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Криклій назвав перші 6 доріг, які відремонтують у межах державно-приватного партнерства. ПЕРЕЛІК

Новини Цензор.НЕТ Політика України

Криклій назвав перші 6 доріг, які відремонтують у межах державно-приватного партнерства. ПЕРЕЛІК

Ремонт шести ділянок доріг буде реалізований в рамках Першої програми державно-приватного партнерства в дорожній галузі.

Про це повідомляє глава Мінінфраструктури Владислав Криклій, інформує Цензор.НЕТ.

Він навів список таких доріг.

- Харків-Дніпро-Запоріжжя (M-29, M-04, M-18)

- Бориспіль-Полтава (М-03)

- Херсон-Миколаїв (М-14)

- Київ-Житомир-Рівне (М-06)

- Ягодин-Ковель-Луцьк (М-07, М-19)

- Дніпро-Кривий Ріг-Миколаїв (M-04, H11)

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"Спільно з Укравтодором, Світовим банком і IFC презентували їх сьогодні 310 учасникам із 43 країн світу та 38 компаніям потенційних інвесторів", - зазначив міністр.

За його словами, ці дороги з'єднують 10 областей України.

Криклій уточнив, що ️ "ДПП - це не про платні автошляхи, а про "дороги в розстрочку", коли держава залучає приватні інвестиції у будівництво, а інвестор реалізує проєкт за свої гроші та після здачі дороги в експлуатацію отримує платежі від держави".

Криклій назвав перші 6 доріг, які відремонтують у межах державно-приватного партнерства 01

Автор: Анастасія Потіха
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Топ коментарі
+5
и когда уже эти дешёвые заявления начнут звучать в прошедшем времени?
ОТРЕМОНТИРОВАЛИ!! одно сплошное бла-бла-бла
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29.10.2020 15:31
+3
За рахунок онкохворих.
Браво ! Криклий назвал первые 6 дорог, которые отремонтируют в рамках государственно-частного партнерства - Цензор.НЕТ 2154
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29.10.2020 15:28
+3
Дороги на костях...
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29.10.2020 15:30
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За рахунок онкохворих.
Браво ! Криклий назвал первые 6 дорог, которые отремонтируют в рамках государственно-частного партнерства - Цензор.НЕТ 2154
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29.10.2020 15:28 Відповісти
и когда уже эти дешёвые заявления начнут звучать в прошедшем времени?
ОТРЕМОНТИРОВАЛИ!! одно сплошное бла-бла-бла
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29.10.2020 15:31 Відповісти
Найбільші зауваження викликають методи ремонту доріг, коли на старий кривий профіль дороги тупо накатують новий асфальт без виконання всіх підготовчих робіт з вирівнювання та підйому профілю дороги, без переоблаштування всіх ливневих та підземних комунікацій, зі збільшенням їх пропускної спроможності та дозволеного навантаження, як того вимагають керівні документи з капітального ремонту доріг з часів СРСР! Читайте ГОСТИ і не їпіть мозги! Це не ремонти доріг, це фальсифікації ремонтів доріг! В більшості це накатування нового асфальту на стару дорогу вже закінчлось коліями які продавили вантажівки в нових дорогах! Ще не закінчені ремонти, а новоукатані дороги вже потрібно заново ремонтувати! А все через порушення технології виробництва і порушення нормативних документів з будівництва доріг!
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29.10.2020 15:48 Відповісти
да они все равно не знают что с деньгами надо делать, уже написали
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29.10.2020 15:43 Відповісти
Я так зрозумів - ми будемо їздити по дорогам, за які будуть розплачуватися онуки?
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29.10.2020 15:29 Відповісти
Не онкобольные , уже написали что деньги минздрава освоили
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29.10.2020 15:31 Відповісти
Не факт, что будет по чём ездить. За всю нашу историю расходование огромных средств, в том числе и заемных, ещё ни разу не привело к появлению самих дорог
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29.10.2020 15:39 Відповісти
дорога на байково будет сделана одной из первых
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29.10.2020 15:30 Відповісти
Дороги на костях...
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29.10.2020 15:30 Відповісти
Эх, дороги -- пыль да туман.
Холода, тревоги и в мозгу дурман...
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29.10.2020 15:31 Відповісти
Образование, медицина, дороги - за что еще будем платить?
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29.10.2020 15:33 Відповісти
когда они-эти "дороги", снова будут в планах на капремонт - так как ямы там появятся еще до ухода техники....- ремонт дорог , это ж так прибыльно .... Криклий назвал первые 6 дорог, которые отремонтируют в рамках государственно-частного партнерства - Цензор.НЕТ 8356
бездонная "ямо-дорога"...
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29.10.2020 15:34 Відповісти
ну это ты загнул, дороги на удивление сделаны хорошо
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29.10.2020 16:31 Відповісти
реально я не проти гарних доріг...- но у нас вони просто "убиті", що практично у всьому місті, що по-області...- просто "убиті"...
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29.10.2020 19:13 Відповісти
ну если дороги в городе то это вопрос к меру а не к киеву. приедь в чернигов и посмотри как нормальный мер делает дороги
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30.10.2020 05:29 Відповісти
был лет надцать назад - ни чего супер ахти не увидел ( в отношении дорог) - возможно в последнее время у вас своя "швейцария" в городе (опять же - по-дорогам...) - но я сомневаюсь...
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30.10.2020 18:45 Відповісти
да сам в себе сомневаешься))) когда хохол говорил что у соседа лучше?))) только хохол рад когда у соседа корова сдохла
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30.10.2020 19:10 Відповісти
)))) я не хохол...- це по-перше...., а по друге- я маю що порівнювати, і із то ю ж Швейцаріею- і неоднократно, а на протязі понад 25 ти років Криклій назвав перші 6 доріг, які відремонтують у межах державно-приватного партнерства - Цензор.НЕТ 5937
А про "хатоскрайність" , та інші чесноти "щироукраїнців "- я теж багато чого можу аргументами....
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30.10.2020 19:17 Відповісти
я тебе сказал что дороги нужно требовать у местной власти, а ты мне про не верю что в чернигове чиновники делают дороги))) почему я и сомневаюсь в твоем происхождении. еще раз повторюсь, выбирайте нормальную власть и у вас будут дороги))) в помощь онлайн камеры по чернигову. надеюсь гуглом умеешь пользоваться?
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30.10.2020 19:28 Відповісти
дороги у вас там как - весь город покрыт идеальными , или как практически везде- центр, и центральные...., в Черновцах тоже есть пару км относительно нормальных- остальные дрЭк- убитые...- между домами и на периферии - одни выбоины ямы... Криклій назвав перші 6 доріг, які відремонтують у межах державно-приватного партнерства - Цензор.НЕТ 3492
За гугл- особая благодарность...)))
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30.10.2020 19:33 Відповісти
да успокойся, все убито в хлам, ездим на танках))) за мера 85%, даже зебилов переплюнули
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30.10.2020 19:44 Відповісти
а с чего ты взял что я "неспокоен" ( мне так нравится когда бросаются этой фразой ) Криклій назвав перші 6 доріг, які відремонтують у межах державно-приватного партнерства - Цензор.НЕТ 1599 - а тем более за Чернигов...- ну если 85...немного не дотянули до 95 -ти Криклій назвав перші 6 доріг, які відремонтують у межах державно-приватного партнерства - Цензор.НЕТ 6585 ...- возможно Человек Хороший- мЭр...))))
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30.10.2020 20:05 Відповісти
дуракам у нас дороги, старикам у нас...хрен, а не химиотерапия!
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29.10.2020 15:34 Відповісти
"- Харьков-Днепр-Запорожье (M-29, M-04, M-18)"
Що воно меле? В нього досі похмілля після краху на місцевих виборах?
М-29 Харків - Дніпро - не доходить до Запоріжжя
М-18 - Харків - Сімферополь - проходить через Запоріжжя без заходу в Дніпро
М-04 - Знам'янка - Луганськ - Ізварине - без заходу в Харків та Запоріжжя
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29.10.2020 15:52 Відповісти
Сколько ж бабла ему откатили?Николаев- Одесса пару лет назад сделали,так уже фуры через год добьют.Ни одного взвешивальщика.
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29.10.2020 16:00 Відповісти
из средств специального фонда государственного бюджета Украины для борьбы с последствиями эпидемии коронавируса на сиcтему здравоохранения страны использован только 1%.

