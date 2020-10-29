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КС (1154) незаконне збагачення (81) Офіс Президента (1750) Лерос Гео (381)

Лерос про рішення КС: "Що ще має статися, щоб українці вийшли на вулиці і зупинили цей п##дець?"

Новини Цензор.НЕТ Політика України

Лерос про рішення КС:

Нардеп Гео Лерос вважає, що рішення КС про неконституційність статті, що передбачає покарання за брехню в деклараціях, і скасування кількох повноважень НАЗК є останньою краплею.

Про це він написав у фейсбуці, передає Цензор.НЕТ.

"Судді завжди рівняються на виконавчу владу. Замовили - виконали, нічого нового не відбулося, тому не варто витрачати час і зміщувати фокус на самих суддів, бо вони пішаки в грі, яка розіграна Офісом Президента в дуже зручний момент", - зазначає Лерос, додаючи, що "антикорупційні органи - кістка в горлі Офісу Президента, який давно намагається їх рейдернути".

Він нагадав, що в 2019 році КСУ вже обнуляв усі справи щодо незаконного збагачення.

"За кожним рішенням суду стоїть вигодонабувач, і ми розуміли, кому це було вигідно, тоді, зрозуміло і зараз ... У мене питання залишається тільки одне: що ще має статися, щоб українці вийшли на вулиці і зупинили цей п...ць?" - підсумував Лерос.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Опубліковано імена суддів КС, які голосували за рішення про декларування. СПИСОК

Нагадаємо, 27 жовтня Конституційний суд ухвалив рішення за поданням депутатів ОПЗЖ і "За майбутнє" і, за формулюванням Сергія Лещенка, "скасував антикорупційну реформу".

Наступного дня на сайті суду з'явився текст рішення. Згідно з яким, неконституційною визнана стаття, що передбачає покарання за брехню в деклараціях, і скасовано кілька повноважень НАЗК.

Лерос про рішення КС: Що ще має статися, щоб українці вийшли на вулиці і зупинили цей п##дець? 01

Автор: Наталя Джума
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Топ коментарі
+42
Лерос о решении КС: "Что ещё должно произойти, чтобы украинцы вышли на улицы и остановили этот п#здец?" - Цензор.НЕТ 5482
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29.10.2020 14:37
+38
Чувак, подмявший под себя СБУ, ОГПУ и ГБР и постоянно использующий их во внутриполитических разборках, никак не может повлиять на чиновника или судью.
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29.10.2020 14:49
+32
Судьи исполнители. Заказчик ************. Так кого на гілляку то?
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29.10.2020 14:37
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Чому не виложили список депутатів до виборів ? з слугою народу і Зеленським все ясно-вони ж "проросійські", "проукраїнські партії - чому махаєте кулаками "опосля"(як завжди).Загрозу всіляку і безвіз ви побачили постфактум ? Лерос півтора року" бігав,скандалив,повсюду було його видно....а список виложити забув....
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29.10.2020 16:27 Відповісти
Когда и где?
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29.10.2020 17:00 Відповісти
Если и выйдут то уже с оружием, такого как в Беларуси уже не будет.
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29.10.2020 17:43 Відповісти
Я вижу нормальным президентом Сергея Кривоноса.
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29.10.2020 17:44 Відповісти
выдать оружие и узаконить отстрел чиновников аки бешеных собак .
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29.10.2020 18:45 Відповісти
Высшую судебную власть необходимо временно (условно 40 лет) передать в одно из государств с верховенством права, нанять британских судей к примеру.
Каждый судья первой инстанции, три решения которого успешно обжаловала аппеляция - нахер из профессии. Это будет совершенно другая страна, где с госчиновниками невозможно договориться.
Иначе ничего не будет. Все эти "судьи","прокуроры","полиция" - это гной, который скапливается в ранах Украины. Нужна внешняя помощь - иначе гибнем.
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29.10.2020 21:16 Відповісти
Лерос про рішення КС: "Що ще має статися, щоб українці вийшли на вулиці і зупинили цей п##дець?" - Цензор.НЕТ 5554
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29.10.2020 23:25 Відповісти
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