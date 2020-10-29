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Андрусів щодо призначення Арестовича в ТКГ: "Взагалі, вже все зрозуміло. І фінал недовго чекати"

Новини Цензор.НЕТ Політика України

Андрусів щодо призначення Арестовича в ТКГ:

Блогер Олексій Арестович, призначений радником з інформаційної політики української делегації в Тристоронній контактній групі з питань Донбасу, в 2019 році відкрито виступав з критикою на адресу президента Володимира Зеленського та його політики щодо РФ.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це на своїй сторінці у Facebook написав виконавчий директор Українського інституту майбутнього (UIF), громадський діяч, кандидат політичних наук, аналітик і публіцист Віктор Андрусів.

"Друзі, ви мене часто питали, чому я так і не пішов в команду Зеленського. Хоча відверто і прямо його підтримував. Відповідь проста: я дійсно його підтримував. А щоб потрапити до нього в команду, треба було бути порохоботом, плювати на нього і зневажати його. Повірте, за цей час він призначив і оточив себе такою кількістю прихильників Пороха, які мені в лице казали, що підтримувати Зеленського - це дно, що я не впевнений, що Порошенко у владі мав навколо себе стільки прихильників. Взагалі, вже все зрозуміло. І фінал недовго чекати. Зустрічайте нового спікера ТКГ", - заявив Андрусів.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Арестович в 2017 році: Я - не патріот. Мене абсолютно не колишуть національні питання. Мені на них начхати слиною з високої вишки

Андрусів щодо призначення Арестовича в ТКГ: Взагалі, вже все зрозуміло. І фінал недовго чекати 01
Андрусів щодо призначення Арестовича в ТКГ: Взагалі, вже все зрозуміло. І фінал недовго чекати 02
Андрусів щодо призначення Арестовича в ТКГ: Взагалі, вже все зрозуміло. І фінал недовго чекати 03
Андрусів щодо призначення Арестовича в ТКГ: Взагалі, вже все зрозуміло. І фінал недовго чекати 04

Нагадаємо, 28 жовтня стало відомо, що Арестович став офіційним речником української делегації в ТКГ.

