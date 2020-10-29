До комітету ВР надійшов терміновий висновок Венеціанської комісії та БДІПЛ щодо законопроєкту про всеукраїнський референдум
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До парламентського комітету з питань організації державної влади, місцевого самоврядування, регіонального розвитку та містобудування офіційно надійшов терміновий спільний висновок Венеціанської комісії та Бюро ОБСЄ з демократичних інститутів і прав людини (БДІПЛ) щодо законопроєкту №3612 "Про народовладдя через всеукраїнський референдум".
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на повідомлення ВР.
Висновок був прийнятий на онлайн-засіданні 124-ї пленарної сесії Венеціанської комісії 8-9 жовтня 2020 року. Документ стосується відповідності законопроєкту міжнародним стандартам, зокрема Кодексу належної практики з референдумів, розробленому Венеціанською комісією і підтриманому статутними органами Ради Європи, а також Копенгагенським документом ОБСЄ 1990 р.
Зазначається, що у висновку враховані попередні рекомендації Венеціанської комісії про правові межі проведення національних референдумів в Україні та звіти БДІПЛ і ПАРЄ про вибори, які проводять в Україні.
Під час підготовки законопроєкту про народовладдя через всеукраїнський референдум (№ 3612) до другого читання Комітет на своєму засіданні розглянув зауваження і пропозиції, що надійшли від суб’єктів права законодавчої ініціативи, зокрема і ті, що були спрямовані на реалізацію окремих рекомендацій, висловлених у попередньо наданому Комітету спільному висновку Венеційської комісії. За результатами розгляду цього законопроєкту у другому читанні Комітетом ухвалено рішення рекомендувати Верховній Раді ухвалити в другому читанні та в цілому проєкт закону №3612.
Однак з огляду на надання висновку Венеціанської комісії і профільного Бюро ОБСЄ, а також зауваження Головного юридичного управління Апарату Ради, документ на цей момент допрацьовується з урахуванням вищезазначених пропозицій.
Як повідомлялося, Верховна Рада ухвалила в першому читанні президентський законопроєкт №3612 про народовладдя через всеукраїнський референдум 18 червня.
Будь ласка, зачекайте...
1. Пошел на...
2. Пошел в...
3. Пошел к...
Кто "на", "в" и "к" пошёл?
Результаты разные.
НоТоп Ган в данном случае говорил о всенародном волеизъявлении по поводу одного человека - "в", "на" или "к".
И я ему ответил.
Правильно делаешь.
И никогда не отвечаю от имени народа.
В отличии от вас я всегда спрашиваю и отвечаю исключительно от своего имени.
Решение народа Украины воспринимаю спокойно, нравится оно мне или нет.
И не вожу хороводы под ОП и судами.
Боишься собственного народа?
Не манипулируй.
Тому я проти референдумів під час війни, ще й за брехливої прокацапської влади маніпуляторів.
Отвечать будем "Да" или "Нет".
Какой анализ при этом нужен?
Нужен только честный подсчёт голосов.
P.S.
От бумажного голосования пора уходить.
Не хотите ли вы чегото там?
Не считаете ли вы правильным то то и то-то?
И два ответа "Да" и "Нет"
И что?
Пример: Хотите в НАТО?
Ответ - Да или Нет.
Большинством голосов принимается решение.
Дурака из себя не строй.
Референдум не наше ноу-хау.
Они давно работают в других странах.
Ты из себя дурака не строишь.
Если ты бестолковый, я здесь при чём?
Как по мне, пока в Киеве на появится площадь согласия никаких сдвигов не будет.
Не верите? А поробуйте сформулировать хоть один осмысленный вопрос для референдума!
Хотите ли вы увеличения зарплат и пенсий?
Хотите ли вы порто-франко на Донбассе?
Поддерживаете ли вы изменения в Конституцию, которых вы никогда не прочитаете?
2. Хочете не платити комуналку?
3. Хочете, щоб президентом не можна було обрати ідіота?
4. Хочете, щоб ЗП була як у Норвегії?
5. Хочете стати частиною великої Росії, і щоб ваш син не загинув на війні?
6. Хочете, щоб президенти їздили лише на велосипедах?
7. Хочете, щоб не було Верховної Ради і всі закони приймалися референдумами?
8. Хочете, щоб на пенсію можна було виходити з 25 років?
9. Хочете, щоб у школах не викладали важких для дітей предметів?
10. Хочете, щоб людям з ЗП вище середньої дозволено було жити лише в селі?
і т.д.
Які будуть відповіді, нелегко здогадатися.
А когда приходит 30 % избирателей и их "голосами" размахивают , как флагом победы - вот тут вся опасность этих референдумов .
Хочете на пенсію з 25 років?
Хочете ЗП 4000 доларів?
і т.д.
Демократія не для ідіотів!