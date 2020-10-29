УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube RSS
16034 відвідувача онлайн
Новини Політика України Місцеві вибори-2020
5 510 41
місцеві вибори (1000) Верещук (605)

"Слуга народу" Верещук витратила на виборчу кампанію 22 млн грн, це більше, ніж інші кандидати на посаду мера Києва, - "ОПОРА"

Новини Цензор.НЕТ Політика України

Кандидатка на посаду київського міського голови від партії "Слуга народу" Ірина Верещук витратила на виборчу кампанію 25 млн грн. Її витрати - найбільші серед 8 з 20 кандидатів, які відзвітували про свої витрати на виборчу кампанію.

Про це повідомляє громадянська мережа "ОПОРА", інформує Цензор.НЕТ.

Співробітники "ОПОРИ" проаналізували звіти кандидатів, опубліковані на сайті Київської міської ТВК. Поки свої витрати на виборчу кампанію там оприлюднили 8 з 20 експретендентів на посаду мера - Олександр Попов, Ірина Верещук, Сергій Притула, Андрій Пальчевський, Микола Томенко, Сергій Гусовський, Єгор Фірсов і Михайло Поживанов.

Верещук витратила на кампанію 22 мільйони 143 тисяч 753 гривень. З них 95,7 тисячі гривень - на виготовлення матеріалів передвиборчої агітації, 15 мільйонів гривень - використання ЗМІ, 1,3 мільйона гривень - на розміщення матеріалів передвиборчої агітації в інтернеті і 5,7 мільйона - на зовнішню рекламу.

Читайте також: В ОПЗЖ не буде жодного мера у великих містах Донбасу, - паралельний підрахунок голосів

Кандидат від "Голосу" Сергій Притула використав на кампанію 13 мільйонів 352 тисячі 594 гривень.

Андрій Пальчевський від політичної партії "Перемога Пальчевського" витратив 2 мільйони 577 тисяч 879 гривень.

Кандидат від партії "Громадський рух Миколи Томенка "Рідна країна" Микола Томенко використав на передвиборчу кампанію 414 тисяч 894 гривні.

Михайло Поживанов (Радикальна партії Олега Ляшка) витратив на свою рекламу 282 тисяч 300 гривень, Сергій Гусовський (політична партія "За майбутнє") - 250 тисяч гривень, Олександр Попов - 157 тисяч 652 гривні.

Кандидат від партії "Екологічна альтернатива" Єгор Фірсов відзвітував, що на рахунок виборчого фонду кандидата не надходило коштів, тому не було і витрат. При цьому "ОПОРА" фіксувала рекламу зі сторінки Фірсова в Facebook, рекламу кандидата оплачувала політична сила, від якої він балотувався, і протягом 5 вересня - 12 жовтня ці витрати становили понад 1900 доларів за 92 рекламні повідомлення.

Дивіться також: Зелена фанера над Парижем. Провал Зе!команди на місцевих виборах у ФОТОжабах