Автор: Наталя Джума
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Топ коментарі
+37
Арестович такий же "порохобот", як і Райнін. Заробітчанин він. Він - владобот.
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29.10.2020 14:20
+34
Це ніякі не прибічники, а прості пристосуванці та дуполизи.
Вони прилаштовуються до будь-якої влади.
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29.10.2020 14:18
+26
Я так понимаю , Ермак продолжает подбирать кадры 😀😀😀
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29.10.2020 14:17
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Я так понимаю , Ермак продолжает подбирать кадры 😀😀😀
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29.10.2020 14:17 Відповісти
Следующий кива?
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29.10.2020 14:20 Відповісти
андрусив--ты опять под КАЛЬФОМ пишешь ???? "я зеленского **********,но надо быть порохоботом"--мысль гиганта !!! поддержал--так надо ОТВЕЧАТЬ за ЭТУ ЗЕЛЕНУЮ мразь !!!
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29.10.2020 15:47 Відповісти
По мнению этого писаки все кто не приемлют квартальную шелупонь - порохоботы!
Иди лечись ЗЕлёная абизяна!
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29.10.2020 17:00 Відповісти
В цього схоже ще внучки немає.
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29.10.2020 14:21 Відповісти
Ермак засланый козачок Пэтра?
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29.10.2020 14:30 Відповісти
Андрусів щодо призначення Арестовича в ТКГ: "Взагалі, вже все зрозуміло. І фінал недовго чекати" - Цензор.НЕТ 6296
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29.10.2020 16:22 Відповісти
все продаются, а если не продаются значит у вас мало денег.
Денег у зебилов щас много...
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29.10.2020 14:17 Відповісти
Це ніякі не прибічники, а прості пристосуванці та дуполизи.
Вони прилаштовуються до будь-якої влади.
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29.10.2020 14:18 Відповісти
Он ватник
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29.10.2020 14:21 Відповісти
як казав єврей форд: нічого особистого, джаст онлі бізнес
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29.10.2020 14:19 Відповісти
Арестович такий же "порохобот", як і Райнін. Заробітчанин він. Він - владобот.
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29.10.2020 14:20 Відповісти
зебот
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29.10.2020 18:34 Відповісти
То есть,Андрусив-идейный зеублюдок,а Арестович-перекрасившийся в зеублюдка бывший прохобот? Это прекрасно.
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29.10.2020 14:21 Відповісти
Так таких перекрашених там половина зе-команди - починаючи від Богдана (який в 2014 у списку БПП в Раду йшов), Данилюка, Рябошапки, Лєща з Мустафою і закінчуючи новим головою митниці...
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29.10.2020 14:24 Відповісти
главное и сначала посмотрев на их расовую принадлежность все жыdoублюдки а потом просто ублюдки и ху..лозасосы.. все парашиснкое им в оргазм..
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29.10.2020 14:40 Відповісти
Что ты мелешь? Богдан всегда был в партии рыгов, идиотское желание ************* троллей согласно методичкам кремля приписать Пороху всяческую херню, уже простот зае... в доску и полоску. Ваша придурковатость, гниды, просто зашкаливает.
Наверно поэтому богдан все время киздит о том, какой Порох такой сякой, потому и пошел к нему в партию)))гы-гы. У тебя, батенька, давно и безнадежно рак того, что должно быть у людей мозгом, а у тебя дерьмовая жижа.
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29.10.2020 15:03 Відповісти
Ned Stark, живите в Україні і не знаєте, що так звані єврооптимісти не вийшли з фракції БПП тільки. щоб залишитись в парламенті? Вони не тільки не порохоботи,. а навпаки, весь час заважали роботі Порошенка. Зелені - суцільні брехуни.
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29.10.2020 18:40 Відповісти
А можна список "порохоботов" плюющих на зеленского и перешедших к нему на роботу? Андрусив о назначении Арестовича в ТКГ: "Вообще, уже все понятно. И финал недолго ждать" - Цензор.НЕТ 3010
Чтоб не быть зеленским.
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29.10.2020 14:24 Відповісти
одно дерьмо высказывается по поводу другого
Как интересно!
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29.10.2020 14:24 Відповісти
Ты понимаешь, что ты - третье дерьмо, которое глупо комментирует?))))
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29.10.2020 14:31 Відповісти
зесрани даже в арахамии порохобот,а теперь в этом аристовиче мерещится ,что возьмёшь с идиотов)
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29.10.2020 14:25 Відповісти
умные люди говорили, что бы зеленскому удержаться у власти, ему нужно будет стать порохом. так оно и случилось)))
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29.10.2020 14:26 Відповісти
Так когда начнет становиться то? Пока только в штаны себе гадит.
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29.10.2020 14:51 Відповісти
ну значит шансы у него нулевые))
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29.10.2020 14:57 Відповісти
В этой ситуации смешен не Арестович, который как раз "порохоботом" и не был: его к ним могли причислить автоматичеки за критику Зе, но и только. А вот сам автор "сенсационного обличения с последующим разоблачением". Андрусив, который сам топил за Зе и сам же к нему не пошел - вот он и смешен и жалок. А его, как и Романенко, закидоны, что мол " все порохоботы" перебежали к Зе бла-бла-бла - не выдерживают никакой критики: ни тот, ни другой не назовут и пятерки таковых перебежчиков, а если кого и назовут, то на поверку окажется, что они такие же "порохоботы", как и Арестович!
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29.10.2020 14:27 Відповісти
А он скорее всего "обиженка" - Арестовича позвали, а о нем не вспоминают (кстати, а кто это такой?)
вот и подгорает у чувака.
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29.10.2020 15:25 Відповісти
Кравчуку до комплекта ишо один говорун
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29.10.2020 14:28 Відповісти
Чтобы попасть в команду к Зеленскому,надо быть порохоботом"????
Этот Андрусив обкуренный???
Чтобы попасть в команду к Зеленскому, надо было быть:
1.Или продажной мразотой-можно Бениной шавкой
2.Упоротым и безграмотным дауном(Андрусив, как пример)
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29.10.2020 14:28 Відповісти
Опять, опять "порохоботы" гадят в штаны владимиру александровичу! Блииин, до чего убоги эти зелупни!
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29.10.2020 14:29 Відповісти
Скажіть мені, хто його туди сунув, і я скажу хто він.
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29.10.2020 14:32 Відповісти
Цього треба було чекати від "фінансово незалежного аналітика", після того, як його риторика одномоментно змінилася на 180 градусів
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29.10.2020 14:35 Відповісти
яке їхало, таке здибало
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29.10.2020 14:37 Відповісти
Андрусів - жаба, арестович - гадюка. Або навпаки, щось я заплутався.
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29.10.2020 14:41 Відповісти
Он наркоман?
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29.10.2020 14:41 Відповісти
Фу. Истерика ревнивой недалекой бабы.
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29.10.2020 14:41 Відповісти
Андрусив о назначении Арестовича в ТКГ: "Вообще, уже все понятно. И финал недолго ждать" - Цензор.НЕТ 5860
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29.10.2020 14:42 Відповісти
Андрусив ватний черт.
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29.10.2020 14:45 Відповісти
призначають Кравчука, який лизав Вові - зрада,
призначають Арестовича, який критикував Вову - зрада...
на вас х*й вгодиш
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29.10.2020 15:00 Відповісти
А т.зв. український_інститут_майбутнього -- це не ґебнюцька структура в Україні? Нагадайте мені. Хіба це не "романЄнко&Со"?
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29.10.2020 15:02 Відповісти
Офигеть! Татаров - порохобот! Земля плоская, Азиров с Яныком лучшие друзья Украины!

