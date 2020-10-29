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Венеціанська комісія (213) ВР (11731) референдум (590)

До комітету ВР надійшов терміновий висновок Венеціанської комісії та БДІПЛ щодо законопроєкту про всеукраїнський референдум

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До комітету ВР надійшов терміновий висновок Венеціанської комісії та БДІПЛ щодо законопроєкту про всеукраїнський референдум

До парламентського комітету з питань організації державної влади, місцевого самоврядування, регіонального розвитку та містобудування офіційно надійшов терміновий спільний висновок Венеціанської комісії та Бюро ОБСЄ з демократичних інститутів і прав людини (БДІПЛ) щодо законопроєкту №3612 "Про народовладдя через всеукраїнський референдум".

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на повідомлення ВР.

Висновок був прийнятий на онлайн-засіданні 124-ї пленарної сесії Венеціанської комісії 8-9 жовтня 2020 року. Документ стосується відповідності законопроєкту міжнародним стандартам, зокрема Кодексу належної практики з референдумів, розробленому Венеціанською комісією і підтриманому статутними органами Ради Європи, а також Копенгагенським документом ОБСЄ 1990 р.

Зазначається, що у висновку враховані попередні рекомендації Венеціанської комісії про правові межі проведення національних референдумів в Україні та звіти БДІПЛ і ПАРЄ про вибори, які проводять в Україні.

Під час підготовки законопроєкту про народовладдя через всеукраїнський референдум (№ 3612) до другого читання Комітет на своєму засіданні розглянув зауваження і пропозиції, що надійшли від суб’єктів права законодавчої ініціативи, зокрема і ті, що були спрямовані на реалізацію окремих рекомендацій, висловлених у попередньо наданому Комітету спільному висновку Венеційської комісії. За результатами розгляду цього законопроєкту у другому читанні Комітетом ухвалено рішення рекомендувати Верховній Раді ухвалити в другому читанні та в цілому проєкт закону №3612.

Однак з огляду на надання висновку Венеціанської комісії і профільного Бюро ОБСЄ, а також зауваження Головного юридичного управління Апарату Ради, документ на цей момент допрацьовується з урахуванням вищезазначених пропозицій.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Рада може в листопаді ухвалити законопроєкт про референдум, - Разумков

Як повідомлялося, Верховна Рада ухвалила в першому читанні президентський законопроєкт №3612 про народовладдя через всеукраїнський референдум 18 червня.

Автор: Наталя Джума
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Топ коментарі
+6
Пяти??? В комитет ВР поступил срочный вывод Венецианской комиссии и БДИПЧ по законопроекту о всеукраинском референдуме - Цензор.НЕТ 1499
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29.10.2020 16:07
+5
Шо референдити плануєте?
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29.10.2020 16:14
+5
Людей, не боюсь. Таких маніпуляторів, як ти, плісняві чи кацапи, теж не боюсь, гидую. То з якого переляку ти мені ставиш питання від імені народу? До комітету ВР надійшов терміновий висновок Венеціанської комісії та БДІПЛ щодо законопроєкту про всеукраїнський референдум - Цензор.НЕТ 8591
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29.10.2020 16:36
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Давно пора вже провести референдум з ключових питань.
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29.10.2020 16:04 Відповісти
Пяти??? В комитет ВР поступил срочный вывод Венецианской комиссии и БДИПЧ по законопроекту о всеукраинском референдуме - Цензор.НЕТ 1499
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29.10.2020 16:07 Відповісти
Раб, тебе референдум никчему.
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29.10.2020 16:10 Відповісти
Шо референдити плануєте?
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29.10.2020 16:14 Відповісти
...основной, он же единственный, вопрос - куда идти оманскому ослу До комітету ВР надійшов терміновий висновок Венеціанської комісії та БДІПЛ щодо законопроєкту про всеукраїнський референдум - Цензор.НЕТ 3217 И три предложенных направления:
1. Пошел на...
2. Пошел в...
3. Пошел к... До комітету ВР надійшов терміновий висновок Венеціанської комісії та БДІПЛ щодо законопроєкту про всеукраїнський референдум - Цензор.НЕТ 1949
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29.10.2020 16:20 Відповісти
И каков был ответ на последних президентских выборах? До комітету ВР надійшов терміновий висновок Венеціанської комісії та БДІПЛ щодо законопроєкту про всеукраїнський референдум - Цензор.НЕТ 2818
Кто "на", "в" и "к" пошёл?
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29.10.2020 16:21 Відповісти
А на останніх місцевих? До комітету ВР надійшов терміновий висновок Венеціанської комісії та БДІПЛ щодо законопроєкту про всеукраїнський референдум - Цензор.НЕТ 715
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29.10.2020 16:25 Відповісти
На местах выбрали тех, кому доверяют.
Результаты разные.
НоТоп Ган в данном случае говорил о всенародном волеизъявлении по поводу одного человека - "в", "на" или "к".
И я ему ответил.
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29.10.2020 16:29 Відповісти
Боишься собственного народа? До комітету ВР надійшов терміновий висновок Венеціанської комісії та БДІПЛ щодо законопроєкту про всеукраїнський референдум - Цензор.НЕТ 4693
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29.10.2020 16:20 Відповісти
З якого переляку ви- народ? До комітету ВР надійшов терміновий висновок Венеціанської комісії та БДІПЛ щодо законопроєкту про всеукраїнський референдум - Цензор.НЕТ 9468
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29.10.2020 16:23 Відповісти
Значит боишься. До комітету ВР надійшов терміновий висновок Венеціанської комісії та БДІПЛ щодо законопроєкту про всеукраїнський референдум - Цензор.НЕТ 7827
Правильно делаешь.
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29.10.2020 16:25 Відповісти
Людей, не боюсь. Таких маніпуляторів, як ти, плісняві чи кацапи, теж не боюсь, гидую. То з якого переляку ти мені ставиш питання від імені народу? До комітету ВР надійшов терміновий висновок Венеціанської комісії та БДІПЛ щодо законопроєкту про всеукраїнський референдум - Цензор.НЕТ 8591
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29.10.2020 16:36 Відповісти
Я тебе вопросы от имени народа не ставлю.
И никогда не отвечаю от имени народа.
В отличии от вас я всегда спрашиваю и отвечаю исключительно от своего имени.
Решение народа Украины воспринимаю спокойно, нравится оно мне или нет.
И не вожу хороводы под ОП и судами.
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29.10.2020 16:43 Відповісти
Вольф Ларсен

