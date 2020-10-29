"Слуга народу" Верещук витратила на виборчу кампанію 22 млн грн, це більше, ніж інші кандидати на посаду мера Києва, - "ОПОРА"

Кандидатка на посаду київського міського голови від партії "Слуга народу" Ірина Верещук витратила на виборчу кампанію 25 млн грн. Її витрати - найбільші серед 8 з 20 кандидатів, які відзвітували про свої витрати на виборчу кампанію.

Про це повідомляє громадянська мережа "ОПОРА", інформує Цензор.НЕТ.

Співробітники "ОПОРИ" проаналізували звіти кандидатів, опубліковані на сайті Київської міської ТВК. Поки свої витрати на виборчу кампанію там оприлюднили 8 з 20 експретендентів на посаду мера - Олександр Попов, Ірина Верещук, Сергій Притула, Андрій Пальчевський, Микола Томенко, Сергій Гусовський, Єгор Фірсов і Михайло Поживанов.

Верещук витратила на кампанію 22 мільйони 143 тисяч 753 гривень. З них 95,7 тисячі гривень - на виготовлення матеріалів передвиборчої агітації, 15 мільйонів гривень - використання ЗМІ, 1,3 мільйона гривень - на розміщення матеріалів передвиборчої агітації в інтернеті і 5,7 мільйона - на зовнішню рекламу.

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Кандидат від "Голосу" Сергій Притула використав на кампанію 13 мільйонів 352 тисячі 594 гривень.

Андрій Пальчевський від політичної партії "Перемога Пальчевського" витратив 2 мільйони 577 тисяч 879 гривень.

Кандидат від партії "Громадський рух Миколи Томенка "Рідна країна" Микола Томенко використав на передвиборчу кампанію 414 тисяч 894 гривні.

Михайло Поживанов (Радикальна партії Олега Ляшка) витратив на свою рекламу 282 тисяч 300 гривень, Сергій Гусовський (політична партія "За майбутнє") - 250 тисяч гривень, Олександр Попов - 157 тисяч 652 гривні.

Кандидат від партії "Екологічна альтернатива" Єгор Фірсов відзвітував, що на рахунок виборчого фонду кандидата не надходило коштів, тому не було і витрат. При цьому "ОПОРА" фіксувала рекламу зі сторінки Фірсова в Facebook, рекламу кандидата оплачувала політична сила, від якої він балотувався, і протягом 5 вересня - 12 жовтня ці витрати становили понад 1900 доларів за 92 рекламні повідомлення.

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