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Лукашенко наказав закрити кордон, але "не зробити його залізною завісою": Кордон - зона дружби народів, але нам кинули виклик

Новини Цензор.НЕТ За кордоном

Лукашенко наказав закрити кордон, але

"Президент" Лукашенко, який захопив владу в Білорусі, доручив для гарантування безпеки закрити кордон, але "не робити його залізною завісою".

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на БЕЛТА.

"Нам треба сьогодні ще раз подивитися, ми багато зробили, коли я говорив: ми повинні закрити кордон. Закрити кордон - не зробити його залізною завісою, це нікому не потрібно. Кордон - це зона дружби народів. Ви бачите, нам кинули виклик. Яка тут дружба ... Але народи не винні", - зазначив Лукашенко.

"Ми завжди були надійним заслоном для поляків, литовців, латишів і навіть українців на кордоні. Ми не пропускали нікого, нічого. Що їм ще треба від нас?", - додав "президент", який захопив владу в Білорусі.

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Топ коментарі
+5
Граница закрыта для всех, кроме в.с Рф.
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29.10.2020 16:49
+4
Диктатор и просто совковая мразь, без чести и достоинства. Такие сами не уходят,таких выносят
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29.10.2020 16:51
+3
а можно ещё вернуть взад тех ватанов, которые успели сбежать к нам?
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29.10.2020 16:48
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а можно ещё вернуть взад тех ватанов, которые успели сбежать к нам?
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29.10.2020 16:48 Відповісти
Граница закрыта для всех, кроме в.с Рф.
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29.10.2020 16:49 Відповісти
Диктатор и просто совковая мразь, без чести и достоинства. Такие сами не уходят,таких выносят
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29.10.2020 16:51 Відповісти
Бульбожер скінчить в буцегарні.
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29.10.2020 17:21 Відповісти
Отличная новость ! В их протестах очень сомнительная борьба за демократию . Просто они устали от своего царя и хотят нового . Такого же ватного , только свежего .
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29.10.2020 16:52 Відповісти
Це, їх справа, хай вибирають кого хочуть.
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29.10.2020 16:53 Відповісти
Схоже рванули білоруси за кордон знатно.
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29.10.2020 16:52 Відповісти
Лукашенко приказал закрыть границу,

Бацька один воюет с пропагандой Запада- потому как послал всех пандемистов подальше... и является белой вороной для буржуазного мира
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29.10.2020 16:53 Відповісти
Жрать йому хочеться солодко, а зелено-червоні хріново працюють. Якісний раб тікає.
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29.10.2020 16:54 Відповісти
Дійсно тривалий час перебування на верхніх щаблях влади приводить до помутніння розуму, втрати реальності, аж до божевілля.
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29.10.2020 17:08 Відповісти
Таракан, видимо, прогулял в школе уроки по молекулярной физике (основаной на статистическом анализи, как и социалогия) и не знает, что произойдет, если плотно закрыть (и завиинтить) крышку в разогретом сосуде с кипящей средой (да еще подбросить "дровишки"), разнесет все (к ***** матери)!
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29.10.2020 17:33 Відповісти
Их дядя самых честных правил, закрыться в жопе всех заставил, не Ангел не Атлант не Бог, но лучше выдумать не мог. Сижу пишу строкой поэта, пройдёт зима настанет лето, а наш герой, Сашко Лука пускай валяет дурака.
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29.10.2020 17:35 Відповісти
Шиза накрыла полностью Лукашенко наказав закрити кордон, але "не зробити його залізною завісою": Кордон - зона дружби народів, але нам кинули виклик - Цензор.НЕТ 1980 Далі буде Лукашенко наказав закрити кордон, але "не зробити його залізною завісою": Кордон - зона дружби народів, але нам кинули виклик - Цензор.НЕТ 7272
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29.10.2020 18:50 Відповісти
 
 