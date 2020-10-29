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Шкарлет про попередження ЄС: "Цитування уривків з листа є вирваним з контексту"

Новини Цензор.НЕТ Суспільство

Шкарлет про попередження ЄС:

В.о. міністра освіти Сергій Шкарлет прокоментував повідомлення в ЗМІ про те, що Євросоюз попередив його через спроби зруйнувати реформи в міністерстві.

Про це Шкарлет написав у Telegram, передає Цензор.НЕТ.

"Сьогодні у ЗМІ поширено інформацію про те, що нібито "Євросоюз попередив Шкарлета через спроби зруйнувати реформи у Міносвіти". Гучний заголовок, чи не так? Але коли ЄС хоче донести свою думку або бачення до МОН, то, вочевидь, він це робить напряму, а не через допоміжні шляхи комунікації, як то, наприклад, стрічки новин. Так насправді і було. А тому, прохання користуватися лише офіційними джерелами інформації. Адже цитування уривків із листа є вирваним із контексту, що нівелює розуміння змісту листа в цілому", - написав Шкарлет.

В.о. міністра заявив, що лист від представництва ЄС МОН отримало 28 жовтня, і він "стосується тривалої і плідної співпраці з експертами ЄС та реалізації заходів реформ освіти та системи державного управління".

"Принагідно, нагадаю, що у вересні мав зустріч з керівником програм співробітництва ЄС в Україні Стефаном Шльойнінгом, на якій ми обговорили питання продовження реформ за підтримки ЄС, у тому числі Нової української школи", - додав він.

Шкарлет наголосив, що між МОН та ЄС триває конструктивний діалог і результативна співпраця.

"Ми опрацьовуємо як питання реалізації вже запущених реформ в освіті, так і розробляємо нові", - заявив він.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Євросоюз попередив Шкарлета через спроби зруйнувати реформи в Міносвіти: порушує умови надання макрофінансової допомоги ЄС

Автор: Наталя Джума
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Топ коментарі
+23
Шкарлет о предупреждении ЕС: "Цитирование отрывков из письма является вырванным из контекста" - Цензор.НЕТ 1098
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29.10.2020 15:32
+17
Ахахахахахаха! Надо "слуг урода" переименовать в "вырванные из контекста".
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29.10.2020 15:35
+13
ЗА УСІ ЦІ ЇХНІ "ВИРВАНІ КОНТЕКСТИ" , ЛЮДИ СКОРО ПОЧНУТЬ ВИРИВАТЬ ЇМ КАДИКИ !!!!
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29.10.2020 15:38
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Шкарлет о предупреждении ЕС: "Цитирование отрывков из письма является вырванным из контекста" - Цензор.НЕТ 1098
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29.10.2020 15:32 Відповісти
Завтра КСУ проголосует за ликвидацию страны Украина, и присоединении того что осталось к Гондурасу, а вы так и будете губами шлепать...
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29.10.2020 15:34 Відповісти
ЗА УСІ ЦІ ЇХНІ "ВИРВАНІ КОНТЕКСТИ" , ЛЮДИ СКОРО ПОЧНУТЬ ВИРИВАТЬ ЇМ КАДИКИ !!!!
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29.10.2020 15:38 Відповісти
Шкарлет о предупреждении ЕС: "Цитирование отрывков из письма является вырванным из контекста" - Цензор.НЕТ 9709
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29.10.2020 15:40 Відповісти
последние слова последнего порванного народом ЗЕбила будут:
"Вы вырвали меня из контекста..." Шкарлет про попередження ЄС: "Цитування уривків з листа є вирваним з контексту" - Цензор.НЕТ 9286
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29.10.2020 15:49 Відповісти
Шо, опять?
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29.10.2020 15:32 Відповісти
ЗЕдобули разом!
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29.10.2020 15:33 Відповісти
Шкарлет о предупреждении ЕС: "Цитирование отрывков из письма является вырванным из контекста" - Цензор.НЕТ 889
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29.10.2020 15:34 Відповісти
Ахахахахахаха! Надо "слуг урода" переименовать в "вырванные из контекста".
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29.10.2020 15:35 Відповісти
Шкарлет о предупреждении ЕС: "Цитирование отрывков из письма является вырванным из контекста" - Цензор.НЕТ 7964
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29.10.2020 15:35 Відповісти
что у них что то вырывают постоянно Шкарлет о предупреждении ЕС: "Цитирование отрывков из письма является вырванным из контекста" - Цензор.НЕТ 3015
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29.10.2020 15:41 Відповісти
ваш контекст уже разорвали походу,дебилы
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29.10.2020 15:43 Відповісти
У зеленых это профпатология.
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29.10.2020 15:47 Відповісти
«Дежурная» «отмазка» «ЗЕ-дебилов», когда язык работает быстрее мыслей в голове, а их «поймали за язык» - «Мои слова вырваны из контекста!…».
Бедный контекст. Они за год его в клочья порвали, В контексте уже места живого нет из-за этих клоунов.
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29.10.2020 15:51 Відповісти
Вас этот недоучка научит как читать письма из ЕС.
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29.10.2020 15:44 Відповісти
Але Шкет, вибачте, Шкарлет не заперечив. 😁 Просто за зеленою звичкою заявив, що слова "вирвпні з контексту". Це означає, що крім цих слів були й інші. Ото і все. 😁
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29.10.2020 15:48 Відповісти
Ваш контекст вже давно розірваний на лахміття, немає на що посилатися
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29.10.2020 15:51 Відповісти
В уряді запевняють, що через рішення Конституційного суду в України не заберуть безвіз з ЄС ,можно ещё и олигархов от всего освободить,но это если народ сильно разозлиться. Шкарлет про попередження ЄС: "Цитування уривків з листа є вирваним з контексту" - Цензор.НЕТ 6282
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29.10.2020 15:52 Відповісти
українофобський урод та плагіатор,воно вже зробило іспит на знання української мови лише під час вступу на філологічний факльтет,вирваний з контексту,чекає поки йому особисто листа надішлють представники ЄС,чи не багато честі,горбок на рівному місті,вважаючий себе горою
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29.10.2020 15:57 Відповісти
Про що верзе той недороблений .
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29.10.2020 16:16 Відповісти
Ви тільки поглянте на харю того урода що воно може вам запронувати
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29.10.2020 16:20 Відповісти
План Б у разі програшу ОПзезе на місцевих виборах.
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29.10.2020 16:24 Відповісти
Вырванный с корнем контекст - визитная карточка ЗЕлядей.
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29.10.2020 16:37 Відповісти
- И тогда вам будет стыдно, что будет у вас министр образования без образования...
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29.10.2020 16:39 Відповісти
 
 