Лукашенко про підсумки виборів в Україні: Нищівна поразка. Не треба було лізти в наш город і кидати камінням у сусіда
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"Президент" Олександр Лукашенко, який захопив владу в Білорусі, вважає, що правляча в Україні партія зазнала "нищівної поразки" на місцевих виборах, бо, не розібравшись у себе, "кидала каміння в сусіда".
Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Белта, про це він заявив на нараді щодо кадрових рішень.
"А що в Україні відбулося, наш друг Володя Зеленський? - сказав Лукашенко. - Нищівна поразка на виборах до місцевого самоврядування".
"Тому не треба в сусіда кидати камінням, не треба в наш город лізти. Розберіться у себе. Треба завжди бути чесним, надійним для сусіда, відданим своїй країні та щирим", - наголосив він.
Також Лукашенко торкнувся і ситуації в Литві, а також підсумків парламентських виборів, що відбулися там нещодавно: "Опозиція виграла вибори. Ось втрутилися в Білорусь - втратили владу".
Наприклад, не пройшла до нового парламенту партія, від якої балотувався глава МЗС Литви Лінас Лінкявічюс, який не раз виступав з критичними заявами щодо Білорусі.
Говорячи про Польщу, Лукашенко заявив, що чинний президент Анджей Дуда взагалі сфальсифікував вибори.
"Вони хотіли у нас революцію влаштувати, навіть не революцію, а заколот, а отримали самі. Там ситуація непроста, і вона просто так не вилізе. Там не відморозки піднялися, а піднялися жінки, і зрозуміло, за що піднялися. Там піднялися селяни, і вони знають, за що піднялися. Там робітники піднялися, знають за що, держслужбовці, - сказав він. - Жінки піднялися і почали протестувати не тому, що тільки аборти (заборонили. - Ред.). Це був спусковий гачок. Дуда переміг у Польщі, сфальсифікувавши вибори. Там навіть відсотка переваги не було. сфальсифіковані. І звідти все почалося. Вони хотіли стрілки перевести на нас. А поляки не дурні, і там це (протести. - Ред.) все почалося".
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Это хладнокровный тиран, узурпировавший власть .
Пока будут думать что он больной, до тех пор будет он на троне, болезнь ему придаёт снисхождение.
А когда поймёт толпа на конец что это преступник, вот только тогда она сможет что то изменить
Сам продув з катастрофічним рахунком. Мовчав би вже. І манатки свої збирав.
Узурпатор - шизофреник. С чем вас и поздравляю.
Такі так - янелох, на відміну від тебе, законно отримав влвду і законно її втратить.
Втім нехіло так янелоха на слабо прокинув.
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У Эрдогана и Алиева больше общего , чем у ***** и Лукашенко , а Зеленский и вообще еврей .
ТАКИЕ ДЕЛА ...
Порошенко - видный представитель этой нации , настоящий маланец .
Даже больший маланец , чем Зеленский .
Смена партийных декораций по результатам выборов - это не трагедия и конец света, а условие нормального развития страны, чтобы не было застоя, не было "вечных" и "непогрешимых", как ты с Вовой "П".
Над этим не ржать и злорадствовать надо, этому надо завидовать на самом деле. Потому что даёт возможность политику встряхнуться, оглядеться и понять, что ты что-то делаешь не так, что тебе граждане предлагают "отдохнуть". Подумать над свежими идеями, изменить что-то в своей риторике и с новыми силами идти на новый виток политического цикла (возможно опять когда-то прийти к власти).
Так что это не Дуда-Зеленский-Линкявичюс - лузеры, это ты - колхозник.
Они (элита, которая на очередных выборах уступила временно власть) никуда не денутся, будут себе хорошо жить да мемуары писать, пользоваться всякими ништяками от именных пенсий до госохраны и госдач, может камбэк во власть сделают, как Юля, Порошенко и т.п., а тебе как минимум бежать надо будет навсегда (как Януковичу) или сдохнуть досрочно (как Каддафи - Хусейн - Чаушеску).
Так кто при этом лузер, Саша : ты, которому в спину родная страна плюёт, или политики - поляки / литовцы / украинцы, которые собачатся между собой, но в разумных рамках ?
Но ты, Саша, разве их выиграл у себя ??? Ты - такой же лузер, только в отличие от наших (честных) лузеров, ты ещё и обмануть пытаешься / силой утвердиться.
Шож всякой сволочи камни мерещатся?
Одним с неба, другим в огород.