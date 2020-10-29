Зеленський зацікавлений у появі нових зразків озброєння в Україні: він повністю в курсі всієї ситуації, - Уруський

Президент Володимир Зеленський змінив своє ставлення до оборонної сфери. Він зацікавлений у появі в Україні нових зразків озброєння.

Про це в інтерв'ю РБК-Україна заявив віцепрем'єр-міністр, міністр з питань стратегічної промисловості Олег Уруський, передає Цензор.НЕТ.

За його словами, за останній рік Зеленський став "зовсім іншою людиною" у ставленні до оборонної сфери.

"Він (Зеленський. - Ред.) працював у зовсім іншій сфері, але за цей рік став зовсім іншою людиною. З нашого досвіду професійного спілкування з президентом я бачу, що він абсолютно зацікавлений в тому, щоб у нас з'являлися нові зразки озброєння, причому в найбільш технологічних галузях. Він повністю в курсі всієї ситуації, яка є і на підприємствах оборонної промисловості, і в Збройних силах. Останні військові навчання, які проводилися з його участю, свідчать тільки про те, що президент цілком орієнтується в ситуації", - сказав Уруський.

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