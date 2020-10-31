Стефанишина про рішення КС: Безвізу з ЄС бути, але судову реформу потрібно довести до логічного завершення

Віцепрем'єр-міністерка з питань європейської та євроатлантичної інтеграції Ольга Стефанишина заявляє, що обставини, в яких ухвалювалися недавні рішення Конституційного Суду України, викликають питання й обурення.

"Безвізу" з ЄС бути! Є сили всередині країни, зацікавлені в тому, щоб зупинити європейську та євроатлантичну інтеграцію України, і водночас позбавити українців "безвізу". Запевняю, їм це не вдасться!" – наводить слова Стефанишиної пресслужба віцепрем'єрки, коментуючи рішення КС і його можливий вплив на безвізовий режим, відносини з ЄС і НАТО, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.

На її думку, обставини, в яких ухвалювалися нещодавні рішення Конституційного Суду, викликають запитання й обурення.

"Це ще один сигнал, що реформа судової гілки влади, над якою зараз триває робота з Венеціанською комісією, має бути доведена до логічного завершення. Сьогодні президент Володимир Зеленський збирає термінове засідання РНБО задля вирішення відповідних питань", - додала вона.

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Крім того, за її словами, президент уже заявив, що скористається своїм правом законодавчої ініціативи для відновлення ефективної роботи системи електронного декларування та відповідальності за порушення антикорупційного законодавства.

Зі свого боку уряд також вживає заходів, які унеможливлять зупинення вже розпочатих реформ, включаючи ті, які є основою для нашої європейської та євроатлантичної інтеграції України.

"Нагадую, що цей курс України до ЄС і НАТО є остаточним, невідворотним і закріплений в Конституції України", - наголосила вона.

Раніше видання "Європейська правда" з посиланням на лист посла України при ЄС Миколи Точицького на адресу віце-прем'єр-міністра з питань європейської та євроатлантичної інтеграції Ольги Стефанишиної повідомило, що в Європейському Союзі занепокоєнні рішеннями Конституційного Суду України щодо діяльності антикорупційних органів і вважають, що це може стати підставою для тимчасового призупинення безвізового режиму.

Нагадаємо, 27 жовтня Конституційний суд ухвалив рішення за поданням депутатів ОПЗЖ і "За майбутнє" і, за формулюванням Сергія Лещенка, "скасував антикорупційну реформу".

Наступного дня на сайті суду з'явився текст рішення. Згідно з яким, неконституційною визнана стаття, що передбачає покарання за брехню в деклараціях, і скасовано кілька повноважень НАЗК.

Нагадаємо, 26 жовтня стало відомо, що Окружний адміністративний суд міста Києва завершив розгляд справи за позовом Олександра Карєєва до Національного антикорупційного бюро України. Серед іншого, було прийнято рішення викреслити з державного реєстру інформацію про Артема Ситника як директора Національного антикорупційного бюро.