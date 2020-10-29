Зеленський зацікавлений у появі нових зразків озброєння в Україні: він повністю в курсі всієї ситуації, - Уруський
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Президент Володимир Зеленський змінив своє ставлення до оборонної сфери. Він зацікавлений у появі в Україні нових зразків озброєння.
Про це в інтерв'ю РБК-Україна заявив віцепрем'єр-міністр, міністр з питань стратегічної промисловості Олег Уруський, передає Цензор.НЕТ.
За його словами, за останній рік Зеленський став "зовсім іншою людиною" у ставленні до оборонної сфери.
"Він (Зеленський. - Ред.) працював у зовсім іншій сфері, але за цей рік став зовсім іншою людиною. З нашого досвіду професійного спілкування з президентом я бачу, що він абсолютно зацікавлений в тому, щоб у нас з'являлися нові зразки озброєння, причому в найбільш технологічних галузях. Він повністю в курсі всієї ситуації, яка є і на підприємствах оборонної промисловості, і в Збройних силах. Останні військові навчання, які проводилися з його участю, свідчать тільки про те, що президент цілком орієнтується в ситуації", - сказав Уруський.
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...был дурак сперва круглый, потом квадратный, теперь сферический...
Римляни знали толк в пословицах
Чому ти не соуіл, чому не літаєш?
Чи, вам захотілося вилізти в перші ряди?
Брись недолугий всезнайка, та вирішувач всесвітніх проблем.
І тіт вилізло всесвітньо відоме створіння і почало про БПЛА. Це було на 100500% в тему))
Наф
Не вибачаю.
а партитура на рояле и того короче
Можно бы было вырастить подразделение лучников с длиным украинским луком .
Лет через 50 ...
А "зеленые человечки" врут как на россии.
На ВР зеля заявил что заинтересован в борьбе с коррупцией - КС отменяет "всю борьбу"!
Теперь оно заявляет о новом вооружении!
Не удивлюсь если все деньги на армию скоро пойдут на дороги!
Я уже молчу о полной жопе во всех делах которые оно взяло под личный контроль!
Зєля, як і Пєця, не каже і слова правди. Іноді здається, що це одна і та сама людина.
Зєлю геть. Дострокові.
ну не дуйся
а то сердце станет . кто тогда бабу Юлю на Цензоре защитит . ты тут один такой невменяемый Дон Кихот остался
хотя их уже нет, но потренируется.
Президент Володимир Зеленський назвав український ракетний комплекс "Вільха-М" "реактивною системою залпового вогню", а реактивний снаряд "Тайфун", призначений для озброєння РСЗВ "Град", "Верба" та "Берест", - "системою"
Воно нічого не знає і вчитись не бажає... Воно йому не цікаве... Йому би кокс, шаурму та поржати...
Нужно современное действующее оружие, под принятую в стране тактику ведения войны!