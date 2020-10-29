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Інформація про захворювання Шмигаля на COVID-19 неправдива: він працює в звичайному режимі, - пресслужба

Новини Цензор.НЕТ Політика України

Інформація про захворювання Шмигаля на COVID-19 неправдива: він працює в звичайному режимі, - пресслужба

Прем’єр-міністр України Денис Шмигаль не хворий на COVID-19, він працює у звичайному режимі.

"У прем'єр-міністра немає COVID-19. Інформація, поширена низкою ЗМІ, не є правдивою. Прем'єр працює у звичайному режимі", - повідомили "Інтерфакс-Україна" в пресслужбі уряду, передає Цензор.НЕТ.

В уряді висловили здивування безвідповідальністю організаторів Building&Construction Forum, які надали таку неправдиву інформацію в ЗМІ.

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Раніше видання "Країна" в Telegram повідомило про можливу коронавірусну хворобу у прем'єр-міністра. Цю ж інформацію повідомили і низка інших видань: Вести, Апостроф, Коментарі, Обозреватель та ін.

Автор: Наталя Джума
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Топ коментарі
+1
Не подцепил корону и работает - это две большие разницы. Информация о заболевании Шмыгаля COVID-19 неправдива: он работает в обычном режиме, - пресс-служба - Цензор.НЕТ 6035
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29.10.2020 14:53
+1
Может он болеет и работает )
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29.10.2020 14:54
+1
фу, а я уже распереживался, как это страна останется без такого мудрого правителя))))) он что есть, что его нет, одинаково. все равно рулит оп
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29.10.2020 14:56
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Не подцепил корону и работает - это две большие разницы. Информация о заболевании Шмыгаля COVID-19 неправдива: он работает в обычном режиме, - пресс-служба - Цензор.НЕТ 6035
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29.10.2020 14:53 Відповісти
Информация о заболевании Шмыгаля COVID-19 неправдива: он работает в обычном режиме, - пресс-служба - Цензор.НЕТ 2365
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29.10.2020 14:55 Відповісти
Может он болеет и работает )
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29.10.2020 14:54 Відповісти
У него коронавирус головного мозга.
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29.10.2020 14:55 Відповісти
фу, а я уже распереживался, как это страна останется без такого мудрого правителя))))) он что есть, что его нет, одинаково. все равно рулит оп
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29.10.2020 14:56 Відповісти
Не оп, а опг...
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29.10.2020 15:24 Відповісти
газ с 1 ноября 8,80 плюс доставка. болен или нет мне пох
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29.10.2020 14:56 Відповісти
Брехундин ты

ГК "Нафтогаз Украины" повышает стоимость газа для населения на 35% - новости Украины, ТЭК - LIGA.net
2 дня назад - С 1 ноября цена за м³ газа по месячному тарифу будет составлять 6,33 грн/м³ с НДС и без учета стоимости доставки газа.
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29.10.2020 15:00 Відповісти
разные регионы - разные цены. Есть и по 8 грв.
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29.10.2020 15:12 Відповісти
Где?
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29.10.2020 15:30 Відповісти
сложным путём идешь, с сайта газового хозяйства цена, а была 6,66.
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29.10.2020 15:15 Відповісти
))))))
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29.10.2020 15:31 Відповісти
Каждий день работи сепарів шкода Україні.
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29.10.2020 15:04 Відповісти
Премьер работает в обычном режиме"Источник: https://censor.net/ru/n3227917
То есть, опять ни хрена не делает.
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29.10.2020 15:05 Відповісти
Шкода)))Але,як кажуть,ще не вечір)))
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29.10.2020 15:09 Відповісти
Болеет, не болеет. Работает, не работает. А какая разница?
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29.10.2020 15:10 Відповісти
Жаль, а могли бы в последний путь по новой дороге провезти.
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29.10.2020 15:11 Відповісти
Та краще він б здох жочби від насморку
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29.10.2020 16:28 Відповісти
 
 