведь у вашего Бульборожденого Шурика Колхозного реально крыша поехала от власти. Это я вам, как врач психиатр говорю. И вв это породили сами. Породили и выращивали 26 лет.
Узурпатор - шизофреник. С чем вас и поздравляю.
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29.10.2020 14:22 Відповісти
Усатая дичь вещает.))
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29.10.2020 14:22 Відповісти
Лукашенко об итогах выборов в Украине: Сокрушительное поражение. Не надо было лезть в наш огород и бросать камнями в соседа - Цензор.НЕТ 7733 Лукашенко об итогах выборов в Украине: Сокрушительное поражение. Не надо было лезть в наш огород и бросать камнями в соседа - Цензор.НЕТ 7733 Лукашенко об итогах выборов в Украине: Сокрушительное поражение. Не надо было лезть в наш огород и бросать камнями в соседа - Цензор.НЕТ 7733
Такі так - янелох, на відміну від тебе, законно отримав влвду і законно її втратить.
Втім нехіло так янелоха на слабо прокинув. Лукашенко об итогах выборов в Украине: Сокрушительное поражение. Не надо было лезть в наш огород и бросать камнями в соседа - Цензор.НЕТ 4742
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29.10.2020 14:23 Відповісти
Представляєтє Владзімір Владзіміровіч , Зеленский забросал мой огород камнямі . Всю картошку побил . Гадйьониш етакій Лукашенко об итогах выборов в Украине: Сокрушительное поражение. Не надо было лезть в наш огород и бросать камнями в соседа - Цензор.НЕТ 9223 .!!
Лукашенко об итогах выборов в Украине: Сокрушительное поражение. Не надо было лезть в наш огород и бросать камнями в соседа - Цензор.НЕТ 3390 .
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29.10.2020 14:24 Відповісти
Лукашенко об итогах выборов в Украине: Сокрушительное поражение. Не надо было лезть в наш огород и бросать камнями в соседа - Цензор.НЕТ 426
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29.10.2020 14:25 Відповісти
Так называемый "словянский мир" , который ***** считает "руським миром" по-сути , является змеиным кублом .
У Эрдогана и Алиева больше общего , чем у ***** и Лукашенко , а Зеленский и вообще еврей .
ТАКИЕ ДЕЛА ...
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29.10.2020 14:26 Відповісти
Зеленский НЕ ЕВРЕЙ. Портников ,Зисельс - это приличные евреи, с которых многим украинцам стоит брать пример. Зеленский по национальности, как и по сути - безродное и беспринципное ЧМО
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29.10.2020 15:13 Відповісти
Согласен .
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29.10.2020 15:16 Відповісти
В принципе , все наши презики и принадлежат к этому этносу - безродных и беспринципных .
Порошенко - видный представитель этой нации , настоящий маланец .
Даже больший маланец , чем Зеленский .
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29.10.2020 15:18 Відповісти
Люкашенко с горя канабиса обкурился - ВОТ ЕГО И ПОПЁРЛО, КАК ПОПЁРЛО.
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29.10.2020 14:28 Відповісти
а кроме того, его разведка доложила точно о разговоре валика и алика...
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29.10.2020 14:30 Відповісти
А он то прав, все тут поучают Луку, а сами в Ж....... .
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29.10.2020 14:31 Відповісти
Так самі в демократичній країні де зміна влади є нормальним явищем.
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29.10.2020 15:42 Відповісти
ой вєй а он клоун позабористей будет чем наш Лукашенко про підсумки виборів в Україні: Нищівна поразка. Не треба було лізти в наш город і кидати камінням у сусіда - Цензор.НЕТ 5212
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29.10.2020 14:36 Відповісти
Это он жалеет пэтю, или надругался?
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29.10.2020 14:51 Відповісти
то есть в его понимании проиграть выборы это капец всему, сменяемость власти не слышал и слышать не хочет.
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29.10.2020 14:51 Відповісти
Ну, для нього реально не зрозуміло, як це влада може змінюватися. Він же пацан, а решта в його очах- лохи.
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29.10.2020 15:41 Відповісти
Один из 11 голосовавших в ООН за аннексию Крыма что то вякнул о "добрососедстве"? Это враг и мелкий капосник. Отозвать послов, закрыть границу и прекратить торговлю.
