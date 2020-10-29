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Понад 60 народних депутатів хворіють або вже перехворіли на COVID-19, - Разумков

Новини Цензор.НЕТ Здоров'я

Понад 60 народних депутатів хворіють або вже перехворіли на COVID-19, - Разумков

У Верховній Раді на коронавірус хворіють або вже перехворіли понад 60 народних депутатів і понад 50 співробітників апарату. Наступного тижня парламент збереться на пленарне засідання.

Про це голова Верховної Ради Дмитро Разумков сказав у коментарі журналістам під час візиту до Німеччини, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на УНІАН.

Він нагадав, що з 3 по 6 листопада депутати працюватимуть у пленарному режимі.

"Станом на сьогодні понад 60 народних депутатів хворіють або перехворіли. Якщо ми подивимося за цей проміжок часу, то у нас позитивна динаміка - у нас менше депутатів, які захворіли, ніж було на крайньому нашому пленарному тижні (29-30 вересня. - Ред.)", - додав спікер.

Разумков також повідомив, що більш як 50 співробітників апарату парламенту або перехворіли на COVID-19, або хворіють зараз. Частина співробітників апарату Верховної Ради "працюють у віддаленому режимі, але, на жаль, повністю вберегтися від такої проблеми, як COVID, ми також не можемо".

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Автор: Анастасія Потіха
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29.10.2020 17:01 Відповісти
і хоч би хтось до чечетова приєднався
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29.10.2020 17:04 Відповісти
король бурштыновой мафии
Более 60 народных депутатов болеют или уже переболели COVID-19, - Разумков - Цензор.НЕТ 293
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29.10.2020 17:06 Відповісти
Более 60 народных депутатов болеют или уже переболели COVID-19, - Разумков - Цензор.НЕТ 980Более 60 народных депутатов болеют или уже переболели COVID-19, - Разумков - Цензор.НЕТ 3094
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29.10.2020 17:04 Відповісти
Сумуємо аж за край.
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29.10.2020 17:04 Відповісти
но не одно не сдохло
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29.10.2020 17:05 Відповісти
Те что сказали или с осложнениями. У большинства как кашель проходит, они даже сами не знают об этом. Наверняка уже почти все переболели.
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29.10.2020 17:10 Відповісти
Более 60 народных депутатов болеют или уже переболели COVID-19/ Этого не может быть.Ум, честь и совесть большинства избирателей заявили ответственно: "Коронавируса никакого нет!" - депутат Шахов./ депутат от СН Василевская-Смаглюк рассказала, что коронавирус - это "маркетинговый ход"./ Коронаробесие - одна из величайших афер мира, - "слуга народа" Богуцкая /"Слуга народа" Камельчук считает пандемию COVID-19 "масштабной аферой" и "заговором корпораций".
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29.10.2020 17:15 Відповісти
И вот спросить вас - На хрена вы их лечили, всё равно их сокращать, пускай болеют, а мы будем думать что это естественный отбор мором.
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29.10.2020 17:24 Відповісти
жаль... жаль, что так мало переболело... а еще хуже то, что никто не подох... было бы хорошо если бы 423 угребка внезапно подохли от профузного поноса с симптомами воспаления легких и сердечной недостаточности...
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30.10.2020 01:36 Відповісти
 
 