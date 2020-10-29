Лерос про рішення КС: "Що ще має статися, щоб українці вийшли на вулиці і зупинили цей п##дець?"

Нардеп Гео Лерос вважає, що рішення КС про неконституційність статті, що передбачає покарання за брехню в деклараціях, і скасування кількох повноважень НАЗК є останньою краплею.

Про це він написав у фейсбуці, передає Цензор.НЕТ.

"Судді завжди рівняються на виконавчу владу. Замовили - виконали, нічого нового не відбулося, тому не варто витрачати час і зміщувати фокус на самих суддів, бо вони пішаки в грі, яка розіграна Офісом Президента в дуже зручний момент", - зазначає Лерос, додаючи, що "антикорупційні органи - кістка в горлі Офісу Президента, який давно намагається їх рейдернути".

Він нагадав, що в 2019 році КСУ вже обнуляв усі справи щодо незаконного збагачення.

"За кожним рішенням суду стоїть вигодонабувач, і ми розуміли, кому це було вигідно, тоді, зрозуміло і зараз ... У мене питання залишається тільки одне: що ще має статися, щоб українці вийшли на вулиці і зупинили цей п...ць?" - підсумував Лерос.

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Нагадаємо, 27 жовтня Конституційний суд ухвалив рішення за поданням депутатів ОПЗЖ і "За майбутнє" і, за формулюванням Сергія Лещенка, "скасував антикорупційну реформу".

Наступного дня на сайті суду з'явився текст рішення. Згідно з яким, неконституційною визнана стаття, що передбачає покарання за брехню в деклараціях, і скасовано кілька повноважень НАЗК.