Бывший министр финансов Украины, экономист Игорь Уманский: "Сегодня я увидел отчет Кабмина об использовании этих средств. Только 650 миллионов гривен использовано на здравоохранение - это 1%". Большая стройка", в рамках которой сейчас в Украине проводится ремонт дорог, по своей структуре является картелем на рынке. Там работает картель. Что такое картель? Это сговор определенного круга участников на рынке".



"Большая стройка" - это картель с бюджетом крупнейшего министерства - Уманскийhttps://www.youtube.com/watch?v=ob_3ogGyoIs&feature=emb_logo



На здравоохранение в Украине использовано 1% "ковидного" фонда - Уманский

https://www.youtube.com/watch?v=3n-vR3GKiqM&feature=emb_logo
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29.10.2020 16:18 Відповісти
Ірина Геращенко:
Більше пекла. Кабмін дозволив витрачати гроші з антиковідного фонду на серіали. Патріотичні- патріотично уточнює міністерство культури. Найпатріотичніше зараз- підтримати медиків і систему охорони здоров'я. Уряд Зеленського взагалі забув , що таке цільове використання коштів і витрачає бюджетні гроші як власні: хочу, куплю квиток в кіно , а хочу- зроблю доріжку навколо хати. Народовладдя, обіцяне Зеленським, передбачає повагу до суспільних запитів. Так ось, українці серед ключових проблем називають безпеку, медицину і корупцію, а не чергову патріотичну « слугу народу», бо що таке патроітизм в уявленні цієї влади- ми бачимо щодня.
«ЄС» вимагає від уряду використовувати кошти з фонду COVID виключно на захист медиків і лікування хворих, закупівлю медобладнання, кисню, ліків, а не безтендерні корупційні схематози для збагачення влади.
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29.10.2020 16:22 Відповісти
Ура. Теперь сериалы "Скоты 2", "Скоты 4" будут снимать в Украине.
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29.10.2020 16:26 Відповісти
Киев -- Житомир уже делали к 2012 году , когда министром был
Шумахер- Червоненко, как он заявлял " самый, самый " менеджер.
А сей час опять ? За такой ремонт автобана Гитлер отправлял
в Заксенхаузен. Который раз ремонтируют Киев- Одесса?
Ремонт дорог -- эльдорадо- для приписок.
При таких властях всё пойдёт по-старому.
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29.10.2020 16:45 Відповісти
 
 