Криклій назвав перші 6 доріг, які відремонтують у межах державно-приватного партнерства. ПЕРЕЛІК
Новини Цензор.НЕТ Політика України
Ремонт шести ділянок доріг буде реалізований в рамках Першої програми державно-приватного партнерства в дорожній галузі.
Про це повідомляє глава Мінінфраструктури Владислав Криклій, інформує Цензор.НЕТ.
Він навів список таких доріг.
- Харків-Дніпро-Запоріжжя (M-29, M-04, M-18)
- Бориспіль-Полтава (М-03)
- Херсон-Миколаїв (М-14)
- Київ-Житомир-Рівне (М-06)
- Ягодин-Ковель-Луцьк (М-07, М-19)
- Дніпро-Кривий Ріг-Миколаїв (M-04, H11)
"Спільно з Укравтодором, Світовим банком і IFC презентували їх сьогодні 310 учасникам із 43 країн світу та 38 компаніям потенційних інвесторів", - зазначив міністр.
За його словами, ці дороги з'єднують 10 областей України.
Криклій уточнив, що ️ "ДПП - це не про платні автошляхи, а про "дороги в розстрочку", коли держава залучає приватні інвестиції у будівництво, а інвестор реалізує проєкт за свої гроші та після здачі дороги в експлуатацію отримує платежі від держави".
Будь ласка, зачекайте...
Браво !
ОТРЕМОНТИРОВАЛИ!! одно сплошное бла-бла-бла
Холода, тревоги и в мозгу дурман...
бездонная "ямо-дорога"...
А про "хатоскрайність" , та інші чесноти "щироукраїнців "- я теж багато чого можу аргументами....
За гугл- особая благодарность...)))
Що воно меле? В нього досі похмілля після краху на місцевих виборах?
М-29 Харків - Дніпро - не доходить до Запоріжжя
М-18 - Харків - Сімферополь - проходить через Запоріжжя без заходу в Дніпро
М-04 - Знам'янка - Луганськ - Ізварине - без заходу в Харків та Запоріжжя
Бывший министр финансов Украины, экономист Игорь Уманский: "Сегодня я увидел отчет Кабмина об использовании этих средств. Только 650 миллионов гривен использовано на здравоохранение - это 1%". Большая стройка", в рамках которой сейчас в Украине проводится ремонт дорог, по своей структуре является картелем на рынке. Там работает картель. Что такое картель? Это сговор определенного круга участников на рынке".
"Большая стройка" - это картель с бюджетом крупнейшего министерства - Уманскийhttps://www.youtube.com/watch?v=ob_3ogGyoIs&feature=emb_logo
На здравоохранение в Украине использовано 1% "ковидного" фонда - Уманский
https://www.youtube.com/watch?v=3n-vR3GKiqM&feature=emb_logo
Більше пекла. Кабмін дозволив витрачати гроші з антиковідного фонду на серіали. Патріотичні- патріотично уточнює міністерство культури. Найпатріотичніше зараз- підтримати медиків і систему охорони здоров'я. Уряд Зеленського взагалі забув , що таке цільове використання коштів і витрачає бюджетні гроші як власні: хочу, куплю квиток в кіно , а хочу- зроблю доріжку навколо хати. Народовладдя, обіцяне Зеленським, передбачає повагу до суспільних запитів. Так ось, українці серед ключових проблем називають безпеку, медицину і корупцію, а не чергову патріотичну « слугу народу», бо що таке патроітизм в уявленні цієї влади- ми бачимо щодня.
«ЄС» вимагає від уряду використовувати кошти з фонду COVID виключно на захист медиків і лікування хворих, закупівлю медобладнання, кисню, ліків, а не безтендерні корупційні схематози для збагачення влади.
Шумахер- Червоненко, как он заявлял " самый, самый " менеджер.
А сей час опять ? За такой ремонт автобана Гитлер отправлял
в Заксенхаузен. Который раз ремонтируют Киев- Одесса?
Ремонт дорог -- эльдорадо- для приписок.
При таких властях всё пойдёт по-старому.