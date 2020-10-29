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У "Київводоканалі" назвали попередню причину аварії на Новодарницькому колекторі: різка зміна гідропневматичного режиму

Новини Цензор.НЕТ Події Київські новини

У

Попередньою версією аварії на Новодарницькому колекторі в Києві, яка сталася 28 жовтня, розглядається різка зміна гідропневматичного режиму з подальшим викидом сірководню.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомила пресслужба "Київводоканалу".

"Службове розслідування триває. Його особисто контролює генеральний директор підприємства Дмитро Новицький. Про остаточні результати ми обов'язково повідомимо громадськість і ЗМІ", - йдеться в повідомленні.

В результаті аварії на Новодарницькому колекторі постраждало троє працівників "Київводоканалу", один з яких пізніше помер у реанімації. Двоє продовжують лікування.

За даними підприємства, співробітники були екіпіровані за правилами техніки безпеки. Згідно з планом робіт, працівник, який загинув, не мав спускатися на глибину, однак намагався допомогти колегам піднятися на поверхню.

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"Після випадку на Новодарницькому колекторі підприємство в терміновому порядку проводить додаткові інструктажі для співробітників департаментів каналізаційного та водопровідного господарств", - повідомила пресслужба.

Нагадаємо, 28 жовтня в Києві на Новодарницькому колекторі під час проведення планових робіт сталася НП, постраждали працівники "Київводоканалу".

Інцидент стався, коли робітники знімали з каналізаційної труби заглушку - звідти під великим тиском вирвалася рідина. Струмінь зруйнував інші перегородки, збив людей з ніг і протягнув їх 40 метрів по трубі, аж до найближчого колектора.

Автор: Наталя Джума
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Топ коментарі
+1
камуняки рукожопые 60 лет назад все криво сделали, вот и развалилось на корню наследие праклятого савецкаго прошлаго
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29.10.2020 15:08
+1
Царство небесне загиблому. Одужання пораненим. Суд винуватцю\винуватцям
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29.10.2020 15:14
+1
Гидро - это струяжидкости под давлением. Пневматика -при этом , ввиту истечения жидкости на скорости, происходят кавитационные процессы и выделение из жидкости разных компонентов растворившегося в жидкости газов... ЗЫ заглушку открыли , вода под напором истекает(разрежение, с выделением газа)
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29.10.2020 15:19
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камуняки рукожопые 60 лет назад все криво сделали, вот и развалилось на корню наследие праклятого савецкаго прошлаго
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29.10.2020 15:08 Відповісти
Как это гдропневматический режим , либо гидравлика ,либо пневматика 🤔🤦🙄
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29.10.2020 15:09 Відповісти
Гидро - это струяжидкости под давлением. Пневматика -при этом , ввиту истечения жидкости на скорости, происходят кавитационные процессы и выделение из жидкости разных компонентов растворившегося в жидкости газов... ЗЫ заглушку открыли , вода под напором истекает(разрежение, с выделением газа)
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29.10.2020 15:19 Відповісти
т=д
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29.10.2020 15:20 Відповісти
та при откупорке любой бутылки с минералкой можно наблюдать гидропневматический эффект У "Київводоканалі" назвали попередню причину аварії на Новодарницькому колекторі: різка зміна гідропневматичного режиму - Цензор.НЕТ 1786
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29.10.2020 15:49 Відповісти
Царство небесне загиблому. Одужання пораненим. Суд винуватцю\винуватцям
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29.10.2020 15:14 Відповісти
а если рабочие полезли в колодец, без инструктажа по ТБ с подписью, шо ознакомились, то кто им доктор. Понятно, шо ответственность не снимается с начальника, который загнал туда рабочих без инструктажа по ТБ.
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29.10.2020 15:23 Відповісти
Как заумно сказано.А проще говоря - розгельдяйство некомпетентность и халатность.
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29.10.2020 15:15 Відповісти
нет, они все делали правильно. Там какое-то было давление в трубах невероятное, которого никогда не было.
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29.10.2020 15:18 Відповісти
Давление не возникает из ничего его создают
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29.10.2020 15:20 Відповісти
Тю, да столб воды из канализации вввысокоэтажек высотой в 25 этажей - у вас уже будет давление в нижнем трубопроводе в 5 бар минимум, а если многоэтажки - на горе, а коллектор внизу, то там может быть и разрушительное давление в 25 -50 бар, если не больше, если для воды не будет свободного протока. В данной ситуации снимали с трубы заглушку.
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29.10.2020 15:31 Відповісти
После случая на Новодарницком коллекторе предприятие в срочном порядке проводит дополнительные инструктажи - типо, использовать тока инструмент из бронзы... Хотя походу, возможно образовалась гремучая смесь , которая и без искры самовоспламеняется. ЗЫ... а шо , инструкции по ТБ не предусматривают , мол, прежде чем снимать заглушку , стравить давление или перекрыть к этому участку вентиль?
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29.10.2020 15:15 Відповісти
А почему резко сменился гидропневматический режим? В "Киевводоканале" назвали предварительную причину аварии на Новодарницком коллекторе: резкая смена гидропневматического режима - Цензор.НЕТ 5468
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29.10.2020 15:17 Відповісти
потому что труба была закрыта заглушкой и была под давлением, заглушку сняли - вода под давлением хлынула. Вы же видели видосики , когда канализационная труба разрушается и поднимается вверх, струей вырвавшейся воды, асфальт вместе с автомобилями.
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29.10.2020 15:27 Відповісти
Що за режим такий? Може то з урядового кварталу чи від монобільшості перекочувало?
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29.10.2020 15:22 Відповісти
Мудреная формулировка-кого то отмазывают. У "Київводоканалі" назвали попередню причину аварії на Новодарницькому колекторі: різка зміна гідропневматичного режиму - Цензор.НЕТ 2118
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29.10.2020 16:03 Відповісти
 
 