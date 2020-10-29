Інформація про захворювання Шмигаля на COVID-19 неправдива: він працює в звичайному режимі, - пресслужба
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Прем’єр-міністр України Денис Шмигаль не хворий на COVID-19, він працює у звичайному режимі.
"У прем'єр-міністра немає COVID-19. Інформація, поширена низкою ЗМІ, не є правдивою. Прем'єр працює у звичайному режимі", - повідомили "Інтерфакс-Україна" в пресслужбі уряду, передає Цензор.НЕТ.
В уряді висловили здивування безвідповідальністю організаторів Building&Construction Forum, які надали таку неправдиву інформацію в ЗМІ.
Раніше видання "Країна" в Telegram повідомило про можливу коронавірусну хворобу у прем'єр-міністра. Цю ж інформацію повідомили і низка інших видань: Вести, Апостроф, Коментарі, Обозреватель та ін.
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