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29.10.2020 15:00 Відповісти
спасибо, что объяснил. победитель с 10% поддержки.
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29.10.2020 15:13 Відповісти
"Поэтому не надо в соседа бросать камнями, не надо в наш огород лезть. Разберитесь у себя. Надо всегда быть честным, надежным для соседа, преданным своей стране и искренним", - подчеркнул он.Лука не надо лезть в огород к соседям полякам,украинцам , литовцам ит,д,разберись у себья
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29.10.2020 15:14 Відповісти
Лукашенко про підсумки виборів в Україні: Нищівна поразка. Не треба було лізти в наш город і кидати камінням у сусіда - Цензор.НЕТ 2951
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29.10.2020 15:26 Відповісти
Смішно, сидить собі диктатор на гіршку і радіє звичайній зміні влади в сусідніх демократичних країнах. Лукашенко про підсумки виборів в Україні: Нищівна поразка. Не треба було лізти в наш город і кидати камінням у сусіда - Цензор.НЕТ 8550
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29.10.2020 15:39 Відповісти
Саша - ты дебил ?
Смена партийных декораций по результатам выборов - это не трагедия и конец света, а условие нормального развития страны, чтобы не было застоя, не было "вечных" и "непогрешимых", как ты с Вовой "П".
Над этим не ржать и злорадствовать надо, этому надо завидовать на самом деле. Потому что даёт возможность политику встряхнуться, оглядеться и понять, что ты что-то делаешь не так, что тебе граждане предлагают "отдохнуть". Подумать над свежими идеями, изменить что-то в своей риторике и с новыми силами идти на новый виток политического цикла (возможно опять когда-то прийти к власти).
Так что это не Дуда-Зеленский-Линкявичюс - лузеры, это ты - колхозник.
Они (элита, которая на очередных выборах уступила временно власть) никуда не денутся, будут себе хорошо жить да мемуары писать, пользоваться всякими ништяками от именных пенсий до госохраны и госдач, может камбэк во власть сделают, как Юля, Порошенко и т.п., а тебе как минимум бежать надо будет навсегда (как Януковичу) или сдохнуть досрочно (как Каддафи - Хусейн - Чаушеску).
Так кто при этом лузер, Саша : ты, которому в спину родная страна плюёт, или политики - поляки / литовцы / украинцы, которые собачатся между собой, но в разумных рамках ?
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29.10.2020 15:40 Відповісти
И потом - да, у нас Слуги выборы можно сказать проиграли.
Но ты, Саша, разве их выиграл у себя ??? Ты - такой же лузер, только в отличие от наших (честных) лузеров, ты ещё и обмануть пытаешься / силой утвердиться.
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29.10.2020 15:42 Відповісти
Ну это уже медицинский диагноз! Этому старому цинику-шизофренику временами бы лучше помалкивать, не так бы сильно была видна его тупость......
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29.10.2020 15:40 Відповісти
"Поэтому не надо в соседа бросать камнями"Источник: https://censor.net/ru/n3227905
Шож всякой сволочи камни мерещатся?
Одним с неба, другим в огород.
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29.10.2020 15:49 Відповісти
Друг...А может все-таки не на Ростов?
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29.10.2020 15:52 Відповісти
Він вже викопав всю картоплю?
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29.10.2020 15:52 Відповісти
Сказано ж,что Минску альтернативы нет.
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29.10.2020 15:53 Відповісти
Столько лет пытался казаться если не умным то хоть не совсем дураком. А тут, оказывается, глубокая клиника.
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29.10.2020 15:57 Відповісти
старому маразматику Луке просто не в домек что в Украине состоялись честные выборы,в отличие от Беларуси
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29.10.2020 16:46 Відповісти
Ты то на выборах победил, да?)) У тебя проблем нет. Вот уже третий месяц как их нет и нет... и конца проблем которых нет даже не видно))
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29.10.2020 17:08 Відповісти
То в Польше крестьяне поднялись? Даа "тараканчику", совок-это приговор!
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29.10.2020 17:34 Відповісти
Лука, пшолты!
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29.10.2020 19:13 Відповісти
 
 