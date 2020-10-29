Кулеба розповів ЄС і НАТО про втручання Угорщини в місцеві вибори в Україні
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Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба повідомив представникам Європейського Союзу та НАТО про дії угорських чиновників під час місцевих виборів 25 жовтня.
Про це він розказав під час онлайн-брифінгу 29 жовтня, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Радіо Свобода".
Кулеба нагадав, що у відповідь на незаконну агітацію Київ заборонив в'їзд двом угорським дипломатам.
"В дипломатії заборона на в’їзд, ще й для високопосадовця іншої країни – це більш ніж жорсткий крок у відповідь. Це був обмін першими голами. Обмін другими голами відбувся в тому, що мій колега (голова МЗС Угорщини – ред.) Петер Сійярто зробив ці заяви про європейську та євроатлантичну інтеграцію України. Я поінформував наших колег у Європейському союзі та в НАТО про поведінку Угорщини. Я вважаю, що втручання у внутрішні справи дружньої сусідньої країни не личить поважному члену таких організацій, як ЄС та НАТО. Тому 2:2, гра завершується, але турнір продовжується", – заявив він.
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Кулеба вказав на те, що Київ і Будапешт протягом тривалого часу працювали над відновленням довіри у своїх відносинах. Цьому передувала певна напруга через скандал із видачею угорських паспортів українцям на Закарпатті і незгоду Угорщини з українським освітнім законодавством. Попри це, зазначає міністр, дві країни досягли певного поступу: Угорщина не ветувала надання Україні статусу партнера розширених можливостей в НАТО, а також надала допомогу в боротьбі з пандемією коронавірусу на Закарпатті.
"Але потім ми зайшли в процес місцевих виборів і, на жаль, наші угорські колеги вирішили трошки поагітувати за угорську партію в Закарпатті на цих виборах. Відповідно до законодавства України, подібна агітація є забороненою категорично, без жодних винятків. Ми неодноразово, коли фіксували факти такої агітації, попереджали угорських колег утримуватися від таких кроків у подальшому, на жаль, нас не почули. Квінтесенцією всього цього процесу став день голосування, коли високопосадовці вдалися до прямої агітації в день виборів і цим порушили українське законодавство", – сказав міністр.
Тим не менш, зазначив він, Київ готовий до подальшого діалогу з сусідньою державою за умови взаємної поваги.
"Попри цей кричущий випадок, дипломатія – це гра в довгу, і ми готові рухатися далі у відносинах із Угорщиною, у розв’язанні тих проблем, які є. Але виключно на основі принципів взаємної поваги та з повагою до національних інтересів країни. Ті ж, хто хочуть продовжувати цей стан сварки між сусідніми країнами, перебувають на іншому боці барикад, і ми будемо рішуче протидіяти будь-яким спробам підважити український суверенітет і ігнорувати українські інтереси", – стверджує Кулеба.
Нагадаємо, раніше повідомлялося, що глава МЗС Угорщини Сійярто в день виборів в Україні агітував за одну з партій Закарпаття.
МЗС України заявило, що "Офіційний Будапешт нахабно підтвердив своє пряме втручання у внутрішні справи України".
Пізніше стало відомо, що Україна заборонила в'їзд двом угорським високопоставленим особамчерез незаконну агітацію на Закарпатті.
У відповідь глава МЗС Угорщини Сійярто пригрозив заблокувати євроатлантичну інтеграцію України.
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