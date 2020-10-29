Андрусів щодо призначення Арестовича в ТКГ: "Взагалі, вже все зрозуміло. І фінал недовго чекати"
Новини Цензор.НЕТ Політика України
Блогер Олексій Арестович, призначений радником з інформаційної політики української делегації в Тристоронній контактній групі з питань Донбасу, в 2019 році відкрито виступав з критикою на адресу президента Володимира Зеленського та його політики щодо РФ.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це на своїй сторінці у Facebook написав виконавчий директор Українського інституту майбутнього (UIF), громадський діяч, кандидат політичних наук, аналітик і публіцист Віктор Андрусів.
"Друзі, ви мене часто питали, чому я так і не пішов в команду Зеленського. Хоча відверто і прямо його підтримував. Відповідь проста: я дійсно його підтримував. А щоб потрапити до нього в команду, треба було бути порохоботом, плювати на нього і зневажати його. Повірте, за цей час він призначив і оточив себе такою кількістю прихильників Пороха, які мені в лице казали, що підтримувати Зеленського - це дно, що я не впевнений, що Порошенко у владі мав навколо себе стільки прихильників. Взагалі, вже все зрозуміло. І фінал недовго чекати. Зустрічайте нового спікера ТКГ", - заявив Андрусів.
Нагадаємо, 28 жовтня стало відомо, що Арестович став офіційним речником української делегації в ТКГ.
Будь ласка, зачекайте...
Иди лечись ЗЕлёная абизяна!
Денег у зебилов щас много...
Вони прилаштовуються до будь-якої влади.
Наверно поэтому богдан все время киздит о том, какой Порох такой сякой, потому и пошел к нему в партию)))гы-гы. У тебя, батенька, давно и безнадежно рак того, что должно быть у людей мозгом, а у тебя дерьмовая жижа.
Чтоб не быть зеленским.
Как интересно!
вот и подгорает у чувака.
Этот Андрусив обкуренный???
Чтобы попасть в команду к Зеленскому, надо было быть:
1.Или продажной мразотой-можно Бениной шавкой
2.Упоротым и безграмотным дауном(Андрусив, как пример)
призначають Арестовича, який критикував Вову - зрада...
на вас х*й вгодиш
«В сумасшедшем доме каждый мог говорить все, что взбредет ему в голову, словно в парламенте»».© Ярослав Гашек
Слава Україні.
Вы в самом деле думаете что Арестович - это какой-то блоггер ?
Арестович - это лицо военной разведки, через которую эта чрезвычайно влиятельная организация разговаривает с населением.
Назначение Арестовича - это признак происшедшего перераспределения власти: зелёные её теряют, военные её подбирают.
Так понятно ?
А где финансовый интерес в назначении Арестовича? Вот назначили бы его каким-нибудь начальником областной таможни, тогда был бы повод задуматься...
---
А по поводу отката ситуации в армии в целом обратно до советского скотства - да, к сожалению, это правда. Население само с радостью голосует за всяких гнид: ОПЗЖ и прочих зелёных с шариками.
PS Доводилось сталкивать лично в неформальных условиях. Слушать других он не умеет, зато умеет беспрерывно много говорить. Я же и говорю - он сейчас на своем месте, заболтает всех насмерть. Кацапы через полгода будут выть на луну.
По последнему пункту - вполне возможно.
Жена этого Андрусива Галина Янченко депутанша в "Слугах", в руководстве фракции.
Он с этой "порохоботкой' уже развелся?
У своїй декларації за 2018 рік вона зазначила, що її чоловіком є Віктор Андрусів, виконавчий директор громадської організації "Український інститут майбутнього"."
Полковнік зєлєнскій - надєть ордєна.