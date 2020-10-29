УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube RSS
16106 відвідувачів онлайн
Новини Політика України Агресія Росії проти України Оборона
3 663 67
Зеленський (17450) зброя (5755) Уруський Олег (111)

Зеленський зацікавлений у появі нових зразків озброєння в Україні: він повністю в курсі всієї ситуації, - Уруський

Новини Цензор.НЕТ Політика України

Зеленський зацікавлений у появі нових зразків озброєння в Україні: він повністю в курсі всієї ситуації, - Уруський

Президент Володимир Зеленський змінив своє ставлення до оборонної сфери. Він зацікавлений у появі в Україні нових зразків озброєння.

Про це в інтерв'ю РБК-Україна заявив віцепрем'єр-міністр, міністр з питань стратегічної промисловості Олег Уруський, передає Цензор.НЕТ.

За його словами, за останній рік Зеленський став "зовсім іншою людиною" у ставленні до оборонної сфери.

"Він (Зеленський. - Ред.) працював у зовсім іншій сфері, але за цей рік став зовсім іншою людиною. З нашого досвіду професійного спілкування з президентом я бачу, що він абсолютно зацікавлений в тому, щоб у нас з'являлися нові зразки озброєння, причому в найбільш технологічних галузях. Він повністю в курсі всієї ситуації, яка є і на підприємствах оборонної промисловості, і в Збройних силах. Останні військові навчання, які проводилися з його участю, свідчать тільки про те, що президент цілком орієнтується в ситуації", - сказав Уруський.

Читайте на "Цензор.НЕТ": В України сьогодні немає ні можливості мати ядерну зброю, ні потреби в ній, - Уруський

Автор: Анастасія Потіха
Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у Twitter
Топ коментарі
+14
Зеленский стал "совершенно другим человеком" в отношении к оборонной сфере
...был дурак сперва круглый, потом квадратный, теперь сферический...
показати весь коментар
29.10.2020 15:56
+10
Сцикун музикант, а не військовий експерт

Зеленский заинтересован в появлении новых образцов вооружения в Украине: он полностью в курсе всей ситуации, - Уруский - Цензор.НЕТ 7339
показати весь коментар
29.10.2020 15:56
+9
Зеленский заинтересован в появлении новых образцов вооружения в Украине: он полностью в курсе всей ситуации, - Уруский - Цензор.НЕТ 3981
показати весь коментар
29.10.2020 15:58
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Зеленский стал "совершенно другим человеком" в отношении к оборонной сфере
...был дурак сперва круглый, потом квадратный, теперь сферический...
показати весь коментар
29.10.2020 15:56 Відповісти
Свинья останется свиньей, хоть ты осыпь ее звездами (с)

Римляни знали толк в пословицах
показати весь коментар
29.10.2020 15:59 Відповісти
Поки що в ЗСУ не створені війська БПЛА і не відбуваються закупівлі українських БПЛА в українських виробників, немає державного фінансування розробки українських БПЛА! Уруский сам не орієнтується в питаннях оборони, зброї та військових технологій! Заяви про закупки турецьких Байрактарів показують що влада абсолютно не володії ситуацією! Туреччина вже не зможе збирати Байрактари в себе бо їм перестали поставляти комплектуючі і вони самі зараз будуть купляти в України двигуни та станції оптичного спостереження для своїх Байрактарів. То як можна купляти в Туречиини те що вона сама не виробляє а купляє у всіх по світу і в нас також! Навіщо купляти Байрактари а не робити власні розробки БПЛА?
показати весь коментар
29.10.2020 16:23 Відповісти
...ляшенко, а что по этому поводу думает твой руснявый коллега? Зеленський зацікавлений у появі нових зразків озброєння в Україні: він повністю в курсі всієї ситуації, - Уруський - Цензор.НЕТ 293
Зеленський зацікавлений у появі нових зразків озброєння в Україні: він повністю в курсі всієї ситуації, - Уруський - Цензор.НЕТ 2653
показати весь коментар
29.10.2020 16:25 Відповісти
Військової ситеми зв'язку і передачі даних в нас досі немає, а без цього неможливо передавати відеозображення від БПЛА на штаби і на позиції, без цього неможливо керувати військами он-лайн централізовано, швидко реагуючи на зміну обстановки! В нас немає супутникової системи зв'язку, але ми могли б на базі прив'язних БПЛА організувати високошвидкісну систему передачі інформації на сотні кілометрів і таким чином замістити супутниковий сегмент! Але супутниковий сегмент теж потрібен в майбутньому і потрібно проводити перемовини з Талес Аероспейс про виробництво військових супутників та війскових радіостанцій для ЗСУ і передачу технологій для виробництво рацій на українські радіозаводи! Нічого з цього не відбувається! Що знає сам Урускій про реальну ситуацію в армії та в обороні? Мені здається що Урускій просто недостатньо кваліфікована людина.
показати весь коментар
29.10.2020 16:28 Відповісти
Зеленський зацікавлений у появі нових зразків озброєння в Україні: він повністю в курсі всієї ситуації, - Уруський - Цензор.НЕТ 4015 Зеленський зацікавлений у появі нових зразків озброєння в Україні: він повністю в курсі всієї ситуації, - Уруський - Цензор.НЕТ 8892
показати весь коментар
29.10.2020 16:33 Відповісти
Може досить копіпастити?
показати весь коментар
29.10.2020 16:33 Відповісти
А десь в Інтернеті є схожий текст?
показати весь коментар
29.10.2020 16:34 Відповісти
...ляшенко, ты уникальный Зеленський зацікавлений у появі нових зразків озброєння в Україні: він повністю в курсі всієї ситуації, - Уруський - Цензор.НЕТ 4308 Может, потому тебя пока и не могут вылечить? Зеленський зацікавлений у появі нових зразків озброєння в Україні: він повністю в курсі всієї ситуації, - Уруський - Цензор.НЕТ 3175
показати весь коментар
29.10.2020 16:36 Відповісти
Ні і бути не може, це тільки твої знання, та глибокий АНАЛІЗ. Тільки ти володієш вичерпною інформацією з АБСОЛЮТНО усіх питаннь)