Автор: Анастасія Потіха
Поділитися:
Дивіться Цензор.НЕТ у YouTube
Топ коментарі
+22
Зебилы знатно обделались на этих выборах... дальше будет хуже. Для них.
показати весь коментар
29.10.2020 16:47
+15
"Слуга народа" Верещук потратила на избирательную кампанию 22 млн грн, это больше, чем другие кандидаты на должность мэра Киева, - "ОПОРА" - Цензор.НЕТ 1892
показати весь коментар
29.10.2020 17:05
+14
Эх, Верещук-Верещук, потратила такие баблищи и пролетела! Правда, феерически, с зеленым зонтом в Киеве еще никто не пролетал!
показати весь коментар
29.10.2020 16:49
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Зебилы знатно обделались на этих выборах... дальше будет хуже. Для них.
показати весь коментар
29.10.2020 16:47 Відповісти
Ни хаясе ЗОНТИК ?!
показати весь коментар
29.10.2020 16:48 Відповісти
Так в фб постоянно ее рожа была в рекламе. Только не помогло это этим...
показати весь коментар
29.10.2020 16:50 Відповісти
Я також в ****! Гроші пущені на вітер зав зонтиком. А скільком хворим дітям, чи покаліченим воїнам могли б допомогти ві лікуванні.
показати весь коментар
29.10.2020 17:14 Відповісти
Так это мужик на фото из этой копилки, с прорезью снизу, деньги трусит? "Слуга народа" Верещук потратила на избирательную кампанию 22 млн грн, это больше, чем другие кандидаты на должность мэра Киева, - "ОПОРА" - Цензор.НЕТ 8959
показати весь коментар
29.10.2020 16:48 Відповісти
Божью росу ловит, ну и денюжку трусит само собой.
показати весь коментар
29.10.2020 16:53 Відповісти
то он золотой дождь так добывает )
показати весь коментар
29.10.2020 16:57 Відповісти
Та Трамп його доб*є за це!
показати весь коментар
29.10.2020 17:18 Відповісти
Сивочолий відслюнявив декілька мільйонів мериканських рублів, і йому це теж не надто допомогло.
показати весь коментар
29.10.2020 16:49 Відповісти
Эх, Верещук-Верещук, потратила такие баблищи и пролетела! Правда, феерически, с зеленым зонтом в Киеве еще никто не пролетал!
показати весь коментар
29.10.2020 16:49 Відповісти
Ніфігасє в неї тумбочка
показати весь коментар
29.10.2020 16:50 Відповісти
А може губи?
показати весь коментар
29.10.2020 17:16 Відповісти
ну так никто не считал неофициальные траты от спонсоров разных "смотрящих", у нас это практически невозможно, Пальчевский обвешал всю Украину бигмордами, это уже миллионы не гривен
показати весь коментар
29.10.2020 16:51 Відповісти
Дуже дорога парасоля. "Слуга народа" Верещук потратила на избирательную кампанию 22 млн грн, это больше, чем другие кандидаты на должность мэра Киева, - "ОПОРА" - Цензор.НЕТ 9992
показати весь коментар
29.10.2020 16:57 Відповісти
Жлобиха-западенка, никаких шансов в Киеве не имела. Продали Кличку за 200 мильёнов, и отмыли 20. Очень доходные выборы для зе-плесени, можно год нажыратся и обкуриватся в Велюре всем кодлом.
показати весь коментар
29.10.2020 16:57 Відповісти
стільки коштів марно витратили на ще одну плісняву корабельную сосну, хоча потім цю нестачу з бюджету швидко покриють
показати весь коментар
29.10.2020 17:02 Відповісти
"Слуга народа" Верещук потратила на избирательную кампанию 22 млн грн, это больше, чем другие кандидаты на должность мэра Киева, - "ОПОРА" - Цензор.НЕТ 4845
показати весь коментар
29.10.2020 17:04 Відповісти
Ну так сосны ж сосали нипадетски...
показати весь коментар
29.10.2020 17:21 Відповісти
"Слуга народа" Верещук потратила на избирательную кампанию 22 млн грн, это больше, чем другие кандидаты на должность мэра Киева, - "ОПОРА" - Цензор.НЕТ 1892
показати весь коментар
29.10.2020 17:05 Відповісти
представляете на какие откаты она рассчитывала ?!
показати весь коментар
29.10.2020 17:14 Відповісти
лучше бы детям на лечение отдала, курица летающая..
показати весь коментар
29.10.2020 17:21 Відповісти
На фото "Кацапульта на Раву-Руську, крупним калібром, товсь, плі!"
показати весь коментар
29.10.2020 17:23 Відповісти
Самоуверенная дура.
показати весь коментар
29.10.2020 17:36 Відповісти
771 000 долларов.. вопрос, откуда у бывшего мэра Рава-руской такие деньги?
показати весь коментар
29.10.2020 17:40 Відповісти
Ну, может просто насосала...
показати весь коментар
29.10.2020 18:01 Відповісти
Там достойных были Кучеренко и Притула, остальные воры голодранцы и профессиональные трепачи. А бабки Верещук надо было передать Надежде Савченко на приданое, она ХОРОШИЙ ЧЕЛОВЕК.
показати весь коментар
29.10.2020 17:46 Відповісти
Невже витратила все,що наслюсарила у Раві-Руській? чи щось залишилось?
показати весь коментар
29.10.2020 17:50 Відповісти
Во стерва, как рвётся к власти, но как всегда, получила хрен в оппу. "Слуга народу" Верещук витратила на виборчу кампанію 22 млн грн, це більше, ніж інші кандидати на посаду мера Києва, - "ОПОРА" - Цензор.НЕТ 2927
показати весь коментар
29.10.2020 17:59 Відповісти
Прийдеться продавать квартири і машини... Ті, хто їй дав ці 22 млн., їх з неї "виб"ють" до копійки...
показати весь коментар
29.10.2020 18:13 Відповісти
А де вони гроші взяли на виборчу діяльність ?
показати весь коментар
29.10.2020 18:17 Відповісти
Де, де - вкрали у нас, де ж іще.
Так феєрично профукати свої їм було б шкода.
показати весь коментар
29.10.2020 18:21 Відповісти
сосна палубная
показати весь коментар
29.10.2020 18:37 Відповісти
Сосна - это соска?
показати весь коментар
30.10.2020 03:11 Відповісти
насмоктало
показати весь коментар
29.10.2020 18:51 Відповісти
когда их будут вешать на билбодах без суда пфф 22 млн насосет за 10000 лет
показати весь коментар
29.10.2020 18:59 Відповісти
Де Кличко вообще мужик во! По сравнению с этой шушерой. Ну тупил сначала, с кем не бывает. А тут поменяйте его на эту курицу, так пока она сперва не "накушается" для города что то делать не начнет. Потому и во Львове Андрюшу никто не трогает, он уже сыт и делится. "Не правильно вы бутерброды едите".
показати весь коментар
29.10.2020 20:19 Відповісти
Развели лохов на деньги. Не успели "заработать на Зелёной волне", и развели их, на бабло, на предвыборные компании.
показати весь коментар
30.10.2020 03:10 Відповісти
Им всем Беня дал на избирательные кампании.
показати весь коментар
30.10.2020 15:56 Відповісти
 
 