Боишься собственного народа?
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29.10.2020 16:45 Відповісти
И что здесь от имени народа?
Не манипулируй.
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29.10.2020 16:48 Відповісти
Земля. Приватизация АЭС и железной дороги. Возврат облгазов в гос.структуру. Зеленая энергетика, чтобы псевдоинвесторы заткнулись. Дофига и больше, чтобы развязать руки действительному реформатору. И по судам с полицией.
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29.10.2020 16:34 Відповісти
На президентських виборах прокацапські політтехнологи надихнули людей серед двох граф "ЗА", проголосувати за третю, неіснуючу графу "ПРОТИ".
Тому я проти референдумів під час війни, ще й за брехливої прокацапської влади маніпуляторів.
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29.10.2020 16:41 Відповісти
для чего?ты шо,кушить не можешь - так референдума ждешь? До комітету ВР надійшов терміновий висновок Венеціанської комісії та БДІПЛ щодо законопроєкту про всеукраїнський референдум - Цензор.НЕТ 9470
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29.10.2020 16:13 Відповісти
Закон о референдуме это хорошо, но... главное кто будет формулировать вопросы и как анализировать ответы. Мало народ голосовал? А результаты всё хуже и хуже. Народ этого хочет? Нет. Просто его никто и нигде не слушает.
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29.10.2020 16:12 Відповісти
как вопросы задаются-так они и отвечаются...если их комики задают-получат анекдотичные ответы
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29.10.2020 16:14 Відповісти
Формулировать будет тот, кто будет спрашивать.
Отвечать будем "Да" или "Нет".
Какой анализ при этом нужен?
Нужен только честный подсчёт голосов.
P.S.
От бумажного голосования пора уходить.
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29.10.2020 16:18 Відповісти
Гы. До комітету ВР надійшов терміновий висновок Венеціанської комісії та БДІПЛ щодо законопроєкту про всеукраїнський референдум - Цензор.НЕТ 7073 Ну например такой вопрос:
Не хотите ли вы чегото там?
Не считаете ли вы правильным то то и то-то?
И два ответа "Да" и "Нет"
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29.10.2020 16:27 Відповісти
Ну?
И что?
Пример: Хотите в НАТО?
Ответ - Да или Нет.
Большинством голосов принимается решение.
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29.10.2020 16:32 Відповісти
Хочете відмінити всі податки? Яка буде відповідь, зебіле?
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29.10.2020 16:46 Відповісти
При принятии Закона о Референдуме прописываются сферы, по которым опрос проводится не может.
Дурака из себя не строй.
Референдум не наше ноу-хау.
Они давно работают в других странах.
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29.10.2020 16:50 Відповісти
Не коси під дурника. Чому про податки не може проводитися, а про НАТО, наркотики та вільні економічні зони може?
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29.10.2020 17:05 Відповісти
Всё ясно.
Ты из себя дурака не строишь. До комітету ВР надійшов терміновий висновок Венеціанської комісії та БДІПЛ щодо законопроєкту про всеукраїнський референдум - Цензор.НЕТ 4310
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29.10.2020 17:08 Відповісти
Тобто відповісти не можеш. Очікувано.
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29.10.2020 17:23 Відповісти
Я ж тебе выше уже всё написал.
Если ты бестолковый, я здесь при чём?
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29.10.2020 17:25 Відповісти
Именно это будет в Законе. Кто будет формулировать вопросы и как анализировать ответы.
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29.10.2020 16:38 Відповісти
Просто его никто и нигде не слушает.