«В сумасшедшем доме каждый мог говорить все, что взбредет ему в голову, словно в парламенте»».© Ярослав Гашек
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29.10.2020 15:13 Відповісти
Ось все і стало на свої місця, одразу зрозуміло, де "собака порилась" : козачок виявився продажним, хоча воєнспец - непоганий. Моені його прогнози і аналітичні статті подобаються, а прогнози часто справджуються, як ось, стосовно війни в Азербайджані, наприклад. Ну що ж робимо висновки, в свої ряди чужих не допускаємо, стрій зімкнули і тримаємо.
Слава Україні.
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29.10.2020 15:14 Відповісти
Не, ну детский сад...
Вы в самом деле думаете что Арестович - это какой-то блоггер ?
Арестович - это лицо военной разведки, через которую эта чрезвычайно влиятельная организация разговаривает с населением.
Назначение Арестовича - это признак происшедшего перераспределения власти: зелёные её теряют, военные её подбирают.
Так понятно ?
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29.10.2020 15:15 Відповісти
У нас никогда не было клана военных, не надо этих ваших проекций. И, в отличие от рашки, спецслужбы тоже никогда не были отдельной силой. Обслуживали бизнес-кланы, да. Но своего лица и интересов никогда не имели. Ну, кроме разве чисто финансовых интересов.
А где финансовый интерес в назначении Арестовича? Вот назначили бы его каким-нибудь начальником областной таможни, тогда был бы повод задуматься...
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29.10.2020 15:32 Відповісти
Kaк видите, военные сформировались в виде отдельной силы.
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29.10.2020 15:33 Відповісти
Хихи. Удачная шутка. Во времена видосиков и мемасиков военных низвели до положения бессловесного скота. Но зато верхушке подкинули ништяков, чтобы не ворчали. Квартирок там разных, для молодых жен, модных должностей.
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29.10.2020 17:01 Відповісти
Вы настолько хорошо знаете специфику работы военной разведки ?
---
А по поводу отката ситуации в армии в целом обратно до советского скотства - да, к сожалению, это правда. Население само с радостью голосует за всяких гнид: ОПЗЖ и прочих зелёных с шариками.
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29.10.2020 22:14 Відповісти
"Вы настолько хорошо знаете специфику работы военной разведки ?" - Нет, но достаточно посмотреть на Арестовича, чтобы понять, что он может кем угодно, кроме лица военной разведки. Это самовлюбленный нарцисс (сорри за масло масляное), его как раз взяли на соответствующее ему место. Ни на что не влияет, но может долго и много говорить ни о чем. И самое главное, чтобы он не делал, от этого хуже не станет. Perfecto, muchas gracias. (с) (голосом из латиноамериканских сериалов)
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29.10.2020 23:23 Відповісти
Мил человек, их там учат специально: как производить то или иное впечатление на ширнармассы.
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30.10.2020 04:00 Відповісти
Обычно плохо учат. Классика советского образования, особенно характерна для времен заката СССР. Джеймсы Бонды из них никакие.
PS Доводилось сталкивать лично в неформальных условиях. Слушать других он не умеет, зато умеет беспрерывно много говорить. Я же и говорю - он сейчас на своем месте, заболтает всех насмерть. Кацапы через полгода будут выть на луну.
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30.10.2020 04:27 Відповісти
А в его работу не входить слушать. Это совсем другая профессия.
По последнему пункту - вполне возможно.
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30.10.2020 05:20 Відповісти
Военная разведка... О, Господи, как штирлиц закаканый, что-ли? ватка, это ты мощно, мощно.
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29.10.2020 15:35 Відповісти
Не совсем понимаю причину кипиша по поводу АрестОвича... не верю, что бы он раменялся ради денег. Чи и не должность..
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29.10.2020 15:29 Відповісти
Андрусів - це той самий соросівський "институт будущего".
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29.10.2020 15:29 Відповісти
Где Соскин? Арестович и Соскин в паре работали.
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29.10.2020 15:31 Відповісти
Порох вобще масон 13 уровня . вы и правда думали шо клоун переиграет Мастера .?(жарт ) дятлы зеленые . и не потому шо есть Мастер . а просто вы дятлы . смотрите сериал "Сваты " то ваш уровень
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29.10.2020 15:31 Відповісти
Як по мені, краще добити цю владу перефарбованими порохоботами, ніж терпіти ідейних зедіотів - пора вже цих буйних зелендусівих пакувати в дурку.
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29.10.2020 15:36 Відповісти
Я щось не зрозумів "полет мислі" цього дяча. Що він хотів сказати? Зеля оточив себе порохоботами які його критикують та ненавидять, при цьому прожовєує плавати в теплій ваночці.
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29.10.2020 15:37 Відповісти
Арестович это подсунутый украинцам во время Майдана кацапский агент, который "выстрелит" в свое время. При этом он постоянно рассказывает про то, что он профессиональный военный, а защищать страну от кацапов так и не пошел. видосики пилить на диване в Киеве удобнее.
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29.10.2020 15:39 Відповісти
Зебильі не имеют дна в своей изворотливости и лицемерии.