Чому ти не соуіл, чому не літаєш?
показати весь коментар
29.10.2020 16:39 Відповісти
Ви дуже помиляєтесь по поводу кваліфікації Уруського і він це скоро доведе.
показати весь коментар
29.10.2020 20:21 Відповісти
Це ваша відповідь на мій коментар? Якось не в тему!

Чи, вам захотілося вилізти в перші ряди?

Брись недолугий всезнайка, та вирішувач всесвітніх проблем.
показати весь коментар
29.10.2020 16:31 Відповісти
Ваш коментар він взагалі був не по темі, але я все ж такі вирішив під ним розмістити свій допис.
показати весь коментар
29.10.2020 16:38 Відповісти
Зеленський зацікавлений у появі нових зразків озброєння в Україні: він повністю в курсі всієї ситуації, - Уруський - Цензор.НЕТ 6335 Зеленський зацікавлений у появі нових зразків озброєння в Україні: він повністю в курсі всієї ситуації, - Уруський - Цензор.НЕТ 8102
показати весь коментар
29.10.2020 16:39 Відповісти
Людина дала характеристику зебіляткоові, я додав до характеристики доречне прислів^я.
І тіт вилізло всесвітньо відоме створіння і почало про БПЛА. Це було на 100500% в тему))
Наф
показати весь коментар
29.10.2020 16:43 Відповісти
Вибачте що заважаю Вам срать на форумі.
показати весь коментар
29.10.2020 16:56 Відповісти
Гівно в студію!

Не вибачаю.
показати весь коментар
29.10.2020 17:04 Відповісти
Зеленський зацікавлений у появі нових зразків озброєння в Україні: він повністю в курсі всієї ситуації, - Уруський - Цензор.НЕТ 2176 Зеленський зацікавлений у появі нових зразків озброєння в Україні: він повністю в курсі всієї ситуації, - Уруський - Цензор.НЕТ 5133
показати весь коментар
29.10.2020 16:22 Відповісти
Потаємне завдання зе-команди - відвернути Україну від Заходу а озброєння то другорядне. Нові зразки озброєнь можуть пригодитися у майбутньому і Х**лу.
показати весь коментар
29.10.2020 16:44 Відповісти
зе - тупорылый клоун который не способен прочитать документ из 7 листков до конца.
показати весь коментар
29.10.2020 15:56 Відповісти
а у него сценарии в репризах коротенькие Зеленський зацікавлений у появі нових зразків озброєння в Україні: він повністю в курсі всієї ситуації, - Уруський - Цензор.НЕТ 9976.он не привык к 7 страницам.
а партитура на рояле и того короче
показати весь коментар
29.10.2020 16:29 Відповісти
Сцикун музикант, а не військовий експерт