Как по мне, пока в Киеве на появится площадь согласия никаких сдвигов не будет.
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29.10.2020 17:29 Відповісти
Вы - идиоты!
Не верите? А поробуйте сформулировать хоть один осмысленный вопрос для референдума!
Хотите ли вы увеличения зарплат и пенсий?
Хотите ли вы порто-франко на Донбассе?
Поддерживаете ли вы изменения в Конституцию, которых вы никогда не прочитаете?
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29.10.2020 16:26 Відповісти
Хотите, чтобы высокая зарплата в госструктуре не превышала 30-кратно минимальную?
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29.10.2020 16:37 Відповісти
1. Хочете, щоб рак лікували дешевими і якісними вітчизняними препаратами замість дорогих імпортних?
2. Хочете не платити комуналку?
3. Хочете, щоб президентом не можна було обрати ідіота?
4. Хочете, щоб ЗП була як у Норвегії?
5. Хочете стати частиною великої Росії, і щоб ваш син не загинув на війні?
6. Хочете, щоб президенти їздили лише на велосипедах?
7. Хочете, щоб не було Верховної Ради і всі закони приймалися референдумами?
8. Хочете, щоб на пенсію можна було виходити з 25 років?
9. Хочете, щоб у школах не викладали важких для дітей предметів?
10. Хочете, щоб людям з ЗП вище середньої дозволено було жити лише в селі?
і т.д.
Які будуть відповіді, нелегко здогадатися.
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29.10.2020 16:57 Відповісти
Фигня вопрос! Правильно он завучит так: "Вы хотите, чтобы зарплата всех чиновников не была выше 5 минимальных окладов?"
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29.10.2020 17:06 Відповісти
О, да! Честно подсчитывать мы умеем! Гляди-ка, 4 дня уже считают, не пьют-не едят, не устают протоколы переписывать! А если и на референдуме будет подсчет такой же степени "честности", то нафиг он нужен от слова ВЗАГАЛІ! Крым уже успешно посчитали, не хватит ли? ПУСТЬ НАРОДНОЕ ВЕЧЕ РЕШАЕТ!
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29.10.2020 16:30 Відповісти
При Порошенко такого не было.
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29.10.2020 16:31 Відповісти
Судя по комментам, его плебсу референдум нафиг нужен.
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29.10.2020 16:40 Відповісти
поэтому при Поршенко такого не было. Он плевал на мнение народа.
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29.10.2020 16:44 Відповісти
Мнение народа, который во время войны выбирает клоуна на поводке у олигархов?
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29.10.2020 19:22 Відповісти
Почему-то нет доверия нынешней власти иначе почему "поступил срочный (!) общий вывод Венецианской комиссии и Бюро ОБСЕ по демократическим институтам и правам человека (БДИПЧ) по законопроекту №3612 "О народовластии " В связи ч чем срочность? Новость изложена не совсем понятно "Отмечается, что в заключении учтены предыдущие рекомендации Венецианской комиссии о правовых рамках проведения национальных референдумов в Украине и отчеты БДИПЧ и ПАСЕ о выборах, которые проводят в Украине."в чьем заключении? Или речь о законопроекте.?
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29.10.2020 16:41 Відповісти
Учитывать результаты опроса можно только при явке на референдум не меньше 80 % - тогда это будет хотя-бы приблизительно правда .
А когда приходит 30 % избирателей и их "голосами" размахивают , как флагом победы - вот тут вся опасность этих референдумов .
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29.10.2020 16:50 Відповісти
Якщо той, хто придумуватиме питання, ворог держави, то він легко придумає такі питання, заради яких прийдуть і 80%, і 99%.
Хочете на пенсію з 25 років?

Хочете ЗП 4000 доларів?
і т.д.
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29.10.2020 17:26 Відповісти
Интересно почему само ЗАКЛЮЧЕНИЕ этой комиссии не обнародовали, не потому ли что в нем этот законопроект от зеленых врагов народа раскритикован в пух и прах?
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29.10.2020 17:18 Відповісти
Зелені потвори скидають з себе відповідальність.
Демократія не для ідіотів!
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29.10.2020 19:17 Відповісти
 
 