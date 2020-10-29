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За фактом зникнення виборчої документації на Донеччині розпочато кримінальне провадження, - МВС

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За фактом зникнення виборчої документації на Донеччині розпочато кримінальне провадження, - МВС

Після процесу передачі з приміщення для зберігання виборчої документації в територіальну виборчу комісію зникли списки виборців. Розпочато досудове розслідування.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбуМВС.

У поліцію надійшла заява від голови Нікольської територіальної виборчої комісії про те, що при перевірці документації однієї з дільничних виборчих комісій було виявлено відсутність виписок, уточнених списків виборців і попередній список.

Відомості за цим фактом внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч. 3 ст. 158-3 Кримінального кодексу України (фальсифікація, підробка, викрадення, пошкодження або знищення виборчої документації, списку виборців).

Правоохоронці встановлюють обставини події.

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Автор: Анастасія Потіха
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