Жена этого Андрусива Галина Янченко депутанша в "Слугах", в руководстве фракции.
Он с этой "порохоботкой' уже развелся?
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29.10.2020 15:50 Відповісти
"Під 5-м номером у партійному списку "Слуги народу" - експертка з антикорупційної політики Галина Янченко.

У своїй декларації за 2018 рік вона зазначила, що її чоловіком є Віктор Андрусів, виконавчий директор громадської організації "Український інститут майбутнього"."
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29.10.2020 15:55 Відповісти
Це якийсь сюр. Андрусів щодо призначення Арестовича в ТКГ: "Взагалі, вже все зрозуміло. І фінал недовго чекати" - Цензор.НЕТ 182
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29.10.2020 15:54 Відповісти
А кто такой Андрусив? Он мега авторитет, совесть нации?
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29.10.2020 15:58 Відповісти
Так Романенко его (Арестовича) корешь с того ж самого Украинского института будущего . Был во всяком случае ...вместе на эфиры ходили да и тезисы одни и теже озвучивали
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29.10.2020 16:08 Відповісти
Автор, якусь хрінь написав.
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29.10.2020 16:24 Відповісти
Все кто против Зе автоматически становятся порохоботами.
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29.10.2020 16:34 Відповісти
Нє падайте духом майор Арєстовіч,
Полковнік зєлєнскій - надєть ордєна.
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29.10.2020 16:55 Відповісти
ждем опубликования места жительства
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29.10.2020 17:15 Відповісти
Вову Парасюка с биткой туда, он всем и сразу объяснит.
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29.10.2020 18:03 Відповісти
Какой то Андрусев из "Института околовсяческих наук". Цензор, нам точно нужно мнение этого Андрусова?
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29.10.2020 18:52 Відповісти
 
 