Зеленский заинтересован в появлении новых образцов вооружения в Украине: он полностью в курсе всей ситуации, - Уруский - Цензор.НЕТ 7339
показати весь коментар
29.10.2020 15:56 Відповісти
На останньому ЛЯ він просто скінчить, від зАхвату, від самого себе
показати весь коментар
29.10.2020 16:01 Відповісти
Гнусяве ЗЕРО- повний нуль в усьому!
показати весь коментар
29.10.2020 15:57 Відповісти
Намерения надо доказывать делами конкретными, а не пустой болтовней
показати весь коментар
29.10.2020 15:57 Відповісти
Хорошо где он найдет ето вооружение? Запад после позавчерашнего ему не то что оружие он ему даже бабок не даст. А на рашке со смеху ляжут когда он к ним придет с просьбой дать денег для того что бы в нее стрелять.
показати весь коментар
29.10.2020 15:58 Відповісти
Зеленский заинтересован в появлении новых образцов вооружения в Украине: он полностью в курсе всей ситуации, - Уруский - Цензор.НЕТ 3981
показати весь коментар
29.10.2020 15:58 Відповісти
Чуваки, с таким отношением к своим президентам, вы всех победите.
показати весь коментар
29.10.2020 15:59 Відповісти
Даже вашего ботоксного карлика? Не может быть
показати весь коментар
29.10.2020 16:26 Відповісти
Жаль , у нас тис не растёт .
Можно бы было вырастить подразделение лучников с длиным украинским луком .
Лет через 50 ...
показати весь коментар
29.10.2020 15:59 Відповісти
Зеленский заинтересован в появлении новых образцов вооружения в Украине: он полностью в курсе всей ситуации, - Уруский - Цензор.НЕТ 7236Ще одна фаворитка Зеро! Така ж тупа але нахабна!
показати весь коментар
29.10.2020 15:59 Відповісти
Может быть , котофракты нас спасут ?
показати весь коментар
29.10.2020 16:01 Відповісти
Зеленский заинтересован в появлении новых образцов вооружения в Украине: он полностью в курсе всей ситуации, - Уруский - Цензор.НЕТ 2671
показати весь коментар
29.10.2020 16:01 Відповісти
Зеленский заинтересован в появлении новых образцов вооружения в Украине: он полностью в курсе всей ситуации, - Уруский - Цензор.НЕТ 6052
показати весь коментар
29.10.2020 16:01 Відповісти
Зеленский заинтересован в появлении новых образцов вооружения в Украине: он полностью в курсе всей ситуации, - Уруский - Цензор.НЕТ 5284
показати весь коментар
29.10.2020 16:03 Відповісти
50 Байрактаров из Турции придут вовремя,Эрдоган убедил Зелю кое в чем после визита в Анкару...,остальное вам знать не обязательно...
показати весь коментар
29.10.2020 16:03 Відповісти
Ну придут. И что дальше?
показати весь коментар
29.10.2020 16:10 Відповісти
Прилетят?
показати весь коментар
29.10.2020 16:27 Відповісти
При зеленых человечках ракетная программа слита в утиль, патронный завод и завод боеприпасов слиты в утиль. Солдаты начали питаться по старой системе. Солдаты теперь бесправные мишени для российской армии.

А "зеленые человечки" врут как на россии.
показати весь коментар
29.10.2020 16:04 Відповісти
Зеленский заинтересован в появлении новых образцов вооружения в Украине: он полностью в курсе всей ситуации, - Уруский - Цензор.НЕТ 826
показати весь коментар
29.10.2020 16:13 Відповісти
Че то мне ссыкотно!
На ВР зеля заявил что заинтересован в борьбе с коррупцией - КС отменяет "всю борьбу"!
Теперь оно заявляет о новом вооружении!
Не удивлюсь если все деньги на армию скоро пойдут на дороги!

Я уже молчу о полной жопе во всех делах которые оно взяло под личный контроль!
показати весь коментар
29.10.2020 16:19 Відповісти
Та отож, як дихне, так і збреше. Іноді хтось з його оточення ляпне правду і потім схеменеться. Як Шмигаль, який сказав, що пенсій скоро не буде Зеленський зацікавлений у появі нових зразків озброєння в Україні: він повністю в курсі всієї ситуації, - Уруський - Цензор.НЕТ 2501
показати весь коментар
29.10.2020 16:29 Відповісти
Зеленський зацікавлений у появі нових зразків озброєння в Україні: він повністю в курсі всієї ситуації, - Уруський - Цензор.НЕТ 1552
показати весь коментар
29.10.2020 16:21 Відповісти
І тим не меньш за півтора роки на ракетне озброєння не виділив жодної копійчини. Дороги він будує. Для окупантів дороги?
Зєля, як і Пєця, не каже і слова правди. Іноді здається, що це одна і та сама людина.
показати весь коментар
29.10.2020 16:26 Відповісти
Оце так підлизав.Красунчик)))
показати весь коментар
29.10.2020 16:29 Відповісти
зеленский закрыл павлоградский завод, производители нептуна, гром2, ольхи, не получили ни копейки из бюджета в этом году. Что этот урод уруский несет, если слова зеленого наркомана ничего не имеют общего с реальность?!
показати весь коментар
29.10.2020 16:29 Відповісти
Янек, Пєця і Зєля - три російських шпигуни, а протистояння між ними удаване, постановочне.
Зєлю геть. Дострокові.
показати весь коментар
29.10.2020 16:31 Відповісти
все казлы и ******** одна Юля хорошая . я правильно донес твою мысль ? Зеленський зацікавлений у появі нових зразків озброєння в Україні: він повністю в курсі всієї ситуації, - Уруський - Цензор.НЕТ 6311
показати весь коментар
29.10.2020 16:38 Відповісти
тю . а что в имени Юля запретного ? Зеленський зацікавлений у появі нових зразків озброєння в Україні: він повністю в курсі всієї ситуації, - Уруський - Цензор.НЕТ 1495
показати весь коментар
29.10.2020 17:01 Відповісти
Я теж так думав
показати весь коментар
29.10.2020 18:29 Відповісти
Не всі казли. Наприклад ти - віслюк.
показати весь коментар
29.10.2020 18:28 Відповісти
Иванко ты шо обиделся ? Зеленський зацікавлений у появі нових зразків озброєння в Україні: він повністю в курсі всієї ситуації, - Уруський - Цензор.НЕТ 4409
ну не дуйся Зеленський зацікавлений у появі нових зразків озброєння в Україні: він повністю в курсі всієї ситуації, - Уруський - Цензор.НЕТ 5516
а то сердце станет . кто тогда бабу Юлю на Цензоре защитит . ты тут один такой невменяемый Дон Кихот остался Зеленський зацікавлений у появі нових зразків озброєння в Україні: він повністю в курсі всієї ситуації, - Уруський - Цензор.НЕТ 1377
показати весь коментар
29.10.2020 19:24 Відповісти
Чмо знову обкурилося
показати весь коментар
29.10.2020 16:31 Відповісти
Он разбирается в вооружении, как свинья в апельсинах! Тоже мне, знаток-четырежды откосивший!
показати весь коментар
29.10.2020 16:32 Відповісти
Когось із президентів так облизували? Що стало з Україною за такий короткий час? Чи вона нарешті стала сама собою, а весь час намагалась бути більш-менш пристойною країною? Соромно.
показати весь коментар
29.10.2020 16:36 Відповісти
Этот товарищ Урусский уже имеет опыл пиления бабла в Национальном космическом агентстве...
показати весь коментар
29.10.2020 16:38 Відповісти
Зеленський зацікавлений у появі нових зразків озброєння в Україні: він повністю в курсі всієї ситуації, - Уруський - Цензор.НЕТ 1970
показати весь коментар
29.10.2020 16:41 Відповісти
Что может знать об Армии дезертир ? Пусть попробует намотать портянки,

хотя их уже нет, но потренируется.
показати весь коментар
29.10.2020 16:48 Відповісти
Ситуация в ракетостроительной отрасли , прежде всего , в КБ "Южное" , покажет , прав ли Урусский.
показати весь коментар
29.10.2020 16:48 Відповісти
это после олимпиады и ракеты или до
показати весь коментар
29.10.2020 16:54 Відповісти
У курсі справ??? 😁
Президент Володимир Зеленський назвав український ракетний комплекс "Вільха-М" "реактивною системою залпового вогню", а реактивний снаряд "Тайфун", призначений для озброєння РСЗВ "Град", "Верба" та "Берест", - "системою"

Воно нічого не знає і вчитись не бажає... Воно йому не цікаве... Йому би кокс, шаурму та поржати...
показати весь коментар
29.10.2020 17:11 Відповісти
Образцов?
Нужно современное действующее оружие, под принятую в стране тактику ведения войны!
показати весь коментар
29.10.2020 17:28 Відповісти
Так заинтересован, так заинтересован, что ни одного нового вооружения не разрабатывается, оборонзаказ на этот год полностью провален! Вредители!
показати весь коментар
29.10.2020 23:31 Відповісти
 
 